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Північний потік (2446) Шольц Олаф (1079)

Шольц про підрив "Північних потоків":Треба зробити все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив

Шольц заявив, що винних у підриві Північних потоків потрібно знайти і притягнути до відповідальності

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін зробить все для того, щоб про підривників "Північних потоків" знайшли і притягнули до відповідальності.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи довіряє Шольц Володимиру Зеленському після нещодавніх повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках", Шольц підкреслив, що в нього "хороші стосунки" з українським президентом.

"Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли", – пояснив канцлер.

Він також додав, що Берлін налаштований на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

Дивіться: Ексголова ГУР Кондратюк про підрив "Північних потоків": Зі зрозумілих причин Україна ніколи не візьме на себе відповідальність за цю операцію. ВIДЕО

Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ.

Також читайте: Ще більше українських біженців в Німеччині мають знайти роботу, - Шольц

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Топ коментарі
+24
А може тих хто їх будував?
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08.09.2024 19:48
+23
Бувший вождь і вчитель "нашого2 ЗЕлупи. Як Плєханов для Льоніна
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08.09.2024 19:58
+19
Та ви, гер Шольц, тих хто це зробив повинні у сраку цілувати. Вони вам дозволили зістрибнути з газовий голки Паращі на яку вас посадили тельманка - штазістка Меркель. А ось Меркель ваи повинні притягнути до відповідальності за все шо вона Німеччині поробила. За газову голку, за наводнення Фатерлянду мільйонами арабів (яки скоро почнуть різанину бюргерів), за розвал Бундесверу та знищення його боєздатності тощо.
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08.09.2024 19:53
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А може тих хто їх будував?
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08.09.2024 19:48 Відповісти
Одним словом - це одні і ті ж особи - Шрьодер і Меркель. Вони і є винуватцями. Винен той, кому вигідно. А найбільшу вигоду від закабалення кацапами Західної Європи через газовий зашморг мали власне ці двоє. Є ще і дрібнвші бенефвціари - Орбан, Фіцо і ще декілька захвдних, але тим не менше - прокацапських політиків.
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08.09.2024 20:39 Відповісти
притягнути "за вуха" ?

хто їх підірвав ?
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08.09.2024 23:19 Відповісти
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08.09.2024 19:48 Відповісти
До чого ти це запостив? Це ти підривав " потоки", чи Словаччина?
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08.09.2024 20:37 Відповісти
Вмер рашистський виродок маслюков. Вже позитив.
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08.09.2024 19:48 Відповісти
А хто це
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08.09.2024 19:49 Відповісти
Мабуть квнщик масляков
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08.09.2024 19:51 Відповісти
Бувший вождь і вчитель "нашого2 ЗЕлупи. Як Плєханов для Льоніна
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08.09.2024 19:58 Відповісти
Он (Масляков) лишил "фашиста" всех званий и регалий елуба
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08.09.2024 20:14 Відповісти
Як Желябов для Плеханова, а Чернишевський для Желябова, а Герце для їх усіх.
А декабристи.....
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08.09.2024 20:19 Відповісти
+++
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08.09.2024 20:13 Відповісти
Спитай у піаніста.
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08.09.2024 19:52 Відповісти
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08.09.2024 19:51 Відповісти
Чуть навеяло из давнего очень. В июле 1977г после почти 11 месяцев работы в круизах по Австралии от Сиднея, а потом от Саутгемптона по Средиземке паслайнер ЧМП тбх ,,Леонид Собинов,, пустили впервые по Крымско-Кавказской линии от Одессы. 7-дневные, заходы Ялта, Батуми, Сочи, Сухуми, Новороссийск. Служба ресторана конечно высокий класс работы, часть продуктов западные, спиртное развалютили а сигареты нет. Работаю барменом----та капец был с совками, думал не выдержу от усталости. Только одну Пепси Колу ящиков по 50 в в день только дети выпивали, 7 баров на лайнере, но речь о масляке---это чмо было в круизе. Какая же чванливая и спесивая мразь оказалась? Трудно поверить. Оно приходило в ночной бар где работал я, садилось в линию стол на стойку, разваливалось и щёлкая пальцем заказывало довольно дорогое спиртное не наше. Но сразу стало ясно, что действие джинна или виски гнусак не знал. Пил чистое и от 150 гр. Вёл себя так, как если бы всю жизнь в круизах. Кстати был довольно пузатый тогда. Невзлюбили и в зале ресторана его. Решил я рискнуть и предложил ему и компахе его уже ночь под закрытие одной гадости. Есть такой апперетив ,,Пернод,, убийственная дрянь в чистом виде. Барная кликуха была пэрдь-нод у напитка. Очень крепкий и состав сложный травяной горький. Короче потом рыгали они, всё что выпили накануне. Хорошо хоть на палубе возле бассейна, там шлангом моют. В следующем круизе была Пугачёва---но пела для экипажа отдельно, везде заходила в служебные места и каюты экипажа---не отнять. С тех пор я по тв квн редко смотрел, из-за этого мразюка московского. Всё правда.
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08.09.2024 21:47 Відповісти
Заголовок писав магістр Йода?
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08.09.2024 19:50 Відповісти
Сумніву без.
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08.09.2024 19:53 Відповісти
До сучки Меркель і хвойди Шредера в Шольця питань нема, бо то його друзі, вчителі і наставники.
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08.09.2024 19:52 Відповісти
"бо то його друзі, вчителі і наставники." Це партнери по бізнесу. Старші партнери.
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08.09.2024 20:00 Відповісти
Екси не партнери, бо їм вже нема чим торгувати.
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08.09.2024 20:09 Відповісти
Справжній барига завжди знайде чим торгувати. Секретами, зв'язками, ї@лом врешті решт.
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08.09.2024 20:14 Відповісти
А якщо то за наказом ***** зробили то як Шольц його покарає?
Стурбованість ***** не боїться.....
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08.09.2024 19:53 Відповісти
Накаже пристроїти до правління якогось "Рургазу"
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08.09.2024 19:54 Відповісти
Та ви, гер Шольц, тих хто це зробив повинні у сраку цілувати. Вони вам дозволили зістрибнути з газовий голки Паращі на яку вас посадили тельманка - штазістка Меркель. А ось Меркель ваи повинні притягнути до відповідальності за все шо вона Німеччині поробила. За газову голку, за наводнення Фатерлянду мільйонами арабів (яки скоро почнуть різанину бюргерів), за розвал Бундесверу та знищення його боєздатності тощо.
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08.09.2024 19:53 Відповісти
Они позволили вам соскочить с газовой иглы.

А за одно - и с промышленной! Когда на дешёвом газе Германия была промышленным локомотивом экономики ЕС. Теперь с Китаем (который получает от РФ газ вместо Германии) или США (у которых газ без сжижения - разжижения у самих дешёвый), на американском ПХГ не сильно по конкурируешь.

За то Зелёным (тем которые экологи) - радость! Промышленность - это очень вредно для экологии!
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08.09.2024 20:15 Відповісти
Довбень кацапський, ще більш шкідливо для екології,коли валять кабами, ракетами та підривають дамби
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08.09.2024 20:39 Відповісти
Гірчицю маєш?
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08.09.2024 21:35 Відповісти
А ось вам і цитати з раша-ТБ - з програми Скабєєвої.
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09.09.2024 00:39 Відповісти
Німеччина і зараз №1 економіка ЄС. І зовсім не завдяки якомусь там газу, звичайно ж. Менше читайте радянських газет/їште лайна п
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09.09.2024 00:44 Відповісти
Перед сном)))
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09.09.2024 00:48 Відповісти
Ти дууже здивуєшся, але людиною, що поставила хрест на Північних потоках був... Трамп..
А його указом проти Північного потоку 2 були введені санкції і консорціум заявив про свою ліувідацію.
А підрвали три гілки за вказівкою пупкіна, як запобіжний засіб, що дозволить Газпрому посилатися у судах на Форс- Мажор, відбиваючить від позовів операторів, що не отримали російського газу за контрактами.
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08.09.2024 20:44 Відповісти
А чому ти вважаєш шо я повинен бути здивований?
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08.09.2024 21:33 Відповісти
Та кандібобєр такий
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08.09.2024 22:46 Відповісти
А якщо з'ясується що це сами кацапи зробили що робити будеш? "Тауруси" для України будуть чи ні..
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08.09.2024 19:53 Відповісти
Да кончайте уже дурака валять, они вже назначили Украину виноватой.
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08.09.2024 19:57 Відповісти
Виновник подрыва потоков определится по результатам войны. Кто капитулирует - тот и подорвал потоки.
Саакашвили просрал войну, и оказалось что он начал обстреливать Цхинвали
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08.09.2024 20:29 Відповісти
Розслабся, росіянин..
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08.09.2024 20:46 Відповісти
Та там зразу мелькнуло, що знутрі, а потім затихло
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08.09.2024 19:58 Відповісти
DW

Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
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08.09.2024 19:54 Відповісти
9 августа 2022 года "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября на три дня полностью остановит поставки газа в Германию и другие страны ЕС по "Северному потоку" с целью "проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ". Это была уже вторая за полтора месяца полная остановка газопровода, причем на сей раз внеплановая. До этого, с 11 по 21 июля, проводился ремонт согласно заранее опубликованному графику.

В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.

Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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08.09.2024 19:58 Відповісти
Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.

В благополучном предпандемийном 2019 году "Газпром" продал в дальнее зарубежье почти 200 млрд кубометров газа, из которых около 55 млрд кубометров купила Германия. Свыше четверти всех поставок! Теперь этот не так давно лучший клиент покупает 0 (ноль) кубометров. От российского трубопроводного газа отказались и многие другие страны Евросоюза, который десятилетиями был основным зарубежным рынком сбыта для газовиков РФ.

Но ради войны в Украине Путин разрушил бизнес-модель "Газпрома".

К тому же в Берлине принято политическое решение больше не импортировать российский газ - ни трубопроводный, ни сжиженный.
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08.09.2024 20:01 Відповісти
Нашим писакам це дуже складно. Одна лінія в макітрі- нажав- Пуск, віджав- Стоп
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08.09.2024 20:48 Відповісти
В конце апреля 2023 года датская газета Dagbladet написала со ссылкой на Минобороны Норвегии, что за четыре дня до происшествия, 22 сентября 2022 года, недалеко от места взрыва, к востоку от датского острова Борнхольм было замечено российское судно-носитель"СС-750" с оборудованием для глубоководных операций.

Чуть позже, 3 мая 2023 года, онлайн-издание Politico рассказало со ссылкой на расследование общественных медиакомпаний Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, журналисты которых проанализировали передвижения кораблей в зоне происшествия в период с июня по сентябрь 2022 года, что там находились три корабля ВМФ России, в том числе гидрографическое судно Балтийского флота "Сибиряков", которое могло иметь на борту оборудование для глубоководной разведки.
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08.09.2024 20:09 Відповісти
Кудись не туди понесло цього лисого дурня. Невже через вибори?
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08.09.2024 19:55 Відповісти
Через вибори всіх не туди заносить. А голоси "путінферштейнів" йому теж потрібні.
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08.09.2024 20:09 Відповісти
А нафіга німцям ці потоки? Баварське пиво в Засрашу качать?
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08.09.2024 20:10 Відповісти
Може бути "справою принципа" - "приватна власність священна і недоторкана". Особливо коли співвласник - "терорист в законі".
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08.09.2024 20:20 Відповісти
Це точно зробив Татаров поки німців у Німеччині не було.

Забирайте...
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08.09.2024 20:17 Відповісти
Потрібно нагородити цих добрих людей! Вони не тільки допомогли Україні, а ще й намагались зняти Німеччину з "газової голки" росії. Питання тільки чому німці не зруйнують ці потоки, невже і надалі планують купувати газ у путіна?
Можливо думки про бізнес і є причиною того, що не надають Тауруси, а не якась там ескалація.
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08.09.2024 20:19 Відповісти
Тут перший підозрюваний намалювався.
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08.09.2024 20:22 Відповісти
Шульц, обережно! Бо можна вийти на своїх...
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08.09.2024 20:22 Відповісти
Про повну відповідальність росії за війну де постійні заяви??? Мируни, хто наступний?
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08.09.2024 20:23 Відповісти
Татаров,точно!
Думав що там чеченці на Берлін ідуть,бо донГанДон обіцяли з ****** павтаріть
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08.09.2024 20:26 Відповісти
Це повідомлення зермаку на руку: ще раз ЗРОБИТИ За,тепер під приводом підозри на нього і на час нібито розслідування,відсторонити від роботи,який затягнеться до невизначеного часу.
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08.09.2024 20:27 Відповісти
А кто ж это сделал??? Ай-яй-яй
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08.09.2024 20:48 Відповісти
Чого це!? Законна ціль української армії. Крапка.
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08.09.2024 20:57 Відповісти
Половина цих потоків належить європейським країнам.
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08.09.2024 21:08 Відповісти
если б северный поток работал, УкрГТС уже бы не было.
Извините, но всё законно
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08.09.2024 21:09 Відповісти
А шо роботи самому Шольцу. Вони троє Меркель,Шрьодер, Шольц посадили Німеччину на газову голку. Запевнили інвесторів, що х.... можна вірити. За німецькі гроші збудували газопроводи, Шрьодер представляв інтереси бундеса перед х... а той взяв і підірвав потоки, гроші інвесторів пропали. страховики не хочуть платити, і щоб не виглядати ідіотами перед своїми виборцями попрохали ЕрЗЕ педалювати тему вини Генерала та Романа у підриві. Поліція бундесу вже давно відкараскалась від тверджень експрокурора. Ну а поляків привязали, бо ця німецька трійця торпедувала прокладання екстериторіального газопроводу з норвезьким газом у Польщу, крига скресла тільки після підриву.
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08.09.2024 21:09 Відповісти
Це він, на мертвечука з сівковичем, натякає, чи про отих Оманських з патрушевим??
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08.09.2024 21:31 Відповісти
Ну, добре! Це, зробив- Я! Арештуйте і судіть в Германії...
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08.09.2024 21:51 Відповісти
Який хитрий)
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08.09.2024 22:30 Відповісти
А чому б і ні, чому б і не суд в Німеччині? Класний спосіб здриснути з концлагеря.
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08.09.2024 22:36 Відповісти
Подія сталася за межею німецької юрисдикції. Чи Шольц вже перестав поважати суверінітет Данії?
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08.09.2024 22:03 Відповісти
треба публично повесить тех кто разрешил их строить. на их зверячих лапах кровь тысяч Украинцев, которые погибли и еще погибнут , благодаря политике европейских тварей, которые своими грошами вскормили рашафашизм во главе с путлером.
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08.09.2024 22:34 Відповісти
Хто про шо, а блохастий про лазню.
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08.09.2024 23:35 Відповісти
 
 