Комісар ООН з прав людини Тюрк: Я боюся за населення України цієї зими
Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив постійні удари Росії по цивільній інфраструктурі Україні та заявив, що "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"В Україні цивільне населення потрапило в пастку циклів терору через постійні атаки Російської Федерації, що завдає ударів по цивільних об’єктах, таких як лікарні, школи та супермаркети, і постійні хвилі нападів на енергетичну інфраструктуру, що призводять до відключень електроенергії по всій країні", - сказав Тюрк у своїй промові, відкриваючи сесію Ради ООН з прав людини в Женеві. "Я боюся за українців прийдешньої зими", - додав він.
За словами Тюрка, його офіс намагався отримати доступ до всіх регіонів, які постраждали від війни, включаючи й Курську область РФ, з метою контролю за ситуацією з правами людини.
Минулого місяця служба Тюрка звернулась до російської влади з проханням надати доступ до Білгородської, Брянської та Курської областей. "Мені шкода, що Російська Федерація поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій", - заявив він 9 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Они только за палестинцев переживают
Так виходить, чи я щось пропустив? Чи сраку зеленим ще глибше лизнути?
https://navarti.in.ua/0847950-suddya-maryna-barsuk-pan-kolomojskyj-vesilli-pavlo-fuks.html
в нас є єрмак та п'ять єфєктивних мінєджера
а вних міністри на побігайках
яка гидота
Комісари в живіт стріляють...
Вот теперь тебя люблю я.
Вот теперь тебя хвалю я.
Аж две строки без матов. Прогресс.
Дичь прошедшего лета...
И слова на песке...
Я люблю тебя, Света...
Смыло теплой волной...
Все былые желанья...
Между мной и тобой-
Только воспоминания...
Похоже на позднего Северянина?
Не гуглится.
Звісно не гугляться...
Занепокоєння заважає переживати за терористів хумусу та хезболи)
Коли параша почне розпадатися природним шляхом (а вона таки почне, бо такі закони історичного розвитку), США будуть першими, хто намагатиметься її "врятувати".
Нет воды - чем ты будешь смывать в унитазе? А само все "то" никуда не денется.
*********
Нє баісь! Поки у нас є Зеленський, - наше осяйне сонечко, - Україна не пропаде!
Далі пішов спокійно спати.