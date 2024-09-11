Побиття ветерана у Смілі: підозру отримав ще один фігурант
У справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Черкаської обласної поліції Олег Кудим, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, підозру вручили за фактом хуліганських дій.
"Додатково повідомлено про підозру ще одній особі за фактом хуліганських дій. Тому жодна особа, винна в скоєнні правопорушення не уникне відповідальності", - розповів Кудим.
Однак якихось деталей стосовно другого підозрюваного очільник Черкаської обласної поліції не розкрив.
Нагадаємо, що у місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.
Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.
Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ппц клоуни...
Це ж не Патріота Червінського мордувати, а гопника - тітухана, який ще мабуть у 2014 році із Смілої, на АнтиМайдан, вату відправляв автобусами!!
Сівкович з татаровим, знають цю ІСТОРІЮ
Ps. Я не виправдовую дій цих мерзотників, мені не подобається різне ставлення до незаконних дій один чи інших людей. Бо без різниці хто, військовий, тцкашники, алкаш, якесь бидло, чи ще хтось, всі мають нести покарання за неправомірні дії однаково швидко. Але я щось не бачив новини про те щоб тцкашників саджали в тюрму.