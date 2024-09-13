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Єдиним виходом розв’язання "української кризи" є просування миру та переговорів, - Міноборони Китаю

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь закликав до перемовин для завершення війни

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь вважає, що переговори є єдиним шляхом вирішення таких конфліктів, як війна Росії проти України та війна на Близькому Сході.

Про це він заявив на форумі Сяншань у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HKFP.

Єдиним виходом для розв'язання таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - сказав міністр оборони Китаю на церемонії відкриття.

Цзюнь зауважив, що у війнах немає переможців, а "конфронтація нікуди не веде".

"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовлятися від діалогу і консультацій. Кінцем будь-якого конфлікту є примирення", - додав він, закликавши всі країни сприяти "мирному розвитку та інклюзивному управлінню".

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Топ коментарі
+15
Лицеміри! Хто створив ту "українську кризу", від якої ви отримуєте зиск?
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13.09.2024 09:56
+14
лицемірству брехливих лицемірних китайських лицемірів немає меж...
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13.09.2024 09:55
+10
Пішли нахрен, вузькокі
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13.09.2024 09:55
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А для хороших переговоров необходимо продвижение китайской армии на свои исторические земли на Дальнем Востоке,тем более что все сиьирские части дохнут в украинских степях.
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13.09.2024 09:54 Відповісти
Пішли нахрен, вузькокі
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13.09.2024 09:55 Відповісти
Ще один китайський городовий
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13.09.2024 09:55 Відповісти
лицемірству брехливих лицемірних китайських лицемірів немає меж...
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13.09.2024 09:55 Відповісти
Лицеміри! Хто створив ту "українську кризу", від якої ви отримуєте зиск?
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13.09.2024 09:56 Відповісти
США потрібно вже розпочинати ліквідацію комуняцького китаю. Це та ж росія, тільки прищурена. І це питання часу, коли китайози розвяжуть війну з кимось з сусідів
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13.09.2024 09:57 Відповісти
如此推進，向俄羅斯施壓，要求從烏克蘭撤軍。
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13.09.2024 09:59 Відповісти
Ще раз,так українською.
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13.09.2024 10:27 Відповісти
Де ви прочитали про виведення рашистів з України?
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13.09.2024 10:44 Відповісти
Та хрен там "толчок", це ***** путлеровські свині хрюкають!
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13.09.2024 10:56 Відповісти
Ще одна порожня та беззмістовна заява. Вони їх штампують десятками, якщо не сотнями. Чи вони думають, що всі ідіоти та склеротики? Тіпа, забули, що війни закінчуються миром? І що конфронтвція це погано? Ну так до ***** нехай звертається. Той точно в маразмі повному...
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13.09.2024 09:59 Відповісти
Ідіть на х*й разом зі своїм планом
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13.09.2024 09:59 Відповісти
А можна ще так: "Іди дунь в цзюнь!".
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13.09.2024 10:29 Відповісти
А чого ці хунвейбіни не пропонують мирні переговори Тайваню ???
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13.09.2024 10:01 Відповісти
Китайськи пес-Єдиним РАШИСТСЬКИМ виходом розв'язання "української кризи" є просування миру та переговорів, але це не вихід , а рашистська окупація.ЄДИНИМ СПРАВЕДЛИВИМ ВИХОДОМ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ - Є ЦІЛКОВИТЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНОЇ РАШИСТОМ ,ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ .
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13.09.2024 10:04 Відповісти
"Антикризовий" комуняка, пішов найух!
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13.09.2024 10:04 Відповісти
Називай речі своїми іменами чурка яка "українська криза" ? чи язик не повертаєтся сказати російська агресія і геноцид рашиських варварів проти українського народу.За таким принципом захопленням японською армією китайських територій під час другої світової війни можна назвати китайська криза ? жаль і дурість що в 90 -х та нульових роках вкладали провідні західні країни інвестиції в Китай зробивши з нього ********* дракона.
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13.09.2024 10:06 Відповісти
Поки прищурені поци кажуть про "кризу в України", а не про війну України із їхнім дружбаном ху@лом-окупантом, вони є спільниками ху@ла.

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13.09.2024 10:07 Відповісти
Єдиним виходом є зупинення агресора.
От ви китайці колись напали на В'єтнам, отримали там на горіхи, забралися додому та об'явили про "перемогу". То й навчить того ***** як треба робити, а не вписувати поспіхом захоплені землі у кацапську конституцію.
Не "криза" в Україні, а "криса" в Україні.
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13.09.2024 10:07 Відповісти
Дурили, дурять і будуть дурити - у кітозо це в крові, бо чудово розуміють що ніхто на таких умовах не буде домовлятись, а послаблення підорафії їм на краще!
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13.09.2024 10:11 Відповісти
Кітайози, криза це у вас жовторилих, а в Україні, війна з вашими сородичами монголоїдами!!!
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13.09.2024 10:11 Відповісти
Сунь *** чай,про яку ти Українську кризу лопочиш,це до ***ла тобі треба звиртатись.
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13.09.2024 10:12 Відповісти
... просування миру..., це просування ординців на фронті, я вірно зрозумів товаришу маоіст?
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13.09.2024 10:17 Відповісти
Правильно каже це китайське політичне чмо ...просувайтеся разом з русньою, зі свожєю китайською зброєю, ,якою вбиваєте українців ... в зад, до своїх кордонів ...гребані комуняки ...азійське бидло !!!
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13.09.2024 10:18 Відповісти
А переговори про що?
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13.09.2024 10:20 Відповісти
Це вiн про просування рузького мiру каже?
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13.09.2024 10:22 Відповісти
Анекдот:
Зустрічають Брежнєва в пекінському аеропорту, Льоня ручкається з китайцем, а той представляється:
- Жуй ***!
Брежнев:
- Жуй сам!
Китаєць:
- А где же Брежнев??!
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13.09.2024 10:24 Відповісти
Нехай назве війну ВІЙНОЮ.
Потім повчає як нам бути.
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13.09.2024 10:27 Відповісти
Ну, не зовсім єдиний. Можна було ще й військовим шляхом ***** задавити, але Захід занадто сцикливий для цього. Мета США не перемога України, а "сильніша позиція на переговорах", отож все закінчиться переговорами.
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13.09.2024 10:28 Відповісти
100%. Гітлера "переконали" далеко не просуванням миру та переговорів.
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13.09.2024 10:48 Відповісти
Короткозорі,то й промови ніякі.
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13.09.2024 10:50 Відповісти
Косорилі макаки як завжди на прощо! Треба було у 1939 році китайцям "примиритися" з японцями, які окупавали найважливіші райони китаю? Англія та Франція вже у 1938 примирялися з гітлером у Мюнхені. Чим все закінчилося?
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13.09.2024 10:50 Відповісти
Загубившийся у подіях....
Чому наші дипломати і досі не розяснили китайцям, що у нас не українська криза,
а кацапське вторгнення, захоплення нашої території, обстріли ракетами з території росії?
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13.09.2024 10:52 Відповісти
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13.09.2024 14:41 Відповісти
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13.09.2024 14:43 Відповісти
І хто тут дипломат?
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13.09.2024 14:45 Відповісти
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13.09.2024 14:44 Відповісти
Єдиним напрямком, куди може йти Міноборони китаю, це за руським кораблем.
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13.09.2024 11:12 Відповісти
На арене очередной китайский клоун!
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13.09.2024 12:19 Відповісти
Ну то мирно, перемовляючись сам із собою, просунься *****!
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13.09.2024 12:54 Відповісти
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13.09.2024 14:49 Відповісти
ПНХ твари ускоглазая. Примирение ему подавай паскуде
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13.09.2024 16:15 Відповісти
 
 