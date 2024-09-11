Побиття ветерана у Смілі: підозру отримав ще один фігурант

У справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Черкаської обласної поліції Олег Кудим, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, підозру вручили за фактом хуліганських дій.

"Додатково повідомлено про підозру ще одній особі за фактом хуліганських дій. Тому жодна особа, винна в скоєнні правопорушення не уникне відповідальності", - розповів Кудим.

Однак якихось деталей стосовно другого підозрюваного очільник Черкаської обласної поліції не розкрив.

Нагадаємо, що у місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.

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