Комісар ООН з прав людини Тюрк: Я боюся за населення України цієї зими

Комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк засудив постійні удари Росії по цивільній інфраструктурі Україні та заявив, що "боїться" за цивільних українців з огляду на наближення зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"В Україні цивільне населення потрапило в пастку циклів терору через постійні атаки Російської Федерації, що завдає ударів по цивільних об’єктах, таких як лікарні, школи та супермаркети, і постійні хвилі нападів на енергетичну інфраструктуру, що призводять до відключень електроенергії по всій країні", - сказав Тюрк у своїй промові, відкриваючи сесію Ради ООН з прав людини в Женеві. "Я боюся за українців прийдешньої зими", - додав він.

За словами Тюрка, його офіс намагався отримати доступ до всіх регіонів, які постраждали від війни, включаючи й Курську область РФ, з метою контролю за ситуацією з правами людини.

Минулого місяця служба Тюрка звернулась до російської влади з проханням надати доступ до Білгородської, Брянської та Курської областей. "Мені шкода, що Російська Федерація поки що відмовляється надати такий доступ до відповідних територій", - заявив він 9 вересня.

Читайте також: У серпні від російських обстрілів загинуло 184 мирні жителі, 856 дістали поранення, - ООН