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Новини Боротьба з корупцією
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Резніченко (517) САП (2164)

САП проситиме арешту для ексголови Дніпропетровської ОДА Резніченка із можливістю застави 40 млн грн

резніченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготували клопотання про обрання йому (Резніченку - ред.) запобіжного у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40 млн грн", - сказав Синюк.

Попередньо судове засідання має відбутися у понеділок. Підозру Резніченку вручили особисто, додав Синюк.

Також читайте: Мільярд на дороги для фітнестренерки: НАБУ провело обшуки у ексголови Дніпропетровщини Резніченка, – ЗМІ

Нагадуємо, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

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Топ коментарі
+7
З глузду вже з'їхали з цими заставами. Якого чорта? Хабарників / корупціонерів під час війни відпускати?
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13.09.2024 19:30
+6
Спиз@див більше 1млрд, залог 40млн.🤡
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13.09.2024 19:21
+3
Ну , знову йому нічого не буде. В перший раз трохи побув в тіні, і знову за дерибан сів. Ділиться з ким треба. Не тупий.
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13.09.2024 19:19
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"Как сказал президент, с коррупцией мы будем бороться после победы. То же самое сказал глава ОП, что коррупция - не главное, а главное сегодня - победа. Поэтому, я начинаю действовать в этих направлениях", - нардеп Тищенко

https://t.me/insiderUKR/82932
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13.09.2024 19:15 Відповісти
Ну , знову йому нічого не буде. В перший раз трохи побув в тіні, і знову за дерибан сів. Ділиться з ким треба. Не тупий.
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13.09.2024 19:19 Відповісти
А він ше не став на ноги? - сказавши - кому винен - прощаю
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13.09.2024 19:20 Відповісти
Спиз@див більше 1млрд, залог 40млн.🤡
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13.09.2024 19:21 Відповісти
Все правильно! Крав же ж не для того, аби усе повернути.
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13.09.2024 19:37 Відповісти
24 січня 2023 - ДАТА!!! указу президента ...

ДАТА!!- на початку листопада 2022 року журналісти оприлюднилиhttps://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-velyke-budivnytstvo-dnipropetrovshchyna/32111136.html розслідування ,

...з посади начальника https://suspilne.media/regions/dnipropetrovsk-region/ Дніпропетровської обласної військової адміністрації указом президента звільнено Валентина Резніченка. Очільника ОВА звільнили згідно з поданою ним заявою, хоча цій відставці передували розслідування та кримінальне провадження, пов`язані з його фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Та й проти нього самого згодом відкрили кримінальні провадження.

не пройшло ще й року? і тільки ця справа з цим любвєобільним мародеоолм!!!
А МОЖЕ У ВІЙСКОВИЙ ЧАС ЩОСЬ ТРЕБА ПРИШВИДШИТИ ? АААА швидко треба тільки дати втекти за кордон - а цей , мабутьз,зажлобився ділитися з Єрмаком?
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13.09.2024 19:26 Відповісти
вкрав 300 застава 40, профіт.
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13.09.2024 19:27 Відповісти
З глузду вже з'їхали з цими заставами. Якого чорта? Хабарників / корупціонерів під час війни відпускати?
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13.09.2024 19:30 Відповісти
Вкрав зі своєю сосалкою 2 мрд а 40мл застави різниця прокурору адвокату і судді?
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13.09.2024 19:35 Відповісти
А шо там просити, як він вже "екс"? Аааа, ну так... Це ж особистий друг буратінки... Тоді треба.
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13.09.2024 19:35 Відповісти
там декілька мільярдів вкрадено з початку великого крадівництва. 40 млн - адекватна застава, і 80 млн на руки кому треба
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13.09.2024 19:38 Відповісти
Татаров його випустить а потім за кордон.
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13.09.2024 19:41 Відповісти
А хто ж його туди призначив?
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13.09.2024 19:44 Відповісти
Вкрав мільярд - застава 40 лімонів!
Ну, я думаю, що за 960 лімонів можна найти в Австрії адвокатів, розповідать про політичні репресії і з Голіком шастать по нічним ресторанам...
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13.09.2024 19:50 Відповісти
Вы что, о#уели? Он же ещё не убежал.
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13.09.2024 19:50 Відповісти
А кто этих голов назначает и утверждает?
Может пора с него спросить, что воров и мародеров назначает на эти должности, а потом позволяет им "тихо уйти в лес"?
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13.09.2024 20:01 Відповісти
Интересно, а где оно будет до суда, прогуливаться вдоль границы?
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13.09.2024 20:12 Відповісти
А соучасниця побоку?
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13.09.2024 20:30 Відповісти
Шобло в своєму репертуарі ,вкрав 300 відав 40 ,
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13.09.2024 21:08 Відповісти
Це той, що заникав 800 вагонів гумунітарки.
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13.09.2024 21:13 Відповісти
Черговий етап "спортивної риболовлі" Спіймали,сфотографували, відпустили.
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13.09.2024 21:20 Відповісти
 
 