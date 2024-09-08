Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що настав момент для дискусій про те, як можна прискорити завершення війни в Україні. Він також виступив за участь Росії у другому саміті миру.
Про це канцлер Німеччини заявив у неділю, 8 вересня, в інтерв'ю телеканалу ZDF, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру", - заявив Шольц.
Очільник німецького уряду також сказав, що виступає за участь Росії у другому саміті миру. За словами Шольца, в цьому питанні він згоден з президентом України Володимиром Зеленським.
"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - сказав канцлер ФРН.
Шольц додав, що він "домовився з Зеленським, що наступна мирна конференція має бути і з Росією".
Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Глобальний саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.
За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання.
Раніше у МЗС України допустили участь РФ у другому засіданні Глобального саміту миру.
Будь ласка, зачекайте...
1. Взяти Україну до НАТО.
2. Передати або дати дозвіл на розробку ЯО (під контролем західних фахівців та секретно, щоб у разі чого, скинути з себе відповідальність. Россія та Китай допомогли розробити ЯО КНДР, то чому нам не можна ?)
3. Або ж передати Україні таку кількість зброї, щоб ЗСУ змогли власноруч закінчити війну і щоб наявність цієї зброї давала можливість захиститися від загальної мобілізації на Россії. І це насправді дуже важливо. Багато з нас досі не розуміє що може статися, якщо 20 лямів орків попруть на нас (навіть зі совковими мосінками), якщо у них буде хоча б 10% ефективності і організації як у Вагнерів. 20 000 FPV від волонтерів, 10 F-16 та набрані з вулиці бродяги зможуть їх зупинити ?
Шкода тих, хто досі шукає інші способи, як примирення з ФСБшною сектою, відмова від НАТО чи заморозка конфлікту, для того щоб рф розгорнула війська для нового удару.
Говорит что Англия ему обещали Чехию отдать, Польшу отдать, кусок прибалтики, еще коишо, и вообще по договорнякам это должна была быть война запада против СССР
Успокоили его уже потом, когда пес сорвался с цепи. Но Пу пока что ведет себя прилично. Разборки большой советской армии с малой советской армией скорее доставляют неудобства, чем серьезные опасения.