Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни, - Зеленський

Усі досягнуті із партнерами домовленості мають бути реалізовані максимально швидко і вчасно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами "Рамштайну" та його перемовин із партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни", - наголосив Зеленський.

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