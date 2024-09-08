Росія не готова до предметних перемовин про мир, - секретар РНБО Литвиненко

Наразі Росія не готова до предметних переговорів про мир. Переговори з Росією можуть бути тільки з позиції сили.

Про це в інтерв'ю французькій газеті Le Monde заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можливі мирні переговори між Україною і Росією за нинішніх умов, секретар РНБО сказав, що наразі РФ не готова до предметних перемовин.

"Проблема полягає в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Росіяни мають стратегічну культуру, відмінну від західної. Дискутувати з ними можна лише з позиції сили. Ось чому ви (звертаючись до партнерів, - ред.) повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться і на інших територіях", - сказав Литвиненко.

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Водночас секретар РНБО заявив, що Україна продовжить просувати Формулу миру президента Володимира Зеленського, зокрема, готуючи наступний саміт миру.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що збирається представити президенту США Джо Байдену та партнерам по G7 план миру для України.

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