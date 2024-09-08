Вибух на території АТП у Києві стався не через витік газу, - КМДА

Вибух на території АТП у Голосіївському районі столиці не повʼязаний з роботою систем газопостачання, оскільки будівля не була газифікована.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована.

"Попередня інформація про вибух газу не підтвердилась - за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була", - йдеться у повідомленні.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

Нагадаємо, що у неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух, повідомлялося про двох загиблих.

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