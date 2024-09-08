Іранський депутат Ардестані: Тегеран змушений вести з Росією бартер, який передбачає відправку ракет та військових безпілотників до РФ

Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані заявив, що Тегеран веде з Росією бартер "для задоволення наших потреб", і "частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Iran International.

Так, Ардестані прокоментував повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, заявивши, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".

"Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина – відправку військових безпілотників до Росії", – зазначив він.

Стосовно того, чи може відправка балістичних ракет РФ призвести до подальших санкцій проти Ірану, законодавець відповів: "Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАС і "Хашд аш-Шаабі" (шиїтське ополчення в Іраку. – Ред.), то чому б не дати їх Росії?"

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"Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшов в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" – додав Ардестані.

Однак речник іранського Міністерства закордонних справ Насер Канаані в коментарі агентству IRNA в неділю вкотре заперечив повідомлення про відправлення балістичних ракет Росії.

Він повторив, що Тегеран нібито "ніколи не був частиною конфлікту", виступає проти війни та "підтримує політичне рішення для врегулювання розбіжностей між Росією і Україною, щоб покласти край конфлікту".

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.