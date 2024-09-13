Політика Пентагону стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ залишається без змін, - Райдер
Політика США щодо ударів вглиб Росії не змінилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство AP з посиланням на заяву прессекретаря Міноборони США генерал-майора Пета Райдера.
"На цей час політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є", – зазначив Райдер.
Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії.
А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.
11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".
Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".
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Не просто так ***** вчора сказало в деталях як відбуваються удари, що управління ударами йде напряму від НАТО.
який сором
Пентагон лише виконує накази президента.
Блаженийй хто вірує!
Там група Обама-Клінтон рулить, тому прихід Камали сильно нічого не змінить
Єдине на що є надія поточна адміністрація не використовує всі гроші виділені конгресом, по старій програмі згоріло 6 млрд..
Тепер вони також не використали в районі 6 млрд але їх з допомогою конгреса ще можна поновити після нового року
Але для цього потрібна мужність і політична воля,яких у нашої влади немає.
А це все тупі відмазки для нас з вами,типу як дівчина не хоче дружить з хлопцем,вона каже ,,мене мама не пустила"
Американці курви, і не хочуть вмирати за сусіда. Але ж і ми ні коли не вмирали за свого сусіда (окрім нечисленних пассіонаріїв) і навіть більше - навіть не розірвали дипломатичних відночин з країною (Іран), чия зброя знищує нас. Як ласкаві телятки, сосемо всіх. Отже різниця між нами і американцями в тому, що американці курви, які не просрали свою ядерну зброю. А ми ж обміняли свою на сало.
Виявляється, що у піврічному звіті ЦРУ представленому президенту Байдену 03.06.2024 року в розділі IV (Європа, союзники) у пункті 3 (Україна) зазначене наступне:
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
І це йшов третій рік повномасштабної війни…Я кби такий звіт стосувався не України, а будь-якої демократичної держави - скільки би хвилин потрібно було б Президенту щоб здійснити кадрові зачистки винних у цій ганьбі? Тож і зрозуміло у чиїх інтересах діють зараз правоохоронці переслідуючи тих хто реально протидіяв і перешкоджав діяльності ворожих агентів у нашій державі.
Спочатку розголосили на увесь світ про саму можливість надання такої зброї, потім тягнуть з дозволами, а тепер кажуть "незначний ефект". Москаль "не розуміє і не чує нічого"...
****! Та вони від таких повідомлень відтягнули всі цілі подалі від кордону!
Тож тепер звісно "незначний ефект"!
Ви спеціально це робите щоб ефекту не було, бо путен нападьоть!
https://www.youtube.com/watch?v=T0AnZ8dYNAA&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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