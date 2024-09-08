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Іран (1974) росія (63594) балістичні ракети (356)

Іранський депутат Ардестані: Тегеран змушений вести з Росією бартер, який передбачає відправку ракет та військових безпілотників до РФ

іран передав РФ ракети

Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані заявив, що Тегеран веде з Росією бартер "для задоволення наших потреб", і "частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників до Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Iran International.

Так, Ардестані прокоментував повідомлення західних ЗМІ про відправлення балістичних ракет Росії, заявивши, що Тегеран змушений вести з Росією бартер "для задоволення наших потреб, зокрема імпорт сої та пшениці".

"Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина – відправку військових безпілотників до Росії", – зазначив він.

Стосовно того, чи може відправка балістичних ракет РФ призвести до подальших санкцій проти Ірану, законодавець відповів: "Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАС і "Хашд аш-Шаабі" (шиїтське ополчення в Іраку. – Ред.), то чому б не дати їх Росії?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставлені Іраном ракети РФ, імовірно, використовуватиме для атак по інфраструктурі України наступної осені і зими, - ISW

"Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшов в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" – додав Ардестані.

Однак речник іранського Міністерства закордонних справ Насер Канаані в коментарі агентству IRNA в неділю вкотре заперечив повідомлення про відправлення балістичних ракет Росії.

Він повторив, що Тегеран нібито "ніколи не був частиною конфлікту", виступає проти війни та "підтримує політичне рішення для врегулювання розбіжностей між Росією і Україною, щоб покласти край конфлікту".

Також читайте: Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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Топ коментарі
+24
Шо бы сало на том свете только жрали ишаки бородатые!
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08.09.2024 16:21
+23
А ООН еще етих бабуинов подкармливает гуманитаркой. Поетому етим бабуинам не нужно тратить деньги на еду и сельское хозяйство и они все вкладывают в оружие и террористов.
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08.09.2024 16:29
+16
НАТО увійшов в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" - додав Ардестані.

Де цей парламентар новини читає?
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08.09.2024 16:33
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І ми тоді змушені, не ображайся, кацапський брат!
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08.09.2024 16:18 Відповісти
Шо бы сало на том свете только жрали ишаки бородатые!
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08.09.2024 16:21 Відповісти
А ти в курсі, дрібний кацапський стукачок, що зазвичай з сексотами роблять, і не лише на тому світі?
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08.09.2024 20:02 Відповісти
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08.09.2024 16:22 Відповісти
а СУ-35 получать на бартер? Делайте выводы израильтяне
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08.09.2024 16:26 Відповісти
Ізраїльтянам той су-35 попідпеніс , як отримають , так і згорять , іще американці і знищити допоможуть .
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08.09.2024 16:41 Відповісти
Сссу 35 то таке, просто якось іранці скажуть що розробили яо і все, насправді її передадуть кацапи.
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08.09.2024 16:47 Відповісти
Вывод тут простой, ждать прихода Трампа, тоесть республиканцев вместо поганых обмакиных дерьмократов и долбить так что никакие вундервафли типа су 35 не помогут , пора менять Аятол на более адекватных правителей
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08.09.2024 18:12 Відповісти
А ООН еще етих бабуинов подкармливает гуманитаркой. Поетому етим бабуинам не нужно тратить деньги на еду и сельское хозяйство и они все вкладывают в оружие и террористов.
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08.09.2024 16:29 Відповісти
А шо. так можна було? (Обміняти у рушникоголових ракети на зерно?!)
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08.09.2024 16:30 Відповісти
Скоріше за все можна було. Але, напевно, не потрібно було тим, для кого було "можна"
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08.09.2024 16:50 Відповісти
НАТО увійшов в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" - додав Ардестані.

Де цей парламентар новини читає?
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08.09.2024 16:33 Відповісти
Так нехай в Украiни ракети на зерно помiняють!
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08.09.2024 16:33 Відповісти
Так запропонуй ! ((
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08.09.2024 16:42 Відповісти
Так посол ще сидить в Київі?
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08.09.2024 16:42 Відповісти
У України, зараз, патужний голова МЗС,- з усім розбереться( якщо йермак дозволить)...
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08.09.2024 16:43 Відповісти
Чому в нас ще є дипвідносини с Іраном ?
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08.09.2024 16:46 Відповісти
Ще є відносини з ***********!!!
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08.09.2024 17:08 Відповісти
Нормально...
НАТО з Ізраїлем і штатами дрочили-дрочили той Іран а як вигрібать так жидочки просто тупо злились а обісрате НАТО навіть ракети іранські сситься збивать над Україною...
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08.09.2024 16:46 Відповісти
І це, мабуть, не суперечить азіатським уявленням про сором і поряднсть.
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08.09.2024 16:53 Відповісти
Іран повинен згоріти, коли світ почне ******* цих террористов то Україна повинна приймати безпосередню участь
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08.09.2024 16:55 Відповісти
То помилкове розуміння ситуації. А Іран такий, а НАТО м'яке, а ті, а інші, то пізже@ня, яке споживає внутрішню енергію.
Принципове питання мусить бути :де НАШІ ракети ? !
Ук вони будуть, і в великій кількості, то пох хто кому де і як.
Вже 4й рік війни скоро піде. Умєров, займись чимсь корисним!
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08.09.2024 16:57 Відповісти
Настанова Рузвельта Черчиллю: "Запам'ятай: ти можеш використовувати американську зброю, щоб знищувати німців, лише в межах Британії!

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08.09.2024 17:07 Відповісти
АУкраина сама ОТКАЗАЛАСЬ от Ленд Лиза. Так что твой коммент не в тему
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08.09.2024 19:28 Відповісти
Не вводьте читачів цієї гілки ЦН в оману! Україна не відмовлялась від ленд-лізу, а це зробили США (цитата https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html джерела ):
"14-го грудня (примітка- 2023 року), https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/fy24_ndaa_conference_report1.pdf Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/lend-lease-act-expiration-will-not-affect-current-us-aid-to-ukraine/ дія цього закону завершилась у вересні 2023-го .
У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".

Таким чином, США через внутрішньополітичні баталії припинили надавати військову допомогу для України у 2024 році, наслідком чого стало поновлення рашистського наступу, захоплення Авдіївки, прорив української оборони на Донбасі та просування ворога до 40 км, яке наразі зупинити не вдається.
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08.09.2024 20:03 Відповісти
Ну??? И что мешало Зеленскому, Кулебе и другим оффициальным представителям Украины ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ от Байдена выполнения Закона о Ленд Лизе ?
Что мешало Раде Украины отправить представительную миссю в США для того чтобы ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ ТРЕБОВАТЬ выполнения Закона о ленд Лизе в мае !!!!! 2022 !!!!
Ответ очевидет : ничего не мешало. Просто либо по ГЛУПОСТИ либо из-за ПРЕДАТЕЛЬСТВА Украина ОТКАЗАЛАСЬ от Ленд Лиза.
Вот и результат : 3 года войны , конца которой не видно. Сотни тысяч УБИТЫХ. И это ещё не конец.
Понятно объяснил ?
А теперь ДЕБИЛЫ призывают поддержать левацкую мочалку Камилку. Это будет вообще ЖОПА для Украины.
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08.09.2024 20:20 Відповісти
Повторюю для тебе, якщо ти не агітаційний трампістський бот: не потрібно вводити тутешніх читачів в оману!
А можливо ти сам погано поінформований. Бо, судячи із твоїх коментів, зокрема вживання дієслова "требовать", ти не розумієш суті поняття "Ленд-лізу".
Це не міждержавна угода, згідно якої одна країна може вимагати від іншої виконання своїх зобов'язань. Тобто це право на похід в супермаркет, де ти береш все, що тобі заманеться.
А "Ленд-ліз" - це односторонній акт обіцянки влади США іншій країні постачати озброєння, який має рамковий характер, без конкретики. Він не містить щодних відомостей про якість і кількість зброї, яка постачається, або детального покрокового розбору, що та в якому порядку має надходити.
Таким чином, надання того чи іншого конкретного виду озброєння за "Ленд-лізом" залежить не від програми, а від політичного рішення адміністрації Білого дому.
Тепер по суті тверджень твого емоційного коменту.
По-перше, якщо ти пригадав травень 2022, то маєш знати, що тоді питання стояло чи взагалі надавати Україні 155мм гармати і Хімарси, не кажучи про інше озброєння. Але не дивлячись на це, ЗСУ восени 2022-го добились найбільших успіхів у цій війні.
По-друге, в 2023 році Україна також наступала і відбила частину своїх територій. Озброєння зі США надходило чітко, згідно програм, тому задіювати механізм "Ленд-лізу" адміністрації Байдена, вочевидь не було потреби.
Але, як було мною відмічено вище, у вересні 2023 завершився фінансовий рік у США, який обрубав військову допомогу Україні. Головним чином через позицію Трампа і його крила респів.
До речі, ця подія дивним чином співпала із початком наступу рашистських військ на Авдіївку. Що вказує на цілком ймовірну домовленість Трампа і *****, суть якої - трампісти торпедують закон про допомогу Україні в обмін на підтримку Трампа на виборах всіма ресурсами рашистської пітьми. Тож, рашисти були добре поінформовані, коли їм наступати.
З цього робимо висновок, що ти і є частина цього ресурсу нашого ворога, задіяного у війні проти українців і України. Якого ми переможемо, не дивлячись ні на що.
А що стосується Трампа, то йому суд оголосить вирок 26 листопада цього року і він опиниться у в'язниці.
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08.09.2024 21:39 Відповісти
Ты занимаешься СЛОВОБЛУДИЕМ.
1) Ленд Лиз это НЕ тот БРЕД который ты пишешь, а КОНКРЕТНЫЕ поставки всего необходимого ОРУЖИЯ по типу как поставляли США по Ленд Лизу Великобритании и СССР в годы II Мировой войны. Вот ТОЧНО так надо было посатвлять оружие и Украине с мая 2022 . Именно ЭТО и подрузумевает Закон о Ленд Лизе . И который ОТКАЗАЛСЯ вывполнять Байден, а Украина ОТКАЗАЛАСЬ требовать выполнения этого закона.
2) Трамп уже после 20 января 2021 НЕ является Президентом. Призедент является Байден.
Это тебе информация если ты не знаешь.
ПОЭТОМУ Трамп абсолютно не имеет никокого влияния на администрацию Белого Дома и Правительства США. И не может отдать распоряжение о постаках оружия.
3) Байден в ЛЮБОЙ МОМЕНТ может БЕЗ резрешения Конгресса отправить в Украину например СОТНЮ самолетов F-16, F-22 , 1000 Абрамсов и т.д. Но этого НЕ делает.
3) Байден может отдать распоряжение ЗАКРЫТЬ НЕБО над Украиной чтобы прекратить бомбёжку мирных городов . Но тоже этого не делает.
4) А виноват у тебя опять Трамп . ХАХАХАХАХА . Может поищешь Трампа у себя под кроватью ?
Делаем ВЫВОД : ты просто сумашедший или кацап.
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08.09.2024 23:14 Відповісти
Ясно. То ти проплачений рашистський бот.
Який на біле каже "чорне" і навпаки.
Ніхто тебе тут не лайкнув, бо таким як ти тут не раді.
Так що не утруднюйся і не мучай "клаву" "понапрасно".
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09.09.2024 06:17 Відповісти
Лайкните ещё ! Да ПОЗДНО БУДЕТ , если вдруг левацкая мочалка камалка победит,
Украина при камалке окончательно кровью умоется и будет полностью уничтожена.
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09.09.2024 15:03 Відповісти
Запліснівілий помаранч? Ні, не раджу.

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09.09.2024 15:37 Відповісти
Только Трамп. Больше не за кого.
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09.09.2024 18:55 Відповісти
Тоді ви й розділити відповідальність...
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08.09.2024 17:11 Відповісти
А збивати їх слабо, це ж не буде ескалацією бо ракети іранські, чи з росією така маячня не працює? Але справа не в ескалації, а в тому що Україну змушують прийняти умови росії/капітулювати. Пів року цирк з виділенням 61 млрду, а за кілька тижнів 6 млрд з допомоги згорять, бо їх чомусь не використали.
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08.09.2024 17:18 Відповісти
Україна вважатиме іран ворогом, підлягаючим знищенню через відправку ракет та військових безпілотників до рф
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08.09.2024 17:31 Відповісти
Америка, разбив, первого врага Ирана, Садама Хусейна много сделала для укрепления авторитета и влияния Ирана.
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08.09.2024 17:33 Відповісти
Всі радісно повідомляють як Іран поставив ракети рашке. Ірану по барабану, він і так по вуха в санкціях. А що далі? Та ні*уя.
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08.09.2024 17:43 Відповісти
А ми не можемо запропонувати Ірану сою та пшеницю в обмін на ракети? Ну, якщо йому немає різниці кому їх надавати, а нам партнери надають у рік чайну ложку...
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08.09.2024 17:51 Відповісти
гарна пропозиція. Але вони не дадуть нам ракет. Хоча чому не спробувати?
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09.09.2024 00:40 Відповісти
Різновид 125-мм танкових снарядів в ЗСУ:
-Іранський 3VOF19
-Пакистанський 125 мм TK HE
-Індія (КОРПУС) 125 мм НЕ

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08.09.2024 17:59 Відповісти
Таки ЄС та США треба повчиться у китаю , як організовуватися ... шоб захиститися ,від трьох диктаторів ,які розпочали війну, прямо на теріторії Європи , та майже по всьому світу ...
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08.09.2024 18:11 Відповісти
Тр нехай би вже оте нато і увійшло в Україну. Бо весь схід вважає що кацапи воюють із нато і допомагають москалям, а нато сидить обмотавшись ''червоними лініями'' і ''вус не дме''!
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08.09.2024 18:18 Відповісти
Ізраїль казав, що в такому випадку передасть ракети Україні. Ну що ж, зараз побачимо, чи виконує він свої обіцянки...
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08.09.2024 18:19 Відповісти
Країна терорист, співпрацює з такими ж країнами, з усіма терористичними формуваннями Світу, і не відмовляється від цього.
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08.09.2024 19:21 Відповісти
Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАС і "Хашд аш-Шаабі" (шиїтське ополчення в Іраку. - Ред.), то чому б не дати їх Росії?"

Ну норм, навіть іранці роісю записали до переліку терористичних організацій, а США чомусь чекають.
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08.09.2024 19:21 Відповісти
розіовати дип звязки потрібно...тегеран де факто воюює проти України
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08.09.2024 20:55 Відповісти
ну в самом деле. Если уж поддерживаешь террористов то почему не поддерживать и рашистов оккупантов ) тем более за хлеб )))
Хуже грит быть не может? Может. Еще как хуже. Надо поднять вопрос о присоединении Южного Азербайджана к Азербайджану, о образовании на территории Ирана курдского государства и о передаче нескольких провинций Ирана Афганистану. Ну и рубануть свифт и запретить Ирану расчеты в долларах и евро.
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08.09.2024 22:06 Відповісти
і що наше мзс? проковтнуло?
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09.09.2024 00:41 Відповісти
Килимами не пробували бартер налагодити?
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09.09.2024 11:19 Відповісти
 
 