На Херсонщині ворог хоче підійти якнайближче до берега Дніпра, кидає туди додаткові сили, - ОСУВ "Таврія"

У Херсонській області росіяни хочуть підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як зазначив Лиховій, противник хоче підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

"Ворог туди навпаки кидає додаткові сили. В цих боях за острови беруть участь підрозділи РФ зі складу 144 та 205 мотострілецьких бригад, 337 десантно-штурмового полку, 28 мотострілецького полку, 126 окремої бригади берегової охорони та 61 бригади морської піхоти", - повідомив речник.

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Він зауважив про розмаїття російських силовиків з різних структур окупаційної армії, які залучені до задач на лівому березі Дніпра та островах, якими противник хоче, можливо, наблизитися до Херсону на відстань ближчих обстрілів.

"Хоча там і так працює артилерія та ударні безпілотники", - додав він.

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