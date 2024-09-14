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Новини Допомога Україні
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Адміністрація Байдена просить Конгрес продовжити термін використання $5,8 млрд для України, - The Hill

Конгрес США

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу із запитом щодо продовження повноважень "президентських списань" для надання зброї Україні до 2025 року, щоб 5,8 млрд доларів, які залишилися, були доступними і після 30 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, Білий дім просить, щоб продовження повноважень включили до відповідної резолюції з винятками, яку запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон. За поточних юридичних умов ці 5,8 млрд "згорять", якщо не будуть використані до кінця вересня.

"У нас залишилося 5,9 млрд для України за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA; надання зброї із запасів армії США. – Ред.). Уся ця сума, за винятком 100 млн, має бути використана до кінця фінансового року… Міноборони продовжить надавати Україні пакети допомоги за цим механізмом у близькому майбутньому та працює з Конгресом, щоб продовжити дію PDA і після завершення фінансового року", – прокоментував виданню речник Пентагону Пет Райдер.

Також читайте: Майже $5,8 млрд допомоги США Україні можуть "згоріти", якщо Конгрес не вживе заходів до кінця вересня, - AP

Повідомляється, що помічник одного із членів Конгресу прокоментував виданню, що в разі невдачі з продовженням терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці. Проте це вважають гіршим варіантом, аніж отримати продовження.

Зокрема, можливі певні юридичні труднощі з виділенням допомоги одразу на всю суму – наприклад, деякі складові допомоги у цей момент можуть бути відсутні на складах, що буде формальною перешкодою.

Також читайте: Можливості Байдена підтримати Україну скорочуються, - Wall Street Journal

Нагадаємо, наприкінці вересня закінчиться термін дії фінансування допомоги Україні на майже 6 мільярдів доларів, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону із надсилання Києву зброї з власних запасів.

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Топ коментарі
+11
Зараз ці гроші ніби доступні, але все одно дають по каплі.
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14.09.2024 19:00
+8
А що їм заважало зробити ще пів року тому?
І важливо. А в планах на 2025 рік взагалі є гроші для допомоги Україні?
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14.09.2024 18:46
+7
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14.09.2024 18:44
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Шось пізно - Конгрес може тягнути Мурчика за хвоста
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14.09.2024 18:39 Відповісти
Так тут же є абзац з роз'ясненням, що є запасний варіант (передбачений тим же законом США від 20/04 про допомогу Україні) "в разі невдачі з продовженням Конгресом терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці
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14.09.2024 18:55 Відповісти
Проте це вважають гіршим варіантом, аніж отримати продовження. Джерело:
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14.09.2024 19:05 Відповісти
Тоді навіщо доводити ситуацію з допомогою озброєнням до абзаців?
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14.09.2024 19:05 Відповісти
Щоб укри не захопили 6 областей параші і не запропонували бартер мокшам на 2 самміті миру.
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14.09.2024 19:35 Відповісти
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14.09.2024 18:44 Відповісти
Ошукані лохи здивовані що ***** бреше
Та воно взагалі є патологічним брехуном - воно бреше, а потім й сам починає вірити у ту брехню.
Якщо вірити кацапській конституції то зараз війна йде здебільшого на території так званої росії. Але ж - кому та кацапська конституція цікава...?
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14.09.2024 19:35 Відповісти
On the website of Yuri Rashkin there is a new ANTI-PUTIN video from the Harris team in support of Ukraine
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14.09.2024 18:45 Відповісти
А у действующего вице-президента США больше нету никаких возможностей помочь Украине, кроме как записать потужный видосик ?
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14.09.2024 20:20 Відповісти
А що їм заважало зробити ще пів року тому?
І важливо. А в планах на 2025 рік взагалі є гроші для допомоги Україні?
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14.09.2024 18:46 Відповісти
пів-року тому до закінчення фінансового року США було ще пів-року
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14.09.2024 18:52 Відповісти
Зараз ці гроші ніби доступні, але все одно дають по каплі.
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14.09.2024 19:00 Відповісти
Гроші не стріляють, як відомо.
На вказану суму Держдепу необхідно ще знайти на військових складах США потрібні Україні зброю та ********** за умови їх заміщення/відновлення запасу на складах на таку ж суму.
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14.09.2024 21:41 Відповісти
Щось підказує, що будуть мурижити це питання і потім скажуть: хотіли як краще ....
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14.09.2024 21:14 Відповісти
Для чого тримають? Дайте Бредлі,Абрамси,снаряди для Хаймерсів,Атакамси з дозволом бити по ращі ітд
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14.09.2024 21:23 Відповісти
 
 