Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет

Уряд Великої Британії оголосив про обмежувальні заходи щодо Ірану у відповідь на його рішення передати РФ балістичні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Велика Британія запровадила санкції щодо кількох ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном РФ, включно з тими, хто бере участь у ланцюгах постачання балістичних ракет і безпілотників", - йдеться у повідомленні уряду.

У рамках спільних з іншими країнами зусиль Велика Британія скасовує двосторонні угоди про повітряне сполучення з Іраном, що обмежить можливість іранської авіакомпанії Iran Air літати до Великої Британії.

Серед тих, проти кого Британія запроваджує санкції – Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних зв’язків Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану; Алі Джафарабаді, голова Космічного командування Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), заступник командувача КВІР Маджид Мусаві.

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Окрім того, Велика Британія заморожує активи кількох компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет, зокрема організації промислової зони вільної торгівлі Анзалі.

Нагадуємо, про те, що Росія отримала балістичні ракети малої дальності від Ірану, які вона може використати проти України повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.