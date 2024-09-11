Київ готовий до можливого погіршення якості води. Зараз результати аналізів занепокоєння не викликають, - КМДА

Столиця наразі готова до надзвичайних ситуацій, пов'язаних із погіршенням якості води через забруднення Десни та Сейму.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ситуація з водою у Києві не викликає занепокоєнь

Він наголосив, що у столиці ситуація стосовно води повністю під контролем й на даний час не викликає ніяких занепокоєнь.

За його словами, з 14 серпня фахівці почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території РФ і яка пов'язана з викидом хімічних речовин в річку Сейм.

"З цього моменту на рівні міста зібрано і працює в цілодобовому режимі працює оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень стосовно якості води в річці Десна, річці Дніпрі й тим паче в акваторії на території нашого міста", - сказав представник КМДА.

Посадовець додав, що результати аналізів не викликають занепокоєння. Як підкреслив Ткачук, фахівці чітко знають, де знаходиться ця пляма та як вона рухається.

Було декілька комісій техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічної режиму очистки води. Тому повністю вся наша система готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути, пов'язаних з погіршенням води", - додав Ткачук.

Характер забруднення річок

Генеральний директор "Київводоканал" Олег Лисюк підтвердив, що сталося органічне забруднення річок. За його словами, це могли бути відходи з цукрового заводу.

"Дійсно, з цукрового скоріш за все заводу, відходи від цього виробництва. Це дійсно рослинного походження і це органіка. Більш того, ми співпрацюємо з профільними лабораторіями, інститутами, які досліджують якість води. Ні пестицидів, ні перевищення, ні токсинів, з Міноборони підключалися лабораторії. Ніяких інших речовин у воді нема. Тому це органіка звичайна. Просто її кількість настільки велика, що вона поглинає кисень у воді", - сказав він.

Сьогодні в Міндовкілля заявили, що ситуація довкола р.Десна контрольована. Забруднена вода може досягти Київщини 14-16 вересня.

Забруднення річки Сейм

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ: повітряна тривога тривала майже 2 години, ворожі БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами