США виділять $700 млн для гуманітарної допомоги та відновлення енергетики України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Держсекретар наголосив, що Росія знову намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".

"Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – анонсував він, додавши, що найближчим часом відбудеться засідання "Групи семи плюс", також присвячене допомозі енергетиці України.

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Крім того, Блінкен оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг – зокрема безпечної питної води, їжі та ліків – мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки.

"І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія залишила по всій Україні", – сказав він.

Як писав Цензор.НЕТ, Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

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