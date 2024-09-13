Передані Іраном балістичні ракети посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по об’єктах поблизу лінії фронту, - британська розвідка

Поставлені Іраном балістичні ракети ближньої дії Fath-360 посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, вперше публічно представлена у 2020 році іранська Fath-360 може доставити 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менш ніж 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включно з тією, що здатна запускати до шести ракет.

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"Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії завдавати високоточних ударів по українських військових або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволить Росії зберегти більшу частину свого потенціалу далекого радіусу дії для використання проти цілей, розташованих у глибині України", - вважають у британській розвідці.

Також зазначається, що на сьогодні іранська військова допомога РФ у війні проти Україні включає постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів і велику підтримку виробництва БпЛА всередині країни.

"Постачання балістичних ракет свідчить про подальше поглиблення військових відносин між Іраном і Росією", - додали в розвідці Британії.

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Іран передає РФ балістичні ракети

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.