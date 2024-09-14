В акваторії Чорного моря чотири носії "Калібрів" перебувають у готовності до застосування ракет, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливу загрозу ворожого удару крилатими ракетами "Калібр" з південного напрямку.

Про це інформеє Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - повідомили у Повітряних силах.

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