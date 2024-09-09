Зеленський попросив Мелоні бути посередником зі США у питанні Patriot, - Messaggero

Президент Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило італійське видання Messaggero.

Крім того, під час зустрічі в Італії Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати через технічні труднощі.

За даними видання, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія залишається непохитною у своїй підтримці України, - Мелоні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Амброзетті" провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.