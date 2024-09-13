Єдиним виходом розв’язання "української кризи" є просування миру та переговорів, - Міноборони Китаю

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь вважає, що переговори є єдиним шляхом вирішення таких конфліктів, як війна Росії проти України та війна на Близькому Сході.

Про це він заявив на форумі Сяншань у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HKFP.

Єдиним виходом для розв'язання таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - сказав міністр оборони Китаю на церемонії відкриття.

Цзюнь зауважив, що у війнах немає переможців, а "конфронтація нікуди не веде".

"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовлятися від діалогу і консультацій. Кінцем будь-якого конфлікту є примирення", - додав він, закликавши всі країни сприяти "мирному розвитку та інклюзивному управлінню".

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