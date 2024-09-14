Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Зокрема, міністр навів приклад Німеччини.

"Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу", пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків.

Також читайте: Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський

"Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції", – зауважив він.

"Є простий метод допомогти Україні – припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", – закликав польський міністр, наголосивши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки

Своєю чергою ініціатива польського міністра підтримав очільник МЗС Андрій Сибіга, який виступав разом з ним на панельній дискусії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців, - Сибіга