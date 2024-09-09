НАТО не має інформації, що російський БПЛА у Латвії розбився навмисно

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Про це сказалаофіційна представниця НАТО Фара Дахлалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", - зазначила вона.

Також Дахлалла нагадала, що у відповідь на війну Росії Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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