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Сибіга після падіння російських дронів у Румунії та Латвії закликав союзників збивати цілі над Україною: Дійте зараз

Сибіга після падіння російських дронів у Румунії та Латвії закликав союзників збивати цілі над Україною: Дійте зараз

Очільник МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що союзники мають відповісти посиленою підтримкою України. Дипломат перелічив кроки, на які Україна чекає від партнерів.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави МЗС, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

Він заявив, що "колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі".

"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16

Російські безпілотники в Румунії та Латвії

Нагадаємо, що у ніч на 8 вересня у повітряний простір Румунії залетів один з російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України. Це не вперше, коли дрони РФ залітають у повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Читайте також: У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни
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Топ коментарі
+11
Та вони для початку хоча б над своєю збивали, мають же повне право карати порушника свого повітряного простору. Терпіли сцикливі.
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08.09.2024 18:55
+10
"Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/1832785695196270764 написав у соцмережі Х" - потужно.....
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08.09.2024 18:51
+8
Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
А не поляки чи молдовани
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08.09.2024 18:55
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вони заблукали
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08.09.2024 18:47 Відповісти
Не можна!! Бо то буде війна НАТИ з рашкою! Головний алконавт кацапії так казав...
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08.09.2024 18:51 Відповісти
"Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/1832785695196270764 написав у соцмережі Х" - потужно.....
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08.09.2024 18:51 Відповісти
ну, це приблизно як у борошно перднути - сочатку красивий перформанс у вигляді білої хмари, а потім інсталяція у вигляді білої дупи, коли хмара осіла.
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08.09.2024 19:19 Відповісти
Маск забанит. На 3 дня.
Сибига тока писать ответ. А тут бац ему "Вы были заблокированы администратором" А могут, как некоторые одно время" по IP адресу рубануть
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08.09.2024 20:56 Відповісти
Ногою тупнув?
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08.09.2024 18:53 Відповісти
Я розумію, що людина не винна і якось нерозумно говорити про це... Але як на фото подивишся, то вилитий Сивохо
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08.09.2024 18:55 Відповісти
Реінкарнація ?
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08.09.2024 18:56 Відповісти
Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
А не поляки чи молдовани
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08.09.2024 18:55 Відповісти
Батька - герой, НАТА - сцикуни.
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08.09.2024 18:57 Відповісти
Не всі
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08.09.2024 19:00 Відповісти
Ну на шо так смішити?
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08.09.2024 19:02 Відповісти
Новости нашего городка
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08.09.2024 19:08 Відповісти
До речi...
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08.09.2024 18:58 Відповісти
Та вони для початку хоча б над своєю збивали, мають же повне право карати порушника свого повітряного простору. Терпіли сцикливі.
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08.09.2024 18:55 Відповісти
Ніззя.
Згідно "міжнародних правил толерастії" НЛО спочатку потрібно ідентифікувати. (Бо воно не зв'язується із диспетчером і на вимогу "негайно залишити повітряний простір" не реагує). А для цього повз БпЛА повинен пролетіти ф-16 і пілот має встигнути (на надзвуковій швидкості) прочитати напис на корпусі "гєрань-2" чи "ланцет" та "made in Iran Israel Russia". Потім пілот ф-16 повинен доповісти керівнику польотів, керівних своєму начальнику і так далі до чергового у МО, який будить міністра оборони. Міністр оборони має вимагати зв'язку безпосередньо з пілотом, щоб особисто перепитати, чи той дійсно бачив напис на корпусі і чи не пив пілот забагато віскі перед вильотом по тривозі. Після отримання підтвердження від пілота ф-16 міністр оборони "па прямому проваду" дзвонить прем'єр-міністру/президенту. Той зв'язується із черговим у Брюсселі (через ланцюг помічників і референтів), Брюссель зв'язується із Вашингтоном (через такий самий ланцюг) і отримує... заборону чіпати БпЛА, бо буде "екскалація"...
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08.09.2024 19:43 Відповісти
+100500
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08.09.2024 20:58 Відповісти
А навіщо воно їм треба ,як прилетіло ,так і відлетить ,Байден ( і не тільки він) неодноразово казав -"Ми не сторона конфлікту." Вибачте ,ніхто через Україну не починатиме Третю світову війну.
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08.09.2024 20:13 Відповісти
А в цих випадках, якраз і не треба кивати на Україну. Тут пісня окрема: сторонній обʼєкт порушив простір суверенної держави - отримай порушник по заслугам. Ердоган показав приклад як це працює.
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08.09.2024 20:30 Відповісти
Так командування НАТО заборонило збивати,так навіщо їм шукати пригод на свою голову.
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08.09.2024 20:36 Відповісти
Третя світова (черговий переділ світу) вже точиться
Вісь масква - тєгєран - пхєньян - пєкін створена, на неї нанизуються інші "жертви неоколоніалізму, невдоволені гегемонією західного імперіалізму" (Індія, Бразилія, ПАР). Проводиться "розвідка боєм" (Україна, Ізраїль) та прощупування меж безкарності. Вербуються прибічники у "стані ворога" ("ліві" та "праві" партії та рухи). Розколюється ЄС та НАТО (Угорщина, Сербія, Туреччина).
І ніякі поступки "скривдженим" ("ми не сторона конфлікту") вже не допоможуть.
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08.09.2024 20:58 Відповісти
Так то вже їх справа.
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08.09.2024 21:15 Відповісти
Зараз цей зелений папуас максимальни випєндрюється перед головклоуном.
Чувак, як типовий зелений недоумок карти тільки із бубнами і піками у житті бачив, а уроки гєографії прокурив, Латвію закликав збивати дрони у небі України
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08.09.2024 18:59 Відповісти
Поясніть хтось спокійно, без емоцій, чому не збивають. Ну, на які норми схиляються, або що? Чому над нами не збивають і чому над собою теж?
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08.09.2024 19:00 Відповісти
Бо дурні
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08.09.2024 19:01 Відповісти
Задача команди Зеленого втягнути в війну в Україні країни НАТО,а задача тим країнам не втягнутись в не їхню війну,а заліт дрона в повітряний простір це просто інцидент з точки зору дипломатії.
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08.09.2024 19:42 Відповісти
трудно понять нежное отношение сил обороны Запада к боевым дронам Московии с 50кГ взрывчатки над своей охраняемой (вроде) территорией, как к неприкасаемой дипломатической почте порядочного государства или летающей священной корове..
ведь уже когда-то где-то (вроде в Польше) залётный голубь узкого мира уже Ж убил гражданских - и нормалёк - ждут ещё..
походу ***** уже не раз пожалело, что напало на Украину а не на страны Балтии, например, созерцая реальную беспомощность-нерешительность мощнорасслабленной НАТЫ, которая ба несколько месяцев проводила бы консультации на тему "ну шо? - вводим пятую статью в действие или лучше обратимся в никакое ООН за решительной озабоченностью?"
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08.09.2024 19:04 Відповісти
Ну не вдасться зеленій шмарклі затягнути NATO у цю трагедію виборців України у 19 році. Звісно винуватець колишній міністр кулеба шо NATO поводить себе стриманно і не витрачає свої ракети ППО на ці цілі. А шо робить - йти на поводу у зеленского, котрий зняв всі клістрони з українського ППО у 19 році та підставив Україну під рюські ракети. Хай до виборців зеленского доходить через кров - це їх вибір, не европейців.
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08.09.2024 19:14 Відповісти
І як цей чувак міг були призначим з 2016 року Надзвичайним і Повноважним Послом https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччині https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Все почалося з неадекватного попередника, якого такий ж неадекватний мудрмй нарід вибрав президентом Украины в 2014 році .
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08.09.2024 19:18 Відповісти
а у Кравчука кто был, это важно!
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08.09.2024 20:45 Відповісти
Яка діяльна людина,коли стає до до вищої посади.До цього мовчав як глухонімий,чи не соромно себе так вести,вже доорслий.
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08.09.2024 19:19 Відповісти
Костюм надягни тиж дипломат. Чи ти якась курва з провулку
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08.09.2024 19:38 Відповісти
Може ти й нормальний хлоп, але оцей мілітарі-стиль - "як у царя", робить з тебе ідіота...
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08.09.2024 19:44 Відповісти
Ось де старість не радість ментальна. Що доводиться нести
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08.09.2024 19:44 Відповісти
потужно!!
ще треба гнівний відосік записати
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08.09.2024 19:54 Відповісти
Цей навіть Кулебу пнеться "переплюнути"... Той теж пиндів аби пиндіти і нічого не робив. Але - щоб усі бачили що воно є...
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08.09.2024 20:17 Відповісти
Дрон чи балістична ракета має залетіти прямо в кабінет генсека НАТО,а так не зараховано.
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08.09.2024 20:51 Відповісти
це зашквар від зермака
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08.09.2024 20:55 Відповісти
 
 