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Румунія про атаку РФ на цивільне судно із зерном у Чорному морі: Ця безпрецедентна ескалація порушує міжнародне право

МЗС Румунії відреагувало на удар РФ по цивільному судну у Чорному морі

Міністерство закордонних справ Румунії прокоментувало російський обстріл цивільного судна, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту у Чорному морі.

Про це відомство заявило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Румунія рішуче засуджує атаку РФ на комерційне судно у Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни проти України порушує міжнародне право та загрожує глобальній продовольчій безпеці", - йдеться у заяві. 

У МЗС наголосили, що Росія повинна припинити напади на комерційні судна та почати поважати свободу судноплавства.

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Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.

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Ух ти!
Ну, зара Румунія їм вломить...
(чекає з нетерпінням)
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13.09.2024 13:18 Відповісти
Всім *****.....
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13.09.2024 13:21 Відповісти
безпрецедентна ескалація
новий рівень
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13.09.2024 13:23 Відповісти
А вбивство представників Червоного хреста не порушує міжнародне право?
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13.09.2024 13:26 Відповісти
А чого це Румунія засуджує. Чи судно було атаковане в її водах? Начебто в нейтральних. Тобто, засуджувати мали б усі країни які мають комерційний флот.
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13.09.2024 13:39 Відповісти
***** зламало ваше міжнародне право, потопталося по ньому і насрало на нього. От і все.
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13.09.2024 13:44 Відповісти
А Єгипт щось заявляв?
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13.09.2024 13:59 Відповісти
 
 