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Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб РФ, - The Guardian

Британська ракета Storm Shadow

Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише видання The Guardian.

У матеріалі стверджується, що рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.

За словами одного з джерел видання, без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

У матеріалі також йдеться, що британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по Росії "надмірно провокаційною".

Зазначається, що "цілком ймовірно", що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні на удари американською далекобійною зброєю по цілях у Росії.

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Автор: 

Велика Британія (5576) зброя (7461) ракети (4022) росія (65129)


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Топ коментарі
+20
Знести нахєр останкінську вежу, це для ватніків буде психічна клінічна смерть. Навіть ядерний удар так не похитне віру у вєлічіє
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11.09.2024 23:02
+18
Ішаку такий дозвіл не підходить. Воно вимагає письмового дозволу з мокрою печаткою короля.
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11.09.2024 22:57
+13
ви ще х-лу позвоніть і попередьте. і позиції на карті покажіть. дебіли.
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11.09.2024 22:59
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Все! - брити "посипались"
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11.09.2024 22:56 Відповісти
Сьогоднішні новини з Британії з різницею у 18 хвилин.
Я вважаю, це шизофренія.

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11.09.2024 23:17 Відповісти
В Світі дві величезні мережі промислового поширення фейків. Телеграм, та Х Ілони Масковської. А ви де читаєте свої новини?
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12.09.2024 09:29 Відповісти
Ішаку такий дозвіл не підходить. Воно вимагає письмового дозволу з мокрою печаткою короля.
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11.09.2024 22:57 Відповісти
Ау нєго гранати нє той сістєми - сказав викинутий з вікна підпоручик з Білого сонця пустелі. Як схожі ці два малюсінькі клоуни. клоуни
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12.09.2024 06:38 Відповісти
ну це вже щось і краще ніж заборонені рейси з ірану в європу
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11.09.2024 22:58 Відповісти
ви ще х-лу позвоніть і попередьте. і позиції на карті покажіть. дебіли.
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11.09.2024 22:59 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/75649 Андрій Смолій помітивши, що The https://www.theguardian.com/world/2024/sep/11/blinken-hints-us-will-lift-restrictions-on-ukraine-using-long-range-arms-in-russia Guardian з посиланням на власні джерела в уряді Британії оголосила, що "❗️Британія дозволила бити по Росії ракетами Storm Shadow" - зробив висновок: "Їх не розбереш. Всі кажуть різне".

Він же, https://t.me/smolii_ukraine/75650 Андрій Смолій одночасно прочитав в https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/us-wants-ukraine-to-detail-plan-before-allowing-russia-strikes Bloomberg , що "США очікує від України необхідний їм детальний план ударів вглиб рфії - бо його хочуть бачити перед прийняттям рішення на зняття обмежень для використання далекобійної зброї",

А я з цього всього роблю такий висновок: все в тумані. Хер зна, що вони там вже порішали...
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11.09.2024 22:59 Відповісти
"Масква - златые купола!..
Масква - ана всех ******!.....
Теперь **** - кому ни лень -
И день и ночь, и ночь и день!............"
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12.09.2024 07:50 Відповісти
Я особисто чекаю заграву
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11.09.2024 23:00 Відповісти
самі жирні заводи в москві
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11.09.2024 23:02 Відповісти
Шторм туди долітає
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11.09.2024 23:03 Відповісти
"Зазначається, що "цілком ймовірно", що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", йдеться в матеріалі. "

Как и в прошлый раз, когда разрешили расшили бить АТКМС, но потом выяснилось что с ограничениями. Что ж, посмотрим что за ограничения, первые удары не должны заставить себя долго ждать.
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11.09.2024 23:17 Відповісти
От би "скальп" зняли з пари парашних військових заводів...... 🤨
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11.09.2024 23:01 Відповісти
Знести нахєр останкінську вежу, це для ватніків буде психічна клінічна смерть. Навіть ядерний удар так не похитне віру у вєлічіє
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11.09.2024 23:02 Відповісти
мабуть вона вже не фуриче. давно через інет та супутники все працює. от би по шоу соловйова під час аншлагу увалить - ото діло!
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11.09.2024 23:07 Відповісти
Отлично, и надеюсь сотня ракет идет в придачу к этому разрешению.
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11.09.2024 23:03 Відповісти
А якщо ні, то доведеться нам знову застосувати "Тунгуський метеорит", але цього разу краще прицілитися 😂
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11.09.2024 23:56 Відповісти
Особого доверия к таким сообщениям в СМИ нету. Вот когда будут использованы, будут поражены цели - тогда и будем радоваться.
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11.09.2024 23:07 Відповісти
The Gurdian видання з репутацією, це вам не арахімія якась ляпнула, їм можна довіряти на 90-95%. Так що цілком можливо скоро будуть цікаві події на Засрашці.
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11.09.2024 23:19 Відповісти
Або здача України. В бюджет не закладені гроші на армію з вересня
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12.09.2024 08:16 Відповісти
Кремль в небезпеці
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11.09.2024 23:10 Відповісти
***** кацапам
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11.09.2024 23:10 Відповісти
Амінь!
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11.09.2024 23:41 Відповісти
а що, далеко литять цi гаджети?
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11.09.2024 23:13 Відповісти
А ще-до повних складів зброї, до центрів логістики, до підприємств впк, до нпз, до об'єктів генерації та розподільчих підстанцій. Стаціонарних цілей на болотах багато. Питання у дозволах та наявності ракет.
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12.09.2024 08:43 Відповісти
Це ж 500 км, а пуйло тільки на 300км відвів літаки. Можна гарно ухвалить пуйлу по яйцях.
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11.09.2024 23:37 Відповісти
But it would be considered unnecessarily provocative to make a public announcement about long-range missiles in Kyiv. It is also likely there will still be restrictions around Ukraine's use of the missiles, which have a range of at least 190 miles, to avoid reckless or unnecessary attacks. (с)

"Но, было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Вероятно, также будут введены ограничения на использование Украиной ракет, дальность действия которых составляет выше 300 км,"чтобы избежать безрассудных или ненужных атак" (с)
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11.09.2024 23:51 Відповісти
якимога більше плутанини, це добре.
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11.09.2024 23:56 Відповісти
а ракети дадуть, чи тепер лише дозвіл ?
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11.09.2024 23:59 Відповісти
Ну знаете! Вам видай посвiдчення щей автомобiль? Самi купуйте.
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12.09.2024 00:57 Відповісти
Это очень хорошо.Путина на кол !!!
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12.09.2024 00:08 Відповісти
Замість маскви на мапі вже можна вагіну малювати, або чим там вона накриється.
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12.09.2024 00:13 Відповісти
Іншими словами кацапи повинні вважати ворогами тільки українців.
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12.09.2024 00:23 Відповісти
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12.09.2024 01:02 Відповісти
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12.09.2024 01:03 Відповісти
Якщо кілька різів обстріляти всі ближні аеродроми ворога, де базується його фронтова авіація і носії КАБів, то тоді, як запевняє автор нижченаведеної інфографіки, це поставить застосуванняна авіації супротивника "на межу колапсу" - Су-25,24 перестануть застосовуватись, а Су-34 сконцентруються на 2-х авіабазах, які вже були атаковані.

https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900
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12.09.2024 01:16 Відповісти
надежды юношей питают... Ну дай Бог
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12.09.2024 01:32 Відповісти
Звідки згаешь?
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12.09.2024 01:16 Відповісти
Так. Це "імовірно", але США повністю заблокувала це та інші подібні рішення.
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12.09.2024 04:19 Відповісти
Товариш заліз на кацапські пабліки і подивився реакцію на удари по Москві та Підмосков"ю. Кацапня виє (особливо "масквичи") Частіше всього звучить: "А мы тут при чём? Нас-то за что?!!!"
Написав кацапам: Странно... Вы так радуетесь, когда ваши ракеты и БПЛА падают на Киев - но высказываете страшное недовольство - когда украинские БПЛА прилетают к вам!..."
"Смердіж" піднявся неймовірний!
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12.09.2024 06:40 Відповісти
Шапіто на Банковій нагадує палату № 6 - вимагає дозволу метати на територію рашки і одночасно запрошує х.... на танець мирняка. А давав второй члєн Ставки Боневтіка Бонапартовича дозвол на таке метання ? Жодного не те що слова, навіть натяку таки не давав.
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12.09.2024 06:46 Відповісти
Хотілось би почути від "дозволили бити" до вже б'ємо.
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12.09.2024 06:55 Відповісти
да не кто эти ракеты по назначению использовать не будет.....для этого и посажен смотрящим над бениным Нарко Ослом фсбэшник Елдак, который собрал "достойную" кодлу ....
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12.09.2024 08:02 Відповісти
😂У російському Новосибірську з'явилася карта пунктів видачі протигазів та бомбосховищ - так русня готується до «апокаліпсису» на тлі дозволів Україні бити далекобійною зброєю територією рф
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12.09.2024 08:25 Відповісти
🔥І пішов він на дно: ГУР офіційно підтвердило знищення Су-30СМ вартістю приблизно 50 млн доларів в Чорному морі
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12.09.2024 08:27 Відповісти
Всі ці вундервафлі тільки інструмент в руках воїна.
А от хто в нас у воїнах на третьому році війни?
Генерали, які вчаться воювати "по-новому" у кінопродюсерів і клоунів. Замучені двома роками безперервних боїв залишки ветеранів, які добровільно пішли захищати, як вони думали, передову і демократичну країну. Бусифіцироване поповнення, якому мариться в прицілі свого автомата пика мільйонера-людолова з ТЦК.
Одна з головних умов для перемоги, особливо при чісленній перевазі ворога, це глибоко мотивований солдат. Але мотивовані в нас майже закінчуються, що ми і бачимо на Донбасі.
Вибіркова мобілізація розколола суспільство - одні відчувають страхіття війни в окопах під російським вогнем, а інші скаржаться на те, що з діскотеки незручно добиратися додому під час комендантської години, яка здається була введена саме для покращення матеріального становища поліцейської армади в тилу. А мільйонери з ТЦК взагалі будуть згадувати роки війни як найщасливіші в своєму нікчемному житті.
Країна нагадує гнилий кавун, де крім гною залишилася лише кірка з патріотів зі зброєю в руках і ще не поїдене владними лічинками насіння у вигляді волонтерів.
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12.09.2024 08:42 Відповісти
Жінки, діти, старші люди, працюючі ... вони не відносяться до "волонтерів" і "патріотів зі зброєю"....
Вони вам дякують!!!
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12.09.2024 11:23 Відповісти
Вони - терпіли, на жаль.
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12.09.2024 17:21 Відповісти
Якщо це правда, що дозволили бити по кацапу, то тоді кацапу гапличок вимальовується.

ППО у кацапа - відсутнє в тилу.
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12.09.2024 08:52 Відповісти
А взагалі, вже назріли до зелених питання: А чому Крим зі світлом?

Чому УСІ електростанції на Кримє в абсолютно задовільному стані?

Де наші удари по електростанціям в Криму?
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12.09.2024 08:54 Відповісти
Шторм Шедоу это совместнно Англо-Французское производство. длжнысеще французы разрешение дать.и там по-моему еще Штатовкие компоненты есть-США тоже должны дать рарешение. Недосаток того когда воентехника производится совместно несколькими странами. Как с теми немецкими Гепардами и Швейцарскими беоезарядами для них. Нужно свое производить и никого не спрашивать
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12.09.2024 09:31 Відповісти
Ага, а через трохи вилізе якесь американське ''тіло'' і скаже ''ню-ню, ніззя".
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12.09.2024 09:50 Відповісти
Вони дозволять, але або дадуть три ракети, або запропонують подавати заявку на кожну ціль для кожної ракети на розгляд комітету сенату.
Пообіцяти - це значить одружитися!
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12.09.2024 17:23 Відповісти
А де наша ракета паляниця, чому нею не атакують, там ж немає обмежень.
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12.09.2024 09:59 Відповісти
Взагалі, замість наших ракет виросли маєтки в Кончі-Заспі. Отам і наші гроші, і наші пенсії і наша армія!
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12.09.2024 17:25 Відповісти
Украина должна отвечать как Россия зеркально.
Зеленский ОБЯЗАН объвить правду-украинцев притесняют в рф!!!!!Не дают учить РОДНОЙ ЯЗЫК,учить историю Украины и т д
Украина обязана демилитаризовать фашистский режим москвы и освободить страдающих украинцев !!!!!!!!!Только тогда на росии задумаются!!!!!!!!
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12.09.2024 13:37 Відповісти
 
 