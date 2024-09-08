Поставлені Іраном ракети РФ, імовірно, використовуватиме для атак по інфраструктурі України наступної осені і зими, - ISW
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може використати ракети малої дальності Fath-360, поставлені Іраном, для атак по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі України наступної осені і зими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з повідомленнями, Іран нещодавно доставив Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності Fateh-360.
"Американські та європейські чиновники нещодавно підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності, а за оцінками ISW, російські війська, імовірно, використовуватимуть ракети, поставлені Іраном, для ураження української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури наступної осені і зими", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
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Це свого роду - спроба поділити суспільство на касти , є українці , тобто - вища каста , а є якісь там - вкраїнчики ,, нижча .. Пам'ятаєте - 1 сорт , 2 сорт , 3 сорт . ?
А слово вкраїнчик навпаки - принижує гідність . Це те саме що й америкос , наприклад , або - хачик . Я колись читав на сторінці кацапського пропагандона про те як це слово звучить у їхньому лексиконі і чому його треба нав'язувати українцям . Якщо коротко то воно звучить приблизно так що - украінчікі єто огранічєниє , умственно отсталиє люді , продавшиєся западу , а украінци - люді гордие , мечтающіє о мірє с росієї .
То что такая помощь оказывается, я почти уверен. Это подтверждается тем, что у Израиля мощный ВПК и при этом, от Украинского истеблишмента не звучит никаких просьб к Израилю и/или претензий типа "могли бы и помочь".
Похожая ситуация с Юж. Кореей.
Например iPhone производятся в Китае, используя 90% комплектующих сделанных там же в Китае. Но от этого iPhone не становится "китайским телефоном". И имея iPhone никто не говорит "у меня китайский телефон".
И мы не знаем какое количество дронов (особенно тех, которые использует ГРУ и СБУ) имеют Израильское происхождение. Какое кол-во израильских компонентов в нашем вооружении и вооружении, которое нам поставляет Запад.
А так да, "Меркав" мы вряд ли увидим на поле боя ...
ну, раз наступної, то хай лохи мріють.
вони ж дурні, не знають, що вже цієї осені, зе!лідор, планує всіх пабєдіть.
от, тільки буржуї йому заважають. буржуї, порошенко і українська агресивна меншість.
із зе!білов, будете?
похмелись та проспись. вже потім, до людей, спробуєш звертатися.
за щами приперся?
я, вже, виніс мусор, нема чого, відсипати тобі.
Любовь диктаторов? Нет. Война и экономика - это не место для любви или нелюбви. Там все намного прогматичнее.
1. АЭС. СССР начал, а РФ продолжили строительство АЭС в Иране. Одну построили, две - строят. Иран получает самый дешевый кВт/ч электроэнергии на всем Ближнем Востоке (что является огромным стимулом для экономики и инвестиций). Иран становится крупнейшим производителем и экспортером электроэнергии на Ближнем Востоке.
2. Нефть. Несмотря на то, что всё становление нефтедобычи в Иране - это Запад, после введения в 2010 г. санкций против Ирана, РФ очень поддержал Иран. И специалистами, и технологиями (западными, кстати) и оборудованием и помощью в нелегальном сбыте. Иран оценил. И сейчас Иран помогает РФ. В частности теневым танкерным флотом.
3. ВПК. Весь ВПК Ирана помогал создавать СССР. Но у СССР было понимание "берегов". СССР не передавал Ирану технологии производства ракет, танков, самолетов. Но тут помог Запад. В период "оттепели", с конца 90-х и фактически по нынешнее время, иранские студенты - это чуть ли не самая многочисленная группа (после Индии), которые учаться в лучших технических ВУЗах мира. А потом эти специалисты возвращаются в Иран, разбирают по косточкам ракеты, танки, самолеты СССР и создают собственное производство. А РФ им в этом активно помогает. Речь идет о передачи Ирану полного технологического цикла производства современных самолетов, танков и систем РЭБ.
И как на это все реагирует Запад (прежде всего США)? А Запад всерьез обсуждает снятие всех ограничений по нефти Ирана (хотя они уже давно не работают), т.к. граждане Запада очень недовольны высокими ценами на бензин ...
Тобто нас ще цілий рік будуть знищувати?