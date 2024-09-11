Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб РФ, - The Guardian

Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише видання The Guardian.

У матеріалі стверджується, що рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.

За словами одного з джерел видання, без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

У матеріалі також йдеться, що британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по Росії "надмірно провокаційною".

Зазначається, що "цілком ймовірно", що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні на удари американською далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Також читайте: Велика Британія виділить пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів