УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11225 відвідувачів онлайн
Новини
1 667 17

США виділять $700 млн для гуманітарної допомоги та відновлення енергетики України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував новий пакет допомоги Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Держсекретар наголосив, що Росія знову намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".

"Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – анонсував він, додавши, що найближчим часом відбудеться засідання "Групи семи плюс", також присвячене допомозі енергетиці України.

Читайте: Блінкен про дозвіл на далекобійність: Обговорювали це питання, передам почуте Байдену

Крім того, Блінкен оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг – зокрема безпечної питної води, їжі та ліків – мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки.

"І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія залишила по всій Україні", – сказав він.

Як писав Цензор.НЕТ, Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Читайте також: Блінкен та Леммі підтвердили Зеленському підтримку України у боротьбі проти агресії РФ

Автор: 

допомога (8341) США (22778) енергетика (2594) гуманітарна допомога (991) Блінкен Ентоні (1157) відновлення (572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
О зелені побудують собі ще маєтків та забезпечать безбідне існування своїм дітям закордоном
показати весь коментар
11.09.2024 21:04
+4
Без контроля каждого цента это все быстро раздерибанят по карманам, це ж було вже (с)
показати весь коментар
11.09.2024 20:50
+3
Слідкуємо за брудно-зеленими липкими щупальцями.
показати весь коментар
11.09.2024 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без контроля каждого цента это все быстро раздерибанят по карманам, це ж було вже (с)
показати весь коментар
11.09.2024 20:50 Відповісти
Слідкуємо за брудно-зеленими липкими щупальцями.
показати весь коментар
11.09.2024 20:54 Відповісти
Лікування симптомів та наслідків хвороби замість того щоби усунути саме причину...
показати весь коментар
11.09.2024 20:56 Відповісти
На пенсії нам по програмі FMF (по які передаються ці кошти) у відповідності до американського закону від 20/04.24р. (про допомогу в розмірі $60.8млрд) - нуль; і це завдяки трампістам та їхнім тутешнім цензорівським ботам.
Хоча, приблизно стільки, чуть більше, $780лмн надає нам нам Великобританія... "https://suspilne.media/834223-britania-ogolosila-pro-novu-dopomogu-dla-ukraini-na-sumu-ponad-600-mln-funtiv-sterlingiv/ Британія оголосила про нову допомогу для України на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів ", і там передбачена деяка сума для фінансування пенсій (іннші джерела повідомляють, що це десь сто лимонів...)
показати весь коментар
11.09.2024 20:56 Відповісти
О зелені побудують собі ще маєтків та забезпечать безбідне існування своїм дітям закордоном
показати весь коментар
11.09.2024 21:04 Відповісти
Краще б $700млн зброєю виділили, з того що проголосували в квітні. Але ж ні.
показати весь коментар
11.09.2024 21:21 Відповісти
та краще натурально зброєю, а не баксами... тим більше, та зброя - по залишковій вартості - наприклад, снаряд, який Пентагон собі купив за $100 Байден нам передає оголошеною ціною $10, а то й ще меншою.
показати весь коментар
11.09.2024 21:50 Відповісти
Хоть би отой замміністра Міненерго, та не переборщив з грошима вчергове ??!! Бо, якось і НЕЛОВКО буде перед Українцями, ДБР, НАЗК, СБУ, Рахунковою палатою, та ще з десяток ПИЛЬНУЮЧИХ, за нові десятки млн грн, у родичів його дружини…
Там, і на онуків вистачить/дістанеться… Ну, то таке… Війна в Україні, а не у привладних, усьо і спишуть
показати весь коментар
11.09.2024 21:56 Відповісти
Краще би ракет на ці гроші дали
показати весь коментар
11.09.2024 22:06 Відповісти
За эти деньги, наврено, пол страны можно на зимний период в Египет или Турцию вывезти...!
Они, Америтканцы, странные - видят нашу коррупцию, пытаются с ней бороться, и тутже делают всё, чтобы наши воры только обогащались.... ну как так!
показати весь коментар
11.09.2024 22:20 Відповісти
С арифметикой у тебя явные проблемы
показати весь коментар
11.09.2024 22:57 Відповісти
Начебто великі гроші, але насправді вони далеко не відповідають потребам України. Допомога Україні була недостатньою.
показати весь коментар
11.09.2024 22:25 Відповісти
Керівник Сєвєродонецької МВА Стрюк вкотре виписує премію керівнику "Сєвєродонецькліфт",
місто в окупації 2,5 роки!
А ліфти та тролейбуси виявляється "працюють "
показати весь коментар
11.09.2024 22:25 Відповісти
Ахметову гроші дають...
показати весь коментар
11.09.2024 23:53 Відповісти
А Шмигаль, не при ділах… Це усе вони, оті дивні особи…

"Я хочу відразу сказати, що рішення ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу", я як прем'єр-міністр за поданням депутатської фракції вносив ці кандидатури" Шмигаль про зміни в Кабміні. https://interfax.com.ua/news/political/1012946.html

Що це ? Це класичне визнання вищою посадовою особою виконавчої влади факту порушення правлячою коаліцією партії Зеленського конституційних принципів розподілу влади, які викладені в Конституції України. Фактично - заява про антиконституційний переворот в державі.

Конституція України стаття 114. "Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України."
показати весь коментар
12.09.2024 08:55 Відповісти
Цей переворот стався давно, коли Єрмак фактично став президентом країни,і підім'яв все під себе.
показати весь коментар
12.09.2024 09:51 Відповісти
 
 