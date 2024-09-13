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Пісторіус про дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях в РФ: Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міжнародне право не забороняє Україні бити по цілях на території Росії, але рішення про надання дозволу залишається за країнами, які постачають зброю

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час виступу в Берліні.

Пісторіус зазначив, що міжнародне право не забороняє такі дії. Однак рішення про те, чи варто дозволяти таке застосування, залишається за країнами, що постачають зброю, додав міністр.

Він наголосив, що США і Велика Британія можуть бути на межі того, щоб дозволити використання їхніх озброєнь для ударів по Росії.

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"Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях", - зазначив глава оборонного відомства.

Стосовно можливої реакції російського диктатора Володимира Путіна, який може розцінити такі дії як ескалацію конфлікту, Пісторіус заявив: "Погрози Путіна - це всього лише погрози. Він погрожує, коли хоче, і заманює, коли вважає за потрібне".

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Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії.

А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

Своєю чергою кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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Борис Пісторіус заявив, що міжнародне право не забороняє Україні бити по цілях на території Росії, але рішення про надання дозволу залишається за країнами, які постачають зброю

- А что скажет Наимудрейший?
- Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, - всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон - сон, или сон - про не-сон

(хф "Волшебная лампа Аладдина")
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13.09.2024 13:21 Відповісти
Якщо б була технічна можливість, то ЗСУ б давно нанесли масований удар по всіх жирних цілях вглибині території пітьми. І не чекали б на ніякі дозволи.
Бо заоаз всі ракети, поставлені Заходом Україні, містять обмеження щодо координат цілей, тому їх використання для таких завдань неможливе.
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13.09.2024 13:25 Відповісти
Хто-хто, міжнародне право говориш..... дозволяє....то чого ж ви гниди не надали жодної ракети для таких ударів.....
Клоун 🤡....
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13.09.2024 13:29 Відповісти
Міжнародне право мабуть не забороняє, а от партнери забороняють.
Забороняють на користь держави-терориста, яка, користуючись забороною, ще більше вбиває українських громадян та руйнує українську державу.
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13.09.2024 14:50 Відповісти
ой...да шо ви гаварітє
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13.09.2024 13:29 Відповісти
Американцы своим оружием по России не разрешают. Ждут, наверное, когда кацапы зайдут в Харьков или Запорожье. Вот по этим городам можно будет.
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13.09.2024 13:54 Відповісти
Дуже гарна заява !!! Дозвіли будуть 100% Тепер головне шоб зеленський🤡 не пиз * ів ...шо бити не можно ...
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13.09.2024 14:38 Відповісти
Європейська біла раса не повинна повторювати давніх помилок як у період з 1223 до 1242 року - 19 років - коли велася боротьба проти жовтошкірої вузькоокої кацапоорди. Поодинокі зусилля розрізнених європейських країн не призвели до перемоги над кацапомонгольською ордою. А ось 12 вересня 1683 року в битві біля гори Каленберг за Відень християнська об'єднана армія Імператорa Священної Римської імперії Леопольда Габсбурга і польського короля Яна III Собеського розгромила турецьку орду і не дозволила дикунам перетворити Відень на Стамбул-2 як Константинополь 29 травня 1453 року.
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13.09.2024 14:51 Відповісти
А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні по військових цілях в Росії. Джерело:

А хіба Байден чи хтось інший його "включав" і воно досі "включене" ?
Ще нема чого "виключати", спочатку мабуть включити необхідно
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13.09.2024 14:56 Відповісти
 
 