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НАТО (6207) Роб Бауер (49)

ЗСУ довели усьому світу, що немає нічого, чого б вони не могли зробити. Їм потрібна лише наша підтримка, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що Україна заслуговує на невтомну підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на відкритті щорічного виїзного засідання Військового комітету НАТО у Празі.

"Збройні сили України довели усьому світу, що немає нічого, чого б вони не могли зробити. Все, що їм потрібно, – це наша підтримка, і вони матимуть її. Не лише зараз, не лише під час війни, а й у наступні десятиліття. Кожного дня ми стаємо дедалі більш взаємосумісними, і одного дня ми стоятимемо пліч-о-пліч під прапором НАТО. Україна заслуговує на нашу невтомну підтримку", - сказав він.

Бауер нагадав, що дев'ять років тому тодішній керівник Військового комітету НАТО, а нині президент Чехії Петр Павел сказав, що лідери НАТО не мають втрачати фокус у тактичних подіях, мусять розглядати їхні довгострокові наслідки у стратегічному вимірі. Саме такий підхід демонструє сьогодні Україна, наголосив Бауер.

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"Нас всіх надихає, як українські брати по зброї та головнокомандувач генерал Сирський роблять це. У хаосі війни він та його штаб зберігають стратегічне бачення, креативність та військову винахідливість", - зазначив Бауер.

Він зауважив, що за часів посилення конфліктів, політичного тиску та дедалі більш складної та мінливої безпекової ситуації важливо відрізняти тактичне від стратегічного, випадкове від системного, а також відрізняли короткострокові дії від їхніх довгострокових наслідків. Лише тоді НАТО зможе відповідним чином проводити прогнозування та забезпечувати відповідь на загрози.

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Топ коментарі
+10
Так, нам потрібна підтримка. Але не словами. Слова вже набридли незалежно від їх змісту та палкості. Давайте ******* зброю в достатній кількості і без ультиматумів щодо її використання. І тоді українці покажуть результат який буде корисний всім - голову *****.
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14.09.2024 17:32
+5
ну так, західні армії майже не мають натренованих і стійких до важких умов бійців на кшталт legion etrangere, тому вони ніколи не будуть готові до війни з супротивником, якій не цінує своє життя від слова "зовсім".
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14.09.2024 18:20
+4
Ось, кого треба нам замість Арахламідії. Сказав, як відрубав
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14.09.2024 17:36
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Так, нам потрібна підтримка. Але не словами. Слова вже набридли незалежно від їх змісту та палкості. Давайте ******* зброю в достатній кількості і без ультиматумів щодо її використання. І тоді українці покажуть результат який буде корисний всім - голову *****.
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14.09.2024 17:32 Відповісти
Від доброго слова навіть скотина вагу набирає
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14.09.2024 17:39 Відповісти
І снарядів більше стає.
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14.09.2024 17:57 Відповісти
Думка впливового військового багато чого варта
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14.09.2024 18:10 Відповісти
Набрати в ютуб
Новая реклама о помощи Украине от избирательной кампании Харрис/Уолза 2024
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14.09.2024 17:51 Відповісти
"Вы говорите, говорите! Вам это ничего не стоит, а нам приятно!" (с)
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14.09.2024 17:34 Відповісти
Ось, кого треба нам замість Арахламідії. Сказав, як відрубав
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14.09.2024 17:36 Відповісти
"бауер" )) треба пожити, щоб відчути ньюанси з обох сторін ))
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14.09.2024 17:42 Відповісти
Тих балачок...можна вже томи писати,так само як озабочєнності.
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14.09.2024 17:53 Відповісти
Це як відкоркувати пляшку шампанського. Бах!- й накатили! Та заслужено вжили. За ПЕРЕМОГУ!!!
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14.09.2024 17:55 Відповісти
Так підтримуите а то тільки один на одного киваєте
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14.09.2024 17:56 Відповісти
Це як на ринзі підтримувати під спину боксера легкої ваги, щоб він швидко не впав, поки більший супротивник його ******* з двох рук рукавичками в яких закладені КАБи. Таким чином через декілька років він набуде такого бойового досвіду, що ваші армії просто ******* при перших же боєзіткненнях.
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14.09.2024 17:56 Відповісти
воно то да. ну особисто я, просто не уявляю навіть натівського солдата, який просто не буде далі войувати. не прийнявши зразу ж душ, після того, як йому за шиворот, впаде хвоя з сосни. він же далі просто не зможе навіть сидіти в засідці! (з власного досвіду спілкування з одни місцевим мілітарним майором, мисливцем по хоббі)
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14.09.2024 18:07 Відповісти
ну так, західні армії майже не мають натренованих і стійких до важких умов бійців на кшталт legion etrangere, тому вони ніколи не будуть готові до війни з супротивником, якій не цінує своє життя від слова "зовсім".
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14.09.2024 18:20 Відповісти
Друже, ти в своєму житті взагалі бачив хоч одного солдата з любої з країн НАТО? навіть не НАТО, взагалі з любої країни?
Ти начитався кацапських наративів, типу, "без кокаколи пєндоси в бой нє ідут..."
Я воював пліч о пліч і з американцями, і з британським САС, і з французами, і з іспанцями, і колумбійцями, навіть японцями.
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14.09.2024 18:59 Відповісти
додам за американців. Усі поголовно абсолютно безпорадні у побуті, але класні воїни. Жити з ними в одній хаті - це кабздєц. Свинюшник. Але як на позицію - одне задоволення. Залізна дисципліна.
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14.09.2024 19:03 Відповісти
)) та то їм просто хвоя за шиворот на позиції не падала.
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14.09.2024 19:13 Відповісти
Магній падав. І не тільки.
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14.09.2024 19:22 Відповісти
Вечная мулька совковых ментиков для лохов по первой ходке. Плохой и хороший следователь. На вшивость мы запад проверили войной. Не прошли они--- вшивые! Надо бы выйти или денонсировать нашу подпись под Будапештом-94. Глянем на реакцию.
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14.09.2024 19:09 Відповісти
Хоча би за руки не тримали.
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14.09.2024 19:57 Відповісти
Курську атомну схватьть за яйця, дуже прошу!
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14.09.2024 22:10 Відповісти
 
 