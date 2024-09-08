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вибух (4367) Київ (19122)

Вибух на території АТП у Києві стався не через витік газу, - КМДА

Вибух на території АТП в Києві стався не через витік газу

Вибух на території АТП у Голосіївському районі столиці не повʼязаний з роботою систем газопостачання, оскільки будівля не була газифікована.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована.

"Попередня інформація про вибух газу не підтвердилась - за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була", - йдеться у повідомленні.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Нагадаємо, що у неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух, повідомлялося про двох загиблих.

Дивіться також: Наслідки вибуху на АТП у Голосіївському районі Києва (оновлено). ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+6
дааа,гаубица на позднях ,прям с бульбостана пульнула.....нехер искать черную кошку там где ее нет,плоскоземельщики диванные с теориями заговора)
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08.09.2024 17:21
+6
Все ясно. Порошенко підривав військові склади і він же підірвав АТП.
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08.09.2024 17:33
+5
Скорее газосварочные баллоны.
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08.09.2024 17:29
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ага!
колись, на позняках, теж списали все на газ. дім наскрізь винесло. всі пожали плечами. ну, хер його знає, може газ так і вибухає.
а, тепер, коли ми бачимо війну своїми очима, то всі розумні!
ніхера, газ, так не вибухає!
коли бачиш, своїми очима, як гаубиця попадає в під'їзд. коли бачиш попадання ракети у верхні поверхи, то чітко розумієш, де газ, а де не газ.
як же задовбала, оця безкінечна брехня!
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08.09.2024 17:12 Відповісти
дааа,гаубица на позднях ,прям с бульбостана пульнула.....нехер искать черную кошку там где ее нет,плоскоземельщики диванные с теориями заговора)
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08.09.2024 17:21 Відповісти
гаубиця на оболоні. такі ж пошкодження, як на позняках, від "газу".
ракета на солом'янці, в перші дні вторгнення. пошкодження менше, ніж "газ" на позняках.
але, зе!біли все схавають!
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08.09.2024 17:27 Відповісти
Сказали ж "не газ", чого ти так жорстко гальмуєш?
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08.09.2024 18:22 Відповісти
тиск у ресивери ще не накачало. До вечора тиск підніметься, і гальма відпустить.
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08.09.2024 19:36 Відповісти
Скорее газосварочные баллоны.
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08.09.2024 17:29 Відповісти
Все ясно. Порошенко підривав військові склади і він же підірвав АТП.
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08.09.2024 17:33 Відповісти
Цікаво ,коли буде притягнутий, до відповідальності, з подєльніками.👺
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08.09.2024 19:44 Відповісти
Там квартал виступав. Будiвлю порвало вiд смiху.
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08.09.2024 17:36 Відповісти
Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована.
А они не знали прежде чем ехать, что по этому адресу газа нет?
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08.09.2024 17:48 Відповісти
Ну може думали, що балони були...
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08.09.2024 18:14 Відповісти
Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована. /////
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Цирк на дроті. А чому у коментарях не можна висловлюватись нецензурною лайкою? Трясця вашій матері...
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08.09.2024 18:42 Відповісти
Хлопці знайшли нерозірвану ракету , хотіли здати на метал , болгарка і щось пішло не так.......
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08.09.2024 18:45 Відповісти
 
 