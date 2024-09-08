УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7501 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 828 46
Литвиненко Олександр (37) РНБО (2244) переговори з Росією (842)

Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Наразі Росія не готова до предметних переговорів про мир. Переговори з Росією можуть бути тільки з позиції сили.

Про це в інтерв'ю французькій газеті Le Monde заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можливі мирні переговори між Україною і Росією за нинішніх умов, секретар РНБО сказав, що наразі РФ не готова до предметних перемовин.

"Проблема полягає в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Росіяни мають стратегічну культуру, відмінну від західної. Дискутувати з ними можна лише з позиції сили. Ось чому ви (звертаючись до партнерів, - ред.) повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться і на інших територіях", - сказав Литвиненко.

Читайте також: Завдання України у цій війні: зупинити окупантів на лінії фронту та бити вглиб по території Росії, - Литвиненко

Водночас секретар РНБО заявив, що Україна продовжить просувати Формулу миру президента Володимира Зеленського, зокрема, готуючи наступний саміт миру.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.

Читайте також: Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою, - Зеленський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Черговий зелений дебіл з Трускавецького університету
показати весь коментар
08.09.2024 17:44
+11
Параша понимает только с ноги да в пятак. Пора бы это уже понять.
показати весь коментар
08.09.2024 17:46
+9
типовий міньйон зе!гундоса.
теж в мілітарі. теж несе, якусь тупу маячню.
зе!дегенерати правлять країною.
зе!дегенерати вганяють україну у повну сраку з якої нема виходу.
показати весь коментар
08.09.2024 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо за вкид? - а Украіна готова?
показати весь коментар
08.09.2024 17:42 Відповісти
В сенсі вкид? Для того щоб закінчилась російська агресія окупаційна армія має всього лиш забратись додому.
Мир - це дотримання міжнародного права. Твоя Росія готова до цього?
показати весь коментар
08.09.2024 17:49 Відповісти
Так само як твоя
показати весь коментар
08.09.2024 17:52 Відповісти
Всего лишь
Действительно
показати весь коментар
08.09.2024 18:22 Відповісти
Україна - ні, а от ОПа Зєлєнского такі да!
показати весь коментар
08.09.2024 18:07 Відповісти
Черговий зелений дебіл з Трускавецького університету
показати весь коментар
08.09.2024 17:44 Відповісти
Екс-керівник Зовнішньої розвідки України. Вперше почув про його інтервью.
показати весь коментар
08.09.2024 17:47 Відповісти
екс-екса - ексушника .....
показати весь коментар
08.09.2024 17:53 Відповісти
Твій соєвий дебіл.

"З 5 квітня 2014 року по 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"
показати весь коментар
08.09.2024 17:54 Відповісти
Параша понимает только с ноги да в пятак. Пора бы это уже понять.
показати весь коментар
08.09.2024 17:46 Відповісти
- Когда с Россией можно вести аести конструктивные переговоры?
- Когда она будет стоять на церковной паперти, с переломаными руками и ногами, и просить милостыню!
показати весь коментар
08.09.2024 19:02 Відповісти
типовий міньйон зе!гундоса.
теж в мілітарі. теж несе, якусь тупу маячню.
зе!дегенерати правлять країною.
зе!дегенерати вганяють україну у повну сраку з якої нема виходу.
показати весь коментар
08.09.2024 17:47 Відповісти
А хто це, бородатий?
показати весь коментар
08.09.2024 17:52 Відповісти
А які цілі такої інформації ? Покищо у нас позиція терпіли , а коли д буде пресловута з позиції сили
показати весь коментар
08.09.2024 17:55 Відповісти
Рыба не готова попасть ко мне в садок, потому что у меня нет удочки.
Как-то так.
показати весь коментар
08.09.2024 17:59 Відповісти
Звісно що не готова. Бо ***** вважає, що в Україні йому немає з ким і про що розмовляти. Та і навіщо? Ракети та дрони клепаються, бомб дофіга, м'яса теж поки що вистачає, українцям бити по аеродромах партнери не дають
показати весь коментар
08.09.2024 18:03 Відповісти
Переговори з Росією можуть бути тільки з позиції сили

Чиєї сили?
показати весь коментар
08.09.2024 18:03 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 21:43 Відповісти
Мабуть цієї, інша нам не світить
показати весь коментар
08.09.2024 21:44 Відповісти
А у вас є сила ,щоб диктувати свої умови ? Може вже досить лякати всіх ,що війна почнеться на "іншій території".
показати весь коментар
08.09.2024 18:05 Відповісти
Имея больше шести тысяч томагавков, самолеты, практически неограниченный ресурс, не покончить с людоедской рашистской сраной-агрессором, де 80% ватных *********** и не опустить цены на нефть до 40 долларов за бочку? Ну вот какие они после всего этого. За помощь Украине спасибо, конечно.
показати весь коментар
08.09.2024 18:07 Відповісти
Може частіше треба російські НПЗ "навідувати"?
показати весь коментар
08.09.2024 18:17 Відповісти
Був Данилов ( зараз не кажу плохий чи хороший) . Думку Данилова українці чули. Вона була досить патріотична.

АЛЕ ЕРМАК , як людина без досвіду, тягне простирадло на себе всюди.

А у Зе , як у политика без досвіду , теж не хватає розуму стукнути Ермака по рукам.

результат - сіре РНБО , Літвіненко своїх думок не має та мовчить
показати весь коментар
08.09.2024 18:21 Відповісти
Які можуть бути перемовини ? Покидьки з того та іншого боку.
показати весь коментар
08.09.2024 18:29 Відповісти
Які можуть бути перемовини, тільки війна до останнього, подумав Владімір Сухов, дивлячись на вечірні швейцарські Альпи та попиваючи віски під фондю
показати весь коментар
08.09.2024 21:02 Відповісти
Він розуміє що він ніхто і що на його думку всім насрати.
показати весь коментар
08.09.2024 18:33 Відповісти
це хто такий??
показати весь коментар
08.09.2024 18:38 Відповісти
хрєн із бугра із ОПи
показати весь коментар
08.09.2024 18:41 Відповісти
08.1994 - 08.1998 - офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв'язку СБУ;

08.1998 - 05.2005 - старший консультант, завідувач відділу, заступник директора - завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998-2007, 2010-2014);

06.2005 - 12.2007 - Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

12.2007 - 08.2009 - заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України;

08.2009 - 05.2010 - радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;

06.2010 - 03.2014 - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

05.04.2014 - 13.08.2019 - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

13.08.2019 - 23.07.2021 - Директор Національного інституту стратегічних досліджень;

23.07.2021 - 26.03.2024 - Голова Служби зовнішньої розвідки України;

Із 26.03.2024 - Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Доктор політичних наук, професор, Заcлужений діяч науки і техніки України.

Державний службовець 2 рангу.

Генерал-майор.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України - ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
показати весь коментар
08.09.2024 19:10 Відповісти
поряда людина не буде маріонеткою єрмака
показати весь коментар
08.09.2024 19:56 Відповісти
Олександр Валерійович Литвиненко в 1989-1994 роках навчався в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії федеральної служби контррозвідки РФ (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4 Академія ФСБ РФ м. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ). Мабуть і погони офіцерські в ФСБ отримав і папери відповідні підписував. Але цей період в його житті не афішується.
Було та й було, всяке в житті трапляється. Всього лише ФСБ рашистське. Хоча на московії конкурс і відбір в такі ВУЗи був відповідний. На офіцерські посади в КДБ-ФСБ в основному потрапляли або по великому блату, або ідейні «істинні арійці, безжальні до ворогів радянсько-рашистського рейху», який на болотах ********** називати «москва- третій Рим» по аналогії з третім рейхом.
показати весь коментар
08.09.2024 20:32 Відповісти
У 1994 році Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв'язку і інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю "прикладна математика".
Це вже за часів незалежності України! Він не обовязково зрадник, хоча КГБ привязувало своїх співробітників на все життя і вміло це робити. Але цей факт біографії повинен бути важливим при розгляді справ претендентів на посаду.
Чи може ФСБ прислало його особову справу Зеленському перед призначенням?
показати весь коментар
08.09.2024 19:06 Відповісти
Сто відсотків завербований
показати весь коментар
08.09.2024 19:21 Відповісти
Як він пройшов люстрацію у 2015 ??? Тоді всіх звільняли, хто на росісі навчався .
показати весь коментар
08.09.2024 19:22 Відповісти
05.04.2014 - 13.08.2019 - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
показати весь коментар
08.09.2024 19:31 Відповісти
Нема словов
показати весь коментар
08.09.2024 21:57 Відповісти
А може прислали Порошенку у 2014 перед призначенням на посаду заступника секретаря РНБО?
показати весь коментар
08.09.2024 21:10 Відповісти
Нынешнее руководство ру недоговороспособно. Формула мира должна быть полностью другой. https://www.bible-for-you.org/Publizist/peace-formula.php
показати весь коментар
08.09.2024 19:07 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/Publizist/peace-formula.php
показати весь коментар
08.09.2024 19:09 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 21:21 Відповісти
Але коментар там дуже цікавий
показати весь коментар
08.09.2024 21:23 Відповісти
Поверніть Турчинова в РНБО
показати весь коментар
08.09.2024 19:19 Відповісти
Та це ж кореш *убієнного* брата Дерьмака, завгоспОПи і просовує його.
показати весь коментар
08.09.2024 19:42 Відповісти
Ай-я-яй! Що ж це робиться! Ну нічого. Зеля ось-ось оприлюднить свій план закінчення війни, і нікуди Пуйло не дінеться!
показати весь коментар
08.09.2024 20:22 Відповісти
Так у вас своєї сили немає, бо хтось закатував ракетну програму в асфальт, а партнери не дають. І що будете робити?
показати весь коментар
08.09.2024 21:16 Відповісти
влада України розуміє, що такого об'єму сили у нас не буде ніколи, але плебеям продовжують втирати дичину
показати весь коментар
08.09.2024 21:27 Відповісти
 
 