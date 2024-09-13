Майже $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів до кінця вересня, - AP
Наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.
Про це пише Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження на фінансування в будь-яку резолюцію, яку законодавці можуть ухвалити до кінця фінансового року 30 вересня, щоб профінансувати федеральний уряд і запобігти його закриття.
Чиновники заявили, що сподіваються на продовження повноважень ще на один рік, але зауважили, що Пентагон розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. Які це саме варіанти – не уточнюють.
Американські посадовці повідомили, що спливає термін дії допомоги на близько $5,8 млрд за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA). Згідно з ним, допомога надається з фонду адміністрації президента та наявних запасів Міністерства оборони США, що дозволяє американському лідеру швидко передавати допомогу із запасів держави для підтримки союзників
Термін дії ще $100 млн за PDA не спливає наприкінці місяця, зауважили співрозмовники.
Також, за їхніми даними, на допомогу Україні ще є трохи більш ніж $4 млрд за програмою USAI, термін дії яких теж не закінчиться цього місяця – вони діятимуть ще рік. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на виробництво озброєння, яке поставлять через рік чи більше.
Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун повідомляв, що контролер Пентагону (посадовець МО Штатів) надає вищому керівництву оборони та Збройних сил варіанти – і ті розглянуть способи використання фінансування за PDA та USAI.
Браун додав, що це фінансування може бути важливим для України, оскільки вона готується до зимових боїв.
За його словами, США могли б працювати з Україною над спроможностями протиповітряної оборони та здатністю захищати критичну інфраструктуру країни.
Також, наголосив генерал, важливо, як Україна організує свою оборону на зиму, щоб вона могла уповільнити російське просування у ці місяці.
"Нездатність американських парламентарів вжити заходів для цього фінансування може знову стати серйозною невдачею у боротьбі України з Росією лише через п'ять місяців після того, як Конгрес нарешті вийшов з тривалого і руйнівного глухого кута та ухвалив нове фінансування для України", - додає Associated Press.
Будь ласка, зачекайте...
Більше чим впевнений що до нового року ситуація вже не буде вирішуватись... рішення будуть приймати уже після 3 січня
Саліван давно вже говорить що перемога над рашею дестабілізує там ситуацію і до влади можуть прийти неадекватні політики в руках яких опиниться ЯО, хоча і без цього є хімзброя, бактерологічна і т.д. яку можуть примінити під час терактів
Вони працюють над тим щоб Україна не програла а раша погодилась на переговори і не більше
Будь який ІДІЛ зараз виглядає адекватніше ніж ***** , дімон , алєнєвод , депутати госдупи та ін ..
а те що сюди ракети летять, то для заходу все далеко, більшість амерів скоріше всього навіть не знайдуть Україну на карті... таке собі реаліті шоу
Більш дурнуватих , неадекватних і кінчених довбойопів ніж нинішня влада кацапії , там навряд чи вже знайдеш . Це - дно дна ..
А для них нажаль надійний партнер який не порушив домовленості... незважаючи на всі заяви про червоні лінії
Якась маячня якогось неназваного про кінець вересня)))
Вся ця їхня крапельна допомога майже нічого не вирішує . Без неї Україна швидко програла б війну , а з нею це станеться повільно . Просто розтягнеться в часі . На жаль .!
Бо це не допомога , а якесь знущання . Якийсь божевільний експеримент на виживання в екстремальних умовах ...
Це хто там з журиків Associated Press почав набріхувати?
Згідно закона, термін дії 7.8млрд PDA до 1 жовтня 2024
Адміністрація має варіанти:
- "згорає", тобто втрачають право на залишок PDA 5.8млрд
- оголошують надання PDA 5.8млрд, поставляють за один раз, можлива перемога України
або поставляють потроху, як це було з сумою 8.3млрд знайденою аудитом - там через рік, залишок теж 5.8млрд
- подати запит в Конгрес, щоб змінити вимогу закона, та подовжити термін дії
вибрали варіант запит в Конгрес
можна не давати PDA, та звинуватити Конгрес
Президеент може попросити Конгрес, який може відхилити, но в законі таке не передбачено
Який зараз стан?
1 жовтня залишок згорає.
Він казав, що план розкривати не буде поки не стане президентом.
Те що розказав Венс, не є планом Трампа
Трамп офіційно нікому не дозволяв виступати від його імені, та ще й з таким планом
Враховуючи його нарцисизм, план перемоги він буде представляти особисто
но в законі H.R.815 є два рази слово перемога України
хоча деталей немає
5-15млн нічого не вирішать глобально, навіть якщо всіх пересилити
І куди переселятись?