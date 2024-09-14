У Німеччині пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ
Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, очільником якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це Мютценіх розповів в інтерв'ю Rheinische Post.
"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх.
Він зазначив, що канцлер Шольц і президент України Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. Лідер СДП також підтримує це, вважаючи, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.
На думку Мютценіха, до контактної групи повинні також увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб відіграти роль посередників.
"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатонадійною та відігравати важливу посередницьку роль", - резюмував політик.
Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
І того... Юані закуповуйте.
ліві якщо не брешуть - значить померли
Дивні також тезіси цих перемовин:
-в НАТО не вступати
-армію скоротити
-сувернітет втратит
-территорії подарувати
Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
Ми не проти того, щоб Роіся забрала собі Баварію. Тут і говорити нема про що.
З ким переговори і про що...
Розтягнули борьбу з мігрантами, боялись прийняти рішення - програють вибори ультра-правим.
Розтягнули війну з росією, боялись прийняти рішення - поставили росію в альфа позицію.
Ліберали це БЕТА енергія. Бета-люди, боягузливі типу Саллівана, Шольца, Макрона.
НОВІ ШТАНГЕНЦИРКУЛІ - по адресі руцкого корабля.