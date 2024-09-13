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Політика Пентагону стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ залишається без змін, - Райдер

райдер,пет

Політика США щодо ударів вглиб Росії не змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє агентство AP з посиланням на заяву прессекретаря Міноборони США генерал-майора Пета Райдера.

"На цей час політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є", – зазначив Райдер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна мати право на удари західною зброєю по РФ, - Сікорський

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії. 

А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

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Топ коментарі
+21
Смердючі толерасти нічого не будуть робити до тих довбаних виборів, щоб не розхитувати човен, бо Камала випаде.
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13.09.2024 07:21
+19
"Блінкен з Леммі приїдуть і все дозволять" розганяли шапкозакидачі... Боже, it never ends.
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13.09.2024 07:19
+19
На все це можна сказати однозначно, - курви якби війна йшла у Вас і гинули саме Ваші громадяни, то мабуть вже була б застосована й АТОМНА БОМБА!!!
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13.09.2024 07:32
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"Блінкен з Леммі приїдуть і все дозволять" розганяли шапкозакидачі... Боже, it never ends.
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13.09.2024 07:19 Відповісти
Я так и знал, что они просто пошариться приедут, ведь Єнтони Блинчику не долго осталось. После выборов он будет искать новую работу, так что ему ваще по барабану в принципе теперь уже все как и старику Байдену
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13.09.2024 08:46 Відповісти
Не по барабану. Цей пан більше по гітарах.
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13.09.2024 08:52 Відповісти
при этом англичане все-же разрешили бить вглубь - не?
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13.09.2024 10:14 Відповісти
Точно так само, як і американці. А Блінкен мав приїхати до Києва і "офіційно дозволити". Але якось ніхто досі не дозволив. Все інше то маніпуляції заради хайпу.
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13.09.2024 11:06 Відповісти
Какая,какая,? Нікакая!(с).
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13.09.2024 07:20 Відповісти
Смердючі толерасти нічого не будуть робити до тих довбаних виборів, щоб не розхитувати човен, бо Камала випаде.
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13.09.2024 07:21 Відповісти
А ось як бачить закінчення війни в Україні Джей Ді Венс (віце-президент Трампа):

https://streamable.com/cowure
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13.09.2024 07:30 Відповісти
На те він і 3,14дар
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13.09.2024 07:38 Відповісти
геть не факт що щось кардинально змінитьсяіі після виборів...головне не провоцирувать пукіна , а то нападе а ми обісрані
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13.09.2024 08:25 Відповісти
Та не звинувачуйте Ви США, не піддавайтеся на пропанагду зелябені, краще подякуйте США за величезну допомогу зброєю та грошима. Україна не якась там бананова республіка, а має свої технології, яких в свій час боялися навіть в США. У нас є свої ракети "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільхи", які доробив і залишив донецьким і криворізьким "патріотам" 5-й президент, беріть робіть і бийте по московії, хто вам не дає? А всі свої бока і прорахунки спихувати на США не проходить. Де більше сотні мільярдів доларів США, які американці передали воровитому уряду пана ЗЕ? А де ті ракети, які США передавали нам, на складах чи вже знищили ті склади кацапи із-за нашої халатності і здачі? Замінили тих "генералісумусів" про що просили США? Навпаки, замінили Залужного і 16 генералів Генштабу. Про це не говорять, а тільки переводять стрілки на США? А як вияснилося, на наступні місяці в уряді Зе, не заклали в бюджет гроші на армію і тут знову винні США? А ви для чого?
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13.09.2024 09:04 Відповісти
Вони знають , що на керівних посадах сидить кацапська агентура. Інакше, б вже давно дозволили б.
Не просто так ***** вчора сказало в деталях як відбуваються удари, що управління ударами йде напряму від НАТО.
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13.09.2024 11:38 Відповісти
яка ганьба
який сором
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13.09.2024 07:22 Відповісти
Україна чекає рішення президента США Джо Байдена стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ.

Пентагон лише виконує накази президента.
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13.09.2024 07:26 Відповісти
Байден ще нічого не сказав.
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13.09.2024 07:30 Відповісти
Цепь на метр удлинили - миску на два метра отодвинули
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13.09.2024 07:27 Відповісти
Головне вибори,все iнше потiм!
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13.09.2024 07:27 Відповісти
***** тільки щось тявкнуло про нату і всі обісралися в мить.
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13.09.2024 07:32 Відповісти
На все це можна сказати однозначно, - курви якби війна йшла у Вас і гинули саме Ваші громадяни, то мабуть вже була б застосована й АТОМНА БОМБА!!!
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13.09.2024 07:32 Відповісти
Бо для них наші громадяни - то не люди, а сміття, з життям якого там ніхто не рахується. В принципі, для нашої верхівки - майже те саме...
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13.09.2024 08:22 Відповісти
То ж не дарма всі кажуть про "людський ресурс", але самі мовці чогось ним не хочуть бути.
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13.09.2024 08:25 Відповісти
Унас д1йсно 73%-см1ття.Обрали в1слюка преилентом,той просрав готову ракетну програму,з дапекоб1йними ракетами,а тепер виноват1 союзники,без лопомоги яких,Укра1ни вже давно би не 1снувало...Зато-поржали...
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13.09.2024 11:20 Відповісти
Так вони не прсрали свою зброю, тому війни у них не буде.
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13.09.2024 08:37 Відповісти
Якби не ці "курви", то вся територія України булаб вже під рашкою. Не займайтеся "якбикологією" вимагаючи від США ставити інтереси України вищими за особисті.
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13.09.2024 08:49 Відповісти
Якою "такою" ? Тобто абрамси, леопарди, хаймарси, ф-16, джавеліни, хамери, бредлі, страйкери, бпла, макспрошки, розвідданні, боеприпаси, матеріально технічна база, петріоти, іриски, радари це по вашому "така допомога" ? Чи всеж-таки треба трохи постаратися для перемоги, а не чекати чудо-зброї яка просто по натисканню кнопки буде з руснею сама воювати? 1 танк потребує уваги не тільки екіпажу, а і цілої низки фахівців, яких треба навчити, підготувати і злагодити, чи Ви думаєте, що зброя сама воює? Як казав мій комбат, хитрий і сильний супротивник на вагу золота, тільки він гартує тебе, показує чого ти справді вартий.
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14.09.2024 10:04 Відповісти
Війна закінчиться з перемогою Камали Гарріс на виборах президента США , я впевнений що вона надасть всі засоби доя ЗСУ щоб викинути рашистів з нашої землі .
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13.09.2024 07:35 Відповісти
А ще вона пришле нам на поміч Сирському генеральшу з Пентагону і організує усій Україні майські шашлики 2025.
Блаженийй хто вірує!
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13.09.2024 07:49 Відповісти
Точно так, як вже "надав" Байден.
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13.09.2024 08:23 Відповісти
Це так ! Якщо ще буде Зеленський !
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13.09.2024 09:55 Відповісти
Там не Камала чи Байден вирішує... такі стратегічні рішення приймаються на рівні всього керівництва партії.

Там група Обама-Клінтон рулить, тому прихід Камали сильно нічого не змінить

Єдине на що є надія поточна адміністрація не використовує всі гроші виділені конгресом, по старій програмі згоріло 6 млрд..

Тепер вони також не використали в районі 6 млрд але їх з допомогою конгреса ще можна поновити після нового року
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13.09.2024 08:24 Відповісти
Воювати вже нікому . зараз, а не те щопісля нового року.
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13.09.2024 10:05 Відповісти
Аби хотіли бити,давно б уже били без ніякого дозволу,як іран тупо вперся,ми нічого раші не давали.
Але для цього потрібна мужність і політична воля,яких у нашої влади немає.
А це все тупі відмазки для нас з вами,типу як дівчина не хоче дружить з хлопцем,вона каже ,,мене мама не пустила"
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13.09.2024 07:36 Відповісти
Американці надають супутникові знімки цілей. Без них не вийде.
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13.09.2024 08:28 Відповісти
тупі меріканські політдауни. Рейгана або Трумена на вас не вистачає. Саме ви породили *****. Всі ці ваші дурні буші, клінтони, обами та трампи.
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13.09.2024 07:39 Відповісти
Схоже таки 73% достойні свого (своїх) презиндентів.
Американці курви, і не хочуть вмирати за сусіда. Але ж і ми ні коли не вмирали за свого сусіда (окрім нечисленних пассіонаріїв) і навіть більше - навіть не розірвали дипломатичних відночин з країною (Іран), чия зброя знищує нас. Як ласкаві телятки, сосемо всіх. Отже різниця між нами і американцями в тому, що американці курви, які не просрали свою ядерну зброю. А ми ж обміняли свою на сало.
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13.09.2024 07:45 Відповісти
Приїзджали не для того, щоб відмовити. Скоріше навпаки. Але безтолковість ішака була настільки явною, що відклали знову. Ішак лише на словах хоче "воювати", створює таку собі "патріотичну" димову завісу. А насправді все робить навпаки, намамагаючись звести все до договорняка. Договорняк є його рятівною соломинкою, щоб не потрапити на нари.
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13.09.2024 07:46 Відповісти
Отже схоже план Зеленського був не дуже забористий!
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13.09.2024 07:56 Відповісти
Якраз таки договорняк для Зе і його команди смерті подібний. Бо означатиме, скоріш за все, кінець його повноваженням, а може й навіть дасть початок чомусь гіршому... Зе і його Єрмаки зроблять все, щоб війна ця продовжувалась якомога довше. При чому триваюча війна цілком влаштовує Кремль, Британію і навіть США.
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13.09.2024 08:26 Відповісти
Для этого кстати и поперлись в курвскую волость, что бы не было договорняка по линии соприкосновения. А не как пишут шоб обменный фонд собрать. Хотя думаю будь завтра выборы - зебилы все равно проголосуют за зелю, но он боится рисковать, хотя, то что его выберут на второй строк это 1000% гарантия
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13.09.2024 08:52 Відповісти
Брехня. Виграє Залужний в одні ворота
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13.09.2024 09:26 Відповісти
Військовий генерал - це ще далеко не президент великої країни. Приблизно так саме, як актор і комік (в чому ми вже переконалися). Я би не став ліпити із Залужного месію...
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13.09.2024 09:37 Відповісти
Шокуючу новину прочитав про стан справ у державі - Андрій Наумов

Виявляється, що у піврічному звіті ЦРУ представленому президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) у пункті 3 (Україна) зазначене наступне:
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»

І це йшов третій рік повномасштабної війни…Я кби такий звіт стосувався не України, а будь-якої демократичної держави - скільки би хвилин потрібно було б Президенту щоб здійснити кадрові зачистки винних у цій ганьбі? Тож і зрозуміло у чиїх інтересах діють зараз правоохоронці переслідуючи тих хто реально протидіяв і перешкоджав діяльності ворожих агентів у нашій державі.
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13.09.2024 07:49 Відповісти
У нас не Президент - у нас презідент! Такая разніца!
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13.09.2024 07:54 Відповісти
Типовий приклад відповіді, коли "читатель' шукає тригерні слова і не вміє прочитати більше одного-двох речень..Якщо уважно читали, то тут ішлося про дії нормального президента будь-якої іншої держави, а не пересидента : "Якби такий звіт стосувався не України, а будь-якої демократичної держави - скільки би хвилин потрібно було б Президенту щоб здійснити кадрові зачистки винних у цій ганьбі".
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13.09.2024 08:06 Відповісти
Как можно убрать Тартарова? Он лично спасал шеколадный глаз Зеленского од кадыровцев!!!
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13.09.2024 08:54 Відповісти
Х.з. як..але у Всесвіті не буває нічого неможливого, і він зі своїм зелею теж не безсмертний.
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13.09.2024 10:11 Відповісти
В нас ''препіздент''!
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13.09.2024 14:32 Відповісти
Якись СЮР.
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13.09.2024 07:59 Відповісти
Financial Times написав що Пентагон і ЦРУ проти, так як вважають що ефект буде незначним. Адміністрація Байдена за дозвіл.
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13.09.2024 08:01 Відповісти
Звичайно ефект ТЕПЕР буде мізерний. Як кажуть москалі "ложка дорога к обеду".
Спочатку розголосили на увесь світ про саму можливість надання такої зброї, потім тягнуть з дозволами, а тепер кажуть "незначний ефект". Москаль "не розуміє і не чує нічого"...
****! Та вони від таких повідомлень відтягнули всі цілі подалі від кордону!
Тож тепер звісно "незначний ефект"!
Ви спеціально це робите щоб ефекту не було, бо путен нападьоть!
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13.09.2024 09:47 Відповісти
Конченые сыруны. ***** вчера чуть не обосралось когда давало интервью о возможном применении американских ракет по рашке. Но теперь оно будет еще нахальнее. А Запад и США вместо региональной войны получат общемировую, уже с участием и Китая и Ирана и северной кореи. А Зеленскому вообще нужно закрыть пасть и не вспоминать слово "мир". На западе воспринимают ето слово как то что Украина желает с *****м не только помириться а и пожениться.
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13.09.2024 08:16 Відповісти
Общемировая война? А было бы здорово Толь вот, к сожалению, не будет этого И на НАТУ никто не будет нападать...
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13.09.2024 08:55 Відповісти
Місцеві експерди вважають, що треба вголос заявляти про удари вглиб параші. Може путін проігнорує і запросить ватніків на шашлики, а не підготується. Як один потужний лідер і його виборці-екперди🤣
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13.09.2024 08:18 Відповісти
Вони досі бояться рабсєі з її ядеркою, дуже сумно це
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13.09.2024 08:27 Відповісти
До Крыма все можно. В чем проблема?
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13.09.2024 08:31 Відповісти
Почему до крысму, а не по крысму?
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13.09.2024 08:56 Відповісти
Чому Блінкен і Кірбі не надали дозвіл, який вже був готовий, на використання далекобійних ракет по росії, після візиту до Києва.
https://www.youtube.com/watch?v=T0AnZ8dYNAA&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Ю.Швець. Дивитись з 7:43
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13.09.2024 08:39 Відповісти
Не было никакого разрешения и давать ничего не собирались . Швец - мудак , выгораживающий других мудаков , слушать которого уже стало противно .
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13.09.2024 08:44 Відповісти
Розмовляй нормально. Я не розумію собачий діалект.
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13.09.2024 08:55 Відповісти
Ну Швеця ж на собачому діалекті слухаєте Непатріотичненько трохи виходить. В якості покарання призначаю вам 3 дні носіння вишиванки і вітань з людьми гаслом "Слава Україні!"
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13.09.2024 09:28 Відповісти
єто другое
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13.09.2024 10:22 Відповісти
А я мавпячої не знаю .
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13.09.2024 09:46 Відповісти
Що ж, очікувано...
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13.09.2024 09:03 Відповісти
Ото в України ''попандос'' -війна з кацапами, в ОПі засів ворог (дякую 73%) і ще й союзничків бог послав обі****них.
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13.09.2024 09:16 Відповісти
Схоже, що зєлє потрібно ще п'ять років війни, щоб почати виробляти власну зброю.

Зєлю геть. Вибори
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13.09.2024 09:23 Відповісти
Йому українці не потрібні, він їх боїться, ще Майдан організують , а йому з кресла йти не хо, це новий диктатор.
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13.09.2024 11:47 Відповісти
***** налякало.
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13.09.2024 09:30 Відповісти
Пан має рацію !
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13.09.2024 09:42 Відповісти
Після зустрічі с зелелей всі якось морозяться.
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13.09.2024 10:33 Відповісти
І в чому я не прав, коли казав, що США створили ссср та ******* пітторашку, як свого цепного пса, проти Європи та Китаю?
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13.09.2024 10:47 Відповісти
Обосралися в черговий раз!!!!
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13.09.2024 10:54 Відповісти
Мінуйте всі атомнфі реактори і УЛЬТИМАТУМ! Або Україну залишать в спокої в кордонах 1991р. або половині земної кулі *****. Тому що зараз нас просто утилізують промисловими маштабами.
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13.09.2024 11:00 Відповісти
Другими словами, ми сцимося просто ху.ла, діло не в тому, простому ми такі, які є.)))
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13.09.2024 11:45 Відповісти
Не дали США дозволу бити по раши..Так це непогана відмазка зевладі скидати невдачі на фронтах на союзників
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13.09.2024 16:32 Відповісти
 
 