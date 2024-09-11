США виділять $700 млн для гуманітарної допомоги та відновлення енергетики України, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Держсекретар наголосив, що Росія знову намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".
"Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – анонсував він, додавши, що найближчим часом відбудеться засідання "Групи семи плюс", також присвячене допомозі енергетиці України.
Крім того, Блінкен оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг – зокрема безпечної питної води, їжі та ліків – мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки.
"І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія залишила по всій Україні", – сказав він.
Як писав Цензор.НЕТ, Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
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Хоча, приблизно стільки, чуть більше, $780лмн надає нам нам Великобританія... "https://suspilne.media/834223-britania-ogolosila-pro-novu-dopomogu-dla-ukraini-na-sumu-ponad-600-mln-funtiv-sterlingiv/ Британія оголосила про нову допомогу для України на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів ", і там передбачена деяка сума для фінансування пенсій (іннші джерела повідомляють, що це десь сто лимонів...)
Там, і на онуків вистачить/дістанеться… Ну, то таке… Війна в Україні, а не у привладних, усьо і спишуть
Они, Америтканцы, странные - видят нашу коррупцию, пытаются с ней бороться, и тутже делают всё, чтобы наши воры только обогащались.... ну как так!
місто в окупації 2,5 роки!
А ліфти та тролейбуси виявляється "працюють "
"Я хочу відразу сказати, що рішення ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу", я як прем'єр-міністр за поданням депутатської фракції вносив ці кандидатури" Шмигаль про зміни в Кабміні. https://interfax.com.ua/news/political/1012946.html
Що це ? Це класичне визнання вищою посадовою особою виконавчої влади факту порушення правлячою коаліцією партії Зеленського конституційних принципів розподілу влади, які викладені в Конституції України. Фактично - заява про антиконституційний переворот в державі.
Конституція України стаття 114. "Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України."