Сибіга після падіння російських дронів у Румунії та Латвії закликав союзників збивати цілі над Україною: Дійте зараз
Очільник МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що союзники мають відповісти посиленою підтримкою України. Дипломат перелічив кроки, на які Україна чекає від партнерів.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами глави МЗС, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.
Він заявив, що "колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі".
"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Російські безпілотники в Румунії та Латвії
Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України. Це не вперше, коли дрони РФ залітають у повітряний простір Румунії.
Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
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Сибига тока писать ответ. А тут бац ему "Вы были заблокированы администратором" А могут, как некоторые одно время" по IP адресу рубануть
А не поляки чи молдовани
Згідно "міжнародних правил толерастії" НЛО спочатку потрібно ідентифікувати. (Бо воно не зв'язується із диспетчером і на вимогу "негайно залишити повітряний простір" не реагує). А для цього повз БпЛА повинен пролетіти ф-16 і пілот має встигнути (на надзвуковій швидкості) прочитати напис на корпусі "гєрань-2" чи "ланцет" та "made in
Iran IsraelRussia". Потім пілот ф-16 повинен доповісти керівнику польотів, керівних своєму начальнику і так далі до чергового у МО, який будить міністра оборони. Міністр оборони має вимагати зв'язку безпосередньо з пілотом, щоб особисто перепитати, чи той дійсно бачив напис на корпусі і чи не пив пілот забагато віскі перед вильотом по тривозі. Після отримання підтвердження від пілота ф-16 міністр оборони "па прямому проваду" дзвонить прем'єр-міністру/президенту. Той зв'язується із черговим у Брюсселі (через ланцюг помічників і референтів), Брюссель зв'язується із Вашингтоном (через такий самий ланцюг) і отримує... заборону чіпати БпЛА, бо буде "екскалація"...
Вісь масква - тєгєран - пхєньян - пєкін створена, на неї нанизуються інші "жертви неоколоніалізму, невдоволені гегемонією західного імперіалізму" (Індія, Бразилія, ПАР). Проводиться "розвідка боєм" (Україна, Ізраїль) та прощупування меж безкарності. Вербуються прибічники у "стані ворога" ("ліві" та "праві" партії та рухи). Розколюється ЄС та НАТО (Угорщина, Сербія, Туреччина).
І ніякі поступки "скривдженим" ("ми не сторона конфлікту") вже не допоможуть.
Чувак, як типовий зелений недоумок карти тільки із бубнами і піками у житті бачив, а уроки гєографії прокурив, Латвію закликав збивати дрони у небі України
ведь уже когда-то где-то (вроде в Польше) залётный голубь узкого мира уже Ж убил гражданских - и нормалёк - ждут ещё..
походу ***** уже не раз пожалело, что напало на Украину а не на страны Балтии, например, созерцая реальную беспомощность-нерешительность мощнорасслабленной НАТЫ, которая ба несколько месяцев проводила бы консультации на тему "ну шо? - вводим пятую статью в действие или лучше обратимся в никакое ООН за решительной озабоченностью?"
ще треба гнівний відосік записати