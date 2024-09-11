ЄС готовий швидко відреагувати на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - посол при ООН Ламбрінідіс
ЄС сильно занепокоєний через ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії.
Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже стурбовані новою інформацією, яка вказує, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Якщо це підтвердиться, то подібне становитиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном російської незаконної загарбницької війни", - сказав Ламбрінідіс.
Він наголосив, що ЄС "залишатиметься пильним й за потреби відреагує швидко та в погодженні із міжнародними партнерами".
"Ми закликаємо усі країни, в тому числі КНДР й Білорусь, утриматися від будь-яких дій, що можуть бути прирівняні до співучасті у російській агресії проти України", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
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Аятоли розуміють лише таку мову.
Франция, Германия и Великобритания назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности». И, чтобы в Тегеране не подумали, что им это сойдет с рук, объявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Вот так, аятоллы, получите-распишитесь. Не слетать вам теперь в Дюссельдорф, не посмотреть на Эйфелеву башню, не плюнуть в Темзу с Тауэрского моста.
О чем все это говорит, помимо того, что в Европе рулят какие-то сплошные кретины и импотенты? О том, что потенциал санкций исчерпан полностью. Можно запретить иранцам летать на луну, скажем, все одно это не поможет. Ракеты уже у россиян и скоро полетят по Украине. А мы, стало быть, запретим иранской авиакомпании летать в Европу. И это, стопудово, так подействует на иранский режим, что они сразу перестанут давать России ракеты.
Правда, есть такая шутка, называется, «стыковка». Лети тем же Iran Air до, например, Стамбула, а оттуда, рейсом Turkish Airways - куда хочешь. Ну, примерно, как россияне - да стало дороже, да полет дольше, все равно летают.
Ну вот почему они такие идиоты?
розходимося - ці оонівські закликунярії вже своє відспівали...
Куколди срані