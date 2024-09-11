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Побиття ветерана у Смілі: підозру отримав ще один фігурант

Побиття ветерана у Смілі: підозру отримав ще один фігурант

У справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Черкаської обласної поліції Олег Кудим, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, підозру вручили за фактом хуліганських дій.

"Додатково повідомлено про підозру ще одній особі за фактом хуліганських дій. Тому жодна особа, винна в скоєнні правопорушення не уникне відповідальності", - розповів Кудим.

Однак якихось деталей стосовно другого підозрюваного очільник Черкаської обласної поліції не розкрив.

Нагадаємо, що у місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.

Дивіться також: Затримано підозрюваного у побитті ветерана у Смілі, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

побиття (934) підозра (767) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+16
***********?... Більшої насмішки не придумати
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11.09.2024 17:59
+15
А хтось при погонах, за бездіяльність? Нє?
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11.09.2024 18:03
+10
Це, часом, не та особа, котра вела зйомку зверху? Бо ж завдяки їй ми усі й дізналися про цей бєспрєдєл місцевої бандоти та поліціянтів, котрі їх прикривають.
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11.09.2024 18:06
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***********?... Більшої насмішки не придумати
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11.09.2024 17:59 Відповісти
Так підозра (це взагалі ні про що. От у Татарова була підозра - чи сидить Татаров у в'язниці? ?
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11.09.2024 22:28 Відповісти
за фактом ************ дій.
Ппц клоуни...
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11.09.2024 18:03 Відповісти
Всі з 95-го.
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11.09.2024 19:25 Відповісти
А хтось при погонах, за бездіяльність? Нє?
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11.09.2024 18:03 Відповісти
Це, часом, не та особа, котра вела зйомку зверху? Бо ж завдяки їй ми усі й дізналися про цей бєспрєдєл місцевої бандоти та поліціянтів, котрі їх прикривають.
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11.09.2024 18:06 Відповісти
Авторитети як і ветерани бувають різні..Чого тільки стоять дикуни з Санжарів коли починався ковід.
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11.09.2024 18:06 Відповісти
обдєлаються льогким іспугом. а мєнти та прокурори стануть ще багатші.
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11.09.2024 18:16 Відповісти
Спостерігаймо за діями, отих, татарова-портнова, подєльніками !!!
Це ж не Патріота Червінського мордувати, а гопника - тітухана, який ще мабуть у 2014 році із Смілої, на АнтиМайдан, вату відправляв автобусами!!
Сівкович з татаровим, знають цю ІСТОРІЮ
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11.09.2024 18:26 Відповісти
Диви як швидко, а коли тцкашники людей бьють, коли люди в тому тцк вмирають чогось нічого не відбувається окрім вялих пояснень типу " сам упав" і " проведем розслідування"
Ps. Я не виправдовую дій цих мерзотників, мені не подобається різне ставлення до незаконних дій один чи інших людей. Бо без різниці хто, військовий, тцкашники, алкаш, якесь бидло, чи ще хтось, всі мають нести покарання за неправомірні дії однаково швидко. Але я щось не бачив новини про те щоб тцкашників саджали в тюрму.
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11.09.2024 18:32 Відповісти
...а якщо дати пзди арахніді-гнидьманцеву у стані афекту? - також бути ***********?.. , бо давно вже руки чухаються, але ж-то літаємо на різній висоті з наслідками Вироку-2019.. та все ж таки...?!
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11.09.2024 19:03 Відповісти
даю 100% , що справу будуть розглядати не менше 7 років, як його попередню кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень активістам
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11.09.2024 19:15 Відповісти
Ця влада стільки не протримається.
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11.09.2024 19:27 Відповісти
 
 