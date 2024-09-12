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Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну"

Путін погрожує НАТО через можливий дозвіл для України на удари по РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Так Путін вважає, що дискусія про дозвіл для України завдавати ударів по Росії далекобійними ракетами насправді означає зовсім інше, тому що українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.

"Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів – загалом, із натовських супутників", - заявив диктатор.

Також він сказав, що оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".

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"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – стверджує Путін.

У такому разі, додав він, Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

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Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Автор: 
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Топ коментарі
+65
Поздно спохватились! А ведь Джохар Дудаев когда ещё предупреждал:
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами, посчитать украинцев слабыми, обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев! Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай вам всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев! Украинцы всегда возвращаются, украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально, они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев, иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым." (С) https://dl-news.defence-line.org/?p=40854
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12.09.2024 20:42
+56
Засцяв Уйло.
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12.09.2024 20:40
+53
Чому він такий переляканий? ВІн що, не в той чемодан нагадив?
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12.09.2024 20:41
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Уже 2,5 года русня визжит что воюет с НАТО. Судя по высеру )(уйла НАТО ещё и не начинал
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12.09.2024 21:53 Відповісти
як завжди кіздить
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12.09.2024 22:00 Відповісти
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12.09.2024 22:01 Відповісти
СРСР давав арабам усю новітню неядерну зброю, але ніхто не каже, що СРСР воював з Ізраілем.
Путін про це знає, просто він вже відчув, що таке України удари вглиб Росії.
А це ж навіть ще не удари - НПЗ - це лише прикидки, тренування на місцевості....
Коли підуть дійсно удари, палатимуть всі стратегічні об'єкти - від нафтових родовищ
до військових заводів і найважливіших комунікацій.
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12.09.2024 22:03 Відповісти
У мене єдине питання до ЦЕНЗОР.НЕТ: допоки ви будете друкувати на своїх сторінках їбало отого покидька пуйла? Ви маєте якесь задоволення від цього? Я ше якось зрозумів би, якби його їбало було перекреслено червоним на знак того, що для українців це падло--нуль, персона нон ґрата.
Хтів би шось почути від вас у відповідь. Дякую!
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12.09.2024 22:05 Відповісти
Джо Байден отверг громкие угрозы, высказанные https://www.theguardian.com/world/vladimir-putin владимиром путиным во время встречи президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

В пятницу днем ​​Байден заявил, что не согласен с тем, что использование https://www.theguardian.com/world/ukraine Украиной западных ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в россии будет равносильно началу войны НАТО с Москвой.

На саммите по внешней политике Байден заявил: «Я не думаю много о Владимире Путине».

Степан Лукашёв думки великих схожi
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14.09.2024 11:32 Відповісти
Ух ти, он вишел із бухти.
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12.09.2024 22:07 Відповісти
П#дара забули попитати...
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12.09.2024 22:13 Відповісти
Обмануть хотел? Дурилка картонная...
Ты не бойся, мы тебя небольно зарежем. Чик - и ты уже на небесах.
Я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька.
Мы тебя первого начнем на куски рвать. Ломтями настругаем.
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12.09.2024 22:17 Відповісти
*********** ИДИ *****!
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12.09.2024 22:19 Відповісти
дозвіл для України на далекобійні удари по РФ можна купити у будь-якого йурИста чи у "воєнторзі" або просто одкопати у шахті... ***** просто забуло про такі можливості.. і тепер йому просто страшно...
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12.09.2024 22:25 Відповісти
США Байденко саме той день https://tsn.ua/********/p-yatnicya-13-te-veresnya-2024-roku-populyarni-prikmeti-zaboboni-ta-prikmeti-2657526.html п'ятниця, 13-те вересня 2024 року дати дозвiл бити по рф террористам
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13.09.2024 00:58 Відповісти
Тридвараст что не знает что НАТО уже давно предоставляет Украине разведывательную информацию. Это так -то давно НЕ секрет.
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12.09.2024 22:25 Відповісти
А що нам заважає чи забороняє таку інформацію купити?
xy#ло ж сам купує компоненти до своєї зброї на Заході.
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13.09.2024 09:28 Відповісти
Схоже США вже відмовили. Але європейцям дозволять.
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12.09.2024 22:25 Відповісти
Що може бути огиднішим за х*йло?
Тільки х*йло обісране...
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12.09.2024 22:28 Відповісти
Ясно, дозволу не буде, бо шантаж ***** спрацює
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12.09.2024 22:29 Відповісти
AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це американська високоточна крилата ракета класу "повітря - поверхня". Вони призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і рухомих цілей за будь-якої погоди, в будь-який час доби.
бункер,мiст хай дiд кабай за урал до друзiв СЦЫ
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13.09.2024 00:18 Відповісти
Пнх
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12.09.2024 22:38 Відповісти
***** обмочилось...
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12.09.2024 22:39 Відповісти
Деградация на лицо))) начали с Киева за 3 дня, прошли этап "мы воюем совсем НАТО" и дошли до "если вы им разрешите", то вы (НАТО) вступили в войну...
Это как гопники в девяностых. Сначала очень борзые, а потом... .
Короче, очень интересно выглядит трансформация.
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12.09.2024 22:40 Відповісти
Ничего нового. Война уже давно идёт. Война цивилизованного мира против быдлофашизма.
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12.09.2024 22:43 Відповісти
Сенас Катинас "Ничего нового. Война уже давно идёт. Война цивилизованного мира против быдлофашизма."

Сенасу большой респект за очень точный термин "Быдлофашизм".

Несколько раз встречал также и термин "Гоп-фашизм", которым называют идеологию гопницкой Орды-РФ.
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12.09.2024 23:44 Відповісти
Ну і якщо в його уяві цей дозвіл і буде означать "пряму участь" НАТО у війні з Росією. Ну та й ЩО? Що, воно оголосить війну НАТО? Звісно НІ! Бо розуиіє пришиблене що в такому випадку війна продовжиться дня два-три..... Знову перелякане хоче накреслити чергову ,,червону лінію" і когось налякати.....
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12.09.2024 22:56 Відповісти
Воно те ж саме говорить кожен раз.

Останній раз казав, коли британці передали штормшедоу, а французи скальпи.

Чергова коричнева лінія.
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12.09.2024 23:00 Відповісти
пане Герхарде, Ви ж теж, вибачаюсь,до туалета ходите кожен день - рефлекс.
а оскільки буйло "ліцо вєлікодєржавноє", то його проносить кожен раз з'їсть трішки НАТИ - рефлекс

рефлекс, понимаете ли...

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13.09.2024 00:25 Відповісти
випорожнення не рефлекс
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13.09.2024 05:39 Відповісти
Kрилата ракета JASSM може нести 450-кілограмову боєголовку, запущену з винищувача або бомбардувальника. У ************* модифікації JASSMvздатний вражати цілі на відстані до 800 кілометрів. Однією з переваг цієї ракети є її малопомітність. JASSM здатний ухилятися від радіолокаційного спостереження, зокрема за рахунок того, що політ відбувається на дуже малій висоті. Також він може пересуватися альтернативними маршрутами для ухилення від систем протиповітряної оборони.

JASSM також вирізняються високою точністю. При наближенні до мети ракети можуть бути спрямовані інфрачервоними датчиками на точку поразки з можливим відхиленням близько трьох метрів. В останніх модифікаціях, бортові технології надають ракетам стійкості до електронних перешкод.
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12.09.2024 23:12 Відповісти
хороша припарка пiсля банi )))
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12.09.2024 23:47 Відповісти
Дальность поражения 800 км - это как раз то самое, что надо :

после каждого удара орков по Харькову сразу же бить этой ракетой JASSM по Масквабаду:

по военным академиям, по нефтебазам, чтобы была полная симметричность .
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12.09.2024 23:47 Відповісти
по мовзалею
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13.09.2024 00:11 Відповісти
в мавзолей бить смысла нет: в мавзолее безвредный труп дохлого упыря Ульянова В.В.

Бить надо в его бывший кремлёвский кабинет, где находится упырь действующий.
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13.09.2024 02:53 Відповісти
той труп - це символ
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13.09.2024 05:40 Відповісти
Колись я був на екскурсії в "бывшем кремлёвском кабинете Ульянова В". Кабінет досить скромний. Пукін засідає в палаці.
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13.09.2024 06:44 Відповісти
Путін іде нхй.
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12.09.2024 23:22 Відповісти
ач який, НАТА проти нього воює.

розскажи краще як тактичну ядерну зброю лукє передав, порушивши правило ООН про не розпосюдження ядерної зрої

Стаття I: Кожна держава, що володіє ядерною зброєю (NWS) зобов'язується не передавати, жодному одержувачу ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, не надавати допомоги будь-якій державі, що не володіє ядерною зброєю, щодо виробництва або придбання такої зброї або пристроїв.
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12.09.2024 23:44 Відповісти
так у бульбашiв була бонба, як i у нас.
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12.09.2024 23:49 Відповісти
нікуди буйло не сіпнеться

йому китайці перші по шиї накостиляють за ядерний вибух.
вони вже мають клопіт з Пончиком, який не дуже їх слухається
Південна Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія ... все більше схиляються до необхідності мати власне ЯО
іякщо вони його створять, то ким буде китайський тигр ?
вірно ! драною кішкою !
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12.09.2024 23:49 Відповісти
В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обороне», в российской федерации - россии состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооружённого нападения на россию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров и обязательств россии.
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13.09.2024 02:02 Відповісти
маладец !!! малюй далі !

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13.09.2024 02:43 Відповісти
от дуачек..так рвался с Натой схлестнуться...й обісцявся...
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13.09.2024 00:07 Відповісти
*****, постійно це бухтить. Можна не звертати увагу.
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13.09.2024 00:12 Відповісти
Ну втягне. И чо?
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13.09.2024 00:16 Відповісти
нато обдрискається. Вони не втягнуті, а як сс*ть
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13.09.2024 01:47 Відповісти
и че, этот клоун пытается угрожать Западу, обосравшись в Украине? - (найдено в сети)
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13.09.2024 00:50 Відповісти
Що значить "втягне"? Кацапські пропагандони вже років зо два з "натою" воюють
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13.09.2024 00:52 Відповісти
(найдено в сети) -- и че, этот клоун пытается угрожать Западу, обосравшись в Украине?
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13.09.2024 01:03 Відповісти
Захід вважає, що якщо перечекати Путіна, то потім з'являться адекватні російські ліберали, з якими все можна буде "порєшать" і тому усі оці неескалаційні заходи, затримки, занепокоєння)

А якщо пік ліберальності Росії і світу в цілому вже пройдено, і тепер якась інша фаза почалась в історії, в часі - панування оцих диктаторськи-терористичних режимів, а такий режим насильства і нав'язування насильства можна зруйнувати, якщо він перейде в терор серед своїх, коли кати будуть наступними жертвами, коли диктатори будуть гинути від самими ними хвиль спровокованого насильства)

Режим Путіна це не демократія, це не політична система в республіканському розумінні, це диктатура, влада надзвичайного стану і ця диктатура пішла на ескалацію насильства, на війну, на терор - вже вбиває власних "героїв" Пригожина... Треба ж тут і зараз адекватні заходи вживати, а не чекати, що він втомиться чи то від старості, чи то ще якось)
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13.09.2024 01:47 Відповісти
Путін пропагує насильство не як спосіб вирішення якихось питань, що ще допускається в правових системах як правопідтримуюче насильство.

Ні, Путін пропагує насильство як нормальний стан речей, як колапс права і після війни не буде якогось гарного руського ліберала, буде таке саме насильство!

Вже досягнутої повноти влади замало, він хоче ще більшого підсилення власної влади - насильства!

Його ціль це саме насильство! Ну а де насильство, там терор, як ще вищий ступінь!
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13.09.2024 01:57 Відповісти
А вот интересно - что привозили?

https://www.flightradar24.com/RRR6605/371365c8
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13.09.2024 02:52 Відповісти
.. кожні 10 днів цей рейс на Жешув!!)))) Крім нього десятки... Кожен день..один..два..а то і три літаки.. з усього світу. Навіть з Уганди..))))) Ананаси возять...))))
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13.09.2024 12:57 Відповісти
А сам членоликий такую войну потянет?
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13.09.2024 06:40 Відповісти
***** знову кидає лайно на вентилятор а раша-бидло хаває . а те що аятола ***** та хряк ким воюють разом з *****м в.в. ??? може в оон скаргу напишуть або монголам в улан-батор . всі пропогандони в *****рейхе волають що вони воюють з НАТО а ***** ще не докладали
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13.09.2024 07:36 Відповісти
Т.е. КНДР и Иран уже участвуют в войне?
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13.09.2024 09:23 Відповісти
так вони ж і так з НАТО воюють . сам собі перечить.
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13.09.2024 09:29 Відповісти
Тепер ясно хто х*йло...з двійників ...той хто криворотий ...і у кого очі до потилиці впали ...скоро здохне ...
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13.09.2024 09:47 Відповісти
Так они все время говорят, что с НАТО уже воюют.
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13.09.2024 10:04 Відповісти
Подібні тексти-енциклики, які час від часу проголошує "світу і граду" головний орк Кацапії, можуть багато сказати про нього грамотному інженеру, який крім всього навчався на воєнній кафедрі по спеціальностях, пов*язаних з ракетною технікою. Мені, як такому, ****** ***** показує його дрімучу технічну неграмотність. Те, що він плете про наведення ракет на ціль, це "знання" на рівні лискусій "стратегів" за столом у дворі, де вони грають в доміно.
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13.09.2024 10:04 Відповісти
Спутники НАТО? А ты *********
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13.09.2024 10:08 Відповісти
какіє ваши даказатєльства? ))))
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13.09.2024 10:20 Відповісти
сциться *****.. І правильно, хай сциться, гидота паскудна.
Хай партнери скажуть ***** що це "прінуждєніє к міру", як воно казало, коли війни розпочинало будь де.
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13.09.2024 10:19 Відповісти
хер тебя дурачка поймешь - то вы воюете с НАТО, то оказывается только втянет НАТО в войну
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13.09.2024 10:22 Відповісти
И шо? Они достанут танки и пушки с 1-й мировой войны? Или с войны 1812 года. Эта гнида никогда не признает поражение, пора ее просто раздавить.
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13.09.2024 10:36 Відповісти
А як же ядерна бомба і "ударім по Європе"?Шо вже ніхто не боїться *уйла?
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13.09.2024 10:41 Відповісти
Щоб не казали, але сенс в висерах покидька, все-таки є, бо НАТа та інші наші західні партнери, до сьогоднішнього дня висловлювали тільки занепокоєння в хрЄн зрозумій якому ступені, та увесь час ссялися давати дозвіл на використання своїх плюшок по території раші. Тепер будуть продовжувати ссятися в томуж ступені, що і занепокоєння, бо немає там чоловікив зі "сталевими яйцями", бо з часів Р.Рейгана та М.Тетчер усі перевилися.
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13.09.2024 11:12 Відповісти
Налякав їжака голою сракой.
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13.09.2024 11:37 Відповісти
Можно вічно дивиться на вогонь, на течію річних вод і на xy@ло, яке від безсилля, замість сенсів продукує лайно.
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13.09.2024 12:16 Відповісти
putin XUYLO !
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13.09.2024 12:45 Відповісти
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13.09.2024 14:20 Відповісти
а теперь сосать трубу у катафалка.
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13.09.2024 15:42 Відповісти
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