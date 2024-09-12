Російський винищувач Су-30СМ збито з ПЗРК над Чорним морем, - ГУР. ВIДЕО

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Деталі операції

У ГУР розповіли, що російські окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

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"В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили й уламки знищеного Су-30СМ", - йдеться у повідомленні.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів, додало ГУР.

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