Шольц про підрив "Північних потоків":Треба зробити все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін зробить все для того, щоб про підривників "Північних потоків" знайшли і притягнули до відповідальності.
Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.
На питання, чи довіряє Шольц Володимиру Зеленському після нещодавніх повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках", Шольц підкреслив, що в нього "хороші стосунки" з українським президентом.
"Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли", – пояснив канцлер.
Він також додав, що Берлін налаштований на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".
Підрив "Північного потоку"
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.
Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.
В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.
Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".
У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.
Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.
14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".
Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.
За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ.
Будь ласка, зачекайте...
хто їх підірвав ?
А декабристи.....
друзі, вчителі і наставники."Це партнери по бізнесу. Старші партнери.
Стурбованість ***** не боїться.....
А за одно - и с промышленной! Когда на дешёвом газе Германия была промышленным локомотивом экономики ЕС. Теперь с Китаем (который получает от РФ газ вместо Германии) или США (у которых газ без сжижения - разжижения у самих дешёвый), на американском ПХГ не сильно по конкурируешь.
За то Зелёным (тем которые экологи) - радость! Промышленность - это очень вредно для экологии!
А його указом проти Північного потоку 2 були введені санкції і консорціум заявив про свою ліувідацію.
А підрвали три гілки за вказівкою пупкіна, як запобіжний засіб, що дозволить Газпрому посилатися у судах на Форс- Мажор, відбиваючить від позовів операторів, що не отримали російського газу за контрактами.
Саакашвили просрал войну, и оказалось что он начал обстреливать Цхинвали
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
В благополучном предпандемийном 2019 году "Газпром" продал в дальнее зарубежье почти 200 млрд кубометров газа, из которых около 55 млрд кубометров купила Германия. Свыше четверти всех поставок! Теперь этот не так давно лучший клиент покупает 0 (ноль) кубометров. От российского трубопроводного газа отказались и многие другие страны Евросоюза, который десятилетиями был основным зарубежным рынком сбыта для газовиков РФ.
Но ради войны в Украине Путин разрушил бизнес-модель "Газпрома".
К тому же в Берлине принято политическое решение больше не импортировать российский газ - ни трубопроводный, ни сжиженный.
Чуть позже, 3 мая 2023 года, онлайн-издание Politico рассказало со ссылкой на расследование общественных медиакомпаний Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, журналисты которых проанализировали передвижения кораблей в зоне происшествия в период с июня по сентябрь 2022 года, что там находились три корабля ВМФ России, в том числе гидрографическое судно Балтийского флота "Сибиряков", которое могло иметь на борту оборудование для глубоководной разведки.
Забирайте...
Можливо думки про бізнес і є причиною того, що не надають Тауруси, а не якась там ескалація.
Думав що там чеченці на Берлін ідуть,бо донГанДон обіцяли з ****** павтаріть
Извините, но всё законно