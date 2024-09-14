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Сікорський (200) Євросоюз (12770) чоловіки (143)

Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації

Сікорський закликав країни ЄС припинити підтримувати українських чоловіків

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Зокрема, міністр навів приклад Німеччини.

"Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу", пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків.

Також читайте: Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський

"Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції", – зауважив він.

"Є простий метод допомогти Україні – припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", – закликав польський міністр, наголосивши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки

Своєю чергою ініціатива польського міністра підтримав очільник МЗС Андрій Сибіга, який виступав разом з ним на панельній дискусії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців, - Сибіга

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Топ коментарі
+27
Я думав, що допомогу надають лише немічним жіночкам з дітьми і стареньким особам, а виявляється ні. Дійсно - ці гроші краще використати для ЗСУ.
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14.09.2024 23:29
+26
Та надають, а от Португалуя, Іспанія, Греція, Італія, чось там повиплачували півроку по 400 євро на особу( тульки при визначені майнового стану) і допобачення. А навіть маленька Чехія до сьогодні сплачує все і всим...
Повністтю підтримую думку, що гроші " на підтримку бугаїв закордоном" потрібно перахувати в фонд військової допомоги Україні.
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14.09.2024 23:55
+20
А чим чоловіки, яким вдалося незаконно чкурнути за кордон, кращі за тих, які залишились в Україні?
Ті, які чкурнули, після війни спокійно повернуться, не зробивши для перемоги України взагалі нічого. А ті, які залишились, частина з них загине або стане непрацездатними після поранень на фронті.

Тому все правильно. Взагалі, яка може бути допомога здоровим чоловікам? Нехай валять працювати!!! А ще краще - нехай повертаються або забороніть їм в'їзд, щоб вони не повернулись "на все готове", поки інші воювали і гинули за них.
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14.09.2024 23:32
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От того что ты ставишь смайлики в конце каждого сообщения, смешнее твои "шутки" не становятся. Ну ничего, подрастешь поймешь. Хотя сильно сомневаюсь, да и плевать
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15.09.2024 22:16 Відповісти
А навіщо платити яку допомогу здоровим чоловікам працездатного віку?
Хай заробляють.
А те що припинення халяви спонукає чоловіків повернутись в Україну - то повна дурня.
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15.09.2024 00:07 Відповісти
Краще сказати йому а давай почніть з Польщі. А краще відправляйте українців додому 18-60 років.А також жінок з медичною освітою бо вони теж мають бути на обліку.І подивимосяА ти друже з своїм довгим язиком підеш їх усіх замінеш попрацювати за них.
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15.09.2024 00:09 Відповісти
Все правильно, если ухилянты, то они вообще преступники, их депортировать надо, а не деньги платить.
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15.09.2024 00:16 Відповісти
Есть приговоры судов? ))
А хоть бы и были приговоры - в Украина НЕ ПРАВОВОЕ государство, поэтому все её заявления в том числе путём "приговоров" НИКЧЕМНЫ!

НЕТ, они НЕ ПРЕСТУПНИКИ и НЕ УХИЛЯНТЫ!
Они СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ!
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16.09.2024 16:56 Відповісти
Цього польського фашиста хвилює кількість українських чоловіків в його країні?
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15.09.2024 00:30 Відповісти
Він хоче, щоб українці виграли якомога більше часу на розбудову його армії, яка почалася в 2022, тому воно зацікавлена у відправлені всіх чоловіків на фронт, а з жодного поляка не повинен впасти ні один волосок
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15.09.2024 01:00 Відповісти
він не фашист, кацапе, він "панский бєло-поляк"

неучі, геть забули совкову пропаганду ! 😂👍
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15.09.2024 01:07 Відповісти
Такі панські бєло-поляки і штовхнули українців бігти за дніпровські пороги і створювати там Козачі Січі. А потім штовхнули Хмельницького в московські обійми, через те, що він програв Королівському війську польському і задля збереження хоч якихось здобутків пішов в обійми іншому злу - московському, яке в ті часи здавалося меншим ніж польське
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15.09.2024 01:31 Відповісти
Що значить "штовхнули"? Ніхто не біг. Попросили в польського короля дозволу, він погодився. Всім було добре. Про "кріпаків", які "бігли за пороги", це все російські казочки. Січ була заснована військовими
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15.09.2024 08:32 Відповісти
Хруню кацапський, і у тебе нарешті ус атклєілса.
Давно я тебе підозрівав.
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15.09.2024 09:11 Відповісти
Той, хто в Україні не працював, той ніде працювати не буде. І вже навряд завербується в українське військо. Таких краще брати на облік з забов'язенням відмічатись два рази на місяць
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15.09.2024 00:31 Відповісти
Питання, а як прожити, коли не працювати? за які ши-ши жити, жерти хочеться хоч раз на день, а це гроші, про інше я промовчу (одяг і т.д.). В Україні навіть бомжі бутилки і картон тягають, щоб прожити, всі щось роблять. Циган давно не бачив - десь пропали.

Ану напишіть де це в Україні можна отак сісти, не працювати і ще і жити. В Європі так можна, там таке є, дають гроші на прожиток, і живуть так багато біженців різних, а в України де таке? Я маю знайомих за кордоном з України, то вони всі давно пашуть на роботах, на оті подачки то не життя, а бомжування, що таке навіть 500 євро для Польщі? Там оренда кімнати і пожерти вже в стільки стане і то можна не вписатися.
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15.09.2024 20:04 Відповісти
Євро-бусифікація!!
Профінансуйте ТЦК, закликає шлімазл...
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15.09.2024 00:35 Відповісти
нє гоні лошадєй, троль!

коли займуть кацапи Лівобережжя, європейські ТЦК у європейських бусах доставлять всіх ухилянтів в Україну.

НАТО чітко сказало: допоможемо, а самі в Україну ні ногою!
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15.09.2024 01:10 Відповісти
Негайно припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації по 500 а то і 1000 євро бо в нас яблоки немає кому збирати
Якщо в тексті є хоч одне слово про гроші - негайте часу вникати в сенс а просто відкиньте все інше бо мова йде саме про гроші....
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15.09.2024 01:09 Відповісти
гроші дезертирам і ледацюгам?

за що ?
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15.09.2024 01:12 Відповісти
Ну да за що гроші інвалідам, та наглядачам за інвалідами, багатодітним батькам, батькам одинокам та іншим "дезертирам"? Хто буде вирішувати чи підлягає людина призову чи - ні.
А от за що в самій Україні платять мусорам, 45 річним мусорам-пенсіонерам, усіляким там дбр, набу та інш при тому що вони усі до одного складали присягу а в окопи пішли одиниці?
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17.09.2024 00:45 Відповісти
лафа для дармоїдів закінчується - скоро всіх в ЄС заставлять арбайтен, вивчили вони пару слів чи ні, а працювати доведеться, теперішня міграційна політика стала зовсім непопулярна серед місцевих
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15.09.2024 01:11 Відповісти
И это хорошо!
И это правильно!
М.С.Горбачьов

у эвропейців своїх проблем вистачає
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15.09.2024 01:15 Відповісти
В Польше и Чехии работают около двух третей украинских беженцев, в Великобритании - более половины. https://www.dw.com/ru/germania/t-17972898 В Германии - https://www.dw.com/ru/bezency-v-germanii-kto-skolko-polucaet-i-na-cto-imeet-pravo/a-66988511 лишь каждый пятый . Эти цифры содержатся в исследовании, подготовленном социологом Дитрихом Тренхардтом (Dietrich Thränhardt) для Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-*****-Stiftung) в ноябре 2023 года. Однако ученый Мюнстерского университета пришел к выводу, что это не связано с выплатой государственных пособий беженцам. Потому что в Дании работает больше украинских беженцев, чем в Германии, - 78 процентов, также https://www.dw.com/ru/svecia/t-18609571 в Швеции и https://www.dw.com/ru/korolevstvo-**********/t-18609475 Нидерландах (более 50 %). И в этих странах также долговременно выплачиваются государственные пособия.

Исследование показывает, что особенно много беженцев трудоустроены в странах, где существует легкий https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/t-18123999 доступ к рынку труда . В https://www.dw.com/ru/polsa/t-18609250 Польше , Чехии, Дании, Нидерландах и Ирландии действуют простые цифровые процедуры, которые позволяют решить все правовые и социальные вопросы одним заявлением. В Нидерландах для скорейшего поиска работы задействованы агентства временного трудоустройства. В Италии и Словакии украинские врачи и медсестры легко находят работу
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15.09.2024 10:28 Відповісти
Як же цікаво злягаються українські нафронтники і польский шовініст-українофоб.
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15.09.2024 01:26 Відповісти
В них одна ціль - знищити українську націю, просто в одних це несвідомо - одурманені телемарафонною пропагандою, а в інших цілком прораховано
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15.09.2024 01:49 Відповісти
Всім байдуже на українську націю.
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15.09.2024 23:22 Відповісти
Це ж тепер і потап з вінником, сольським та рєзніковим мусять повернутися? Вони ж військовозобов'язані та високомотивовані!
Чи друзям кагалу не ЄС, а Україна платить?
На них подібні заклики не поширюються?
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15.09.2024 05:54 Відповісти
Они и так работают. Доп выплаты это скорее как бонус плюс. От того что вы им перестанете платить 300 злотых они домой не поедут за вас воевать😁
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15.09.2024 08:22 Відповісти
портянками смердить,кацап🖕
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15.09.2024 09:39 Відповісти
Голос в пустку. Заявляти - на це грошей не треба.
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15.09.2024 08:50 Відповісти
Ніхто із моїх знайомих не виїхав з України під час війни .
Виїхали раніше,від безробіття,безгрішшя,особливо сільські жителі.
Причому деякі повернулися після 24.02.саме для захисту.
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15.09.2024 09:24 Відповісти
Нехай той Сікорський не несе маячню.Два роки з родиною в Польщі.Я інвалід2 групи ні едного злотого допомоги ми не отримали, отримують напевно жінки на діточок
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15.09.2024 09:25 Відповісти
Яке тут завивання стоїть.... Від ухилянтсько-біженських квіточок,що здриснули за кордон з мріями про дармові євро і тих пацюків,що ще в Україні але мріють здриснути,лунає суцільний стогін. Немає вам куди подітися,квіточки з повадками крис? В Україні ТЦК,в Європі на вас вже роздивилися-сцяними ганчірками виганятимуть,а на Рашці воєнкоми з повістками. А ви проривайтеся в Китай,там такого добра як ви не бачили,може трошки протримаєтеся?
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15.09.2024 09:37 Відповісти
До речі,я хоч і дуже критично ставлюся до пшекляндців але у цьому питанні їх розумію: "наші" ухилятсько-біженські квіточки,ніде правди діти,просто кінчене бидло,ведуть себе гірше свиноти і кацапні. З останнього: "наша" квіточка Діма,19 рочків,під дією алкоголю і наркоти,забарикадувався у квартирі у Варшаві,почав з балкона обстрілювати перехожих,поліцію,палити на балконі ганчір"я...Що поляки повинні думати про бидланів-біженців??
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15.09.2024 09:46 Відповісти
І тут українці винні ))) Всякі араби, чорношкірі, з Гази біженці, індуси і т.д. нормально, не заважають і плодяться як кролі, а українці стали поперек горла. Хто був, то все це бачив, що наприклад Франція скоро стане Африкою з такими темпами, а в різних країнах Європи вже є ціли сектори мусульманського світу і нормально, це їм не заважає.
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15.09.2024 09:47 Відповісти
Та давати польське громадянство?
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15.09.2024 10:13 Відповісти
Какое дело пану Сикорскому? Поляки стали проигрывать конкуренцию украинцам на европейских рынках труда? Ну то не удивительно.
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15.09.2024 11:51 Відповісти
ну я думаю що якусь допомогу отримуюю певно 1% українців-ті що і тут не потрібні (я думаю ви зрозуміли про кого я) а решта вже давно працюють,і платять податки в Польші.думаю що просто сидіти у Польші за 500 євро -це абсурд
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15.09.2024 15:21 Відповісти
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