Білий дім допрацьовує плани щодо розширення зони ударів України по території РФ, - Politico
Білий дім завершує роботу над планом послаблення деяких обмежень на використання Україною наданої США зброї та кращого захисту від російських ракет для ураження цілей на території Росії.
Про це пише видання Politico із посиланням на джерела у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, переговори проходили в тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі.
Деталі плану все ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, по якій Україна може завдати удару зброєю американського та британського виробництва.
Вони також обговорювали, як запобігти новим транскордонним атакам з боку Росії, зокрема й те, що США погодилися дозволити Україні використовувати британські ракети дальнього радіусу дії, які містять американські компоненти, для ударів по території Росії.
"Нинішні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну тональності порівняно з тими, які дві країни вели на початку літа. Це свідчить про те, що адміністрація Байдена, можливо, готова нарешті погодитися на прохання Києва, щоб дати можливість українським військовим сильніше захищати себе і робити більш агресивні кроки всередині Росії", - пише Politico.
Протягом кількох місяців високопосадовці США чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання переданої американської далекобійної зброї для ураження території РФ.
У червні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США можуть бути готові розширити територію, на якій вони дозволять Україні використовувати американську зброю в Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Маю надію на останній пакет допомоги від Канади, якщо наші підара-и його не просер-ть....
а щодо нас - сюрреалізм...
Короче кажучи , як в букмекірський конторі: або сюдой, або тудой, або посередині((:
Ожидалось, что визиты Госсекретаря США Тони Блинкена и Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев принесут важные новости для Украины. Среди главных ожиданий были решения о снятии ограничений на использование ракет Storm Shadow и объявление о предстоящих поставках ATACMS дальнего действия.
Американские и британские представители прибыли в Киев с целью обсудить не только военные, но и экономические и гуманитарные вопросы. Блинкен, как заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, хотел ознакомиться с ситуацией на фронте и понять, какие потребности возникнут у Украины в ближайшее время, особенно с учётом зимы. Также был запланирован диалог по мирным предложениям президента Зеленского.
Однако, несмотря на позитивные ожидания, переговоры пошли не так, как планировалось.
Украинская сторона оказалась неподготовленной к важным вопросам, которые задавали Блинкен и Лемми. Они хотели понять конкретные цели Украины в использовании ракет дальнего действия, стратегии на зимний период и другие важные детали. Ответы украинской стороны были расплывчатыми и неубедительными. В частности, не были даны чёткие объяснения, зачем Украине снятие ограничений на дальние удары по территории России.
Вместо конкретных ответов представители Украины часто говорили, что им нужно посоветоваться с начальством (Ермаком). Это создало впечатление, что украинская делегация не была готова к диалогу на таком уровне, и многие ключевые вопросы остались без ответов.
В результате ожидаемого объявления о снятии ограничений на использование Storm Shadow так и не прозвучало.
Блинкен и Лемми покинули Киев без окончательного решения.
Всё просто, уныло и цинично.