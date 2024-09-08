Шольц про підрив "Північних потоків":Треба зробити все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін зробить все для того, щоб про підривників "Північних потоків" знайшли і притягнули до відповідальності.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи довіряє Шольц Володимиру Зеленському після нещодавніх повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках", Шольц підкреслив, що в нього "хороші стосунки" з українським президентом.

"Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли", – пояснив канцлер.

Він також додав, що Берлін налаштований на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

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Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ.

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