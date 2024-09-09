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Латвія (1291) НАТО (6216)

НАТО не має інформації, що російський БПЛА у Латвії розбився навмисно

У НАТО відреагували на аварію російського дрона в Латвії

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Про це сказалаофіційна представниця НАТО Фара Дахлалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", - зазначила вона.

Також Дахлалла нагадала, що у відповідь на війну Росії Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії.

Дивіться: Дрон-камікадзе знищує російський безпілотник "Орлан-10" на висоті понад 3600 метрів. ВIДЕО

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Читайте: У НАТО відреагували на порушення дроном РФ повітряного простору Румунії: Безвідповідальні і потенційно небезпечні дії

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Топ коментарі
+26
Ага...случайно залетів
Знову кацапи сіранули натівцям на голови, а вони вдають що не побачили
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09.09.2024 12:35
+20
НАТО взагали нічого не чує і не бачить, ох..на організація! Ракетиі дрони не залітали в Польщу, Румунію, балтійські країни, а якщо і залітали, НАТО їх не бачило, а якщо і вибухали і люди гинули, наприклад у Польщі і Румунії, то НАТО не бачить, що вони навмисно вибухали...
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09.09.2024 12:37
+15
НАТО :
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09.09.2024 12:58
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Ага...случайно залетів
Знову кацапи сіранули натівцям на голови, а вони вдають що не побачили
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09.09.2024 12:35 Відповісти
НАТО :
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09.09.2024 12:58 Відповісти
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09.09.2024 13:22 Відповісти
НАТО взагали нічого не чує і не бачить, ох..на організація! Ракетиі дрони не залітали в Польщу, Румунію, балтійські країни, а якщо і залітали, НАТО їх не бачило, а якщо і вибухали і люди гинули, наприклад у Польщі і Румунії, то НАТО не бачить, що вони навмисно вибухали...
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09.09.2024 12:37 Відповісти
Їх логотипом повинні стати три мавпи - нічого небачу, нічого не чую, нічого нікому нескажу!
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09.09.2024 12:39 Відповісти
Страус. З головою в піску і задертою дупою.
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09.09.2024 12:42 Відповісти
А по заді *****. В цікаві часи ми живемо - коли тайне становиться явью
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09.09.2024 12:56 Відповісти
Нііііі..пожалійте страусів!!! У зоопарказ в клітках зараз не пісок, а бетон..
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09.09.2024 13:33 Відповісти
¯\_(ツ)_/¯
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09.09.2024 12:37 Відповісти
То збийте мокшанського літака! Ненавмисно!
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09.09.2024 12:38 Відповісти
Нікчемність і сцикливість вже можна вимірювати в НАТАх.
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09.09.2024 12:39 Відповісти
А колись "цього" було достатньо...
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09.09.2024 13:11 Відповісти
Такі да. З оонів дійшли до натів
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09.09.2024 13:20 Відповісти
kstati - čitaju posļedņiji novini - tam ņet informacii što eto šahed....dron upal v poļe.
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09.09.2024 12:40 Відповісти
Найкраща позиція то страусина позиція , голова в пісок .- а ти докажи що то був москальський дрон . а може він з нігеії прилетів .
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09.09.2024 12:40 Відповісти
Випадково, так?
А що буде коли по вас ядеркою вдарять і скажуть, упс це випадково.
Ну нічого страшного, да?))))
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09.09.2024 12:41 Відповісти
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09.09.2024 12:41 Відповісти
А чому у пуцькіна не запитати ? Х...ло , все чесно скаже . Б...ть сцикуни . Плюнь їм в очі , а вони кажуть , що теплий дощ паде !
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09.09.2024 12:41 Відповісти
***** чесно сказало, що були підписані стамбульські угоди про мир на його умовах
але прилетів Джонсонс і сказав клоунам що здавати державу не можна
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09.09.2024 12:49 Відповісти
****баный стыд а не НАТО. Им официант в борщ насрет и они придумают 1000 и 1 способ как ето говно случайно попало им в тарелку
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09.09.2024 12:42 Відповісти
НАТО впевнено між соромом і війною обирає сором. Усі знають, чим це врешті решт закінчується.
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09.09.2024 12:44 Відповісти
Обама та його послідовник Байден перетворили рішуче та грізне НАТО в залякану дівчинку Нату з дитячого садочку
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09.09.2024 13:22 Відповісти
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09.09.2024 12:43 Відповісти
А поляки вже найшли чи ще шукають?
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09.09.2024 12:43 Відповісти
.. якіж ви імпотентно- сцикливі ... .. це та ната котра ніби то нас захистить ... пзц прибалтам ...без шасів
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09.09.2024 12:44 Відповісти
Нато и США забыло уже что если принимаешь позу страуса пряча голову в песок то сверху остается голая незащищенная жопа которой все пользуются
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09.09.2024 12:44 Відповісти
Судячи з увсього, НАТО такаж корисна, як і ООН І Червоний красний хрест... ЯК Євросоюз, з незпроможністю заикнути ротякм Орбану та подібним.... Тим ***** і користується. Меркель, жувало соплі і лизала, Шольц..... Нахера ви взагалі? Що ви можете????
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09.09.2024 12:47 Відповісти
"Нахера ви взагалі? Що ви можете?"

tak vi že ņe tam , čomu vi tak trevožetes ?
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09.09.2024 12:50 Відповісти
НАТО це США, Європа давно обгеїлась
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09.09.2024 12:50 Відповісти
ce trampistko - uzkoe kļiše , ņitreba ce laino poširivati
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09.09.2024 13:04 Відповісти
Юрій Заданюк почитайте скільки та як Червоний Хрест допомогав/ає Українцям , наприклад у Фінляндії. Ви здивуєтесь, набагато краще ніж Україна своїм громадянам які вимушено стали біженцями.
Червоний Хрест не має можливість примусити рашистов щось робити, вам напхали у голову лайна що ЧХ винуваті у чомусь, це робиться для перекладання відповідальності з ЗЕкоМанди на іньших, а ви й "повелися". Так й "розводять лохів янєлохі".
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09.09.2024 13:27 Відповісти
Мдаа, схоже ната вибрала долю ''ліги націй''. Після війни треба оту нату повністю переформатувати
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09.09.2024 12:47 Відповісти
Хто переформує? Резніков чи Умеров? Чи може сам "найвялічнейший мородер лідор, ягєлох"?
Спочатку треба навчитися зброю виробляти у потрібних об'ємах а потім щось казати за іньших.
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09.09.2024 13:30 Відповісти
то капець соплежувальники
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09.09.2024 12:48 Відповісти
Туреччині варто було збити один кацапський літак, щоб надалі кацапи не смикалися...
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09.09.2024 12:49 Відповісти
Turečina ņegraņiče z *********** , tudi daļeko ļitati
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09.09.2024 12:58 Відповісти
ненавмисно пару штук з вибухами можуть "розбитись" завтра прямо на Пардаугава чи Тейка, і тоді мешканцям Риги буде вже *****, що там казала якась дахлала.
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09.09.2024 12:50 Відповісти
kraše hai v Rezekne či Daugavpils - vsja rjuzke mirna vata tam....v Rige ih "pribirajut"
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09.09.2024 12:54 Відповісти
шанси що навіть там влучать тільки по кацапам все одно мінімальні.
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09.09.2024 13:06 Відповісти
Кацапи все роблять "навмисно", а коли якусь гидоту тільки збираються зробить то спочатку приписують ії до того проти кого ця гидота готується.
Але НАТО своєю бездіяльностю у відповідь тільки заохочує кацапів до подальшої ескалації при чому на територіях країн альянсу.
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09.09.2024 12:54 Відповісти
Блин, а чим взагалі то НАТО займається окрім використання великих окладів?
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09.09.2024 12:54 Відповісти
їм там усім потрібно виділити по упаковці ORBIT
вже б краще жували чим п...зділи
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09.09.2024 12:55 Відповісти
НАТО кацапы и в зад трахнут, а тот скажет шо не уверен шо это с ним сделали намеренно
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09.09.2024 12:57 Відповісти
звісно, ***** не такий дурний, щоб влаштувати Перл Харбор або втопити Лузітанію біля берегів США.
він знає, що без цього захід не впишеться
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09.09.2024 12:57 Відповісти
НАТО має достатньо інформації,інша справа що не хочуть говорити правду.Памятаю 2014 рік коли танки мордору перейшли кордон України.На Заході також казали,що немають доказів.Із спутника зараз можна книжки читати на Землі,а вони нічого не бачили.
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09.09.2024 12:57 Відповісти
Хух! Аж від серця відлягло! Ненавмисно! Не навмисно, б*ять! Не навмисно можна! І обстрілювати ракетами - можна! І запускати дрони-камікадзе - можна! І схоже навіть громадян країн НАТО вбивати можна! Якщо не навмисно, звичайно! Тому пуляйте на здоров'я! Головне - запевнити такому брехунові, як лавров, що то не навмисно
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09.09.2024 12:59 Відповісти
Випадково через всю Білорусь пролетів, випадково впав в Латвії. Бо взагалі то він мав повернутися в Україну. Але "щось пішло не так".
Тож ната може спати спокійно .
Це все ненавмисно.
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09.09.2024 13:00 Відповісти
НАТО військовий альянс чи майстри розмовного жанру..
Все більш стає схоже на друге.
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09.09.2024 13:02 Відповісти
Переклад з натівської на людську мову: "Нас вїбали, але ми не знаємо чи це було навмисно". Через рік буде: "Нас виїбали, але ми знаємо чи це було навмисне."
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09.09.2024 13:05 Відповісти
Тему не розкрито.
А факт зальоту у латвійський повітряний простір був навмисним?
А факт знаходження у повітряному просторі навмисний?
А можлива діяльність навмисна? Може він там насрав якось, скинув щось, чи мастило протекло? Це навмисно?
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09.09.2024 13:09 Відповісти
НАТО--вивіска на дверях.
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09.09.2024 13:19 Відповісти
Ага, а то як вони туди попадають НАТу не хвилює?
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09.09.2024 13:33 Відповісти
Собаки лають а НАТО йде далі. Смішно читати як тут повчають НАТО що їм робити ті хто й досі має ЗЕкоМанду мородерів-злодюг при владі й нічого з тим неможуть зробити!
НАТО без вас розбереться як й що їм робити, "розумники" млять.
"Я такий розумний, навчу вас як жити, воювати як навчу, тільки дайте грошей, амуніції, зброю"......
П. С. Модератор можливо заблокує мене але вже мовчати немає змоги, такі всі 'розумні" аж пздц.
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09.09.2024 13:35 Відповісти
Так коню зрозуміло,дрони летіли на північний полюс,палива не вистачило.А вибухівка то лід ламать.
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09.09.2024 14:11 Відповісти
"НАТОвский драмкружок" .НАТА, не бойся! Украина с тобой!
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09.09.2024 15:08 Відповісти
 
 