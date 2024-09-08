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Німеччина (7097) Шольц Олаф (1079) Глобальний саміт миру (278)

Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц

Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що настав момент для дискусій про те, як можна прискорити завершення війни в Україні. Він також виступив за участь Росії у другому саміті миру.

Про це канцлер Німеччини заявив у неділю, 8 вересня, в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру", - заявив Шольц.

Очільник німецького уряду також сказав, що виступає за участь Росії у другому саміті миру. За словами Шольца, в цьому питанні він згоден з президентом України Володимиром Зеленським.

"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - сказав канцлер ФРН.

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Шольц додав, що він "домовився з Зеленським, що наступна мирна конференція має бути і з Росією".

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Глобальний саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.

За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання.

Раніше у МЗС України допустили участь РФ у другому засіданні Глобального саміту миру.

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Топ коментарі
+30
Дати атакмси і тауруси що б відправити економіку російського біосміття в кам'яний вік
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08.09.2024 18:21
+24
А що російські війська вже розгромлені?

З ким там вести дискусії?

Чи може частину Німеччини ***** запропонувати, щоб припинити війну?
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08.09.2024 18:22
+13
в какой момент настал час чтобы вести диалог с Гитлеров в 40-х годах ?
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08.09.2024 18:26
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давно "настав час" валити пдрів Московії з усієї наявної у НАТИ зброї на усю глибину її можливостей.. звісно, не враховуючи ядерну... бо другої такої козАцької України у НАТО не буде
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08.09.2024 20:20 Відповісти
Захід вустами Шольца каже -"Ніхто за ваші "хотєлкі" типу "кордонів 91 року " воювати не буде ,яку територію контролюєте- то ваше ( корейський варіант закінчення війни в 1953 році) , натомість Україну приймають в ЄС і НАТО ,а не погоджуватимесь на наші умови - тоді ми вам допомагати не будемо нічим ,як хочте ,так і воюйте ". Цікаво скільки протримається Україна без західної допомоги -питання риторичне .
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08.09.2024 20:28 Відповісти
Все так, але без прийняття України до ЄС та НАТО. А це через кілька років нова війна
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09.09.2024 06:30 Відповісти
війна в нас, але не в них- відчуйте різницю
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09.09.2024 12:23 Відповісти
А це вже питання до наших ура -патріотів, які дуже хотіли до НАТО ,а чому ж воно не допомагає .
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09.09.2024 17:06 Відповісти
Вся ця возня ЕрЗе з Таурусами з самого початку нагадувала чистий договорняк з Шольцем. Недавно показували як старі корифани х..... І казах розіграли разом з боброєдкою мізансцену непоступливості казаха восточними принципами. Артіст больших і малих тєатров під вивіскою балабольного балагана.
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08.09.2024 20:37 Відповісти
Только пусть знают, что людоедов умиротворить нельзя. Людоед не виноват, ему просто надо что-то есть. Вся история вонючей ********* прям кричит об этом.
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08.09.2024 20:42 Відповісти
Поки є кого їсти, захід спить спокійно
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09.09.2024 12:24 Відповісти
А хіба куйло вивів свої війска з окупованої України.що цей час настав?До тих пір поки Україна має окуповані рашистом території .дискуї можуть вестися хіба що про капітуляцію України і здачі окупованих територій куйлу
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08.09.2024 20:48 Відповісти
про це й мова. відсутні передумови до виведення рашистами орди
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08.09.2024 21:39 Відповісти
Тут на сайті прокацаплена бидломаса,(типумиукраїнці)верещить,а що можна хотіти від задовбаних кацапів,країна чудес.....де ми живемо?
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08.09.2024 21:01 Відповісти
Є лише 3 можливих варіанти як можна закінчити війну і в одночас запобігти наступній
1. Взяти Україну до НАТО.
2. Передати або дати дозвіл на розробку ЯО (під контролем західних фахівців та секретно, щоб у разі чого, скинути з себе відповідальність. Россія та Китай допомогли розробити ЯО КНДР, то чому нам не можна ?)
3. Або ж передати Україні таку кількість зброї, щоб ЗСУ змогли власноруч закінчити війну і щоб наявність цієї зброї давала можливість захиститися від загальної мобілізації на Россії. І це насправді дуже важливо. Багато з нас досі не розуміє що може статися, якщо 20 лямів орків попруть на нас (навіть зі совковими мосінками), якщо у них буде хоча б 10% ефективності і організації як у Вагнерів. 20 000 FPV від волонтерів, 10 F-16 та набрані з вулиці бродяги зможуть їх зупинити ?

Шкода тих, хто досі шукає інші способи, як примирення з ФСБшною сектою, відмова від НАТО чи заморозка конфлікту, для того щоб рф розгорнула війська для нового удару.
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08.09.2024 21:39 Відповісти
Дебіл. Гітлера розпитай, як його без дискусій заспокоїли.
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08.09.2024 23:36 Відповісти
Спросил только что Адика.

Говорит что Англия ему обещали Чехию отдать, Польшу отдать, кусок прибалтики, еще коишо, и вообще по договорнякам это должна была быть война запада против СССР

Успокоили его уже потом, когда пес сорвался с цепи. Но Пу пока что ведет себя прилично. Разборки большой советской армии с малой советской армией скорее доставляют неудобства, чем серьезные опасения.
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08.09.2024 23:43 Відповісти
Як казав один мій знайомий денщик, може чув про нього?, Шельменко хвамілія - "все воно так, тільки трошечки не так". Чехії підісрала Польща, потураючи німецькій анексії, бо пани скурвились від жадоби, а брити, які навіть при Чемберлені вели себе більш-менш достойно, як джентльмени, були шоковані таким демаршем поляків. Та все ж брити не втратили морду ліца, поправили смокінг і дали гарантії безпеки Польщі і, здається, ще Греції. Ще більшим шоком і ударом під дих британській дипломатії став пакт Молотова-Рібентроппа. Та все ж 2-го чи 3-го вересня, відразу після нападу Німеччини на Польщу (1-ше вересня), Великобританія виконала свою обіцянку і оголосила війну Німеччині. Як би не було в закуліссі, але брити відповідають за свої слова
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09.09.2024 23:21 Відповісти
настав час ********...
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08.09.2024 23:44 Відповісти
Дискусія можлива лише між про європейськими та американськими силами: як фізично ліквідувати керівництво ерефії та мінімізувати наслідки перехідного періоду денаціоналізації цього народу-террориста!
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09.09.2024 13:16 Відповісти
Втомлені від війни зараз почнуть нас вмовляти на капітуляцію та здачу окупованих територій. До цього треба вже зараз готуватись.
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09.09.2024 15:33 Відповісти
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