Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни, - Зеленський
Усі досягнуті із партнерами домовленості мають бути реалізовані максимально швидко і вчасно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами "Рамштайну" та його перемовин із партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+12 Yuri I 0e5ec1af
показати весь коментар09.09.2024 20:44
+11 саша паламарчук
показати весь коментар09.09.2024 20:44
+9 саша паламарчук
показати весь коментар09.09.2024 20:45
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Будь ласка, зачекайте...
Чи ти нікаму нічєво нє должен шостий рік?
Хай там ріже русню поки на фронті нікого нема.
Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський (і Єрмак) не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
Зараз вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Я ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
А ми тільки допомогаємо, якщо є бажання.