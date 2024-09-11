Ворог намагався прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку та біля Часового Яру, Іванівського і Калинівки, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 10 вересня 2024 року, на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши дві ракети, 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4761 обстріл, 180 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка, Миколаївка, Висока Яруга, Ковалівка, Кругляківка, Колесниківка, Іванопілля, Торецьк, Покровськ, Селидове, Єлизаветівка, Водяне, Максимівка та Одрадокам’янка.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили пункт управління, вісім артилерійських систем, засіб РЕБ та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили два танка, 13 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та шість одиниць спецтехніки.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб інформує, що на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.

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"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 32 атаки. Свої зусилля ворог зосередив у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки", - додають у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Загалом ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупанти здійснили дві атаки наших позицій у напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, боєзіткнення неподалік Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території РФ активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту і в тилу.