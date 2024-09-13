Передані Іраном балістичні ракети посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по об’єктах поблизу лінії фронту, - британська розвідка
Поставлені Іраном балістичні ракети ближньої дії Fath-360 посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, вперше публічно представлена у 2020 році іранська Fath-360 може доставити 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менш ніж 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включно з тією, що здатна запускати до шести ракет.
"Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволить Росії зберегти більшу частину свого потенціалу далекого радіусу дії для використання проти цілей, розташованих у глибині України", - вважають у британській розвідці.
Також зазначається, що на сьогодні іранська військова допомога РФ у війні проти Україні включає постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів і велику підтримку виробництва БпЛА всередині країни.
"Постачання балістичних ракет свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією", - додали в розвідці Британії.
Іран передає РФ балістичні ракети
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
Будь ласка, зачекайте...
Що вам не зрозуміло про різні платформи та різне призначення?
Ця платформа зідрана з HIMARS, і вона "експортна" - для інших терористів типу Хезболли, а й тепер і кацапів.
а) пускова платформа;
б) пускова установка = пускова платформа + шасі.
Для вас немає різниці між ними?
З другого допису я писав саме про платформи.
То що буде "інша"? Пускова установка? Так, буде інша.
Я написав спочатку що воно "кругле", ви мені хочете чомусь довести що воно "не кругле", воно ще "кругліше"...
В мене ніде не зазначено що я маю на увазі лише пускові для Fath-360.
На вашому малюнку є ще Fateh 110, і мобільні пускові для них також маскують під цивільні вантажівки.
Я з самого початку мав на увазі іранські пускові взагалі, а не до конкретної ракети.
Вас дивує дірка в горі з якої може виїхати ракетна пускова, а цивільна вантажівка з пусковою - не дивує? Ваше право не вірити, але це не якесь ноу-хау і дуже дієвий засіб.
Чи ви не бачили фото та відео тунелів під Газою?
Чи вам не сподобалося моє про: "Часто, бо є різні пускові платформи, на фото лише одна з них."? Чим саме? Вас не дивує що існує і MLRS, і HIMARS?
Чи може: "...то вздор, чего не знает Митрофанушка."?
Ви: "ну чому ж часто? це у них обов'язкова опція. Тому фура з білою кабіною цілком законна ціль."
Я написав "часто", ви написали "обов'язкова опція". Тепер пошукайте на фото ту "обов'язкову опцію":
Думаю, як для Ірана, то маскування під цивільну вантажівку це не обов'язкова опція, а от як для рф, то думаю що да. Там не можно сподіватись на повну лояльність населення.
Блд..вже й матюків на такі новини невистачає.
Україна фактично наодинці воює проти всіх світових ує'банів. Тільки знай діпкорсьони підкидай...