Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації, наголосивши, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
Сікорський заявив, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.
Зокрема, міністр навів приклад Німеччини.
"Зараз у Німеччині українці, які там перебувають під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу", пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків.
"Щось подібне у Нідерландах, не знаю напевно суми у Франції", – зауважив він.
"Є простий метод допомогти Україні – припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову – це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", – закликав польський міністр, наголосивши, що Польща не надає подібної соціальної підтримки
Своєю чергою ініціатива польського міністра підтримав очільник МЗС Андрій Сибіга, який виступав разом з ним на панельній дискусії.
Будь ласка, зачекайте...
Хай заробляють.
А те що припинення халяви спонукає чоловіків повернутись в Україну - то повна дурня.
А хоть бы и были приговоры - в Украина НЕ ПРАВОВОЕ государство, поэтому все её заявления в том числе путём "приговоров" НИКЧЕМНЫ!
НЕТ, они НЕ ПРЕСТУПНИКИ и НЕ УХИЛЯНТЫ!
Они СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ!
неучі, геть забули совкову пропаганду ! 😂👍
Давно я тебе підозрівав.
Ану напишіть де це в Україні можна отак сісти, не працювати і ще і жити. В Європі так можна, там таке є, дають гроші на прожиток, і живуть так багато біженців різних, а в України де таке? Я маю знайомих за кордоном з України, то вони всі давно пашуть на роботах, на оті подачки то не життя, а бомжування, що таке навіть 500 євро для Польщі? Там оренда кімнати і пожерти вже в стільки стане і то можна не вписатися.
Профінансуйте ТЦК, закликає шлімазл...
коли займуть кацапи Лівобережжя, європейські ТЦК у європейських бусах доставлять всіх ухилянтів в Україну.
НАТО чітко сказало: допоможемо, а самі в Україну ні ногою!
Якщо в тексті є хоч одне слово про гроші - негайте часу вникати в сенс а просто відкиньте все інше бо мова йде саме про гроші....
за що ?
А от за що в самій Україні платять мусорам, 45 річним мусорам-пенсіонерам, усіляким там дбр, набу та інш при тому що вони усі до одного складали присягу а в окопи пішли одиниці?
И это правильно!
М.С.Горбачьов
у эвропейців своїх проблем вистачає
Исследование показывает, что особенно много беженцев трудоустроены в странах, где существует легкий https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/t-18123999 доступ к рынку труда . В https://www.dw.com/ru/polsa/t-18609250 Польше , Чехии, Дании, Нидерландах и Ирландии действуют простые цифровые процедуры, которые позволяют решить все правовые и социальные вопросы одним заявлением. В Нидерландах для скорейшего поиска работы задействованы агентства временного трудоустройства. В Италии и Словакии украинские врачи и медсестры легко находят работу
Чи друзям кагалу не ЄС, а Україна платить?
На них подібні заклики не поширюються?
Виїхали раніше,від безробіття,безгрішшя,особливо сільські жителі.
Причому деякі повернулися після 24.02.саме для захисту.