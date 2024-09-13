Пентагон взаємодіє з відомствами США, щоб Росія не отримувала технологій навіть в обхід санкцій
Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами Сполучених Штатів для того, щоб позбавити Росію будь-яких можливостей отримувати американські технології, навіть в обхід санкцій.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.
"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.
Представник Міноборони США зазначив, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб компоненти американського виробництва не з’являлися в зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.
"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Райдер.
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така собі срань...
начебто Америка українськi ракети в асфальт закатувала, а були ж ракети до слюнявого...
вони щє і в тепловізoрі не світяться...
іранське know how прям якесь...
Погано розвинена дальня аерозвідка, супутник це добре але він не постійно висить над орками, ще є вплив погодніх умов, та ж хмарність і затримка передачі інформації
а треба налагодити як у орків які постійно моніторять наші тили на 100-200 км
Також головним споживачем тієї нафти є компанія Mol, кінцевий власник якої Shell, компанія з американськими інвестиціями що моя сильну лобістьку групу як в Британії так і в Сша
але поставки такої кількості двигунів до них, чомусь не цікавлять ніколи нікого із західних політиків чи спецслужб
Експорт ресурсів з Ірану в обхід санкцій також чомусь захід не цікавить, перевантаження танкерів відбувається прямо в морі під носом у флота Сша і вони б могли легко це зупинити, але роблять вигляд що проблеми не існує
боюсь немає в України стільки чясу дочекатися поки це все і дійсно запрацює і кацапня видохнеться...
Те ж обслуговування орківських літаків, що скидають каби, французами на території Казахстану... які подальші дії, щось небачу попередження що вони попадуть під санції якщо продовжать це або покарання для виробників які масово продають туди компоненти, хоча згідно документів знають про кінцевого споживача
Навіть для більшості кацапів вона поки що непомітна, а що вже казати про Європу...