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Зеленський (22456) зброя (7283) поставки (257)

Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Усі досягнуті із партнерами домовленості мають бути реалізовані максимально швидко і вчасно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами "Рамштайну" та його перемовин із партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про допомогу від партнерів: Є пакети оголошені, але не поставлені в Україну

Автор: 
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Топ коментарі
+12
А від тебе, гівноїда, хоч щось взагалі залежить?
Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
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09.09.2024 20:44
+11
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09.09.2024 20:44
+9
колумбійці потужності та незламності підкинули
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09.09.2024 20:45
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09.09.2024 20:41 Відповісти
Тобто до шашликів можна не готуватися вже? Щось сьогодні понесло Буратіну.
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09.09.2024 20:42 Відповісти
колумбійці потужності та незламності підкинули
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09.09.2024 20:45 Відповісти
А від тебе, гівноїда, хоч щось взагалі залежить?
Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
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09.09.2024 20:44 Відповісти
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09.09.2024 20:44 Відповісти
сьогодні здох вчитель та духовний наставник пів шостого призедента масляков. видно борщем подавився.

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09.09.2024 20:50 Відповісти
А ще залежить від тих ОПешних кротів які зливають *уйлу інфу про перебування ЗСУ!
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09.09.2024 20:51 Відповісти
Партнери по жизні должни,у всьому винні клятий Порошенко,закордонні "ухилянти" і журналісти,які мародерити мішають,і взагалі всі,хто не любить Єрмака-це агенти кремля,а бубочка він "хАроший",накрадеться і звалить на віллу в Італії.
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09.09.2024 20:51 Відповісти
Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. А та рашистська агентура на котру на початку війни вказував директор ЦРУ не звільнена до сьогодні.Подібне міг би просити в партнерів президент,котрий за свого правління перед загрозою рашистської навали.організував безперебійний цикл виготовлення зброї в Україні,В даному випадку,це є звернення " зеленого директора похоронної команди українського ВПК" по вказівці рашистського нелюда.
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09.09.2024 20:51 Відповісти
Згинь з очей людських, чмо тупориле!
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09.09.2024 20:58 Відповісти
Так - перебіг віини залежить від допомоги Заходу - рашка теж залежить від збрі пупса Ірану Китаю
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09.09.2024 21:00 Відповісти
Не треба "переводити стрілки на партнерів", виродку. Результати і перебіг війни залежить передусім від стану Української Армії і її бездарного, гнилого, злодюжного і продажного командування.
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09.09.2024 21:01 Відповісти
Як i казали,вiн всi факапи буде перекладувати на партнерiв.
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09.09.2024 21:01 Відповісти
Всі підараси, а я Д'артаньян.
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09.09.2024 21:08 Відповісти
Не тільки,а й совкове командування на багатьох гарячих напрямках та в генштабі(((
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09.09.2024 21:09 Відповісти
Ця зевлада сама визнала, що з України "незаконно" виїхало 630 тис. чоловіків, кожний з яких в середньому забашляв в зелені бездонні кармани 10 тис. долярів, тобто сумарно 6.3 мільярда доларів пішли повз бюджету. Вдумайтесь в цю цифру, на гривні це близько 250 млрд., цим зеленим покидькам війна вигідна, а тепер у всіх про-***** цієї земударасні винні західні партнери...
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09.09.2024 21:09 Відповісти
А, якщо запустити на фронт Татарова?

Хай там ріже русню поки на фронті нікого нема.
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09.09.2024 21:15 Відповісти
Та нє, він спеціалізується на чеченцях...
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09.09.2024 21:21 Відповісти
Ну от звідки Зєля-клован знає слово "логістика" ?
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09.09.2024 21:15 Відповісти
Только не от боневтика все зависит,он тут ни при чём.
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09.09.2024 21:17 Відповісти
Взагалі к Україні він не причем.
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09.09.2024 22:05 Відповісти
А как поживает логистика по закатыванию в асфальт собственной ракетной программы Украины? Идёт по графику, или опережающими темпами, как в Омане договорились?
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09.09.2024 21:21 Відповісти
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09.09.2024 21:23 Відповісти
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09.09.2024 21:28 Відповісти
Хто всрався? Правильно! Як завжди погані партнери , а не найкраще в світі війсков- політичне керівництво України!
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09.09.2024 21:33 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20478 Олег Шарп (Oleg Sharp):

Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський (і Єрмак) не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
Зараз вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Я ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
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09.09.2024 21:38 Відповісти
Буба, а где видос? Ты шо в уматину?
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09.09.2024 21:42 Відповісти
Який відос? Без пісятеля він Буба залишився! Той Дімв Літвін до дермака подався заробляти!
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09.09.2024 22:43 Відповісти
Знов все в руках союзників, а хлопець не при чому...(Я вам нічєво ні должен)
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09.09.2024 21:51 Відповісти
Зеля побить вигляд що з Московією воює НАТО.
А ми тільки допомогаємо, якщо є бажання.
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09.09.2024 22:00 Відповісти
Пристрельте хтось цього дятла !!
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09.09.2024 22:23 Відповісти
поспал, пожрал, записал видос, посрал
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09.09.2024 22:34 Відповісти
А може всежтаки цього зеленського🤡 вже винести з Банкової...шось затяглося його царювання ...здає падло Україну ! Здається шо після 19 р. Мужні патріотичні політики, стали лібералами ,поголовно ?
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09.09.2024 23:16 Відповісти
 
 