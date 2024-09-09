УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5704 відвідувача онлайн
Новини
3 739 24
Іран (1974) Євросоюз (12779) Стано (110) балістичні ракети (356)

ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

Іран передає РФ балістичні ракети: Що кажуть у ЄС?

У Євросоюзі заявили, що їм відомо про передачі Іраном балістичних ракет Росії.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії. ... Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", - сказав він.

Стано додав, що "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану".

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Читайте: Іранський депутат Ардестані: Тегеран змушений вести з Росією бартер, який передбачає відправку ракет та військових безпілотників до РФ

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Тепер потрібно обрати ступінь занепокоєння.
показати весь коментар
09.09.2024 15:39
+8
А може визнати вже, що це реальна ескалація і дати дозвіл бити по раїсі?
показати весь коментар
09.09.2024 15:36
+4
Подвійне занепокоєння? Такого ще начебто не було.
показати весь коментар
09.09.2024 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може визнати вже, що це реальна ескалація і дати дозвіл бити по раїсі?
показати весь коментар
09.09.2024 15:36 Відповісти
Тепер потрібно обрати ступінь занепокоєння.
показати весь коментар
09.09.2024 15:39 Відповісти
Подвійне занепокоєння? Такого ще начебто не було.
показати весь коментар
09.09.2024 16:02 Відповісти
у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети. Джерело:
То і все. Ми відреагували як Європа. Прийміть нас до себе.
показати весь коментар
09.09.2024 15:41 Відповісти
Я теж отримав інформацію, що ЕС - фрікція, НАТО - імпотенти, США - обісцяні пенсіонери.
Та й що?
Отож....
показати весь коментар
09.09.2024 15:43 Відповісти
Але ж іранські балістичні ракети вже на раісє. Їх овердофіга та вони далекобійні.
показати весь коментар
09.09.2024 15:47 Відповісти
Кончені імбіцили
показати весь коментар
09.09.2024 15:44 Відповісти
А НАТа не боіться, що ці ракети і до них можуть позалітати? Шахеди ж залітають і нічого. Ніякого навіть занепокоєння не відбувається. Памперси поміняли та й на тому все.
показати весь коментар
09.09.2024 15:44 Відповісти
Та шо там...пару фермерів чи погода лайно-дрібниці.
показати весь коментар
09.09.2024 15:46 Відповісти
А зібрати ген. асамблею ООН в зв'язку постачанням зброї маргіоналами іраном і кндр для фашиської росії не може Україна ? я розумію імпотентність ООН ,але це був би розголос і друге це удар по престижу рашистів ,так звана "вторая армия мира" отримує зброю від маргінальних терористичних режимів до якої і сама належить (до речі рашисти неодноразово збирали ООН для ніби незаконої передачі зброї західними партнерами Україні )
показати весь коментар
09.09.2024 15:44 Відповісти
туди потрібно буде приплести сша та євросоюз, бо половина запчастин в тій зброї наших любих друзів.
показати весь коментар
09.09.2024 16:27 Відповісти
Будемо збивати занепокоєннями. Дяка
показати весь коментар
09.09.2024 15:49 Відповісти
Збивати треба асфальтом і шаличками.
показати весь коментар
09.09.2024 16:00 Відповісти
Відомо - невідомо - з такою політикою Заходу - шо це міняє?
показати весь коментар
09.09.2024 15:57 Відповісти
Нехай ЄС добре подумає, що за це отримає Іран...
показати весь коментар
09.09.2024 16:05 Відповісти
ата та ! і ну, ну!
показати весь коментар
09.09.2024 16:09 Відповісти
Це лише червона, чи яка там лінія!!??
Це ще не ескалація рашистів, як в Оленівці, ОХМАДИТ, Каховської ГЕС, Полтаві, Яворівському центрі, Краматорську, Харков ….???
показати весь коментар
09.09.2024 16:09 Відповісти
Треба виробляти свої власні ракети. Треба зняти заборону зеленського на виробництво власної ракетної зброї. Своїми ракетами ми можемо бити куди завгодно.
показати весь коментар
09.09.2024 18:27 Відповісти
Я так розумію їм пофіг, бо навіть стурбованість не виразили.
показати весь коментар
09.09.2024 16:16 Відповісти
И че там, озаботились сильно импотенты западные?
показати весь коментар
09.09.2024 16:25 Відповісти
Улюблена гра усіх політиків будь якого рангу--вмикати "дурня", бо ж якшо визнати, шо то є достовірна інфа, то тре шось діяти. А вони цього не **********.
показати весь коментар
09.09.2024 16:54 Відповісти
А тепер проявіть своє сране занепокоєння.
показати весь коментар
09.09.2024 17:11 Відповісти
Травоїдних з'їдає м'ясоїдний. Це теперешні реалії.
показати весь коментар
09.09.2024 17:26 Відповісти
Наш аналогічний ракетний комплекс має назву ОТРК ВІЛЬХА. До прихода кловунів ракетний комплекс знаходився на стадії серійного виробництва. Клоунська влада проект закрила в серпні 2019.
Надо терміново зняти клоунську заборону зі всіх наших ракетних програм. Подобаєтся це голобородькам чи ні - це питання виживання країни.
показати весь коментар
09.09.2024 18:03 Відповісти
 
 