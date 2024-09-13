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Фінляндія та Швеція не забороняють Україні бити їхньою зброєю по Росії, - очільники МЗС

Фінляндія та Швеція не забороняють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Фінляндія та Швеція не запроваджують жодних конкретних обмежень на використання зброї, яка надається Україні.

Про це під час спільного брифінгу заявили міністерки закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та Швеції Марія Мальмер Стенергард, пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очільниці МЗС Фінляндії Валтонен, єдиним обмеженням є те, що зброя має використовуватися відповідно до міжнародного права.

Своєю чергою глава МЗС Швеції Стенергард сказала, що застосування переданої зброї не обмежується територією України. Вона може бути використана і для ударів по території Росії.

Нагадаємо, що раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен уже заявляла, що Україна може бити по території Росії зброєю, наданою Фінляндією.

Читайте також: Президент Фінляндії Стубб закликав зняти для України обмеження на удари вглиб РФ: Вони абсурдні
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Топ коментарі
+7
справжнi вiкiнгi i друзi
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13.09.2024 18:37
+5
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления
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13.09.2024 18:46
+4
А оговорился ли?
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13.09.2024 18:52
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справжнi вiкiнгi i друзi
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13.09.2024 18:37 Відповісти
Учитывая провокации орков на их кордонах ,они только обеими руками за.
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13.09.2024 18:42 Відповісти
Що Манергейми закінчились?
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13.09.2024 18:43 Відповісти
З за океану забороняти легше,а коли в тебе під боком непередбачувані довбограї,то краще нехай інші,в даному випадку українці оброзумлять ворога,ніж самому сидіти і чекати.
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13.09.2024 18:43 Відповісти
Мы выступаем за сохранение территориальной целости РФ и работаем над поставками средств для защиты ее суверенитета, - пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер оговорился во время выступления
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13.09.2024 18:46 Відповісти
А оговорился ли?
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13.09.2024 18:52 Відповісти
риторичне питання, але сумніви все таки є
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13.09.2024 19:05 Відповісти
В границах 991 года.
Не 1991 года, а 991 года
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13.09.2024 19:06 Відповісти
Шведи та Фіни, дайте рецепт ліків іншим керівникам інших структур та країн, для збільшення яєць ... Нехай проп'ють тиждень - два...
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13.09.2024 18:50 Відповісти
То ж дівчата ! ))
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13.09.2024 21:59 Відповісти
А де референдуми в цих країнах?
Без цього не будуть стріляти, напевно)))
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13.09.2024 18:59 Відповісти
А дозвільна папера з печатками є? Бо до зєд'єрмаків туго доходить. Та й буде на кого потім вину звалити в ''разі чого''.
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13.09.2024 19:12 Відповісти
У єрмака робота така --- "не пущать".
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13.09.2024 19:50 Відповісти
Дякуємо, дівчата !!
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13.09.2024 21:56 Відповісти
Цікаво *****: - купив машину, а де їздити продавець вказуватиме? То назуя така машина за мої гроші:
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14.09.2024 05:02 Відповісти
 
 