ЗСУ довели усьому світу, що немає нічого, чого б вони не могли зробити. Їм потрібна лише наша підтримка, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що Україна заслуговує на невтомну підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на відкритті щорічного виїзного засідання Військового комітету НАТО у Празі.

"Збройні сили України довели усьому світу, що немає нічого, чого б вони не могли зробити. Все, що їм потрібно, – це наша підтримка, і вони матимуть її. Не лише зараз, не лише під час війни, а й у наступні десятиліття. Кожного дня ми стаємо дедалі більш взаємосумісними, і одного дня ми стоятимемо пліч-о-пліч під прапором НАТО. Україна заслуговує на нашу невтомну підтримку", - сказав він.

Бауер нагадав, що дев'ять років тому тодішній керівник Військового комітету НАТО, а нині президент Чехії Петр Павел сказав, що лідери НАТО не мають втрачати фокус у тактичних подіях, мусять розглядати їхні довгострокові наслідки у стратегічному вимірі. Саме такий підхід демонструє сьогодні Україна, наголосив Бауер.

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"Нас всіх надихає, як українські брати по зброї та головнокомандувач генерал Сирський роблять це. У хаосі війни він та його штаб зберігають стратегічне бачення, креативність та військову винахідливість", - зазначив Бауер.

Він зауважив, що за часів посилення конфліктів, політичного тиску та дедалі більш складної та мінливої безпекової ситуації важливо відрізняти тактичне від стратегічного, випадкове від системного, а також відрізняли короткострокові дії від їхніх довгострокових наслідків. Лише тоді НАТО зможе відповідним чином проводити прогнозування та забезпечувати відповідь на загрози.

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