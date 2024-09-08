Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що настав момент для дискусій про те, як можна прискорити завершення війни в Україні. Він також виступив за участь Росії у другому саміті миру.

Про це канцлер Німеччини заявив у неділю, 8 вересня, в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру", - заявив Шольц.

Очільник німецького уряду також сказав, що виступає за участь Росії у другому саміті миру. За словами Шольца, в цьому питанні він згоден з президентом України Володимиром Зеленським.

"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - сказав канцлер ФРН.

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Шольц додав, що він "домовився з Зеленським, що наступна мирна конференція має бути і з Росією".

Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Глобальний саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.

За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання.

Раніше у МЗС України допустили участь РФ у другому засіданні Глобального саміту миру.

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