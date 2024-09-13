Політика Пентагону стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ залишається без змін, - Райдер

Політика США щодо ударів вглиб Росії не змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство AP з посиланням на заяву прессекретаря Міноборони США генерал-майора Пета Райдера.

"На цей час політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є", – зазначив Райдер.

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Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії.

А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".