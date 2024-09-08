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Велика Британія (5338) зброя (7281) Грант Шеппс (62)

Ми повинні надати Україні дозвіл на використання Storm Shadows по території РФ і запросити партнерів приєднатися до нас, - ексміністр оборони Британії Шеппс

Шеппс закликав уряд Британії дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadows

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав британський уряд зняти для України обмеження на застосування ракет Storm Shadows для ударів по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Шеппс написав у колонці для The Sunday Times.

"З огляду на те, як Путін націлюється на чоловіків, жінок і дітей, використовуючи КАБи, які часто запускаються з Росії, ми повинні терміново схвалити використання нашої зброї великої дальності на території Росії… Ми знаємо, що багато атак здійснюються з території самої Росії. І все ж, якщо не враховувати наш дозвіл завдавати ударів по Криму британськими ракетами, ми все ще остерігаємося дозволяти нашим українським союзникам завдавати ударів по джерелу цих атак", - написав Шеппс.

Він наголосив, що "настав час припинити просити хоробре населення Президента Зеленського воювати зі зв'язаними руками за спиною".

Також читайте: Поки адміністрація Байдена при владі, США навряд чи дозволять Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Замість цього, за його словами, Велика Британія має видати пряме попередження Путіну: "Якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей КАБами, що запускаються з Росії, то ми змусимо решту світу дозволити нашим ракетам дальнього радіусу дії знищити ваші пускові установки, де б вони не розміщувалися - навіть всередині Росії".

Як зазначив Шеппс, зараз саме час нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, стосується не лише її.

"Це стосується і нас також. Йдеться про захист всього нашого способу життя… Путін помиляється щодо нас. Підтримка системи з демократичними переможцями і переможеними - це не слабкість. Це сила. Але ми можемо підтримувати це, лише якщо стаємо на захист інших, чия демократія перебуває під загрозою", - наголосив Шеппс.

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Крім того, він закликав інші країни дозволити Україні використання далекобійної зброї по цілях на території РФ: "Ми повинні надати дозвіл на використання наших Storm Shadows і запросити французів, американців і навіть наших більш стриманих німецьких партнерів приєднатися до нас. З простим ультиматумом Путіну: припиніть ваші атаки на Україну, або ми підтримаємо відповідь України".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса.

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Топ коментарі
+6
Задовбали всі ці екс керівники, і подібні їм люди. Як на кріслі сиділи то фіг що давали і фіг що дозволяли.
Як з посади пішли, так зразу такі активні становляться.
Ну і зрозуміла річ. Як посаду займуть. То все що казали до займання, в туж мить забувають
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08.09.2024 15:33
+4
США сами не надають дозвіл й іншим забороняють. Така реальність.
Чим глибше страус ховає голову в пісок, тим менше захищена його дупа.
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08.09.2024 15:14
+3
Я не "населения президента Зеленського", а з іншим погоджуюсь.
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08.09.2024 15:05
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Я не "населения президента Зеленського", а з іншим погоджуюсь.
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08.09.2024 15:05 Відповісти
Пряме попередження - це як? Прямо в пику самому ху'лу? Ще не набридло попереджати?
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08.09.2024 15:07 Відповісти
Їх спрвa як і кого попереджaти. Нa них нaпaв пуйло? Крaще дaвaйте порaди своєму Боневтіку, нехaй куском aсфльту вріже в пику пуйлу, бо іншої зброї воно не робило.
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08.09.2024 16:07 Відповісти
Хай приїдуть в гості міністр оборони з прем'єрміністром Великобританії до Харкова хоча б дні на три, тоді самі нікого питати дозволу не будуть, а нам дозволять бити по всьому рашкостану.
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08.09.2024 15:13 Відповісти
До чого тут Британія, до виборів блазня в Україні дурнями??
Тепер, хоть паржати можете…. Бачили очі, що брали??
Дякуємо Великобританії, за безкорисну допомогу Українцям!!
Бо з асфальтом та акакаяразніца, вийшло для України, криваве сьогодення, з «незламним та потужним» збагаченням блазня і його оточення!!
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08.09.2024 17:19 Відповісти
до чого британія? ця країна роззброїла нас, забравши 3ій потенціал зброї в світі. А тепер навіть ракети не дає
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09.09.2024 00:46 Відповісти
США сами не надають дозвіл й іншим забороняють. Така реальність.
Чим глибше страус ховає голову в пісок, тим менше захищена його дупа.
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08.09.2024 15:14 Відповісти
Задовбали всі ці екс керівники, і подібні їм люди. Як на кріслі сиділи то фіг що давали і фіг що дозволяли.
Як з посади пішли, так зразу такі активні становляться.
Ну і зрозуміла річ. Як посаду займуть. То все що казали до займання, в туж мить забувають
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08.09.2024 15:33 Відповісти
та шоб ви так робили...як кизділи
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08.09.2024 15:42 Відповісти
А може з бажанням проблеми?
Вже десятки були виступів і дозволів!
Більше схоже на "не тримайте мене семеро і я йому дам"!
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08.09.2024 15:51 Відповісти
ексміністр оборони Британії Шеппс тоб то -НІХТО. дядько з вулиці
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08.09.2024 16:10 Відповісти
Повідомляють, що міністр оборони Великобританії запропонував висунути ******* ультиматум : або його армія припиняє застосування КАБів по території України, або Захід дозволяє використовувати англійську, французьку, німецьку та американську ракетну зброю по всій території рашистської пітьми.

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08.09.2024 17:40 Відповісти
 
 