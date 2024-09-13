Румунія про атаку РФ на цивільне судно із зерном у Чорному морі: Ця безпрецедентна ескалація порушує міжнародне право
Міністерство закордонних справ Румунії прокоментувало російський обстріл цивільного судна, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту у Чорному морі.
Про це відомство заявило у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Румунія рішуче засуджує атаку РФ на комерційне судно у Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни проти України порушує міжнародне право та загрожує глобальній продовольчій безпеці", - йдеться у заяві.
У МЗС наголосили, що Росія повинна припинити напади на комерційні судна та почати поважати свободу судноплавства.
Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.
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Ну, зара Румунія їм вломить...
(чекає з нетерпінням)
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