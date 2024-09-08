Вибух на території АТП у Києві стався не через витік газу, - КМДА
Вибух на території АТП у Голосіївському районі столиці не повʼязаний з роботою систем газопостачання, оскільки будівля не була газифікована.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. По прибуттю на місце події фахівців з'ясовалося, що будівля не газифікована.
"Попередня інформація про вибух газу не підтвердилась - за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була", - йдеться у повідомленні.
На місці події продовжують працювати екстрені служби. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.
Нагадаємо, що у неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух, повідомлялося про двох загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
колись, на позняках, теж списали все на газ. дім наскрізь винесло. всі пожали плечами. ну, хер його знає, може газ так і вибухає.
а, тепер, коли ми бачимо війну своїми очима, то всі розумні!
ніхера, газ, так не вибухає!
коли бачиш, своїми очима, як гаубиця попадає в під'їзд. коли бачиш попадання ракети у верхні поверхи, то чітко розумієш, де газ, а де не газ.
як же задовбала, оця безкінечна брехня!
ракета на солом'янці, в перші дні вторгнення. пошкодження менше, ніж "газ" на позняках.
але, зе!біли все схавають!
А они не знали прежде чем ехать, что по этому адресу газа нет?
================================================================
Цирк на дроті. А чому у коментарях не можна висловлюватись нецензурною лайкою? Трясця вашій матері...