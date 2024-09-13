Єдиним виходом розв’язання "української кризи" є просування миру та переговорів, - Міноборони Китаю
Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь вважає, що переговори є єдиним шляхом вирішення таких конфліктів, як війна Росії проти України та війна на Близькому Сході.
Про це він заявив на форумі Сяншань у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HKFP.
Єдиним виходом для розв'язання таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - сказав міністр оборони Китаю на церемонії відкриття.
Цзюнь зауважив, що у війнах немає переможців, а "конфронтація нікуди не веде".
"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовлятися від діалогу і консультацій. Кінцем будь-якого конфлікту є примирення", - додав він, закликавши всі країни сприяти "мирному розвитку та інклюзивному управлінню".
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От ви китайці колись напали на В'єтнам, отримали там на горіхи, забралися додому та об'явили про "перемогу". То й навчить того ***** як треба робити, а не вписувати поспіхом захоплені землі у кацапську конституцію.
Не "криза" в Україні, а "криса" в Україні.
Зустрічають Брежнєва в пекінському аеропорту, Льоня ручкається з китайцем, а той представляється:
- Жуй ***!
Брежнев:
- Жуй сам!
Китаєць:
- А где же Брежнев??!
Потім повчає як нам бути.
Чому наші дипломати і досі не розяснили китайцям, що у нас не українська криза,
а кацапське вторгнення, захоплення нашої території, обстріли ракетами з території росії?