Контрнаступальні дії росіян в Курській області є незначними, - Пентагон
У Пентагоні прокоментували масштаби контрнаступу росіян в Курській області, назвавши їх "незначними".
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачимо, що на нинішньому етапі російські підрозділи починають, намагаються провести певні контрнаступальні дії в Курській області", - сказав Райдер.
За його словами, ці дії є "незначними".
Водноча речник додав, що у Пентагоні пильнують за розвитком подій.
Контрнаступ росіян на Курщині
Як повідомлялось раніше Російські війська почали контрнаступальні дії на території підконтрольних Україні населених пунктах у Курській області РФ. Контрнаступ РФ йде за українським планом.
З 10 вересня російські війська почали проводити контратаки у Курській області. Протягом двох днів, 10 та 11 вересня захопили кілька населених пунктів на північний схід і південь від Коренево.
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Глушковський район.
Противник опублікував кадри атаки російських дроноводів по приватному будинку в південній частині населеного пункту Тьоткіно, повідомляючи цим про зіткнення в даному районі.
📍51.25874, 34.25965
На південний захід від населеного пункту Новий Путь інженерна машина ЗСУ прибрала «зуби дракона» у прикордонній зоні на території рф, прокладаючи прохід для піхотного підрозділу та бронетехніки. Протягом доби надходили повідомлення про бойові зіткнення в цьому районі та під н.п. Ведмеже, розташоване на схід.
📍51.243015, 34.513443
Кореньовський район.
Тривають бойові зіткнення у напрямку Любимовки, Обуховки та в районі Снагості. Ситуація у районі Бяхово-Гордєєвка залишається на уточненні.
Суджанський район.
Тривають бої різного ступеня інтенсивності у районі н.п. Уланок, Руская Конопелька, Мартиновка та Погребки. Противник опублікував кадри ударів по малоповерхових будинках у північній частині Черкаського Порєчного, що свідчить про подальше просування ЗСУ у цьому районі.
📍51.307629, 35.351849 ".