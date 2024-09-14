Адміністрація Байдена просить Конгрес продовжити термін використання $5,8 млрд для України, - The Hill

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу із запитом щодо продовження повноважень "президентських списань" для надання зброї Україні до 2025 року, щоб 5,8 млрд доларів, які залишилися, були доступними і після 30 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, Білий дім просить, щоб продовження повноважень включили до відповідної резолюції з винятками, яку запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон. За поточних юридичних умов ці 5,8 млрд "згорять", якщо не будуть використані до кінця вересня.

"У нас залишилося 5,9 млрд для України за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA; надання зброї із запасів армії США. – Ред.). Уся ця сума, за винятком 100 млн, має бути використана до кінця фінансового року… Міноборони продовжить надавати Україні пакети допомоги за цим механізмом у близькому майбутньому та працює з Конгресом, щоб продовжити дію PDA і після завершення фінансового року", – прокоментував виданню речник Пентагону Пет Райдер.

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Повідомляється, що помічник одного із членів Конгресу прокоментував виданню, що в разі невдачі з продовженням терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці. Проте це вважають гіршим варіантом, аніж отримати продовження.

Зокрема, можливі певні юридичні труднощі з виділенням допомоги одразу на всю суму – наприклад, деякі складові допомоги у цей момент можуть бути відсутні на складах, що буде формальною перешкодою.

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Нагадаємо, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.