Іранський депутат Ардестані: Тегеран змушений вести з Росією бартер, який передбачає відправку ракет та військових безпілотників до РФ
Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані заявив, що Тегеран веде з Росією бартер "для задоволення наших потреб", і "частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Iran International.
Так, Ардестані прокоментував повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, заявивши, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".
"Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина – відправку військових безпілотників до Росії", – зазначив він.
Стосовно того, чи може відправка балістичних ракет РФ призвести до подальших санкцій проти Ірану, законодавець відповів: "Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАС і "Хашд аш-Шаабі" (шиїтське ополчення в Іраку. – Ред.), то чому б не дати їх Росії?"
"Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшов в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" – додав Ардестані.
Однак речник іранського Міністерства закордонних справ Насер Канаані в коментарі агентству IRNA в неділю вкотре заперечив повідомлення про відправлення балістичних ракет Росії.
Він повторив, що Тегеран нібито "ніколи не був частиною конфлікту", виступає проти війни та "підтримує політичне рішення для врегулювання розбіжностей між Росією і Україною, щоб покласти край конфлікту".
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
Будь ласка, зачекайте...
Де цей парламентар новини читає?
НАТО з Ізраїлем і штатами дрочили-дрочили той Іран а як вигрібать так жидочки просто тупо злились а обісрате НАТО навіть ракети іранські сситься збивать над Україною...
Принципове питання мусить бути :де НАШІ ракети ? !
Ук вони будуть, і в великій кількості, то пох хто кому де і як.
Вже 4й рік війни скоро піде. Умєров, займись чимсь корисним!
"14-го грудня (примітка- 2023 року), https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/fy24_ndaa_conference_report1.pdf Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/lend-lease-act-expiration-will-not-affect-current-us-aid-to-ukraine/ дія цього закону завершилась у вересні 2023-го .
У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".
Таким чином, США через внутрішньополітичні баталії припинили надавати військову допомогу для України у 2024 році, наслідком чого стало поновлення рашистського наступу, захоплення Авдіївки, прорив української оборони на Донбасі та просування ворога до 40 км, яке наразі зупинити не вдається.
Что мешало Раде Украины отправить представительную миссю в США для того чтобы ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ выполнения Закона о ленд Лизе в мае !!!!! 2022 !!!!
Ответ очевидет : ничего не мешало. Просто либо по ГЛУПОСТИ либо из-за ПРЕДАТЕЛЬСТВА Украина ОТКАЗАЛАСЬ от Ленд Лиза.
Вот и результат : 3 года войны , конца которой не видно. Сотни тысяч УБИТЫХ. И это ещё не конец.
Понятно объяснил ?
А теперь ДЕБИЛЫ призывают поддержать левацкую мочалку Камилку. Это будет вообще ЖОПА для Украины.
А можливо ти сам погано поінформований. Бо, судячи із твоїх коментів, зокрема вживання дієслова "требовать", ти не розумієш суті поняття "Ленд-лізу".
Це не міждержавна угода, згідно якої одна країна може вимагати від іншої виконання своїх зобов'язань. Тобто це право на похід в супермаркет, де ти береш все, що тобі заманеться.
А "Ленд-ліз" - це односторонній акт обіцянки влади США іншій країні постачати озброєння, який має рамковий характер, без конкретики. Він не містить щодних відомостей про якість і кількість зброї, яка постачається, або детального покрокового розбору, що та в якому порядку має надходити.
Таким чином, надання того чи іншого конкретного виду озброєння за "Ленд-лізом" залежить не від програми, а від політичного рішення адміністрації Білого дому.
Тепер по суті тверджень твого емоційного коменту.
По-перше, якщо ти пригадав травень 2022, то маєш знати, що тоді питання стояло чи взагалі надавати Україні 155мм гармати і Хімарси, не кажучи про інше озброєння. Але не дивлячись на це, ЗСУ восени 2022-го добились найбільших успіхів у цій війні.
По-друге, в 2023 році Україна також наступала і відбила частину своїх територій. Озброєння зі США надходило чітко, згідно програм, тому задіювати механізм "Ленд-лізу" адміністрації Байдена, вочевидь не було потреби.
Але, як було мною відмічено вище, у вересні 2023 завершився фінансовий рік у США, який обрубав військову допомогу Україні. Головним чином через позицію Трампа і його крила респів.
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої - трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми. Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм наступати.
З цього робимо висновок, що ти і є частина цього ресурсу нашого ворога, задіяного у війні проти українців і України. Якого ми переможемо, не дивлячись ні на що.
А що стосується Трампа, то йому суд оголосить вирок 26 листопада цього року і він опиниться у в'язниці.
1) Ленд Лиз это НЕ тот БРЕД который ты пишешь, а КОНКРЕТНЫЕ поставки всего необходимого ОРУЖИЯ по типу как поставляли США по Ленд Лизу Великобритании и СССР в годы II Мировой войны. Вот ТОЧНО так надо было посатвлять оружие и Украине с мая 2022 . Именно ЭТО и подрузумевает Закон о Ленд Лизе . И который ОТКАЗАЛСЯ вывполнять Байден, а Украина ОТКАЗАЛАСЬ требовать выполнения этого закона.
2) Трамп уже после 20 января 2021 НЕ является Президентом. Призедент является Байден.
Это тебе информация если ты не знаешь.
ПОЭТОМУ Трамп абсолютно не имеет никокого влияния на администрацию Белого Дома и Правительства США. И не может отдать распоряжение о постаках оружия.
3) Байден в ЛЮБОЙ МОМЕНТ может БЕЗ резрешения Конгресса отправить в Украину например СОТНЮ самолетов F-16, F-22 , 1000 Абрамсов и т.д. Но этого НЕ делает.
3) Байден может отдать распоряжение ЗАКРЫТЬ НЕБО над Украиной чтобы прекратить бомбёжку мирных городов . Но тоже этого не делает.
4) А виноват у тебя опять Трамп . ХАХАХАХАХА . Может поищешь Трампа у себя под кроватью ?
Делаем ВЫВОД : ты просто сумашедший или кацап.
Який на біле каже "чорне" і навпаки.
Ніхто тебе тут не лайкнув, бо таким як ти тут не раді.
Так що не утруднюйся і не мучай "клаву" "понапрасно".
Украина при камалке окончательно кровью умоется и будет полностью уничтожена.
-Іранський 3VOF19
-Пакистанський 125 мм TK HE
-Індія (КОРПУС) 125 мм НЕ
Ну норм, навіть іранці роісю записали до переліку терористичних організацій, а США чомусь чекають.
Хуже грит быть не может? Может. Еще как хуже. Надо поднять вопрос о присоединении Южного Азербайджана к Азербайджану, о образовании на территории Ирана курдского государства и о передаче нескольких провинций Ирана Афганистану. Ну и рубануть свифт и запретить Ирану расчеты в долларах и евро.