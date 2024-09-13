Фінляндія та Швеція не забороняють Україні бити їхньою зброєю по Росії, - очільники МЗС

Фінляндія та Швеція не запроваджують жодних конкретних обмежень на використання зброї, яка надається Україні.

Про це під час спільного брифінгу заявили міністерки закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та Швеції Марія Мальмер Стенергард, пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очільниці МЗС Фінляндії Валтонен, єдиним обмеженням є те, що зброя має використовуватися відповідно до міжнародного права.

Своєю чергою глава МЗС Швеції Стенергард сказала, що застосування переданої зброї не обмежується територією України. Вона може бути використана і для ударів по території Росії.

Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен уже заявляла, що Україна може бити по території Росії зброєю, наданою Фінляндією.

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