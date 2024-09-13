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Велика Британія (5333) Іран (1973) розвідка (3804) балістичні ракети (355)

Передані Іраном балістичні ракети посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по об’єктах поблизу лінії фронту, - британська розвідка

Іран передав ракети РФ

Поставлені Іраном балістичні ракети ближньої дії Fath-360 посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, вперше публічно представлена у 2020 році іранська Fath-360 може доставити 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менш ніж 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включно з тією, що здатна запускати до шести ракет.

Також читайте: Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News (СУПУТНИКОВЕ ФОТО)

"Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволить Росії зберегти більшу частину свого потенціалу далекого радіусу дії для використання проти цілей, розташованих у глибині України", - вважають у британській розвідці.

Також зазначається, що на сьогодні іранська військова допомога РФ у війні проти Україні включає постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів і велику підтримку виробництва БпЛА всередині країни.

"Постачання балістичних ракет свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією", - додали в розвідці Британії.

Також читайте: Іранський депутат Ардестані: Тегеран змушений вести з Росією бартер, який передбачає відправку ракет та військових безпілотників до РФ

Іран передає РФ балістичні ракети

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

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Топ коментарі
+8
Британці там сильно стурбовані, чи ще не дуже? Думаю, не дуже, не по ним же битимуть.
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13.09.2024 14:51
+3
Дуже схоже на договорняк ультиматум між рашкою і США. Вони забороняють нам бити по рашці Атакамсами, а рашка не використовує ці іранські. Але впевнений. що рашка не втримається і моргне першою.
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13.09.2024 14:55
+2
Іранці часто маскують пускові під цивільні вантажівки, тобто прикриваються цивільними. ***** вже давно вчило своїх зомбі робити так само...
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13.09.2024 14:59
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Британці там сильно стурбовані, чи ще не дуже? Думаю, не дуже, не по ним же битимуть.
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13.09.2024 14:51 Відповісти
Дуже схоже на договорняк ультиматум між рашкою і США. Вони забороняють нам бити по рашці Атакамсами, а рашка не використовує ці іранські. Але впевнений. що рашка не втримається і моргне першою.
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13.09.2024 14:55 Відповісти
Іранці часто маскують пускові під цивільні вантажівки, тобто прикриваються цивільними. ***** вже давно вчило своїх зомбі робити так само...
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13.09.2024 14:59 Відповісти
ну чому ж часто? це у них обов'язкова опція. Тому фура з білою кабіною цілком законна ціль.
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13.09.2024 15:36 Відповісти
Часто, бо є різні пускові платформи, на фото лише одна з них.
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13.09.2024 15:48 Відповісти
Щось впевнений що саме такі і передали як на фото
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13.09.2024 15:52 Відповісти
Саме таки кацапам й потрібні.
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13.09.2024 15:57 Відповісти
ну так, кабіну можно пофарбувати у колір хакі.
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13.09.2024 15:53 Відповісти
Вам посперечатися заради суперечки?
Що вам не зрозуміло про різні платформи та різне призначення?
Ця платформа зідрана з HIMARS, і вона "експортна" - для інших терористів типу Хезболли, а й тепер і кацапів.
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13.09.2024 16:00 Відповісти
ну так, можно ще зняти тент-гармошку, і буде ще інша платформа. Вже більш "військова".
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13.09.2024 16:03 Відповісти
Платформа це пускова платформа, а шасі на яки вона встановлена - це інше.
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13.09.2024 16:11 Відповісти
ну так, можно платформу ще в автобус зі зйомним дахом запхати. Буде інша.
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13.09.2024 16:20 Відповісти
Є різні терміни:
а) пускова платформа;
б) пускова установка = пускова платформа + шасі.
Для вас немає різниці між ними?
З другого допису я писав саме про платформи.

То що буде "інша"? Пускова установка? Так, буде інша.

Я написав спочатку що воно "кругле", ви мені хочете чомусь довести що воно "не кругле", воно ще "кругліше"...
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13.09.2024 16:41 Відповісти
а, зрозумів. Я просто не бачив інших пускових платформ. Просто бачив одну і теж, просто на різних шасі, то з білою кабіною, тз червоною. Може вони ще зробили платформи для повітряного запуску, чи морського базування, я просто не в курсі.
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13.09.2024 17:17 Відповісти
Пускові установки є стаціонарні, є підземні, є ті що з тунелів виїжджають по рейках. Платформи різні, бачив десь на і 8 труб. Оті "високомобільні" схожі на HIMARS вони - так, маскують їх під цивільні, навіть на парадах так й демонструють.
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13.09.2024 17:40 Відповісти
про підземні ПУ Fath-360, чи такі що з виїжджають з тунелів не чув і не бачив. Мабуть інформації від естонської розвідки недостатньо щоб розібратись у цьому питанні. Треба якось з британською подружитись.
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13.09.2024 19:31 Відповісти
Краще Аман та Моссад.
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13.09.2024 20:22 Відповісти
я заздрю вашим можливостям. Фото установок Fath-360 у тонелях дуже секретні?
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13.09.2024 20:48 Відповісти
Ви вважаєте що саркастичне гімноїдство додає аргументів, чи це для їхньої заміни?
В мене ніде не зазначено що я маю на увазі лише пускові для Fath-360.
На вашому малюнку є ще Fateh 110, і мобільні пускові для них також маскують під цивільні вантажівки.
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13.09.2024 21:00 Відповісти
ну вибачаюсь, малюнку без Fath-3110 не знайшов. А якщо у вас є фото цих ракет на якіхось інших платформах, і якщо вони не секретні, то цікаво було би подивитись. Чи цікавість це теж гімноїдство?
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13.09.2024 21:05 Відповісти
Ви вибачаєтеся за те що не знайшли малюку без "старшої ракети"?
Я з самого початку мав на увазі іранські пускові взагалі, а не до конкретної ракети.
Вас дивує дірка в горі з якої може виїхати ракетна пускова, а цивільна вантажівка з пусковою - не дивує? Ваше право не вірити, але це не якесь ноу-хау і дуже дієвий засіб.
Чи ви не бачили фото та відео тунелів під Газою?
Чи вам не сподобалося моє про: "Часто, бо є різні пускові платформи, на фото лише одна з них."? Чим саме? Вас не дивує що існує і MLRS, і HIMARS?
Чи може: "...то вздор, чего не знает Митрофанушка."?
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13.09.2024 21:37 Відповісти
забагато питань, які не мають відношення до інших платформ цієї ракети.. Дякую за спілкування. Пошукаю сам.
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13.09.2024 21:56 Відповісти
Лише тут дві різних платформи:

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13.09.2024 22:01 Відповісти
Я: "Іранці часто маскують пускові під цивільні вантажівки, тобто прикриваються цивільними. ***** вже давно вчило своїх зомбі робити так само..."

Ви: "ну чому ж часто? це у них обов'язкова опція. Тому фура з білою кабіною цілком законна ціль."

Я написав "часто", ви написали "обов'язкова опція". Тепер пошукайте на фото ту "обов'язкову опцію":
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13.09.2024 22:12 Відповісти
о, дякую за фото, зберіг собі в меморіз. Це ж на передньому плані дійсно дуже схоже на Fath-360.
Думаю, як для Ірана, то маскування під цивільну вантажівку це не обов'язкова опція, а от як для рф, то думаю що да. Там не можно сподіватись на повну лояльність населення.
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13.09.2024 22:40 Відповісти
Аж полегшало!!! Що вб'ють не мене, а сусіда!!

Блд..вже й матюків на такі новини невистачає.
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13.09.2024 15:00 Відповісти
може варто прислати в іран голову їхнього посла?
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13.09.2024 15:09 Відповісти
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13.09.2024 15:17 Відповісти
А шо - красота.
Україна фактично наодинці воює проти всіх світових ує'банів. Тільки знай діпкорсьони підкидай...
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13.09.2024 15:33 Відповісти
До чого тут перси - в них священна війна з Ізраїлем, який і є в цих обставинах переможцем разом з Путіним. Так було в Сирії, коли Ізраїль і Путін її поділили, а Трамп це признав, один в один так тепер в Україні а трампісти, по суті сіоністи, підігрують своїм московським друзям.
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13.09.2024 15:43 Відповісти
Для таких висновків неодмінно треба служити у британській розвідці?
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13.09.2024 16:15 Відповісти
Нажаль наша вітчизняна ракетна програма поставлена клоунами на паузу в серпні 2019. Повномасштабна війна іде вже 3 роки, а пауза з ракетною програмою досі продовжуєтся. Гроші закатують в асфальт замість того, що би виробляти військову техніку.
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13.09.2024 19:32 Відповісти
 
 