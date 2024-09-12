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Білий дім допрацьовує плани щодо розширення зони ударів України по території РФ, - Politico

Білий дім завершує плани з розширення зони ударів України по території Росії
Фото: Yonhap News Agency/Via Reuters

Білий дім завершує роботу над планом послаблення деяких обмежень на використання Україною наданої США зброї та кращого захисту від російських ракет для ураження цілей на території Росії.

Про це пише видання Politico із посиланням на джерела у Білому домі, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, переговори проходили в тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі.

Деталі плану все ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва.

Вони також обговорювали, як запобігти новим транскордонним атакам з боку Росії, зокрема й те, що США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для ударів по території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про дозвіл на далекобійність: Обговорювали це питання, передам почуте Байдену

"Нинішні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну тональності порівняно з тими, які дві країни вели на початку літа. Це свідчить про те, що адміністрація Байдена, можливо, готова нарешті погодитися на прохання Києва, щоб дати можливість українським військовим сильніше захищати себе і робити більш агресивні кроки всередині Росії", - пише Politico.

Протягом кількох місяців високопосадовці США чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання переданої американської далекобійної зброї для ураження території РФ.

У червні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США можуть бути готові розширити територію, на якій вони дозволять Україні використовувати американську зброю в Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб РФ, - The Guardian

Автор: 
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Топ коментарі
+4
Вони чекають поки кацапи приберуть всі ті об'єкти з нової зони ураження.
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12.09.2024 09:58
+3
Уроды .
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12.09.2024 09:43
+2
вже вересень настав ,а ви ні як не дозрієте !дозволять на 5-10 км бити далі , але ракет не дадуть ...
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12.09.2024 09:16
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Сказали на 300 км можна бити
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12.09.2024 09:12 Відповісти
вже вересень настав ,а ви ні як не дозрієте !дозволять на 5-10 км бити далі , але ракет не дадуть ...
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12.09.2024 09:16 Відповісти
Вони чекають поки кацапи приберуть всі ті об'єкти з нової зони ураження.
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12.09.2024 09:58 Відповісти
З Днем РЕБ. Знищуйте орків усіма можливими засобами. Україна понад усе
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12.09.2024 09:19 Відповісти
Ці толерасти, спочатку проінформують орків, дадуть їм час відвести все із зони ураження, а потім у них закінчаться виділені кошти, і тд...

Маю надію на останній пакет допомоги від Канади, якщо наші підара-и його не просер-ть....
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12.09.2024 09:35 Відповісти
кндр та іран не запитує @уйлостан про плани застосування наданих ними ракет, а тупо надають @уйлостану балістичні ракети...
а щодо нас - сюрреалізм...
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12.09.2024 09:40 Відповісти
Уроды .
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12.09.2024 09:43 Відповісти
И разрешение еще у ***** возьмите куда можно бить а куда еще низзя а то ***** еще не вывез склады и самолеты.
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12.09.2024 09:50 Відповісти
***** ждет от США детальный план ударов Украины. Бабло уже приготовил...
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12.09.2024 10:17 Відповісти
Поки Бідон не звільнить приміщення в Білому домі сподіватися на щось серйозне не варто,👈 (а з іншого боку можливо перед самими виборами, щоб посадити в кресло цю дамочку ( демократку) вони щось таки зроблять)
Короче кажучи , як в букмекірський конторі: або сюдой, або тудой, або посередині((:
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12.09.2024 09:53 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/pochemu-zavisli-storm-shadow/ Цели и итоги визита Блинкена и Лемми в Украину
Ожидалось, что визиты Госсекретаря США Тони Блинкена и Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев принесут важные новости для Украины. Среди главных ожиданий были решения о снятии ограничений на использование ракет Storm Shadow и объявление о предстоящих поставках ATACMS дальнего действия.
Американские и британские представители прибыли в Киев с целью обсудить не только военные, но и экономические и гуманитарные вопросы. Блинкен, как заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, хотел ознакомиться с ситуацией на фронте и понять, какие потребности возникнут у Украины в ближайшее время, особенно с учётом зимы. Также был запланирован диалог по мирным предложениям президента Зеленского.
Однако, несмотря на позитивные ожидания, переговоры пошли не так, как планировалось.
Украинская сторона оказалась неподготовленной к важным вопросам, которые задавали Блинкен и Лемми. Они хотели понять конкретные цели Украины в использовании ракет дальнего действия, стратегии на зимний период и другие важные детали. Ответы украинской стороны были расплывчатыми и неубедительными. В частности, не были даны чёткие объяснения, зачем Украине снятие ограничений на дальние удары по территории России.
Вместо конкретных ответов представители Украины часто говорили, что им нужно посоветоваться с начальством (Ермаком). Это создало впечатление, что украинская делегация не была готова к диалогу на таком уровне, и многие ключевые вопросы остались без ответов.
В результате ожидаемого объявления о снятии ограничений на использование Storm Shadow так и не прозвучало.

Блинкен и Лемми покинули Киев без окончательного решения.
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12.09.2024 09:59 Відповісти
Они приезжали за откатами на свои выборы, типа обещали новый пакет 700 млн. из которых 699 - откат налом на выборы Камбалы. Нет отката - нет разрешения.
Всё просто, уныло и цинично.
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12.09.2024 10:14 Відповісти
У них карти нема? Все, що на карті підписано росія має бути знищеним!
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12.09.2024 10:08 Відповісти
На Росию им плевать. Они на этой войне бабло зарабатывают. И владу.
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12.09.2024 10:15 Відповісти
 
 