Ми повинні надати Україні дозвіл на використання Storm Shadows по території РФ і запросити партнерів приєднатися до нас, - ексміністр оборони Британії Шеппс

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав британський уряд зняти для України обмеження на застосування ракет Storm Shadows для ударів по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Шеппс написав у колонці для The Sunday Times.

"З огляду на те, як Путін націлюється на чоловіків, жінок і дітей, використовуючи КАБи, які часто запускаються з Росії, ми повинні терміново схвалити використання нашої зброї великої дальності на території Росії… Ми знаємо, що багато атак здійснюються з території самої Росії. І все ж, якщо не враховувати наш дозвіл завдавати ударів по Криму британськими ракетами, ми все ще остерігаємося дозволяти нашим українським союзникам завдавати ударів по джерелу цих атак", - написав Шеппс.

Він наголосив, що "настав час припинити просити хоробре населення Президента Зеленського воювати зі зв'язаними руками за спиною".

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Замість цього, за його словами, Велика Британія має видати пряме попередження Путіну: "Якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей КАБами, що запускаються з Росії, то ми змусимо решту світу дозволити нашим ракетам дальнього радіусу дії знищити ваші пускові установки, де б вони не розміщувалися - навіть всередині Росії".

Як зазначив Шеппс, зараз саме час нагадати собі, що те, що відбувається в Україні, стосується не лише її.

"Це стосується і нас також. Йдеться про захист всього нашого способу життя… Путін помиляється щодо нас. Підтримка системи з демократичними переможцями і переможеними - це не слабкість. Це сила. Але ми можемо підтримувати це, лише якщо стаємо на захист інших, чия демократія перебуває під загрозою", - наголосив Шеппс.

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Крім того, він закликав інші країни дозволити Україні використання далекобійної зброї по цілях на території РФ: "Ми повинні надати дозвіл на використання наших Storm Shadows і запросити французів, американців і навіть наших більш стриманих німецьких партнерів приєднатися до нас. З простим ультиматумом Путіну: припиніть ваші атаки на Україну, або ми підтримаємо відповідь України".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса.