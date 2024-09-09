НАТО не має інформації, що російський БПЛА у Латвії розбився навмисно
У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.
Про це сказалаофіційна представниця НАТО Фара Дахлалла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року фрагменти російських безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Хоча у нас немає інформації, що свідчить про навмисний напад Росії на союзників, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними", - зазначила вона.
Також Дахлалла нагадала, що у відповідь на війну Росії Альянс значно збільшив свою присутність на східному фланзі, зокрема в Румунії та Латвії.
Російські дрони на території країн-членів НАТО
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.
Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.
Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Знову кацапи сіранули натівцям на голови, а вони вдають що не побачили
А що буде коли по вас ядеркою вдарять і скажуть, упс це випадково.
Ну нічого страшного, да?))))
але прилетів Джонсонс і сказав клоунам що здавати державу не можна
tak vi že ņe tam , čomu vi tak trevožetes ?
Червоний Хрест не має можливість примусити рашистов щось робити, вам напхали у голову лайна що ЧХ винуваті у чомусь, це робиться для перекладання відповідальності з ЗЕкоМанди на іньших, а ви й "повелися". Так й "розводять лохів янєлохі".
мородерлідор, ягєлох"?
Спочатку треба навчитися зброю виробляти у потрібних об'ємах а потім щось казати за іньших.
Але НАТО своєю бездіяльностю у відповідь тільки заохочує кацапів до подальшої ескалації при чому на територіях країн альянсу.
вже б краще жували чим п...зділи
він знає, що без цього захід не впишеться
Тож ната може спати спокійно .
Це все ненавмисно.
Все більш стає схоже на друге.
А факт зальоту у латвійський повітряний простір був навмисним?
А факт знаходження у повітряному просторі навмисний?
А можлива діяльність навмисна? Може він там насрав якось, скинув щось, чи мастило протекло? Це навмисно?
НАТО без вас розбереться як й що їм робити, "розумники" млять.
"Я такий розумний, навчу вас як жити, воювати як навчу, тільки дайте грошей, амуніції, зброю"......
П. С. Модератор можливо заблокує мене але вже мовчати немає змоги, такі всі 'розумні" аж пздц.