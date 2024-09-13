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Пентагон (1376) росія (63568) санкції (11290) США (20980)

Пентагон взаємодіє з відомствами США, щоб Росія не отримувала технологій навіть в обхід санкцій

Речник Пентагону Патрік Райдер

Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами Сполучених Штатів для того, щоб позбавити Росію будь-яких можливостей отримувати американські технології, навіть в обхід санкцій.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політика Пентагону стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ залишається без змін, - Райдер

Представник Міноборони США зазначив, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб компоненти американського виробництва не з’являлися в зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Райдер.

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Топ коментарі
+8
***** дальнобойные балистические ракеты получил и насрать ему на санкции, а ети еще о каких то санкциях чешут. Да все ети санкции действуют только на долгосрочную перспективу. Иран всю жизнь под санкциями но клепает ракеты и дроны в таком количестве что даже раздает направо и налево всем террористам мира.
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13.09.2024 08:19
+5
Іран скопіював Ізраїльскі та американські дрони, кажуть що взяли збиті над Іраком, цілком можливо

але поставки такої кількості двигунів до них, чомусь не цікавлять ніколи нікого із західних політиків чи спецслужб

Експорт ресурсів з Ірану в обхід санкцій також чомусь захід не цікавить, перевантаження танкерів відбувається прямо в морі під носом у флота Сша і вони б могли легко це зупинити, але роблять вигляд що проблеми не існує
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13.09.2024 09:05
+4
можу привітати Пентагон ви не справились ! в кожній кацапській ракеті , в кожному іранському шахеді є американські технології .
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13.09.2024 08:19
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***** дальнобойные балистические ракеты получил и насрать ему на санкции, а ети еще о каких то санкциях чешут. Да все ети санкции действуют только на долгосрочную перспективу. Иран всю жизнь под санкциями но клепает ракеты и дроны в таком количестве что даже раздает направо и налево всем террористам мира.
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13.09.2024 08:19 Відповісти
ну не такі вже вони і "дальнобойные"
така собі срань...
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13.09.2024 08:24 Відповісти
Ну етой срани хватит дальности чтобы достать от границы и линии фронта всего любой город левобережной Украины, часть северной Украины включая северовосточную часть Киева и 120-ти километровую зону правобережья вдоль Днепра. И думаю что ето был всего пробник. Увидев что Запад кроме как наложить в штаны больше ничего не смог ответить, Иран еще даст ***** и ракеты с дальностью 900+км.
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13.09.2024 08:37 Відповісти
так чого ж Україна своє гарне не виробляє, а тільки канючить по всьому світу "надайте" і його ж обсірає?
начебто Америка українськi ракети в асфальт закатувала, а були ж ракети до слюнявого...
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13.09.2024 08:43 Відповісти
Но самое неприетное в етой "срани" что пусковые для етих ракет высокомобильные и мало заметные, замаскированные под обычные грузовики. Могут незаметно подобраться, выстрелить и уйти не дав время на реагирование. Так же как ети ракеты трудно сбиваемые. Нам бы такую ПВО сделать на базе обычного грузовика чтобы подкарауливать рашистские самолеты было бы просто замечательно.
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13.09.2024 08:45 Відповісти
"высокомобильные, малозаметные, замаскированные" - от вас поперло...
вони щє і в тепловізoрі не світяться...
іранське know how прям якесь...
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13.09.2024 08:52 Відповісти
Щось не бачив що ми колись знищили хоч одну установку Іскандера, вроді пару аналогів смерча зловили та і все

Погано розвинена дальня аерозвідка, супутник це добре але він не постійно висить над орками, ще є вплив погодніх умов, та ж хмарність і затримка передачі інформації
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13.09.2024 08:56 Відповісти
100+ км ми до туда не дотягуємося, щє дороги не проклали...
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13.09.2024 09:00 Відповісти
Мало розвинута дальня розвідка беспілотниками, через кількість яку постачають, та їх захищеність від Реб

а треба налагодити як у орків які постійно моніторять наші тили на 100-200 км
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13.09.2024 08:59 Відповісти
Американці " о санкциях чешут", а Найвєлічайшій Лідор світу-Боневтік Потужний Нетряпкович на днях заключив договір з угорцями на поставку російської нафти. То це обхід санкцій, чи виконання санкцій? Це на США напали кацапи, чи на Україну?
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13.09.2024 08:50 Відповісти
По цьому постачанні ми можемо всього не знати, наприклад що Угорщина взамін дала, можливо рішення щодо розблокування голосування по питаннях допомоги від ЄС

Також головним споживачем тієї нафти є компанія Mol, кінцевий власник якої Shell, компанія з американськими інвестиціями що моя сильну лобістьку групу як в Британії так і в Сша
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13.09.2024 09:15 Відповісти
можу привітати Пентагон ви не справились ! в кожній кацапській ракеті , в кожному іранському шахеді є американські технології .
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13.09.2024 08:19 Відповісти
Чіпи це готові виробии, а не технологіїї.
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13.09.2024 08:50 Відповісти
Іран скопіював Ізраїльскі та американські дрони, кажуть що взяли збиті над Іраком, цілком можливо

але поставки такої кількості двигунів до них, чомусь не цікавлять ніколи нікого із західних політиків чи спецслужб

Експорт ресурсів з Ірану в обхід санкцій також чомусь захід не цікавить, перевантаження танкерів відбувається прямо в морі під носом у флота Сша і вони б могли легко це зупинити, але роблять вигляд що проблеми не існує
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13.09.2024 09:05 Відповісти
чіпи самі контролюють технологічний процес і тому є частиною технології . без чіпів не працює жоден ******** станок і тому не можливо без чіпи дотримуватись технології . Україні забороняють бити по кацапії Скальпами бо там американські комплектуючи .
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13.09.2024 09:06 Відповісти
та знаємо все про гарні наміри, але якось це все мєєдлєно...
боюсь немає в України стільки чясу дочекатися поки це все і дійсно запрацює і кацапня видохнеться...
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13.09.2024 08:19 Відповісти
США розслідували, що багато мікросхем надходить в росію через Казахстан. Офіційна влада Казахстану звісно заперечує.
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13.09.2024 08:24 Відповісти
Казахстан Казахстаном, у нас в опі на армії крадуть як вічно жити намірялися, може з цого почяти?
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13.09.2024 08:35 Відповісти
Треба робити і те і інше. А ви що пропонуєте не звертати уваги на дії Казахстану, Арменії та інших.
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13.09.2024 11:26 Відповісти
пропоную почяти з власних крадіїв, а вже потім Казахстан...
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13.09.2024 11:30 Відповісти
Добре провели розслідування, чи є якісь дії в його результаті...

Те ж обслуговування орківських літаків, що скидають каби, французами на території Казахстану... які подальші дії, щось небачу попередження що вони попадуть під санції якщо продовжать це або покарання для виробників які масово продають туди компоненти, хоча згідно документів знають про кінцевого споживача
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13.09.2024 09:08 Відповісти
Ви що пропонуєте не звертати уваги на дії Казахстану, Арменії та інших?
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13.09.2024 11:28 Відповісти
Толку з тих рослідувань якщо за ними ніяких наслідків
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13.09.2024 11:42 Відповісти
А США це сцикуни чи серуни?
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13.09.2024 08:32 Відповісти
А на США хтось нападав? США розумні і потужні державники, на неї тільки через океан можуть гавкати, але навіть сорйозно в її бік московити подивитися бояться.
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13.09.2024 08:52 Відповісти
йшов третій рік великої війни
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13.09.2024 08:36 Відповісти
"Велика" вона лише для українців.
Навіть для більшості кацапів вона поки що непомітна, а що вже казати про Європу...
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13.09.2024 10:03 Відповісти
Вони будуть потужно взаємодіяти язиками, аж допоки ці ракети з їх технологіями не полетять їм же на голову. раніше тупим не дійде
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13.09.2024 08:39 Відповісти
Десять років як тужитеся і ніяк не перекриєте кацапам кислород.
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13.09.2024 08:49 Відповісти
Ми бачимо як вони не отримують технології. Ракетки їхні нашпиговані буквально вашими мікросхемами...
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13.09.2024 09:13 Відповісти
Скільки ж тут антиамериканських тролів розвелось, які насправді працюють на росію.
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13.09.2024 11:30 Відповісти
Все, кто утверждает, что не надо расследовать нарушение сенкций работают на рашку
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13.09.2024 22:38 Відповісти
 
 