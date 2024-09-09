ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

У Євросоюзі заявили, що їм відомо про передачі Іраном балістичних ракет Росії.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії. ... Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", - сказав він.

Стано додав, що "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану".

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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