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літак (2853) знищення (6529) ГУР (412)

Російський винищувач Су-30СМ збито з ПЗРК над Чорним морем, - ГУР. ВIДЕО

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Деталі операції

У ГУР розповіли, що російські окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

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"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили й уламки знищеного Су-30СМ", - йдеться у повідомленні. 

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів, додало ГУР.

Дивіться також: Кіберфахівці атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни, - ГУР. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+33
Гарна новина...
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12.09.2024 08:31
+24
Кацапчмк думав, що з гумового човна ПЗРК не працює...
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12.09.2024 08:33
+21
Мабуть низенько літав - до дощу
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12.09.2024 08:36
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12.09.2024 08:29 Відповісти
Гарна новина...
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12.09.2024 08:31 Відповісти
Героям Слава ! Дай Бог 🙏 кожен день і не один , а 20 !
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12.09.2024 14:23 Відповісти
Вчера "военкоры" российские писали что с ПЗРК сбили, я сначала даже не поверил...
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12.09.2024 08:32 Відповісти
По случайному совпадению для модернизации на самолет был установлен новый двигатель АЛ-41Ф-1С (с управляемым вектором тяги). Не двигатель тест не прошел.
Сбили сбили. Упал? Значит сбили. Там позавчера многоуровневая стоянка в Москве горела, ну вы догадались.
И да, весенний паводок, лесные пожары, суррогатная водка
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12.09.2024 08:57 Відповісти
ТаймЗє стверджує, що впав сам під час випробувань цього двигуна.
ТаймЗє брехати не буде, там же великими літерами написано "Правда, тільки правда!".
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12.09.2024 09:09 Відповісти
Верить никому нельзя. Только Мюллеру.
Я все ждал подтверждения их сообщения о атаке беспилотников по Москве и попаданию по зданию правительства. Когда сотня аппаратов на высоте 3 метра по улицам летала.
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12.09.2024 09:14 Відповісти
... только Броневой Истине 🤣
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12.09.2024 11:47 Відповісти
Нет истины правды на земле. Великолепно!!!! сыгранная роль, первая, сделавшая его знаменитым. Мужик дерьмо.
85 лет (три года до смерти) тяжелая болезнь. Полупарализованным ртом (но не на коленях, не раб) благодарит Владимира Владимировича за Крым. Виртуозы Москвы, хоть молодые, это блага, это гастроли, это деньги. Но полупокойнику шо надо?
Киевский кардиолог Тодоров в 13-Ом вытащил с того света пердуна. Специально, шоб успел.
Лизнул, можно и умирать
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12.09.2024 13:37 Відповісти
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12.09.2024 08:33 Відповісти
Кацапчмк думав, що з гумового човна ПЗРК не працює...
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12.09.2024 08:33 Відповісти
Мабуть низенько літав - до дощу
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12.09.2024 08:36 Відповісти
Впав нижче рівня моря. на дно, до крейсера масква....
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12.09.2024 09:23 Відповісти
своїй хаті своя правда і сила, і воля! (Тарас Шевченко)"!
Крим це Україна, а рашистів убивають!!
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12.09.2024 08:38 Відповісти
Ага, сам буданга з Ялти , коли допив кафєйок.
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12.09.2024 08:46 Відповісти
Не скули. Стервятники получили по заслугам.
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12.09.2024 08:53 Відповісти
Не пзди мені тут пдріло харьковоязичне. Або державною пиши, або пнх.
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13.09.2024 00:52 Відповісти
бла-бла-бла-бла-блаааааааа
бу-бу-бу-бу-буууууууууууу
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13.09.2024 01:05 Відповісти
бла-бла-бла-бла
бу-бу-бу-бу-бу-бу

два російських фашиста - потонуло
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12.09.2024 09:32 Відповісти
Іди кофєйку бахни дебіл. Тобі скажуть що буданга бен ладена грохнув, ти і в це повіриш. Який тормоз вже через пару годин розповідає в подробицях про успішні операції? Цирк бл .
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13.09.2024 00:56 Відповісти
бла -бла -бла -блаааааа
бу-бу-бу-бу-буууууууууу
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13.09.2024 01:04 Відповісти
Российский истребитель Су-30СМ сбит с ПЗРК над Черным морем, - ГУР Источник:
=========
не здивуюсь, якщо трупи пілотів дадуть інтерв'ю Золкіну
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12.09.2024 08:48 Відповісти
не дадуть.
кацап сам підтвердив, що один з 2-х кацапів вже точно ТРУП - потонуло гавно расєйськає ха-ха-ха-хаааааа!
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12.09.2024 09:30 Відповісти
Ось чому учора ТУ 22 підіймали
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12.09.2024 08:49 Відповісти
Як такий достатньо ******** літак можно сбити з ПЗРК?
Невже у літака не спрацювала система оповіщенні чи ловушки
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12.09.2024 08:55 Відповісти
пзрк теж *******
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12.09.2024 09:08 Відповісти
Та дуже просто!
1. Летів низько - щоб не помітили;
2. У ПЗРК система наведення пасивна - по інфрачервоному випромінюванню двигуна ЛА. "Система оповіщення" у нього спрацьовує на опромінення РЛС А хлопців попередили про наближення літака з материка - з тамтешніх систем ППО;
3. "Ловушки" не відстрілював - бо їх обмежена кількість Їх випускають саме у момент вловлення системою оповіщення випромінювання чужої РЛС, або при заході в атаку - бо вони сильно демаскують літак у польоті
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12.09.2024 09:14 Відповісти
і як він міг запустити чотири ракети з низькоі висоти ??? куди він запустив ??? ти про заправку х22 построчи яку ти бачив на картинках в інтернеті і розказував як вони заправляються паливом
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12.09.2024 19:10 Відповісти
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13.09.2024 20:15 Відповісти
і тебе також і тебе тути ж . щасливой дороги і про теплові ловушки докладніше бо ти там закиздівся мабуть прийняв на грудь і недогуглив або перегуглив ну таке буває в твоєму віці
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14.09.2024 13:54 Відповісти
Максимальна швидкість на малій висоті- 1,13 Маха, швидкість ракети, наприклад, BOLIDE- 2 махи. Це оті ПЗРК RBS70, які нам Швеція передала, і до яких нам постійно передають такі ракети. У Стінгерів теж швидкість під 2 М, до речі. Тільки нечасто збивають, це так.
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12.09.2024 09:23 Відповісти
Спецпідрозділ ГУР МО України збив російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі за допомогою ПЗРК. Літак вартістю близько 50 млн доларів належав до 43-го окремого морського авіаційного полку вкс рф.
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12.09.2024 09:29 Відповісти
Нібито цей літак намагався розстріляти з гармат катери ГУР - тому знизив швидкість і висоту - тож і отримав.
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12.09.2024 18:05 Відповісти
Шкода, що не збили пошукові Ан-26 і вертольоти.
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12.09.2024 09:09 Відповісти
1. В кацапів розгорнуті "бастіони". Нічого більшого за катер довести до тих платформ - не вдасться. Одразу може прилетіти ракета.
2. На катері БУК чи ТОР не привезеш.
3. Збили вночі (сутінки - 5 ранку) і до світанку вшились з тих платформ, а гвинтокрили туди вилетіли о 8-9 годині.
4. Сидіти цілий день на тих платформах - то досить смішна форма самогубства.
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12.09.2024 09:30 Відповісти
будьоного начиталися, чи гадаєте, що хлопці тим ПЗРК стріляють десь з залізобетонного бункера?
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12.09.2024 16:56 Відповісти
ВАНЯ, так тримати (марку) !!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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12.09.2024 09:17 Відповісти
*********** сабою хєроiчєскi збiл Чорн-оє морє
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12.09.2024 09:24 Відповісти
російсько-фашистських загарбників - ЗНИЩЕНО!!!!!

Слава Збройним Силам України!!!!
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12.09.2024 09:28 Відповісти
Дальность стрельбы ПЗРК Игла С - 6000 м ; высота поражения целей - 3500 м; по другим источникам самолет находился на расстоянии 80 км. от берега. Даа..
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12.09.2024 09:35 Відповісти
.."Также утверждается, что в 80 км к северо-западу от мыса Тарханкут было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

«На борту пропавшего над морем Су-30СМ были два российских летчика в звании капитана: летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.А. из 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Саки), 1 авиационная эскадрилья», - сообщал мониторинговый канал Крымский ветер."
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12.09.2024 09:38 Відповісти
шо да? з катера стріляли
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12.09.2024 09:41 Відповісти
..А где-нибудь в тексте указано что стреляли с катера?
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12.09.2024 11:23 Відповісти
в тексті ні, але потрібно іноді і кацапські новини читати, ГУР на катерах атакувало вишки Бойка, Крим-2 чи що.
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12.09.2024 13:09 Відповісти
"чи що," понятно.. )
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12.09.2024 15:03 Відповісти
Давайте не будемо уточнювати. Бажаєте хлопців підставити під кацапські ракети?
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12.09.2024 17:01 Відповісти
шо?
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12.09.2024 17:16 Відповісти
''***** шастать''!
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12.09.2024 09:44 Відповісти
Давненько літаків не було ,смерть рашиським окупантам. Слава ЗСУ !
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12.09.2024 09:56 Відповісти
ВОТ ТАК НЕОБХОДИМО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАШЕГО КРЫМА В МОРЕ ВЫКУПАТЬ!)
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12.09.2024 10:00 Відповісти
ПОРА ДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ ХЙЛО НЕ ЛЕТАЛО !!!
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12.09.2024 10:02 Відповісти
А нахіба нам пишуть про його вартість? Його можна було купити, а ми не купили й він нас тому обстрілював? Тоді чому не пишуть про кожний знищений танк, БТР, скільки що коштує?
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12.09.2024 10:02 Відповісти
Про ціну пишуть нам тому ,що цей літак коштує як 50 БТРів.
І це вже приємно.
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12.09.2024 11:02 Відповісти
Хоч є підзаголовок та розділ інфи "Деталі операцї" - не побачив тут жодних деталей, як було збито ворожу сушку.
Нафіга тоді тут таке оголошувати?
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12.09.2024 10:04 Відповісти
А навіщо вам деталі "операції" на другий день?
"Сбілі, так сбілі" (c) про A-50
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12.09.2024 21:12 Відповісти
Шось гарне придумали, летить над хмарами і моче кацапів. невже дрон?
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12.09.2024 10:12 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=40827 Четыре версии
Целый ряд источников уже подтвердил информацию, которая несколько часов циркулирует в Сети о потере противником самолета Су-30СМ. Как сообщается, данный аэроплан числился за 43-й отдельным морским штурмовым авиационным полком (в/ч 59882, г. Саки), из 1 авиационная эскадрильи. По поводу обстоятельств гибели самолета имеется сразу три или даже четыре версии, которые мы и предлагаем рассмотреть.

Первая версия имеет чисто бытовой характер и не имеет отношения к боевым действиям. Дело в том, что в северной части Черного моря до сих пор держится аномально теплая погода и соответственно, вода в море тоже аномально теплая. Такое положение вещей скоро изменится, воздух похолодает и вместе с ним начнет остывать и вода. Не исключено, что летчики решили: черт с ним, с этим самолетом - хоть поплаваем в бархатный сезон. Так все и случилось.

Вторая версия говорит о том, что экипаж и соответственно - самолет, выполнял боевое задание и пытался запустит противорадиолокационную ракету по какой-то цели в Одесской области, но как несложно догадаться, что-то пошло не так. Возможно, ракета справедливо решила, что у самолета имеется радиолокатор и будучи выпущенной, она решила сделать круг и завалить тот локатор, что ближе. В самом деле, взять и лететь 100 км неизвестно куда - глупое дело, если все есть просто рядом. Хотя это - не точно.

Есть и третья версия, покрытая мраком тайны. Так, мы вчера писали о том, что ВМФ страны агрессора со вчерашнего дня проводит масштабные учения с привлечением кораблей, самолетов и личного состава. В сообщении ничего не было сказано о черноморском флоте, но это отнюдь не означает, что учений не могло проводиться в принципе. Есть мнение, что данный аэроплан должен был отработать скрытную посадку на палубу крейсера «москва» и в данном случае, трудно судить о том, насколько он оказался удачным. Ведь скрытность маневра как раз и была главной задачей для пилотов. Возможно, они таки посадили свой самолет и теперь - пьют кофе в кают-компании.

Четвертая версия - совсем прозаическая, но от этого - не менее вероятная. Дело в том, что вражеские паблики писали, что наши ССО пытались высадиться на развалинах одной из газовых платформ. Вполне возможно, что Сушка полетела проверить эту информацию, но опять же - что-то пошло не так.

Есть мнение, что на платформе оказались не просто наши бойцы спецназа, но у них с собой были ПЗРК, с помощью которых они и уговорили самолет совершить срочную посадку. Ну а то, что наши спецы мастерски владеют ПЗРК, доказано на практике и потому, если расклад имел именно такой характер, то Сушка, опрометчиво приблизившаяся к нашей команде, безусловно устала и приняла единственно правильное решение - принять горизонтальное положение с экстренным погружением в пучину. Как бы там ни было, но противник лишился одного ценного аэроплана и двух свежих хрящей, какой бы ни была причина этой потери.
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12.09.2024 10:26 Відповісти
"мацкву" подавиться дайвінгіст...
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12.09.2024 14:05 Відповісти
Бо Тарханкут то Україна!, срані кацапи. Ще покатаємось там на віндсерфінгах
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12.09.2024 14:19 Відповісти
Та і йух з ним!
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12.09.2024 17:55 Відповісти
Нех*й по копаному давніми Украми літати
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12.09.2024 18:46 Відповісти
Чорне море - то чорна діра для кацапських самольотів. нехєр, розлітались.
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12.09.2024 20:53 Відповісти
Уйлетiв до крабiв на вечерю
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12.09.2024 20:57 Відповісти
 
 