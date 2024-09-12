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Зеленський (22389) зерно (3091) обстріл (27045) Чорне море (1617)

Рашисти вдарили по цивільному судну із зерном, яке прямувало до Єгипту, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 вересня, Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивозять крадене українське зерно до Ірану, – Центр нацспротиву

Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - зауважив президент. 

Зеленський наголосив, що очікує на реакцію світу та додав, що "пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет".

Читайте також: Зеленський про удар рашистів по місії МКЧХ: РФ сприймає бажання чути "обидві сторони" лише як дозвіл убивати далі 

Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі
Росія ударила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі

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Топ коментарі
+39
***** розочало війну з балкерами на Чорному морі? То може відповісти по його нафтоналивному флоту?
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12.09.2024 16:16
+23
Може пора закупорить говноросєйск?...
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12.09.2024 16:17
+20
Пи..дари
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12.09.2024 16:15
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12.09.2024 16:15 Відповісти
Єгипет віддано заносить дупіту пуйлу. Дозаносились.
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12.09.2024 16:21 Відповісти
***** розочало війну з балкерами на Чорному морі? То може відповісти по його нафтоналивному флоту?
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12.09.2024 16:16 Відповісти
Ніззя. Це вже буде ескалація.

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12.09.2024 16:25 Відповісти
Десь там далеко грета тумблєр насупила грізно брови.
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12.09.2024 16:26 Відповісти
в жо пу грету.
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12.09.2024 18:10 Відповісти
..після виборів у США.. трошки залишилося..
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12.09.2024 16:48 Відповісти
Год в зад начали, но не продолжили, кому-то не понравилось...

Україна атакувала російський нафтовий танкер в Чорному морі.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgxep7pnq4no
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12.09.2024 16:50 Відповісти
чим відповісти, тобою? на ктапульту і прапорець тобі для стабілізації польоту.
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12.09.2024 17:12 Відповісти
Тобою буде сам раз.
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12.09.2024 17:32 Відповісти
ні, ні будеш гарно летіти, я краще знаю, тонкою лінією по небокраю і прямо в кацапський танкер
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12.09.2024 18:45 Відповісти
Та ні. Ти мене не знаєш, тож помиляєшся.
А от себе якраз недооцінюєш. Раз в твоїй голові зародилась така картинка, то спробуй.
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12.09.2024 19:25 Відповісти
пуляти треба чимось тупим і продовгуватим, щоб краще летіло, а ще ччервоного кольору,,. щоб страшно, ти ідеальний варіант, тим більш атвєтка це твоя ідея, тому ти маєш її реалізувати собою.
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12.09.2024 22:32 Відповісти
Умм, як тебе ковбасить. Ти ще своєї мухоморки для повної картинки прийми. А то до кондиції сьогодні не дійдеш, а вже ніч на дворі.
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12.09.2024 22:45 Відповісти
отам нафтовий флот х...ла
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12.09.2024 23:40 Відповісти
Так вже єлдак відповів, підписавши договір на поставку в Угорщину нафти з росії.
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12.09.2024 21:08 Відповісти
Україна досі перекачує підарський газ та нафту до ЄС!!!!
після підняття ціни на енергію, у нас виросли ціни на все.
траспортування для орків не піднялось ні на цент.
про які удари йде мова???
ето же нє то!!!!
ето другоє!!!!
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15.09.2024 08:57 Відповісти
Чим ім пшениця завинила - мордор
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12.09.2024 16:17 Відповісти
Може пора закупорить говноросєйск?...
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12.09.2024 16:17 Відповісти
Єрмачня не може закупорити навіть нафтопровід дружба.
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12.09.2024 18:32 Відповісти
Показовий удар. Як і по енергетиці в кінці серпня.
За неофіційними даними, були договорняки між нашим ОП і кремлем, про припинення ударів рф по наших енергооб'єктах та продовольчих суднах, що заходять в Одеський порт - натомість Україна мала наче б то припинити удари по російських нафтобазах та підстанціях. Але, як "говорять в кулуарах", захід ЗСУ в Курську область обірвав цю домоленість...
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12.09.2024 16:26 Відповісти
Таку домовленність просував Ердоган, але наскільки знаю, її не вдалося досягнути. Кацапи вперлися.
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12.09.2024 16:49 Відповісти
Вам що пояснювати, що робити у відповідь?! І не зволікаючи не бути терпілом.
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12.09.2024 16:37 Відповісти
Щось давно в морі кацапські корита не тонули. Може кацапам пора показати де їхнє місце? Чи д'єрмоОпа не дозволяє?
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12.09.2024 16:41 Відповісти
Буквально вчора слухав спіч якогось депутата кацапської госдупи , на їхньму тб ,, де він пояснював чому вони не можуть бити по торговому флоту що йде в Україну чи з України . І сьогодні вже удар пц
У русні вже нерви здають чи що ?
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12.09.2024 16:44 Відповісти
пуйло в черговий раз показав що він класти хотів на весь західний світ з його стурбованностю
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12.09.2024 16:47 Відповісти
Ну й чим російські террористи відрізняються від террористів-хуситів (за підримкою ірану) які обстрілюють судна в Червоному морі? Така ж мразота. Світ вже має зрозуміти що зараз утворилась нова вісь зла : росія-іран-північна Корея, Яка є реальною загрозою всьому цивілізованому світу, І що нарешті вже теба з ним щось робити а не займати позу страуса і робити вигляд що все нормально......
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12.09.2024 16:49 Відповісти
А ми по кацапському кориту з вкраденим зерном лупанемо?
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12.09.2024 16:49 Відповісти
Они по Азовскому ходят, а туда водными дронами сложно пройти, а ракет "Нептун" - х*й ма.
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12.09.2024 16:58 Відповісти
А вихід з Азовської калюжі кудись є?
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12.09.2024 17:04 Відповісти
Под керченским мостом.
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12.09.2024 17:11 Відповісти
Куди,под мостом?
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12.09.2024 17:30 Відповісти
треба гасити по всіх сухогрузах кацапії в Чорному морі але зелені мерзотники будуть сосати у пуйла
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12.09.2024 17:18 Відповісти
Починайте ******* танкери з нафтою із Новоросійська.
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12.09.2024 17:41 Відповісти
Вкотре переконуюсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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12.09.2024 17:59 Відповісти
Що заважає грізному Зюзі оголосити блокаду всіх чорноморських портів Рашки? З ударами,як по портовій інфраструктурі так по ВСІХ кораблях що туди/звідти прямують,наприклад з 25.09.24? що їх ті кораблі та екіпажі жаліти,вони всі з країн глобального Півдня та Туреччини,що смокчуть Окурку та Сі. Казус беллі Рашка сьогодні зробила.Хоча,про що я? Зюзя воно і є Зюзя....
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12.09.2024 18:01 Відповісти
пів адекватного світу не може вгамувати шоблу кгбістів з главарьом гопніком, пздц. Ведуться на шантаж. Соромно за цивілізований світ. Бидло не повинно ставити на вуха всю планету, бо еволюція піде у зворотньому напрямку.
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12.09.2024 18:05 Відповісти
І чим це відрізняється від політики голодомору!!!!
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12.09.2024 22:40 Відповісти
А світ і дальше буде волати - " хліба і видовищ"? Ну-ну, скоро видовища будуть, у вас вдома...
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13.09.2024 03:30 Відповісти
 
 