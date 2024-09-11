Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб РФ, - The Guardian
Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише видання The Guardian.
У матеріалі стверджується, що рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.
За словами одного з джерел видання, без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
У матеріалі також йдеться, що британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по Росії "надмірно провокаційною".
Зазначається, що "цілком ймовірно", що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", йдеться в матеріалі.
Раніше повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час його візиту до Києва обговорювалося питання щодо надання дозволу Україні на удари американською далекобійною зброєю по цілях у Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я вважаю, це шизофренія.
Він же, https://t.me/smolii_ukraine/75650 Андрій Смолій одночасно прочитав в https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-11/us-wants-ukraine-to-detail-plan-before-allowing-russia-strikes Bloomberg , що "США очікує від України необхідний їм детальний план ударів вглиб рфії - бо його хочуть бачити перед прийняттям рішення на зняття обмежень для використання далекобійної зброї",
А я з цього всього роблю такий висновок: все в тумані. Хер зна, що вони там вже порішали...
Масква - ана всех ******!.....
Теперь **** - кому ни лень -
И день и ночь, и ночь и день!............"
Как и в прошлый раз, когда разрешили расшили бить АТКМС, но потом выяснилось что с ограничениями. Что ж, посмотрим что за ограничения, первые удары не должны заставить себя долго ждать.
"Но, было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве. Вероятно, также будут введены ограничения на использование Украиной ракет, дальность действия которых составляет выше 300 км,"чтобы избежать безрассудных или ненужных атак" (с)
https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GWTpICiW8AI1oPj?format=jpg&name=900x900
Написав кацапам: Странно... Вы так радуетесь, когда ваши ракеты и БПЛА падают на Киев - но высказываете страшное недовольство - когда украинские БПЛА прилетают к вам!..."
"Смердіж" піднявся неймовірний!
А от хто в нас у воїнах на третьому році війни?
Генерали, які вчаться воювати "по-новому" у кінопродюсерів і клоунів. Замучені двома роками безперервних боїв залишки ветеранів, які добровільно пішли захищати, як вони думали, передову і демократичну країну. Бусифіцироване поповнення, якому мариться в прицілі свого автомата пика мільйонера-людолова з ТЦК.
Одна з головних умов для перемоги, особливо при чісленній перевазі ворога, це глибоко мотивований солдат. Але мотивовані в нас майже закінчуються, що ми і бачимо на Донбасі.
Вибіркова мобілізація розколола суспільство - одні відчувають страхіття війни в окопах під російським вогнем, а інші скаржаться на те, що з діскотеки незручно добиратися додому під час комендантської години, яка здається була введена саме для покращення матеріального становища поліцейської армади в тилу. А мільйонери з ТЦК взагалі будуть згадувати роки війни як найщасливіші в своєму нікчемному житті.
Країна нагадує гнилий кавун, де крім гною залишилася лише кірка з патріотів зі зброєю в руках і ще не поїдене владними лічинками насіння у вигляді волонтерів.
Вони вам дякують!!!
ППО у кацапа - відсутнє в тилу.
Чому УСІ електростанції на Кримє в абсолютно задовільному стані?
Де наші удари по електростанціям в Криму?
Пообіцяти - це значить одружитися!
Зеленский ОБЯЗАН объвить правду-украинцев притесняют в рф!!!!!Не дают учить РОДНОЙ ЯЗЫК,учить историю Украины и т д
Украина обязана демилитаризовать фашистский режим москвы и освободить страдающих украинцев !!!!!!!!!Только тогда на росии задумаются!!!!!!!!