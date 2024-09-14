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Німеччина (7091) Зеленський (22416) Шольц Олаф (1078) переговори з Росією (840)

У Німеччині пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ

Глава фракції СДПН у бундестазі Рольф Мютценіх про створення контактної групи

Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, очільником якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це Мютценіх розповів в інтерв'ю Rheinische Post.

"На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу", - заявив Мютценіх.

Він зазначив, що канцлер Шольц і президент України Зеленський погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті. Лідер СДП також підтримує це, вважаючи, що це дає можливість іншим країнам активізувати зусилля для припинення бойових дій.

На думку Мютценіха, до контактної групи повинні також увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, щоб відіграти роль посередників.

"У цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота контактної групи може бути багатонадійною та відігравати важливу посередницьку роль", - резюмував політик.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц вкотре заявив, що не відправить далекобійні ракети Taurus в Україну: Німеччина ухвалила чітке рішення

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Топ коментарі
+10
Про що можна домовлятися з ворогом, який поставив за мету фізичне знищення нашої країни?
Дивні також тезіси цих перемовин:
-в НАТО не вступати
-армію скоротити
-сувернітет втратит
-территорії подарувати
Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
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14.09.2024 15:04
+8
німці наївні думають впарити знову Мінск-3,трубопроводи полагодити качати у кацапів дешевий газ та жити довго та щасливо як будь то нічого не сталося,тільки вони не зрозуміли що світ вже змінився,тут або ми їх або вони нас,фарш з орків не можливо провернути назад)
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14.09.2024 14:54
+8
Ні друга світова, ні сьогоднішня третя, світ так нічому не навчила... Підорафія і кітозо, іран, ірак, Сирія, Лівія та інші, будуть вічно калатати світ - бо це їх природа і якщо їм не дати по руках і головах то це тільки заохочить до цього клубу ще більше царьків!
З ким переговори і про що...
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14.09.2024 15:09
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німці наївні думають впарити знову Мінск-3,трубопроводи полагодити качати у кацапів дешевий газ та жити довго та щасливо як будь то нічого не сталося,тільки вони не зрозуміли що світ вже змінився,тут або ми їх або вони нас,фарш з орків не можливо провернути назад)
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14.09.2024 14:54 Відповісти
З окопа пишеш про Мінські, львів'янине?
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14.09.2024 14:56 Відповісти
я з Запоріжжя ,ні не з окопа з дивана
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14.09.2024 14:57 Відповісти
Диван хоча б турбореактивний? Бо, ****, до позицій поки добіжиш... Плити з броніків викидаємо.
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14.09.2024 15:00 Відповісти
А що не так в його коменты? Втомився выд выйни
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14.09.2024 15:13 Відповісти
поки такі герої як ти, тримають фронт, то не втомився
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14.09.2024 16:04 Відповісти
я тебе питав? Чи ти до всякої шилини затичка? Ще одна шалупонь 13.09.24 р. народження з'явилась
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14.09.2024 16:15 Відповісти
чого за п'ятку кусаєш? я ж тобі нічого поганого не сказав.
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14.09.2024 19:00 Відповісти
за окопи хто базікав? Сам, мабуть, Покровськ борониш?
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14.09.2024 19:10 Відповісти
Ну що ж.. 70 з гаком % , готуйте лопати, рівняти з землею могили ;народжених для війни;
І того... Юані закуповуйте.
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14.09.2024 14:54 Відповісти
невже хтось вважає,що зараз не публічно відбуваються договорняки..?
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14.09.2024 14:57 Відповісти
Вибач, але договорняки були вже давно, в Омані. Зараз іде денаціоналізація України.
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14.09.2024 15:06 Відповісти
Нема там з ким і про що домовлятися. Нацисти россії не можуть тримати взятих на сеье зобов'язань навіть 10 секунд після підписання чергових угод про мир.
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14.09.2024 15:06 Відповісти
"Він зазначив, що канцлер Шольц і президент України погоджуються, що зараз гарний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів"

ліві якщо не брешуть - значить померли
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14.09.2024 15:03 Відповісти
************ до переговорів - Бояться - шо як рашка сильно просяде іі Китаи підімне
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14.09.2024 15:03 Відповісти
Про що можна домовлятися з ворогом, який поставив за мету фізичне знищення нашої країни?
Дивні також тезіси цих перемовин:
-в НАТО не вступати
-армію скоротити
-сувернітет втратит
-территорії подарувати
Все це скінчится новою, ще більш страшною різаниною.
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14.09.2024 15:04 Відповісти
Переговорів про що?

Ми не проти того, щоб Роіся забрала собі Баварію. Тут і говорити нема про що.
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14.09.2024 15:06 Відповісти
Ні друга світова, ні сьогоднішня третя, світ так нічому не навчила... Підорафія і кітозо, іран, ірак, Сирія, Лівія та інші, будуть вічно калатати світ - бо це їх природа і якщо їм не дати по руках і головах то це тільки заохочить до цього клубу ще більше царьків!
З ким переговори і про що...
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14.09.2024 15:09 Відповісти
Західний ліберальний світ - слабохарактерний і туповатий. Ліберали це катастрофа і деградація західного світу.

Розтягнули борьбу з мігрантами, боялись прийняти рішення - програють вибори ультра-правим.

Розтягнули війну з росією, боялись прийняти рішення - поставили росію в альфа позицію.

Ліберали це БЕТА енергія. Бета-люди, боягузливі типу Саллівана, Шольца, Макрона.
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14.09.2024 15:11 Відповісти
А чому вважаєте що хтось з них хоче боротись з мігрантами, мігранти це їх електорат та дешева робоча сила
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14.09.2024 15:24 Відповісти
І що ж робить?
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14.09.2024 15:25 Відповісти
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14.09.2024 15:14 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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14.09.2024 15:16 Відповісти
Давайте ганси, ще й бабцу Меркель запросить. В неї великий досвід ублажати *****
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14.09.2024 15:19 Відповісти
Раша хоче зняття санкцій і повернення заморожених грошей. Але і нам вибори потрібні
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14.09.2024 15:22 Відповісти
Мабуть, Меркельша, про свого друха вАлАдІміра, клопочеться перед Шольцем?? Підгорає у них!! Стільки смертей приніс, в Україну з 2014 року, її «корєш», - воєнний злочинець з московії …, у обмилка, діарея!
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14.09.2024 15:23 Відповісти
Все-таки умовив Зеля Шольца! Хоча писали, що Шольц не погоджувався.
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14.09.2024 15:36 Відповісти
Може їм Будапештський меморандум показати, і хто там серед гарантів безпеки?!
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14.09.2024 15:53 Відповісти
кучма . чого він не сидить за зраду?
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14.09.2024 16:18 Відповісти
А при чём тут Китай, Індія, Туреччина та Бразилія???
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14.09.2024 15:56 Відповісти
давно б так
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14.09.2024 16:16 Відповісти
НИКАКИХ "переговоров", только БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ.
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14.09.2024 16:45 Відповісти
Украина это как бульдог который вцепился в горло , поэтому это дело времени когда свино-сабаки падут.
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14.09.2024 16:46 Відповісти
Контактна група для переговорів має сенс, якщо є предмет для переговорів. А оскільки предмет переговорів відсутній, то всі ці ініціативи мертвонароджені.
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14.09.2024 16:49 Відповісти
Кляті українці вже бюргерам пива спокійно не дають випити сидячи біля каміну на російському газі.
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14.09.2024 17:06 Відповісти
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14.09.2024 17:20 Відповісти
....німецьки гондураSи - йдіть на Х. !! .....
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14.09.2024 17:34 Відповісти
Це другий крок їхнього плану. Першим був заперечення трансферу Тельця. Третій буде - запропонувати Україні капітулювати.
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14.09.2024 17:54 Відповісти
Господин,Шольц, ви1943-45. Мы тоже смогли бы договориться?.
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14.09.2024 19:25 Відповісти
Интерес Германии и россеи важней чем жизни Украинцев?
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14.09.2024 19:28 Відповісти
краще б літаки і ракети, то й переговори були б потрібні лише узьким
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14.09.2024 20:23 Відповісти
так шольц це ж меркельшин бухгалтер, справа комсомолки живе і процвітає
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14.09.2024 20:26 Відповісти
Лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, очільником якої є канцлер запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною та Росією. Джерело:

НОВІ ШТАНГЕНЦИРКУЛІ - по адресі руцкого корабля.
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14.09.2024 22:47 Відповісти
 
 