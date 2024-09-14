В акваторії Чорного моря чотири носії "Калібрів" перебувають у готовності до застосування ракет, - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливу загрозу ворожого удару крилатими ракетами "Калібр" з південного напрямку.
Про це інформеє Цензор.НЕТ.
"В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - повідомили у Повітряних силах.
Топ коментарі
+5 Mykola Blogger
показати весь коментар14.09.2024 00:24
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар14.09.2024 00:20
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар14.09.2024 00:51
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Будь ласка, зачекайте...
бо якщо б ви витрачяли гроші на армію
то не могли б будувати дорогі, а це вас турбувало!