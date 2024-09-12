Рашисти вдарили по цивільному судну із зерном, яке прямувало до Єгипту, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 вересня, Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", - зазначив він.
Глава держави наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.
Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни", - зауважив президент.
Зеленський наголосив, що очікує на реакцію світу та додав, що "пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет".
Будь ласка, зачекайте...
Україна атакувала російський нафтовий танкер в Чорному морі.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgxep7pnq4no
А от себе якраз недооцінюєш. Раз в твоїй голові зародилась така картинка, то спробуй.
після підняття ціни на енергію, у нас виросли ціни на все.
траспортування для орків не піднялось ні на цент.
про які удари йде мова???
ето же нє то!!!!
ето другоє!!!!
За неофіційними даними, були договорняки між нашим ОП і кремлем, про припинення ударів рф по наших енергооб'єктах та продовольчих суднах, що заходять в Одеський порт - натомість Україна мала наче б то припинити удари по російських нафтобазах та підстанціях. Але, як "говорять в кулуарах", захід ЗСУ в Курську область обірвав цю домоленість...
У русні вже нерви здають чи що ?