Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну"
Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
Так Путін вважає, що дискусія про дозвіл для України завдавати ударів по Росії далекобійними ракетами насправді означає зовсім інше, тому що українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.
"Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів – загалом, із натовських супутників", - заявив диктатор.
Також він сказав, що оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".
"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – стверджує Путін.
У такому разі, додав він, Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".
Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".
Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".
Будь ласка, зачекайте...
Путін про це знає, просто він вже відчув, що таке України удари вглиб Росії.
А це ж навіть ще не удари - НПЗ - це лише прикидки, тренування на місцевості....
Коли підуть дійсно удари, палатимуть всі стратегічні об'єкти - від нафтових родовищ
до військових заводів і найважливіших комунікацій.
Хтів би шось почути від вас у відповідь. Дякую!
В пятницу днем Байден заявил, что не согласен с тем, что использование https://www.theguardian.com/world/ukraine Украиной западных ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в россии будет равносильно началу войны НАТО с Москвой.
На саммите по внешней политике Байден заявил: «Я не думаю много о Владимире Путине».
Степан Лукашёв думки великих схожi
Ты не бойся, мы тебя небольно зарежем. Чик - и ты уже на небесах.
Я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька.
Мы тебя первого начнем на куски рвать. Ломтями настругаем.
xy#ло ж сам купує компоненти до своєї зброї на Заході.
Тільки х*йло обісране...
бункер,мiст хай дiд кабай за урал до друзiв СЦЫ
Это как гопники в девяностых. Сначала очень борзые, а потом... .
Короче, очень интересно выглядит трансформация.
Сенасу большой респект за очень точный термин "Быдлофашизм".
Несколько раз встречал также и термин "Гоп-фашизм", которым называют идеологию гопницкой Орды-РФ.
Останній раз казав, коли британці передали штормшедоу, а французи скальпи.
Чергова коричнева лінія.
а оскільки буйло "ліцо вєлікодєржавноє", то його проносить кожен раз з'їсть трішки НАТИ - рефлекс
рефлекс, понимаете ли...
JASSM також вирізняються високою точністю. При наближенні до мети ракети можуть бути спрямовані інфрачервоними датчиками на точку поразки з можливим відхиленням близько трьох метрів. В останніх модифікаціях, бортові технології надають ракетам стійкості до електронних перешкод.
после каждого удара орков по Харькову сразу же бить этой ракетой JASSM по Масквабаду:
по военным академиям, по нефтебазам, чтобы была полная симметричность .
Бить надо в его бывший кремлёвский кабинет, где находится упырь действующий.
розскажи краще як тактичну ядерну зброю лукє передав, порушивши правило ООН про не розпосюдження ядерної зрої
Стаття I: Кожна держава, що володіє ядерною зброєю (NWS) зобов'язується не передавати, жодному одержувачу ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, не надавати допомоги будь-якій державі, що не володіє ядерною зброєю, щодо виробництва або придбання такої зброї або пристроїв.
йому китайці перші по шиї накостиляють за ядерний вибух.
вони вже мають клопіт з Пончиком, який не дуже їх слухається
Південна Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія ... все більше схиляються до необхідності мати власне ЯО
іякщо вони його створять, то ким буде китайський тигр ?
вірно ! драною кішкою !
А якщо пік ліберальності Росії і світу в цілому вже пройдено, і тепер якась інша фаза почалась в історії, в часі - панування оцих диктаторськи-терористичних режимів, а такий режим насильства і нав'язування насильства можна зруйнувати, якщо він перейде в терор серед своїх, коли кати будуть наступними жертвами, коли диктатори будуть гинути від самими ними хвиль спровокованого насильства)
Режим Путіна це не демократія, це не політична система в республіканському розумінні, це диктатура, влада надзвичайного стану і ця диктатура пішла на ескалацію насильства, на війну, на терор - вже вбиває власних "героїв" Пригожина... Треба ж тут і зараз адекватні заходи вживати, а не чекати, що він втомиться чи то від старості, чи то ще якось)
Ні, Путін пропагує насильство як нормальний стан речей, як колапс права і після війни не буде якогось гарного руського ліберала, буде таке саме насильство!
Вже досягнутої повноти влади замало, він хоче ще більшого підсилення власної влади - насильства!
Його ціль це саме насильство! Ну а де насильство, там терор, як ще вищий ступінь!
https://www.flightradar24.com/RRR6605/371365c8
Хай партнери скажуть ***** що це "прінуждєніє к міру", як воно казало, коли війни розпочинало будь де.