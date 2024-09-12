Путін заявив, що дозвіл для України на далекобійні удари по РФ "втягне НАТО у війну"

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Так Путін вважає, що дискусія про дозвіл для України завдавати ударів по Росії далекобійними ракетами насправді означає зовсім інше, тому що українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.

"Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів – загалом, із натовських супутників", - заявив диктатор.

Також він сказав, що оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".

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"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – стверджує Путін.

У такому разі, додав він, Росія буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

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Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".