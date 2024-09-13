САП проситиме арешту для ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка із можливістю застави 40 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Підготували клопотання про обрання йому (Резніченку - ред.) запобіжного у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40 млн грн", - сказав Синюк.
Попередньо судове засідання має відбутися у понеділок. Підозру Резніченку вручили особисто, додав Синюк.
Нагадуємо, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.
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ДАТА!!- на початку листопада 2022 року журналісти оприлюднилиhttps://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-velyke-budivnytstvo-dnipropetrovshchyna/32111136.html розслідування ,
...з посади начальника https://suspilne.media/regions/dnipropetrovsk-region/ Дніпропетровської обласної військової адміністрації указом президента звільнено Валентина Резніченка. Очільника ОВА звільнили згідно з поданою ним заявою, хоча цій відставці передували розслідування та кримінальне провадження, пов`язані з його фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Та й проти нього самого згодом відкрили кримінальні провадження.
не пройшло ще й року? і тільки ця справа з цим любвєобільним мародеоолм!!!
А МОЖЕ У ВІЙСКОВИЙ ЧАС ЩОСЬ ТРЕБА ПРИШВИДШИТИ ? АААА швидко треба тільки дати втекти за кордон - а цей , мабутьз,зажлобився ділитися з Єрмаком?
Ну, я думаю, що за 960 лімонів можна найти в Австрії адвокатів, розповідать про політичні репресії і з Голіком шастать по нічним ресторанам...
Может пора с него спросить, что воров и мародеров назначает на эти должности, а потом позволяет им "тихо уйти в лес"?