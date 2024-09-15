Ще приблизно 700 воїнів "Азову" перебувають у полоні, - керівниця патронатної служби бригади Толкачова
Ще майже 700 воїнів бригади "Азов" перебувають нині у російському полоні.
Про це заявила керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ще приблизно 700 людей (перебувають у полоні. - Ред.). Точно я не можу сказати, приблизно 680", - сказала вона.
Керівниця патронатної служби зазначила, що це бійці, на яких базувався "Азов" і на яких "полювали" росіяни.
Толкачова пояснила попередню інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців "Азову".
"Це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк "Азов", періодично їх віддають", - пояснила керівниця патронатної служби.
Раніше Толкачова повідомила, що 14 вересня ще 23 "азовці" були звільнені з російського полону.
Нагадаємо, 14 вересня Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених того дня воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що той обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.
Також повідомлялося, що 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."
Будь ласка, зачекайте...
Так хто ж таки здав наш Південь?
Хто Чонгар розмінував? Чому Азов в полон потрапив????
За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.
В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....
тоді, отримати бронь, чи другу відмазкувід призову, молодому, здоровому , це що???
наразі, в Україні, всередині, 1,5-2 мільйона таких
чому про них ніхто не говорить???
почитай статистику, в якій країні більше силовиків на 1000 населення.
в Україні в 2-3 а то й в 5 раз більше ніж в країнах ЄС