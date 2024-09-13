Пісторіус про дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях в РФ: Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що міжнародне право не забороняє Україні бити по цілях на території Росії, але рішення про надання дозволу залишається за країнами, які постачають зброю

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив під час виступу в Берліні.

Пісторіус зазначив, що міжнародне право не забороняє такі дії. Однак рішення про те, чи варто дозволяти таке застосування, залишається за країнами, що постачають зброю, додав міністр.

Він наголосив, що США і Велика Британія можуть бути на межі того, щоб дозволити використання їхніх озброєнь для ударів по Росії.

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"Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях", - зазначив глава оборонного відомства.

Стосовно можливої реакції російського диктатора Володимира Путіна, який може розцінити такі дії як ескалацію конфлікту, Пісторіус заявив: "Погрози Путіна - це всього лише погрози. Він погрожує, коли хоче, і заманює, коли вважає за потрібне".

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Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена опрацювує питання дозволу для України на удари американською зброєю по військових цілях на території Росії.

А Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден не виключає надання Україні дозволу на удари по військових цілях в Росії.

Своєю чергою кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.