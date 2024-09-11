ЄС готовий швидко відреагувати на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - посол при ООН Ламбрінідіс

ЄС сильно занепокоєний через ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже стурбовані новою інформацією, яка вказує, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Якщо це підтвердиться, то подібне становитиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном російської незаконної загарбницької війни", - сказав Ламбрінідіс.

Він наголосив, що ЄС "залишатиметься пильним й за потреби відреагує швидко та в погодженні із міжнародними партнерами".

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"Ми закликаємо усі країни, в тому числі КНДР й Білорусь, утриматися від будь-яких дій, що можуть бути прирівняні до співучасті у російській агресії проти України", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.