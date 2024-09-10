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Новини
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Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет

Британія

Уряд Великої Британії оголосив про обмежувальні заходи щодо Ірану у відповідь на його рішення передати РФ балістичні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велика Британія запровадила санкції щодо кількох ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном РФ, включно з тими, хто бере участь у ланцюгах постачання балістичних ракет і безпілотників", - йдеться у повідомленні уряду.

У рамках спільних з іншими країнами зусиль Велика Британія скасовує двосторонні угоди про повітряне сполучення з Іраном, що обмежить можливість іранської авіакомпанії Iran Air літати до Великої Британії.

Серед тих, проти кого Британія запроваджує санкції – Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних зв’язків Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану; Алі Джафарабаді, голова Космічного командування Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), заступник командувача КВІР Маджид Мусаві.

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Окрім того, Велика Британія заморожує активи кількох компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет, зокрема організації промислової зони вільної торгівлі Анзалі.

Нагадуємо, про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Автор: 

Велика Британія (5575) Іран (2030) санкції (11819)


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Топ коментарі
+5
Самые хорошие санкции против Ирана вводит Израиль. Пару воздушных ударов , и санкции уже вступили в силу.
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10.09.2024 21:27
+4
Шановні західні партнери, Іран вже 45 років під санкціями. Але виробляє у промислових масштабах з вашої електроніки не тільки шахеди, а й балістичні ракети. Йому півкроку залишилось до того, щоб стати ядерним терористом. От що таке ті ваші санкції. Один Ізраїль використовує їх куди більш дієво.
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10.09.2024 22:53
+3
Дозвіл бити по кацапах буде? Чи ще треба щоб щось сталося?
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10.09.2024 21:26
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Нормальний хід; дякуємо!
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10.09.2024 21:21 Відповісти
Неймовірно!
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10.09.2024 21:22 Відповісти
Дозвіл бити по кацапах буде? Чи ще треба щоб щось сталося?
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10.09.2024 21:26 Відповісти
Самые хорошие санкции против Ирана вводит Израиль. Пару воздушных ударов , и санкции уже вступили в силу.
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10.09.2024 21:27 Відповісти
тю, то а по "ізраїлю" "пара ваздушних ударав" не будуть мати того ж ефекту?
нагадаю, "ізраїль" - динири для штатів, до речі, великий гемор для штатів
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11.09.2024 04:08 Відповісти
Патужна
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10.09.2024 21:33 Відповісти
Ето как волку сожравшему отару овец выписать штраф если догонят
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10.09.2024 21:45 Відповісти
це просто вбивчі санкції.
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10.09.2024 21:54 Відповісти
Шановні західні партнери, Іран вже 45 років під санкціями. Але виробляє у промислових масштабах з вашої електроніки не тільки шахеди, а й балістичні ракети. Йому півкроку залишилось до того, щоб стати ядерним терористом. От що таке ті ваші санкції. Один Ізраїль використовує їх куди більш дієво.
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10.09.2024 22:53 Відповісти
Йой, то ви ще вірите у якісь організацаї з голосними абревіатурами по типу ООН, МАГТЕ, ОБСЄ, МЧХ???
Пожалійте себе - зневіртеся, будьте реалістами.
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11.09.2024 04:11 Відповісти
До чого тут оон чи обсє ? Я мав на увазі Моссад.
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11.09.2024 08:35 Відповісти
 
 