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Новини
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ЄС готовий швидко відреагувати на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - посол при ООН Ламбрінідіс

ЄС відреагує на можливе постачання Іраном балістичних ракет РФ

ЄС сильно занепокоєний через ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс на засіданні Ради безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже стурбовані новою інформацією, яка вказує, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Якщо це підтвердиться, то подібне становитиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном російської незаконної загарбницької війни", - сказав Ламбрінідіс.

Він наголосив, що ЄС "залишатиметься пильним й за потреби відреагує швидко та в погодженні із міжнародними партнерами".

Також читайте: Велика Британія запровадила санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет

"Ми закликаємо усі країни, в тому числі КНДР й Білорусь, утриматися від будь-яких дій, що можуть бути прирівняні до співучасті у російській агресії проти України", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

Автор: 

Іран (2030) Євросоюз (13399) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+12
На Тегеран повинно полетіти рівно стільки ракет, скільки Іран поставив Росії.

Аятоли розуміють лише таку мову.
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11.09.2024 07:16
+9
Расплакался еще бы, импотенты млять
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11.09.2024 07:05
+9
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Франция, Германия и Великобритания назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности». И, чтобы в Тегеране не подумали, что им это сойдет с рук, объявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Вот так, аятоллы, получите-распишитесь. Не слетать вам теперь в Дюссельдорф, не посмотреть на Эйфелеву башню, не плюнуть в Темзу с Тауэрского моста.

О чем все это говорит, помимо того, что в Европе рулят какие-то сплошные кретины и импотенты? О том, что потенциал санкций исчерпан полностью. Можно запретить иранцам летать на луну, скажем, все одно это не поможет. Ракеты уже у россиян и скоро полетят по Украине. А мы, стало быть, запретим иранской авиакомпании летать в Европу. И это, стопудово, так подействует на иранский режим, что они сразу перестанут давать России ракеты.

Правда, есть такая шутка, называется, «стыковка». Лети тем же Iran Air до, например, Стамбула, а оттуда, рейсом Turkish Airways - куда хочешь. Ну, примерно, как россияне - да стало дороже, да полет дольше, все равно летают.

Ну вот почему они такие идиоты?
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11.09.2024 07:20
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Расплакался еще бы, импотенты млять
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11.09.2024 07:05 Відповісти
Швидше висловити занепокоєння ніж США?
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11.09.2024 07:07 Відповісти
Пізно, амери вже висловили ТРАГІЧНУ стурбованість .....
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11.09.2024 07:40 Відповісти
А як швидко буде реагувати ЄС на постачання з росії газа та нафти через Україну?
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11.09.2024 07:10 Відповісти
Так же швидко як і на обстріл території ЄС шахедами?
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11.09.2024 07:12 Відповісти
Вже відреагували. Сильним занепокоєнням. Ну, як завжди ..
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11.09.2024 07:12 Відповісти
На Тегеран повинно полетіти рівно стільки ракет, скільки Іран поставив Росії.

Аятоли розуміють лише таку мову.
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11.09.2024 07:16 Відповісти
і хто їх запустить? бажаючих нема
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11.09.2024 16:52 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Франция, Германия и Великобритания назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности». И, чтобы в Тегеране не подумали, что им это сойдет с рук, объявили, что предпримут немедленные шаги по отмене двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Вот так, аятоллы, получите-распишитесь. Не слетать вам теперь в Дюссельдорф, не посмотреть на Эйфелеву башню, не плюнуть в Темзу с Тауэрского моста.

О чем все это говорит, помимо того, что в Европе рулят какие-то сплошные кретины и импотенты? О том, что потенциал санкций исчерпан полностью. Можно запретить иранцам летать на луну, скажем, все одно это не поможет. Ракеты уже у россиян и скоро полетят по Украине. А мы, стало быть, запретим иранской авиакомпании летать в Европу. И это, стопудово, так подействует на иранский режим, что они сразу перестанут давать России ракеты.

Правда, есть такая шутка, называется, «стыковка». Лети тем же Iran Air до, например, Стамбула, а оттуда, рейсом Turkish Airways - куда хочешь. Ну, примерно, как россияне - да стало дороже, да полет дольше, все равно летают.

Ну вот почему они такие идиоты?
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11.09.2024 07:20 Відповісти
ізраїль би краще подумав що раша дає ірану натомість. А то грозилися потужною відповідю. Ще одні об*лися
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11.09.2024 16:54 Відповісти
"Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс на засіданні Ради безпеки ООН" ?
розходимося - ці оонівські закликунярії вже своє відспівали...
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11.09.2024 07:28 Відповісти
Так вже ж постачання було, а реакції нема. Оце швидкість!
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11.09.2024 07:29 Відповісти
Це й була "блискавична реакція"
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11.09.2024 09:00 Відповісти
"...сильно занепокоєні...дуже стурбовані.... залишатиметься пильним і за потреби... закликаємо всі країни..." Типова підбірка смішинок від слизняків та нікчем.
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11.09.2024 07:30 Відповісти
Коли у них на очах б'ють жінку, вони підходять ближче, починають знімати процес на відео та висловлювати свою щиру стурбованість. А ще радять жінці не дуже пручатися, тому що тоді їй ще більше дістанеться від злочинця...
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11.09.2024 09:04 Відповісти
"Стурбовані,занепокоєні,залишаються пильними,за потреби швидко відреагують"-бла,бла,бла,бла,бла,бла.Всі оті упирі вас вже в х...р не ставлять.А балістику головами ми будемо ловити.Чмошники,блд,серливі.
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11.09.2024 07:31 Відповісти
Ну ми в курсі - драматична ескалація, занепокоєння, стурбованість все таке. Могли би й не говорити нічого
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11.09.2024 07:35 Відповісти
Пообіцяють пообіцять передать нам (на склад) ракети "Таурус"....
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11.09.2024 08:10 Відповісти
Швидко відреагують космічного розміру занепокоєнням?
Куколди срані
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11.09.2024 08:00 Відповісти
Сильне занепокоєння то серйозно .
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11.09.2024 08:15 Відповісти
А, КОЛИ ІРАН ДВА С ПОЛОВИНОЮ РОКИ ПОСТАВЛЯВ ШАХЕДИ ТО ЧОМУ НЕ РЕАГУВАЛИ НІЯК? ДО ДУПИ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄНОСТІ. ІМПОТЕНТИ.
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11.09.2024 08:37 Відповісти
Прийшла до чоловіка жінка, роздягнулася, лягла, приняла розспусну позу. Чоловік на те все дивиться і каже: готовий швидко відреагувати. І ....-звісно пішов до холодильника.
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11.09.2024 09:12 Відповісти
Дуже швидко проголосують занепокоєння...
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11.09.2024 09:31 Відповісти
Західна цивілізація фсьо. Можна відспівувати. Абсолютний куколдизм і імпотентність. Вони просто не здатні вже нічим і ніяк вплинути на диктаторів, які знищили збудований же ними світоустрій. Тепер умови світу диктуватимуть *****, пончики та рушникоголові. Приїхали.
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11.09.2024 09:42 Відповісти
Дуже швидко відреагувати - дуже швидко обісруться . Як це зветься ?
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11.09.2024 09:46 Відповісти
Вже не швидко, шановні партнери. Вже дуже і дуже не швидко
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11.09.2024 10:37 Відповісти
Іран уже передав рф ракети по Каспію. ПРОДОВЖУВАТИ ЧЕКАТИ НА "ШВИДКУ РЕАКЦІЮ" ЄС?
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11.09.2024 18:12 Відповісти
 
 