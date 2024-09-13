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Новини Допомога Україні
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Конгрес США (1201) США (20980)

Майже $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів до кінця вересня, - AP

Близько $5,8 млрд допомоги США для України можуть згоріти, якщо Конгрес нічого не зробить

Наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.

Про це пише Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження на фінансування в будь-яку резолюцію, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня, щоб профінансувати федеральний уряд і запобігти його закриття.

Чиновники заявили, що сподіваються на продовження повноважень ще на один рік, але зауважили, що Пентагон розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. Які це саме варіанти – не уточнюють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім передав Конгресу звіт про стратегію щодо України, - Reuters

Американські посадовці повідомили, що спливає термін дії допомоги на близько $5,8 млрд за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA). Згідно з ним, допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США, що дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників

Термін дії ще $100 млн за PDA не спливає наприкінці місяця, зауважили співрозмовники.

Також, за їхніми даними, на допомогу Україні ще є трохи більш ніж $4 млрд за програмою USAI, термін дії яких теж не закінчиться цього місяця – вони діятимуть ще рік. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на виробництво озброєння, яке поставлять через рік чи більше.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун повідомляв, що контролер Пентагону (посадовець МО Штатів) надає вищому керівництву оборони та Збройних сил варіанти – і ті розглянуть способи використання фінансування за PDA та USAI.

Читайте також: Пентагон про залишки коштів для допомоги Україні: Збираємося використати все, що в нас є

Браун додав, що це фінансування може бути важливим для України, оскільки вона готується до зимових боїв.

За його словами, США могли б працювати з Україною над спроможностями протиповітряної оборони та здатністю захищати критичну інфраструктуру країни.

Також, наголосив генерал, важливо, як Україна організує свою оборону на зиму, щоб вона могла уповільнити російське просування у ці місяці.

"Нездатність американських парламентарів вжити заходів для цього фінансування може знову стати серйозною невдачею у боротьбі України з Росією лише через п'ять місяців після того, як Конгрес нарешті вийшов з тривалого і руйнівного глухого кута та ухвалив нове фінансування для України", - додає Associated Press.

Також читайте: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США: Ключове - ППО та зупинка спроб РФ подовжити війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+8
І знов починається цей ..лядський цирк. Тобто витратити ці гроші на допомогу Україні (як і було передбачено) вони не змогли? А тепер роблять всіх знов заручниками прийняття рішення у Конгресі???
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13.09.2024 09:04
+3
НУ не пропадать же добру? Я даже готов заплатить 20% налогов Манцеву Геть. Так и быть
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13.09.2024 09:15
+3
Тобто винен конгрес? А просто зараз передати те, що гниє на складах не можна? Треба на роки розтягувати?
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13.09.2024 09:34
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Тю, блін, не одне, так друге...
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13.09.2024 09:01 Відповісти
Відповідь уже була і позитивна. Просто не потрібно друкувати новини для новин. Хтось десь сказав...
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13.09.2024 09:49 Відповісти
Видно, сильно буратінка Байдена образив.
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13.09.2024 09:01 Відповісти
bred jakis....vsi košti razpisani po vremeņi , da covo tut kongress(jaki vže progolosuvav) ....šo ce isterika ot AP....popahivae rjuzke govno-vkidom
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13.09.2024 09:02 Відповісти
І знов починається цей ..лядський цирк. Тобто витратити ці гроші на допомогу Україні (як і було передбачено) вони не змогли? А тепер роблять всіх знов заручниками прийняття рішення у Конгресі???
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13.09.2024 09:04 Відповісти
я майже впевнена, що не вживе, це ж грьобана демократія..., а не проста та мерзенна автократія..., потрібні погодження, дебати й неквапливість у прийнятті рішень - швидкість у таких серйозних справах, то не завжди добре...
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13.09.2024 09:06 Відповісти
Оддайте их мне тогда
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13.09.2024 09:09 Відповісти
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13.09.2024 09:13 Відповісти
НУ не пропадать же добру? Я даже готов заплатить 20% налогов Манцеву Геть. Так и быть
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13.09.2024 09:15 Відповісти
Манцева на палю. Геть чисто
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13.09.2024 10:19 Відповісти
Какие не далекие чиновники там сидят. Деньги у них сгорят, деньги освоить не могут, наши уже бы давно плитку положили или в асфальт закатали
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13.09.2024 09:18 Відповісти
Оце буде ватра за 5,8 млрд$,!
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13.09.2024 09:19 Відповісти
Авжеж, цеж гамерика -ескалація, лінії, бо *уйло нападе. І ще й в нас вороги при владі...
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13.09.2024 09:20 Відповісти
Треба негайно оголошувати Штатам війну та швиденько здаватися, бо такими темпами кацапня за зиму до західного кордону дійде.
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13.09.2024 09:20 Відповісти
Хтось там дуже прокацаплений в адміністрації Байдена, все як ї в ОПі. Шукають всякий привід щоб якомога менше нашкодити кацапам.
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13.09.2024 09:22 Відповісти
Тобто винен конгрес? А просто зараз передати те, що гниє на складах не можна? Треба на роки розтягувати?
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13.09.2024 09:34 Відповісти
Та вони навіть не профінансували виробництво озброєння і крім 6млрд ще згорять і 4. Так бояться ескалації та поразки росії.
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13.09.2024 12:28 Відповісти
Байден не дасть ці гроші. Бо мститься за синочка-наркомана.
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13.09.2024 09:37 Відповісти
vam meņše "news-max" ta "ren-tv" divitis treba
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13.09.2024 09:40 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/articles/cdjw08e4jd7o Хантер Байден признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов. Ему грозит многолетний срок
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13.09.2024 12:16 Відповісти
i ? Baidenu voobše ņicovo ņēstoi pomilovti sina hotj zavtra.....ale vin ce ņerobit....
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13.09.2024 12:26 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-56656048 Сын за отца. Хантер Байден рассказал о наркозависимости и работе в украинской компании
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13.09.2024 12:20 Відповісти
i šo ?
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13.09.2024 12:25 Відповісти
наша пісня нова, починаєм знову,),
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13.09.2024 09:38 Відповісти
Майже $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти" ,,,,згоріти може вугілля в котлах.Американці, ще ті аферисти,щоб пообіцяти, а потім придумати "квартальне шоу" для світової спільноти, як не дати обіцяного.Війна в Україні від того, що куйло зрозумів цю правду про американців...
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13.09.2024 09:51 Відповісти
Не потрібно розписуватись за всі штати, є конкретні люди що затримують допомогу... це вже вдруге... перший раз така ж сума згоріла

Більше чим впевнений що до нового року ситуація вже не буде вирішуватись... рішення будуть приймати уже після 3 січня
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13.09.2024 10:07 Відповісти
не потрібно "вішати лапшу", БО саме конкретні люди розписуються за всі штати в міру дозволених ЦЕ ЇМ РОБИТИ законами США.
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13.09.2024 10:13 Відповісти
Ця війна когось дуже збагачує, тому вона буде тривати ще десятиріччя. Десять років вона іде, українці ще тримаються, то нехай ще десять років тримаються, а ми усім світом зачекаємо поки ***** здохне, а його «еліта» приповзе на колінах, щоб зняли санкції та поновили з ними відносини. Америка та Європа боїться нашої перемоги, тому ніяких дозволів на зброю по раськє вони не дадуть. Допомогу будуть затримувати, а потім геть знімуть.
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13.09.2024 09:53 Відповісти
ЄС та США з самого початку війни не ховаються від того що вони не хочуть нашої перемоги

Саліван давно вже говорить що перемога над рашею дестабілізує там ситуацію і до влади можуть прийти неадекватні політики в руках яких опиниться ЯО, хоча і без цього є хімзброя, бактерологічна і т.д. яку можуть примінити під час терактів

Вони працюють над тим щоб Україна не програла а раша погодилась на переговори і не більше
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13.09.2024 10:11 Відповісти
Салліван круглий ідіот , якщо вважає що зараз на болоті при владі - адекватні політики . Якщо вже це адекватні , то які ж тоді - неадекватні . !! Далі цих вже тільки хтось на кшталт - Чикатіла .
Будь який ІДІЛ зараз виглядає адекватніше ніж ***** , дімон , алєнєвод , депутати госдупи та ін ..
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13.09.2024 10:31 Відповісти
Нажаль якщо глянути з точки зору заходу то ні, х..ло зберіг всю їх власність, не порушив ніодин договір щодо ресурсів заходу і т.д., не підриває нічого там... як це Каддафі робив

а те що сюди ракети летять, то для заходу все далеко, більшість амерів скоріше всього навіть не знайдуть Україну на карті... таке собі реаліті шоу
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13.09.2024 11:46 Відповісти
Так а ті хто буде після ***** , вони хіба планують знищувати західну власність , порушувати договори і тд. ? Навіщо це їм . ? Це ж однаково що - власноруч рубати голову курці яка несе золоті яйця . Що якраз зараз і робить ***** і його неадекватні придворні холопи .
Більш дурнуватих , неадекватних і кінчених довбойопів ніж нинішня влада кацапії , там навряд чи вже знайдеш . Це - дно дна ..
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13.09.2024 13:13 Відповісти
То для нас він довбо...б і хворий на голову, і так воно є. таких політиків в дурку треба а не державою керувати.. ....напад був просто через те, що вони хочуть захватити нові ресурси для продажу .....тому ж заходу... так як споживання нафти і газу будуть скорочуватись до 2050 р...

А для них нажаль надійний партнер який не порушив домовленості... незважаючи на всі заяви про червоні лінії
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13.09.2024 14:06 Відповісти
Швець вже давно цю нісенітнецю пояснив, нащо знов підбурювати людей?
Якась маячня якогось неназваного про кінець вересня)))
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13.09.2024 10:04 Відповісти
Тут на форумі Швеця не слухають. Тут тільки зрада - тут же нє лохі какієто, щоб вникати в деталі
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13.09.2024 10:22 Відповісти
Таке відчуття, що США почали працювати не за Україну, а проти. Вставляють палки в колеса, як можуть, хоча на словах - поруч з Україною до кінця.
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13.09.2024 10:10 Відповісти
В мене теж на США надія вже майже розтанула .
Вся ця їхня крапельна допомога майже нічого не вирішує . Без неї Україна швидко програла б війну , а з нею це станеться повільно . Просто розтягнеться в часі . На жаль .!
Бо це не допомога , а якесь знущання . Якийсь божевільний експеримент на виживання в екстремальних умовах ...
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13.09.2024 10:44 Відповісти
може досить вже кацапську дезу розганяти?
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13.09.2024 10:47 Відповісти
Так навіть трампіський бот тут на форумі визнавав/говорив, що в законі США від 20/04.24р. про допомогу Україні передбачено, що Президент США має право просто повідомити Конгрес, що невикористані кошти з поточного фінансового року попросту переносяться на наступний фінансовий!

Це хто там з журиків Associated Press почав набріхувати?
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13.09.2024 10:50 Відповісти
Не треба вигадувати

Згідно закона, термін дії 7.8млрд PDA до 1 жовтня 2024

Адміністрація має варіанти:
- "згорає", тобто втрачають право на залишок PDA 5.8млрд
- оголошують надання PDA 5.8млрд, поставляють за один раз, можлива перемога України
або поставляють потроху, як це було з сумою 8.3млрд знайденою аудитом - там через рік, залишок теж 5.8млрд
- подати запит в Конгрес, щоб змінити вимогу закона, та подовжити термін дії

вибрали варіант запит в Конгрес
можна не давати PDA, та звинуватити Конгрес
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15.09.2024 02:18 Відповісти
******, хто би пистів про вигадки, як не платний брехун магашиський бот . Який, хоч і прочитав інфу тут на цензорі "", де є абзац з роз'ясненням, що є запасний варіант (передбачений тим же законом США від 20/04 про допомогу Україні) "в разі невдачі з продовженням Конгресом терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці"© - але досі бреше "допомога згорає"
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15.09.2024 09:46 Відповісти
Не треба брехати, що я таке писав "що в законі США від 20/04.24р. про допомогу Україні передбачено, що Президент США має право просто повідомити Конгрес"

Президеент може попросити Конгрес, який може відхилити, но в законі таке не передбачено

Який зараз стан?
1 жовтня залишок згорає.
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15.09.2024 11:40 Відповісти
Адміністрація Байдена-Гарріс як завжди голосно репетувала про "багатомільярдну допомогу Україні", а на ділі передала декілька пакетів по 200 млн і знову починає кивати на Конгрес. А хто заважав використати всю сумму до жовтня?
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13.09.2024 10:55 Відповісти
Тепер ви можете замислитись над перспективами України за президентства Камали Граріс. Якщо Трамп бачить Україну з замороженою війною і поза НАТО, то Камала ... взагалі нічого не бачить і чекає розпоряджень. Зараз від Байдена, а завтра ... мабуть від Обами. Може відставний сержант їй щось порадить...
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13.09.2024 11:23 Відповісти
Трамп такого не казав
Він казав, що план розкривати не буде поки не стане президентом.

Те що розказав Венс, не є планом Трампа
Трамп офіційно нікому не дозволяв виступати від його імені, та ще й з таким планом
Враховуючи його нарцисизм, план перемоги він буде представляти особисто
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15.09.2024 02:24 Відповісти
Який на фіг "план перемоги". Такого плану в принципі не може існувати бо врахувати всі фактори які щоденно змінюються нереально. Мета - припинити війну. А от "засоби припинення" це перемога, капітуляція або замороження війни. Питання стосовно війни та миру жоден президент демократичної країни одноосібно не приймає. В США можна призначити президентом якогось Бетмена або Чіпа і Дейла, але всі рішення, як завжди, будуть прийматися на Уолл Стріт.
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15.09.2024 10:59 Відповісти
Трактувати можна по різному
но в законі H.R.815 є два рази слово перемога України
хоча деталей немає
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15.09.2024 11:42 Відповісти
Перемога ЄС - переселення за умови демографічної кризи і низької народжуваності в ЄС конче необхідної для ЄС робочої сили білої раси християнського віросповідування в результаті планомірного і поступального занепаду їх держави протягом війни. ... Але ці плани не збудуться. Якщо Україну окупують кацапи то навчені власним досвідом українці залишать Європу, бо потрапити знову в війну з кацапнею за 10-15 років стане занадто реальною перспективою...
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15.09.2024 12:43 Відповісти
450млн населення ЄС
5-15млн нічого не вирішать глобально, навіть якщо всіх пересилити

І куди переселятись?
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15.09.2024 12:58 Відповісти
 
 