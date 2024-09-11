Ми розраховуємо на військову та фінансову допомогу США і не зможемо без неї перемогти, - Зеленський
США надають найбільшу військову і фінансову підтримку Україні. Без неї Україна не зможе перемогти у війні з Росією.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в межах Кримської платформи в Києві в середу, 11 вересня, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Президента запитали, наскільки він оптимістично дивиться на перспективу отримання дозволу від США на удари вглиб РФ американською зброєю.
"Чи оптимістичний я стосовно їхнього рішення дозволити нам використовувати далекобійну зброю? Шкода, що воно не залежить від мого оптимізму. Воно залежить від їхнього оптимізму", - відповів Зеленський.
Він підтвердив, що ввечері в середу проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Водночас Зеленський заявив, що не знає, чи обговорюватиме з Блінкеном дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії, але сподівається на таке рішення.
У цьому контексті Зеленський нагадав, що США надають Україні найбільшу військову і фінансову підтримку.
"Хай там як, я розраховую на діалог із президентом Байденом цього місяця. Але наш щотижневий, щомісячний діалог зі США дуже важливий для нас. Вони надають нам найбільшу військову і фінансову підтримку. Ми розраховуємо на неї і ми не можемо перемогти без неї", - наголосив український лідер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що збираєшся з цим робити ?
Його любов до хутіна може перемогти лише страх посвітити брудним більїшком.
Всі ваші мутки знають розвідки США - від ЦРУ і до Фінансової розвідки. І де ваші гроші також знають...
- Ой, не чує баба...
- Приберіть корупцію!
- Ой, не чує баба...
- Виробляйте власну зброю!
- Ой, не чує баба...
- Приберіть тіньовий схематоз!
- Ой, не чує баба...
- Ми вам дамо допомогу на десятки мільярдів доларів!
- Грошима, тільки грошима!
- Допомога буде зброєю та набоями, контролювати будуть наші співробітники!
- Ой, не чує баба...