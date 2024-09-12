Російський винищувач Су-30СМ збито з ПЗРК над Чорним морем, - ГУР. ВIДЕО
Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.
Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.
Деталі операції
У ГУР розповіли, що російські окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.
"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили й уламки знищеного Су-30СМ", - йдеться у повідомленні.
Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів, додало ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Сбили сбили. Упал? Значит сбили. Там позавчера многоуровневая стоянка в Москве горела, ну вы догадались.
И да, весенний паводок, лесные пожары, суррогатная водка
ТаймЗє брехати не буде, там же великими літерами написано "Правда, тільки правда!".
Я все ждал подтверждения их сообщения о атаке беспилотников по Москве и попаданию по зданию правительства. Когда сотня аппаратов на высоте 3 метра по улицам летала.
истиныправды на земле. Великолепно!!!! сыгранная роль, первая, сделавшая его знаменитым. Мужик дерьмо.
85 лет (три года до смерти) тяжелая болезнь. Полупарализованным ртом (но не на коленях, не раб) благодарит Владимира Владимировича за Крым. Виртуозы Москвы, хоть молодые, это блага, это гастроли, это деньги. Но полупокойнику шо надо?
Киевский кардиолог Тодоров в 13-Ом вытащил с того света пердуна. Специально, шоб успел.
Лизнул, можно и умирать
Крим це Україна, а рашистів убивають!!
бу-бу-бу-бу-буууууууууууу
бу-бу-бу-бу-бу-бу
два російських фашиста - потонуло
бу-бу-бу-бу-буууууууууу
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не здивуюсь, якщо трупи пілотів дадуть інтерв'ю Золкіну
кацап сам підтвердив, що один з 2-х кацапів вже точно ТРУП - потонуло гавно расєйськає ха-ха-ха-хаааааа!
Невже у літака не спрацювала система оповіщенні чи ловушки
1. Летів низько - щоб не помітили;
2. У ПЗРК система наведення пасивна - по інфрачервоному випромінюванню двигуна ЛА. "Система оповіщення" у нього спрацьовує на опромінення РЛС А хлопців попередили про наближення літака з материка - з тамтешніх систем ППО;
3. "Ловушки" не відстрілював - бо їх обмежена кількість Їх випускають саме у момент вловлення системою оповіщення випромінювання чужої РЛС, або при заході в атаку - бо вони сильно демаскують літак у польоті
2. На катері БУК чи ТОР не привезеш.
3. Збили вночі (сутінки - 5 ранку) і до світанку вшились з тих платформ, а гвинтокрили туди вилетіли о 8-9 годині.
4. Сидіти цілий день на тих платформах - то досить смішна форма самогубства.
Слава Збройним Силам України!!!!
«На борту пропавшего над морем Су-30СМ были два российских летчика в звании капитана: летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.А. из 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Саки), 1 авиационная эскадрилья», - сообщал мониторинговый канал Крымский ветер."
І це вже приємно.
Нафіга тоді тут таке оголошувати?
"Сбілі, так сбілі" (c) про A-50
https://dl-news.defence-line.org/?p=40827 Четыре версии
Целый ряд источников уже подтвердил информацию, которая несколько часов циркулирует в Сети о потере противником самолета Су-30СМ. Как сообщается, данный аэроплан числился за 43-й отдельным морским штурмовым авиационным полком (в/ч 59882, г. Саки), из 1 авиационная эскадрильи. По поводу обстоятельств гибели самолета имеется сразу три или даже четыре версии, которые мы и предлагаем рассмотреть.
Первая версия имеет чисто бытовой характер и не имеет отношения к боевым действиям. Дело в том, что в северной части Черного моря до сих пор держится аномально теплая погода и соответственно, вода в море тоже аномально теплая. Такое положение вещей скоро изменится, воздух похолодает и вместе с ним начнет остывать и вода. Не исключено, что летчики решили: черт с ним, с этим самолетом - хоть поплаваем в бархатный сезон. Так все и случилось.
Вторая версия говорит о том, что экипаж и соответственно - самолет, выполнял боевое задание и пытался запустит противорадиолокационную ракету по какой-то цели в Одесской области, но как несложно догадаться, что-то пошло не так. Возможно, ракета справедливо решила, что у самолета имеется радиолокатор и будучи выпущенной, она решила сделать круг и завалить тот локатор, что ближе. В самом деле, взять и лететь 100 км неизвестно куда - глупое дело, если все есть просто рядом. Хотя это - не точно.
Есть и третья версия, покрытая мраком тайны. Так, мы вчера писали о том, что ВМФ страны агрессора со вчерашнего дня проводит масштабные учения с привлечением кораблей, самолетов и личного состава. В сообщении ничего не было сказано о черноморском флоте, но это отнюдь не означает, что учений не могло проводиться в принципе. Есть мнение, что данный аэроплан должен был отработать скрытную посадку на палубу крейсера «москва» и в данном случае, трудно судить о том, насколько он оказался удачным. Ведь скрытность маневра как раз и была главной задачей для пилотов. Возможно, они таки посадили свой самолет и теперь - пьют кофе в кают-компании.
Четвертая версия - совсем прозаическая, но от этого - не менее вероятная. Дело в том, что вражеские паблики писали, что наши ССО пытались высадиться на развалинах одной из газовых платформ. Вполне возможно, что Сушка полетела проверить эту информацию, но опять же - что-то пошло не так.
Есть мнение, что на платформе оказались не просто наши бойцы спецназа, но у них с собой были ПЗРК, с помощью которых они и уговорили самолет совершить срочную посадку. Ну а то, что наши спецы мастерски владеют ПЗРК, доказано на практике и потому, если расклад имел именно такой характер, то Сушка, опрометчиво приблизившаяся к нашей команде, безусловно устала и приняла единственно правильное решение - принять горизонтальное положение с экстренным погружением в пучину. Как бы там ни было, но противник лишился одного ценного аэроплана и двух свежих хрящей, какой бы ни была причина этой потери.