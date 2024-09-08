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Іран (1974) росія (63594) ISW (653) балістичні ракети (356)

Поставлені Іраном ракети РФ, імовірно, використовуватиме для атак по інфраструктурі України наступної осені і зими, - ISW

Іран передав балістичні ракети РФ

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може використати ракети малої дальності Fath-360, поставлені Іраном, для атак по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі України наступної осені і зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленнями, Іран нещодавно доставив Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності Fateh-360.

"Американські та європейські чиновники нещодавно підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності, а за оцінками ISW, російські війська, імовірно, використовуватимуть ракети, поставлені Іраном, для ураження української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури наступної осені і зими", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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Топ коментарі
+16
,,дякуємо" що повідомили! Без вас би не здогадалися! Інформбюро хрінове!
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08.09.2024 10:28
+13
Є у інтернета така річ - він пам'ятає ВСЕ
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08.09.2024 10:30
+11
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08.09.2024 10:31
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Ракети з дальністю 120 км для енергетичної інфраструктури їм не підійдуть. Це швидше ракети для ближнього передфронтового тилу.
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08.09.2024 10:26 Відповісти
в ближньому передфронтовому тилу теж є енергетична інфраструктура і вона більш критична, бо заживлює не дівани, а військову логістику.
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08.09.2024 10:48 Відповісти
Або мова про обстріли Дніпра і Запоріжжя з Павлограду через рік..
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08.09.2024 11:17 Відповісти
Хочеш блєснуть інтєлєгтом - обов'язково встав в коментар це тупе й дурнувате слово вкраїнчики . пц
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08.09.2024 10:45 Відповісти
Українець ніколи себе "вкраїнчиком" не назове, тобто він не українець і планує "стурбовано дивитись" зі сторони.
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08.09.2024 11:01 Відповісти
100% . Це слівце народилося в нетрях кацапської пропаганди , а наші дурачки тут же підхватили .
Це свого роду - спроба поділити суспільство на касти , є українці , тобто - вища каста , а є якісь там - вкраїнчики ,, нижча .. Пам'ятаєте - 1 сорт , 2 сорт , 3 сорт . ?
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08.09.2024 11:07 Відповісти
Я не думаю, що це саме наш дурачок.
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08.09.2024 11:11 Відповісти
До чого тут пропаганда? "Вкраїнчиками" називали людей, які 24.02.2022-го року раптово стали щирими патріотами, а до цього до війни ставилися нейтрально. Інше питання, що тут воно не доречне в цій темі
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08.09.2024 11:17 Відповісти
Та маячня . Який сенс називати цим словом людей які всього лиш змінили свою думку що до війни , з нейтральної на патріотичну ? Таке тільки - вітається .
А слово вкраїнчик навпаки - принижує гідність . Це те саме що й америкос , наприклад , або - хачик . Я колись читав на сторінці кацапського пропагандона про те як це слово звучить у їхньому лексиконі і чому його треба нав'язувати українцям . Якщо коротко то воно звучить приблизно так що - украінчікі єто огранічєниє , умственно отсталиє люді , продавшиєся западу , а украінци - люді гордие , мечтающіє о мірє с росієї .
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08.09.2024 11:55 Відповісти
Я не лажу по ресурсам з пропагандою руснявою - це взагалі не має хвилювати. Люди не змінили думку на патріотичну, а просто типу стали патріотами і тепер всіх повчають "родіну любіть"
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08.09.2024 14:14 Відповісти
Глибоке занепокоєня навіть у нашого МЗС ,

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08.09.2024 10:27 Відповісти
добрий відкладений на зберігання сир, а не балістичні ракети і гнила "муйня" Інституту вивчення війни (ISW)
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08.09.2024 10:27 Відповісти
Дуже обнадійливо,глибоко стурбовано !
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08.09.2024 10:34 Відповісти
,,дякуємо" що повідомили! Без вас би не здогадалися! Інформбюро хрінове!
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08.09.2024 10:28 Відповісти
Це ви із редакцією "Цензора" так агресивно спілкуєтесь?) ISW нам нічого не повідомляв, вони у себе на сайті викладають.
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08.09.2024 10:54 Відповісти
Редакція Цензора не спілкується - багато честі. Просто банять. За спілкуванням у Телегу, там повна свобода слова.
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08.09.2024 11:39 Відповісти
А зробити ше глибше занепокоєння шо ім мішає? - яиця?
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08.09.2024 10:28 Відповісти
Є у інтернета така річ - він пам'ятає ВСЕ
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08.09.2024 10:30 Відповісти
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08.09.2024 10:31 Відповісти
Що Ви хочете від ізраїльтян? Вони спробували налякати кацапів і аятолл - не вийшло. Ну а на "ні" - і суду нема. 😊
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08.09.2024 10:33 Відповісти
Ну надеяться на евреев ето то же самое что подписать договор с рашистами или одолжить денег циганам. Израиль наоборот выдохнул с облегчением. Теперь те иранские ракеты которые должны были лететь по Израилю полетят по Украине.
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08.09.2024 10:56 Відповісти
Не все так очевидно. Израиль никогда в жизни не будет афишировать военную помощь Украине. Более того, условием такой помощи поставит полную секретность. Поэтому мы не можем знать как, чем и в каком объеме Израиль помогает Украине.
То что такая помощь оказывается, я почти уверен. Это подтверждается тем, что у Израиля мощный ВПК и при этом, от Украинского истеблишмента не звучит никаких просьб к Израилю и/или претензий типа "могли бы и помочь".
Похожая ситуация с Юж. Кореей.
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08.09.2024 11:46 Відповісти
Ну конечно никто не увидит помощи Украине от Израиля. Пока что никто не видел на фронте со стороны Украины ниодного вида оружия сделанного в Израиле или сделанного другими странами по израильским технологиям. Зато каждый день видим со стороны рашки израильские Орланы, Ланцеты и еще черт знает что.
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08.09.2024 12:04 Відповісти
Убедительный аргумент. Но не 100%.
Например iPhone производятся в Китае, используя 90% комплектующих сделанных там же в Китае. Но от этого iPhone не становится "китайским телефоном". И имея iPhone никто не говорит "у меня китайский телефон".
И мы не знаем какое количество дронов (особенно тех, которые использует ГРУ и СБУ) имеют Израильское происхождение. Какое кол-во израильских компонентов в нашем вооружении и вооружении, которое нам поставляет Запад.
А так да, "Меркав" мы вряд ли увидим на поле боя ...
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08.09.2024 12:35 Відповісти
Чому це лише "наступної" осені? Я впевнений, що вже цієї.
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08.09.2024 10:30 Відповісти
І що, це вже ескалація чи ще ні? Союзники і далі будуть стурбовуватися, чи червоні лінії пересунуть?
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08.09.2024 10:36 Відповісти
фуухххх...
ну, раз наступної, то хай лохи мріють.
вони ж дурні, не знають, що вже цієї осені, зе!лідор, планує всіх пабєдіть.
от, тільки буржуї йому заважають. буржуї, порошенко і українська агресивна меншість.
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08.09.2024 10:44 Відповісти
чім порошенко йому заважає ?
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08.09.2024 10:48 Відповісти
тиць пердиць!
із зе!білов, будете?
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08.09.2024 10:50 Відповісти
Відповідай на питання ботяра !
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08.09.2024 10:53 Відповісти
дядя, ти якось загубився!
похмелись та проспись. вже потім, до людей, спробуєш звертатися.
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08.09.2024 10:57 Відповісти
Так ти не людина - ти ботяра. Своїх "зе! білів" собі в засунь нижче спини
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08.09.2024 11:04 Відповісти
привіт лапоть.
за щами приперся?
я, вже, виніс мусор, нема чого, відсипати тобі.
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08.09.2024 11:08 Відповісти
Жодної критики навіть не було в сторону зєльоного
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08.09.2024 10:49 Відповісти
Вважаючи, що рот Зелідора, Скабєєва, вибачаюсь, Мосейчучка вже озвучила "перемогу" (втримати столицю та вихід до моря), то Зєлідор може "перемогти" хоч зараз.
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08.09.2024 16:25 Відповісти
Наступної осені - це коли?? Якщо що - осінь вже настала. Чи ви про наступну?? 2025?
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08.09.2024 10:45 Відповісти
Главное чтобы небыла ескалации атопутиннападе
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08.09.2024 10:51 Відповісти
Можна безкінечно дивитись, як тече вода, горить вогонь, і безкінечно слухати, як зєлєнскій обіцяє потужну помсту рашистам
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08.09.2024 10:53 Відповісти
Та ти ШО ?? ..Вєліке спасіба інстітуту війни , а то я сам нізащо не здогадався б - коли ж там та русня надумає обстрілювати Україну . А воно он як виявляється - наступної осені і зими !! Які ж проніцатєльні аналітєги там працюють ,, я просто в шоці ! Навіть не в шоці а - в **** !
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08.09.2024 10:54 Відповісти
Почему Иран так активно помогает РФ?
Любовь диктаторов? Нет. Война и экономика - это не место для любви или нелюбви. Там все намного прогматичнее.
1. АЭС. СССР начал, а РФ продолжили строительство АЭС в Иране. Одну построили, две - строят. Иран получает самый дешевый кВт/ч электроэнергии на всем Ближнем Востоке (что является огромным стимулом для экономики и инвестиций). Иран становится крупнейшим производителем и экспортером электроэнергии на Ближнем Востоке.
2. Нефть. Несмотря на то, что всё становление нефтедобычи в Иране - это Запад, после введения в 2010 г. санкций против Ирана, РФ очень поддержал Иран. И специалистами, и технологиями (западными, кстати) и оборудованием и помощью в нелегальном сбыте. Иран оценил. И сейчас Иран помогает РФ. В частности теневым танкерным флотом.
3. ВПК. Весь ВПК Ирана помогал создавать СССР. Но у СССР было понимание "берегов". СССР не передавал Ирану технологии производства ракет, танков, самолетов. Но тут помог Запад. В период "оттепели", с конца 90-х и фактически по нынешнее время, иранские студенты - это чуть ли не самая многочисленная группа (после Индии), которые учаться в лучших технических ВУЗах мира. А потом эти специалисты возвращаются в Иран, разбирают по косточкам ракеты, танки, самолеты СССР и создают собственное производство. А РФ им в этом активно помогает. Речь идет о передачи Ирану полного технологического цикла производства современных самолетов, танков и систем РЭБ.

И как на это все реагирует Запад (прежде всего США)? А Запад всерьез обсуждает снятие всех ограничений по нефти Ирана (хотя они уже давно не работают), т.к. граждане Запада очень недовольны высокими ценами на бензин ...
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08.09.2024 11:00 Відповісти
а чого що наступної? недозріли для цієї?
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08.09.2024 11:02 Відповісти
Заголовок некоректний.Або такий переклад."Наступної осені"це осінь 2025 р?
Тобто нас ще цілий рік будуть знищувати?
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08.09.2024 11:24 Відповісти
Розвідка України має встановити місцезнаходження цих ракет та знищити їх.
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08.09.2024 12:15 Відповісти
Знащит нефтюга палатенцегаловых должна пиристать плавать. 🤣🤣🤣ПС. Санкции нада выпалнять. 🤣🤣🤣
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08.09.2024 15:10 Відповісти
 
 