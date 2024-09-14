УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12158 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 987 13
крилаті ракети (1057) Чорне море (1620) Повітряні сили (2337)

В акваторії Чорного моря чотири носії "Калібрів" перебувають у готовності до застосування ракет, - Повітряні сили

корабель,ракети,калібр

Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливу загрозу ворожого удару крилатими ракетами "Калібр" з південного напрямку.

Про це інформеє Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - повідомили у Повітряних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 50 ракет X-101 щомісяця виробляє РФ, - ГУР МО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Сподіваємось, що Україна створює екіпажам цих носіїв "Калібрів" потужне відчуття занепокоєння і стурбованість перспективою приєднання до підводного крейсера Москва.
показати весь коментар
14.09.2024 00:24
+2
Американський Кірбі дав добро куйлу, на нанесення чергового ракетно шахедного удару по Україні..
показати весь коментар
14.09.2024 00:20
+2
"Буба",а чи то "вавка" в Тебе в голові.-
показати весь коментар
14.09.2024 00:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Американський Кірбі дав добро куйлу, на нанесення чергового ракетно шахедного удару по Україні..
показати весь коментар
14.09.2024 00:20 Відповісти
буба тобі дав добро - нe амеріканці,
бо якщо б ви витрачяли гроші на армію
то не могли б будувати дорогі, а це вас турбувало!
показати весь коментар
14.09.2024 00:40 Відповісти
"Буба",а чи то "вавка" в Тебе в голові.-
показати весь коментар
14.09.2024 00:51 Відповісти
це в твоєї голові і вавка ссанич і скрепа і зайва хромосома!
показати весь коментар
14.09.2024 00:54 Відповісти
і дуже погана в мене до тебе новина - це невиліковно.
показати весь коментар
14.09.2024 00:56 Відповісти
маю Тобі теж де що "шепнути".Про "невиліковність" ,мову ведуть "вар'яти".Це ,якщо Ти не скрепа, і не санич ,та маєш всі "клепки" в "макітрі" і второпав про що йдеться ???
показати весь коментар
14.09.2024 01:00 Відповісти
шептунів сам собі під одіялку запускай
показати весь коментар
14.09.2024 01:05 Відповісти
ось бачиш як "шептуни" витягнули "одіялку " .
показати весь коментар
14.09.2024 01:15 Відповісти
та бачю діда, бачю - сподіваюсь потужно шептунів запускаєш!
показати весь коментар
14.09.2024 01:22 Відповісти
Сподіваємось, що Україна створює екіпажам цих носіїв "Калібрів" потужне відчуття занепокоєння і стурбованість перспективою приєднання до підводного крейсера Москва.
показати весь коментар
14.09.2024 00:24 Відповісти
малюки на виїзд!
показати весь коментар
14.09.2024 00:48 Відповісти
Три підводні човни і ще якесь корито.
показати весь коментар
14.09.2024 02:21 Відповісти
гарна нагода показати Ф-16 в роботі .
показати весь коментар
14.09.2024 08:03 Відповісти
 
 