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ООН (3273) Тюрк Фолькер (9)

Комісар ООН з прав людини Тюрк: Я боюся за населення України цієї зими

тюрк,фолькер

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив постійні удари Росії по цивільній інфраструктурі Україні та заявив, що "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В Україні цивільне населення потрапило в пастку циклів терору через постійні атаки Російської Федерації, що завдає ударів по цивільних об’єктах, таких як лікарні, школи та супермаркети, і постійні хвилі нападів на енергетичну інфраструктуру, що призводять до відключень електроенергії по всій країні", - сказав Тюрк у своїй промові, відкриваючи сесію Ради ООН з прав людини в Женеві. "Я боюся за українців прийдешньої зими", - додав він.

За словами Тюрка, його офіс намагався отримати доступ до всіх регіонів, які постраждали від війни, включаючи й Курську область РФ, з метою контролю за ситуацією з правами людини.

Минулого місяця служба Тюрка звернулась до російської влади з проханням надати доступ до Білгородської, Брянської та Курської областей. "Мені шкода, що Російська Федерація поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій", - заявив він 9 вересня.

Читайте також: У серпні від російських обстрілів загинуло 184 мирні жителі, 856 дістали поранення, - ООН

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Топ коментарі
+48
А студенты Гарварда не боятся за украинцев
Они только за палестинцев переживают
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09.09.2024 21:21
+40
Хай бере приклад з Зельоних. Їх це абсолютно не колише. Будуть винуваті всі. Від кацапів, до партнерів. Але не Зельоні.
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09.09.2024 21:22
+23
Тоді був ще тільки стурбований, але не глибоко.
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09.09.2024 21:25
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А студенты Гарварда не боятся за украинцев
Они только за палестинцев переживают
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09.09.2024 21:21 Відповісти
якщо б тільки гарварда...
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10.09.2024 00:54 Відповісти
..."що "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.."І ШО О О О-це ж так багато, а де ж глибока стурбованість, спів пережиття..? + рашу може зупинити тільки адекватна відповідь по їх енергетиці! А якщо тільки "бояться", Байден , Шольц, то хай готуються, по задуму путіна, приймати мільйони українських біженців..?! А він ще замутить в Судані,Ємені, Сирії, через Білорусію , де інде ,з усіх шпарин попруть...?
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10.09.2024 11:20 Відповісти
А у попередні зими не боявся?
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09.09.2024 21:22 Відповісти
Тоді був ще тільки стурбований, але не глибоко.
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09.09.2024 21:25 Відповісти
Хай бере приклад з Зельоних. Їх це абсолютно не колише. Будуть винуваті всі. Від кацапів, до партнерів. Але не Зельоні.
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09.09.2024 21:22 Відповісти
для тебе, схоже, вже кацапи ні у чому не винні. Тільки "зельоні", до того ж у всьому.
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09.09.2024 23:32 Відповісти
Ні, у всьому винен Порошенко
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10.09.2024 03:43 Відповісти
Ну да, ну да, зелені ж прям все зробили для захисту енергосистеми: побудували розподілену систему генерації, знизили акцизи на пальне, знизили податки та мито на генератори, всі держ установи (лікарні і школи) забезпечені генераторами і пальним.

Так виходить, чи я щось пропустив? Чи сраку зеленим ще глибше лизнути?
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10.09.2024 09:34 Відповісти
цікаво побачити (ще) живого зєлєбобіка
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10.09.2024 11:28 Відповісти
а мені нецікаво побачити ідіотка,як ти, бо їх і так багато. Чого коментарі обрізають? "Найчесніший" цензор нет має дуже суворого цензора, який на підсосі у петі. Можете видаляти. Так само як видаляєте свої ж статті про весілля суддіхи,пов'язаної з каламойшою, бо нареченим виявився карманний юрист сивочолого. Смішно. Сторінка 404. Не більше пів години статєйка протрималася на цензорі. Оперативненька реакція.
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10.09.2024 11:49 Відповісти
Разом з клованом план потягуєш ?

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10.09.2024 14:24 Відповісти
загугли суддя Марина Барсук (Дідиченко), Коломойський, весілля. Чому стаття протрималася на цензорі менше 30-ти хвилин? Ха
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11.09.2024 13:58 Відповісти
https://argumentua.com/novini/sbu-imitue-trimannya-kolomoiskogo-pid-vartoyu-starshii-partner-zelenskogo-vidgulyav-na-vesill
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11.09.2024 14:01 Відповісти
а це ще цікавіше, тільки дочитай докінця

https://navarti.in.ua/0847950-suddya-maryna-barsuk-pan-kolomojskyj-vesilli-pavlo-fuks.html
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11.09.2024 14:29 Відповісти
я не є і не була прихильницею жодного нашого президента, лише сподівання на те,що коли-небудь президентом стане достойна людина, і не тільки президентом, а й депутатами будуть вибирати достойних. Не вірю в це, а "без надії сподіваюсь", бо наше суспільство ніби й хоче в ЄС, але разом з тим,як мінімум половина його хоче,або ж не проти жити за правилами феодалізму - з кастами, з пересічними і бидло-илітою,з хабарями, з рішалами, зі змі,що працюють на багатіїв і т.д.
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11.09.2024 14:51 Відповісти
а чого ж зелень відбілюїш , мовляв , що зелень найгірші ? -дивіться на Пороха.
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12.09.2024 14:11 Відповісти
я нікого не відбілюю. Але під час війни головний ворог - це агресор,а не влада, не треба в усьому робити винною владу, бо це не правильно, якщо ми хочемо зберегти державу. Наприклад,я ніколи не казала, шо влада Порошенка просрала Крим,Донецьк, Луганськ, що підписали ганебний Мінськ, бо я розуміла,шо по іншому не можна було. Мене не влаштовувало багато-що при усіх президентах. Достойної влади ще не було. Але це означає тільки одне,що народ ще недоріс до того рівня,щоб змогти поставити керувати собою достойних. Багато кому подобається така ситуація,а багато кому пофіг. Громадянське суспільство ще не сформувалося.
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12.09.2024 18:18 Відповісти
Комісар такии гуманоід - аж сльози душать
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09.09.2024 21:24 Відповісти
Не бійся
в нас є єрмак та п'ять єфєктивних мінєджера
а вних міністри на побігайках
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09.09.2024 21:25 Відповісти
"Занепокоєння вже не працює, давайте будемо казати що ми за них боїмось"

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09.09.2024 21:27 Відповісти
фу
яка гидота
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09.09.2024 22:20 Відповісти
Не бойся Зеля не откроет границы.
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09.09.2024 21:27 Відповісти
Комісарів в Україні пам'ятають...

Комісари в живіт стріляють...
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09.09.2024 21:27 Відповісти
Похоже на раннего Северянина.
Вот теперь тебя люблю я.
Вот теперь тебя хвалю я.
Аж две строки без матов. Прогресс.
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09.09.2024 21:49 Відповісти
Позабыта в тоске-
Дичь прошедшего лета...
И слова на песке...
Я люблю тебя, Света...

Смыло теплой волной...
Все былые желанья...
Между мной и тобой-
Только воспоминания...

Похоже на позднего Северянина?
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09.09.2024 22:22 Відповісти
Я не знаю.
Не гуглится.
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09.09.2024 22:33 Відповісти
Це мої строки...
Звісно не гугляться...
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10.09.2024 09:16 Відповісти
Олег. Вы вообще виртуоз. Писать разными стилями. Давай я скину электронку. Я буду читать (без матов)
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10.09.2024 09:28 Відповісти
Боюся за фінансування цих імпотентних контор - магате, чх, оон.
Занепокоєння заважає переживати за терористів хумусу та хезболи)
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09.09.2024 21:33 Відповісти
КАМІСАРР ГДЕ ЗДЕСЬ ТУАЛЕТ.....
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09.09.2024 21:33 Відповісти
Мудак.
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09.09.2024 21:35 Відповісти
Байдену розкажи. І Шольцу. Може вони теж... занепокояться.
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09.09.2024 21:35 Відповісти
Нє сси, прарвьомся!
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09.09.2024 21:35 Відповісти
С Зелёй ? Запросто !
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09.09.2024 21:53 Відповісти
БОЇТЬСЯ ЗА УКРАЇНЦІВ ,КУРВА ООНІВСЬКА,А ДОСТУП ЙОМУ ДАЙТЕ ДО Білгородської, Брянської та Курської областей. "Мені шкода, що Російська Федерація поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій", -
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09.09.2024 21:37 Відповісти
Комісар ООН з прав людини боїться …?? то мо ООН теж боїться….. оргапізція- імбіцил…
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09.09.2024 21:41 Відповісти
Та да, по пиці видно -- не Катанья.
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09.09.2024 21:42 Відповісти
світ просто з розумі зійшов яка курська область фашисти стирають Україну порушують все що можна
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09.09.2024 21:43 Відповісти
У Вас наче обрізаний пост, не закінчена думка, чи ні?
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09.09.2024 22:01 Відповісти
Я спитала, бо в мене часто відрізає більш половини, з моїм компрм щось, чи в інтернеті
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09.09.2024 22:27 Відповісти
Показывал тут картинку с миллиардами на которые США содержит ООН. Этот обезьянник финансово полностью зависит от США. Если бы американцы захотели, могли бы заставить их сделать что угодно. Значит им так выгодно.
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09.09.2024 21:52 Відповісти
Звісно, що вигідно.

Коли параша почне розпадатися природним шляхом (а вона таки почне, бо такі закони історичного розвитку), США будуть першими, хто намагатиметься її "врятувати".
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09.09.2024 23:16 Відповісти
вони це вже зробили, коли прігожин пішов на москву
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10.09.2024 00:56 Відповісти
А під сраку коліном, нє? Нє! Вона ж внески платить! Тобто, своє місце в гнилому ооні рашка закупила
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09.09.2024 21:55 Відповісти
Хто собі купив квартири в дорогущіх шпаківнях, де все на електриці, в тих дійсно будуть великі проблеми. Які навіть дідо Франклін повністю не вирішить
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09.09.2024 22:02 Відповісти
У всі будуть проблеми, нема світла нема води нема опалення
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10.09.2024 09:18 Відповісти
нет канализации!
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10.09.2024 09:59 Відповісти
В нашому місті, з каналізацією було і буде все ок. В других не знаю
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10.09.2024 10:53 Відповісти
Когда нет света 6 часов - это одно (твой случай), а когда света не будет 2-3 суток при температуре -25...-30 вот тогда ты вспомнишь про канализацию. Точнее, она тебе напомнит о себе
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10.09.2024 11:27 Відповісти
Таких холодов, в Украине уже не будет никогда. Климат изменился. Особенно у нас на юге. У меня лопата для снега, стоит в гараже без дела, уже больше пяти лет точно. Путен просчилался. Тем более, пока работают атомные станции, на канализацию элеутрики хватит
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10.09.2024 11:39 Відповісти
самый простой случай. Нет света - нет воды.
Нет воды - чем ты будешь смывать в унитазе? А само все "то" никуда не денется.
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10.09.2024 11:31 Відповісти
У меня, когда нет света, вода есть всегда. Даже когда электрики не было, 12 часов подряд. И с отоплением все было ок. Максимум, на несколько часов, пару раз отключали
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10.09.2024 11:42 Відповісти
Тем более, что стоит бак для воды, на 100 литров. Смою
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10.09.2024 11:43 Відповісти
У мене квартира, не залежить тотально від електрики. Так що проблеми будуть, але не такі, як в висотках на 50 поверхів
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10.09.2024 10:52 Відповісти
Задрали, падли. Україна добровільно задал ядерну зброю під ваші б..ть гарантії! А тепер вони бояться і руками розводять, падли
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09.09.2024 22:07 Відповісти
нє, вони тільки "миротворці" з благими намірами, постійно рятують світ, а нам "непощастило"
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09.09.2024 23:38 Відповісти
Не сси комісар, прорвемося
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09.09.2024 22:11 Відповісти
А наша влада не боїться, закрили кордони для народу а самі накупили маєтків за вкрадені гроші і радіють 🎉 їм в зимку буде добре і комфортно.
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09.09.2024 22:16 Відповісти
ваша робота важлива для україніців - не зупиняйтеся
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09.09.2024 22:16 Відповісти
вони бояться напливу мігрантів з України. На життя українців вони в ООН чіхати хотіли
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09.09.2024 22:20 Відповісти
Я теж боюся.
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09.09.2024 22:24 Відповісти
Застрелься лицемірне чмо.
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09.09.2024 22:31 Відповісти
йо....ні Куколди
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09.09.2024 22:38 Відповісти
Не треба боятися за нас.Все мы когда то умрем.....
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09.09.2024 22:58 Відповісти
Комісар ООН з прав людини Тюрк: Я боюся за населення України цієї зими Джерело:
*********
Нє баісь! Поки у нас є Зеленський, - наше осяйне сонечко, - Україна не пропаде!
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09.09.2024 22:59 Відповісти
Перемерзнуть усi, i все.
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09.09.2024 23:01 Відповісти
Не може бути! Завжди якось було, щоб завжди все було! (с) )))

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09.09.2024 23:17 Відповісти
Ну ви ж утекли в Канаду радуйтеся. Не розумію оцього збочення. Втекли й мовчіть собі нишком, людському горю радіти то воно до вас сторицею прийде.
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10.09.2024 08:22 Відповісти
Выразил обеспокоенность? Интересно, сильную?
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09.09.2024 23:56 Відповісти
А що він в ООН 2 роки робив, щоб допомогти?
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10.09.2024 06:46 Відповісти
З такою політикою як у вас,то скоро ви будете боятися вже за себе.
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10.09.2024 08:51 Відповісти
нічо, більшість тутейшего населення досі любить найвеличнішого лідора, "он іх сагрєєт"!!
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10.09.2024 09:41 Відповісти
Не вчить иене як жити, краще допоможіть матеріально😃😃😃
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10.09.2024 10:09 Відповісти
Тобто -- глибока занепокоєність. І все?
Далі пішов спокійно спати.
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10.09.2024 10:14 Відповісти
"... але робити щось не збираюсь" - додав тихенько, не на камеру
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10.09.2024 12:19 Відповісти
Ого, це серйозна стурбованість!
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10.09.2024 12:57 Відповісти
 
 