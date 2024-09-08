Поставлені Іраном ракети РФ, імовірно, використовуватиме для атак по інфраструктурі України наступної осені і зими, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може використати ракети малої дальності Fath-360, поставлені Іраном, для атак по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі України наступної осені і зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленнями, Іран нещодавно доставив Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності Fateh-360.

"Американські та європейські чиновники нещодавно підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності, а за оцінками ISW, російські війська, імовірно, використовуватимуть ракети, поставлені Іраном, для ураження української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури наступної осені і зими", - йдеться у звіті.

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.