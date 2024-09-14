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Таврія (204) Херсонщина (5366) Лиховій Дмитро (71) Дніпро річка (13)

На Херсонщині ворог хоче підійти якнайближче до берега Дніпра, кидає туди додаткові сили, - ОСУВ "Таврія"

ОСУВ

У Херсонській області росіяни хочуть підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як зазначив Лиховій, противник хоче підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

"Ворог туди навпаки кидає додаткові сили. В цих боях за острови беруть участь підрозділи РФ зі складу 144 та 205 мотострілецьких бригад, 337 десантно-штурмового полку, 28 мотострілецького полку, 126 окремої бригади берегової охорони та 61 бригади морської піхоти", - повідомив речник.

Також читайте: Сили оборони уразили дві ворожі системи ППО в районах Українки та Покровська, - ОСУВ "Таврія"

Він зауважив про розмаїття російських силовиків з різних структур окупаційної армії, які залучені до задач на лівому березі Дніпра та островах, якими противник хоче, можливо, наблизитися до Херсону на відстань ближчих обстрілів.

"Хоча там і так працює артилерія та ударні безпілотники", - додав він.

Також читайте: Зросла кількість штурмів та обстрілів на Таврійському напрямку, найбільше ворог тисне на лівобережжі Дніпра, - ОСУВ "Таврія"

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Топ коментарі
+4
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14.09.2024 20:54
+4
Смішно. А що там з виробництвом власних ракет? Напевно за три роки лідОр і єщо команда маладая налагодили і профінансували виробництво хоч десятка-двух ? Якщо десятки мільярдів є на марафони,дороги, серіали та іншу хню, то і на озброєння точно виділено гору грошей?
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14.09.2024 21:15
+3
Де ж славнозвісний супутник притулки бл? Я думаю європейці які займалися цією схемою відмивання майже мільярда, просто самі акуєлі що за такі гроші в підтвердження можна роздрукувати якісь фейкові сертифікати і показати фото з гуглу. Тільки українців можна так наіпати, а вони ще з тебе месію зроблять.
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14.09.2024 21:20
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14.09.2024 20:54 Відповісти
Смішно. А що там з виробництвом власних ракет? Напевно за три роки лідОр і єщо команда маладая налагодили і профінансували виробництво хоч десятка-двух ? Якщо десятки мільярдів є на марафони,дороги, серіали та іншу хню, то і на озброєння точно виділено гору грошей?
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14.09.2024 21:15 Відповісти
А чим були уражені десятки НПЗ на території рашки? А чим були знищені 4 російські авіабази з усім авіаційним озброєнням лише за останні 2 місяці? А чим були підпалені десятки складів нафтопродуктів на території рашки? Мавіками? Чи сходом божественного вогню?
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14.09.2024 21:40 Відповісти
Чим? Після кожного такого випадку є повно відео з нашими мопедами . А ракети де бл? Б'ють по нпз мопедами ,бо їх легко підпалити . А про знищення 4 авіабаз з усім озброєнням - це взагалі треш і пздьож , в кожному випадку по 1-2 літаки максимум були знищені або пошкоджені. Досить цієї пропаГандонської хні про мільярди дерев і 2-3 тижні.
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15.09.2024 01:08 Відповісти
Якщо наші мопеди будуть підпалювати кацапські НПЗ і бази зберігання нафтопродуктів, якщо наші мопеди будуть топити залізничні пароми в порту Кавказ, то нехай будуть мопеди. Я вважаю, що краще хмара із 100 мопедів, ніж одна ракета, яку збити - раз плюнути! А от зграю мопедів не перестріляєш. При цьому ця зграє буде дешевше ніж твоя понтова ракета! Такі як ти верещали, що треба будувати флот, щоб захищатися. А розумні люди придумали надводні дрони і знищили ними половину кацапського флоту. Такі як ти, верещали, що треба зробити мільйони стугн, але копійчані дрони палять кацапську броньовану техніку не гірше. Поки такі як ти верещать замість того, щоб щось корисне зробите для ЗСУ, розумні люди придумують нові й нові якісні засоби ураження. Тому таким як ти я рекомендую почати працювати руками або головую на користь ЗСУ, або просто завалити свою ротяку.
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15.09.2024 01:34 Відповісти
Ти **** шашличний гандон бл, як би не такі як ти пдараси 73%-ні -то ***** не полізло б в лютому на все готове для нього, якби не такі пдараси дєрмаковські як ти - то не прикривали б ракетні програми (ти навіть зараз шматок лайна стверджуєш що вони не потрібні), якби не такі як ти обісцяні свідки сватів - то зелені пдараси не обкрадали б Україну на сотні мільярдів , а готувалися б до нараду ,про який попередили, якби не такі віслюки оманські як ти - то в Україні на всі провладні місця не попризначали б десятки фсбешних кротів.
І таких "як би" можна тобі мерзота ще десятки написати, тому таким як ти ****м я рекомендую закрити пздаки і готувати носи, бо ви всі зелені уйопки які лижете сраку фсбешному ліДору будете ходити без них, щоб зразу було видно падалЬяковських мразот .
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15.09.2024 02:49 Відповісти
Де ж славнозвісний супутник притулки бл? Я думаю європейці які займалися цією схемою відмивання майже мільярда, просто самі акуєлі що за такі гроші в підтвердження можна роздрукувати якісь фейкові сертифікати і показати фото з гуглу. Тільки українців можна так наіпати, а вони ще з тебе месію зроблять.
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14.09.2024 21:20 Відповісти
А це тут до чого ,не потрібно ,корчити з себе "захисників Європи " ( "про захист " європейці і не просили ) як це розповідає найвеличніший з з лідОрів. ,бо європейці до 1991 року обходились і без нашого захисту,
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14.09.2024 21:27 Відповісти
Десь, на підході до рашистів, теліпається баканов, резніков, богдан, гончарук, дубілєт, ціла рота, усіляких держСекретарів з ЦОВВ та секретаріату КМУ…. Вони ж, проходили таємні збори, десь, аж у Полтаві, на курсах…
Єрмак і зеленський, і ті, навіть не відають, де саме….бо, чисто «НЕЗЛАМНІ», прямо у цьому пункті десь…
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14.09.2024 21:28 Відповісти
Які це ще додаткові сили - зеленский сказав шо сили рашистів, котрі віни перебросили на курщину саме з цьго участку фронту. От де вона правда викривається. Як сказав нарік - все йде по плану.
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14.09.2024 21:29 Відповісти
 
 