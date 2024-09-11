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Новини Війна
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Ми розраховуємо на військову та фінансову допомогу США і не зможемо без неї перемогти, - Зеленський

Зеленський висловився про важливість допомоги від США

США надають найбільшу військову і фінансову підтримку Україні. Без неї Україна не зможе перемогти у війні з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в межах Кримської платформи в Києві в середу, 11 вересня, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Президента запитали, наскільки він оптимістично дивиться на перспективу отримання дозволу від США на удари вглиб РФ американською зброєю.

"Чи оптимістичний я стосовно їхнього рішення дозволити нам використовувати далекобійну зброю? Шкода, що воно не залежить від мого оптимізму. Воно залежить від їхнього оптимізму", - відповів Зеленський.

Він підтвердив, що ввечері в середу проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Водночас Зеленський заявив, що не знає, чи обговорюватиме з Блінкеном дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії, але сподівається на таке рішення.

Читайте також: Україна готова збільшувати виробництво зброї, просимо партнерів допомогти з фінансуванням, - Зеленський

У цьому контексті Зеленський нагадав, що США надають Україні найбільшу військову і фінансову підтримку.

"Хай там як, я розраховую на діалог із президентом Байденом цього місяця. Але наш щотижневий, щомісячний діалог зі США дуже важливий для нас. Вони надають нам найбільшу військову і фінансову підтримку. Ми розраховуємо на неї і ми не можемо перемогти без неї", - наголосив український лідер.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) допомога (8341) США (22778)


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Топ коментарі
+16
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11.09.2024 19:46
+13
То роби те що тебе просять - прибери кацапських агентів, корисних ідіотів, крадіїв та інших глистів..., а потім й сам десь йди... звідси.

Всі ваші мутки знають розвідки США - від ЦРУ і до Фінансової розвідки. І де ваші гроші також знають...
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11.09.2024 19:48
+6
Довбань, ти дебати чув ? Трампон про нашу перемогу навіть слова не сказав.
Що збираєшся з цим робити ?
Його любов до хутіна може перемогти лише страх посвітити брудним більїшком.
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11.09.2024 19:46
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У вересні може згоріти 6 млд американськоі віиськовоі допомоги
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11.09.2024 19:26 Відповісти
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11.09.2024 19:46 Відповісти
Ліва знизу, то він в омані, готується підписати оманські договірняки. Нє? Не вгадав?
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11.09.2024 19:53 Відповісти
Ні, ви не вгадали. І не треба наговарювати на людинку, ніяких договорняків в Омані не було, досить вже порохоботам вигадувати. Які договорняки можуть бути зі чмошником? Блазню сказали, що робити, а саме виконувати вказівки куратора і наглядача, якого призначив Патрушев (хрипатий тільки підписав документи у літаку, так налякали, що не дочекався, коли прилетить у Київ). От воно й виконує. А то якісь договорняки...
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12.09.2024 05:37 Відповісти
ЖЕСТЬ!!!!
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11.09.2024 22:23 Відповісти
Довбань, ти дебати чув ? Трампон про нашу перемогу навіть слова не сказав.
Що збираєшся з цим робити ?
Його любов до хутіна може перемогти лише страх посвітити брудним більїшком.
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11.09.2024 19:46 Відповісти
То роби те що тебе просять - прибери кацапських агентів, корисних ідіотів, крадіїв та інших глистів..., а потім й сам десь йди... звідси.

Всі ваші мутки знають розвідки США - від ЦРУ і до Фінансової розвідки. І де ваші гроші також знають...
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11.09.2024 19:48 Відповісти
Спробуй не красти то і перемога буде не за горами
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11.09.2024 19:55 Відповісти
Зєля, а що б ти робив, якби штати усе своє бабло закопали в асфальт?
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11.09.2024 20:17 Відповісти
Чмо роздухарилося!
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11.09.2024 20:38 Відповісти
- Перестаньте красти!
- Ой, не чує баба...
- Приберіть корупцію!
- Ой, не чує баба...
- Виробляйте власну зброю!
- Ой, не чує баба...
- Приберіть тіньовий схематоз!
- Ой, не чує баба...
- Ми вам дамо допомогу на десятки мільярдів доларів!
- Грошима, тільки грошима!
- Допомога буде зброєю та набоями, контролювати будуть наші співробітники!
- Ой, не чує баба...
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11.09.2024 20:43 Відповісти
от це вже дійсно схоже на план перемоги
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11.09.2024 21:13 Відповісти
Перемогти не зможемо без Бога, Америка теж в Його руках
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11.09.2024 21:16 Відповісти
Яка зебіліна коментар видалила? Що б в тебе руки покорчило, сраколиз зелений.
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11.09.2024 22:37 Відповісти
обидва 73/43%зебільних модера-редактора зараз на зміні. Я навіть здивований що я ще не забанений
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11.09.2024 23:11 Відповісти
Тіко професійний актор ...наркоман...феесбешник ...може так вперто довго ,грати президента ідіота !!! Люди ми попали ...завдяки вам% ...це прокляте 🤡 створіння здає Україну !!!
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11.09.2024 22:38 Відповісти
а шо иму остаёца, иво х-ло приговорило.
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11.09.2024 23:43 Відповісти
Так может пришло время пойти Штатам на встречу и выполнить одну их просьбу - начать бороться с коррупцией?
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11.09.2024 23:35 Відповісти
а де ж опа харчуватися буде?
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12.09.2024 00:29 Відповісти
А як у президенти ліз...то казав шо війну закінчиш за три дні ,як подивишся у очі кремлівськи ...шо забув ?!а тепер не виграємо війну ?! ах ти па* ло 🤡 ! Їди геть !!!
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12.09.2024 00:15 Відповісти
Не давайте этому обсосу финансирование! Ни в коем случае!
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12.09.2024 00:18 Відповісти
 
 