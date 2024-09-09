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Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США у питанні Patriot, - Messaggero

Зеленський попросив Мелоні бути посередником у переговорах зі США

Президент Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило італійське видання Messaggero.

Крім того, під час зустрічі в Італії Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати через технічні труднощі.

За даними видання, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

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петріот а чому не томагавк ? Скажіть вже хтось актору що петріот зброя захисту не перемоги
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09.09.2024 08:01 Відповісти
Це про США, Ізраїль і Україну, які ведуть переговори про постачання Києву восьми систем ППО Патріот?
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09.09.2024 08:09 Відповісти
Для Кончі-Заспі ?
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09.09.2024 09:17 Відповісти
а вона, шо?
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09.09.2024 09:01 Відповісти
Треба забути в США, що Зеленский корупціонер. А пом'ятати тільки гарне: наприклад гру на роялі. Тоді вони дозволять використовувати свою ракетну зброю по Московії.
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09.09.2024 09:13 Відповісти
А сам не може .
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09.09.2024 09:22 Відповісти
Готується предявити свою пальмовую ветвь міра . По глобальному.
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09.09.2024 09:27 Відповісти
"...Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США..."

А потужний менеджер Єрмачок що - всрався?
А самому Зелеському - слабо домовитися? Папірця загубив?
Чи Маркарову витягти з її ресторану - може щось таки зробить?
Чи новоспечена шістка Єрмака - Сибіга, теж покаже хоч щось?

Купа єрмаківських нікчемних жополизів танцюють навколо ОП - а справу мають робити італійці?
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09.09.2024 09:28 Відповісти
 
 