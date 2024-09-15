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Новини
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Азов (752) полонені (2192)

Ще приблизно 700 воїнів "Азову" перебувають у полоні, - керівниця патронатної служби бригади Толкачова

Воїн азовець

Ще майже 700 воїнів бригади "Азов" перебувають нині у російському полоні. 

Про це заявила керівниця патронатної служби бригади "Азов" Олена Толкачова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ще приблизно 700 людей (перебувають у полоні. - Ред.). Точно я не можу сказати, приблизно 680", - сказала вона.

Керівниця патронатної служби зазначила, що це бійці, на яких базувався "Азов" і на яких "полювали" росіяни.

Толкачова пояснила попередню інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо до того, що нібито у російському полоні перебувають 900 бійців "Азову".

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"Це враховуючи всіх військовослужбовців військової частини 3057. Вони, саме військовослужбовці військової частини 3057, до якої був прикріплений полк "Азов", періодично їх віддають", - пояснила керівниця патронатної служби.

Раніше Толкачова повідомила, що 14 вересня ще 23 "азовці" були звільнені з російського полону.

Нагадаємо, 14 вересня Зеленський повідомив, що ще 103 українські воїни повернулися з російського полону, серед них - захисники "Азовсталі". За даними обмудсмена Лубінця, переважна більшість визволених того дня воїнів утримувалися в полоні з перших днів вторгнення. Також повідомлялося, що той обмін полоненими допомогли організувати ОАЕ.

Також повідомлялося, що 13 вересня серед 49 воїнів, яких повернули в Україну в межах обміну, було 15 "азовців."

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І на контрасті: почитайте про начальника ТЦК в Хусті. Етнічний кацап з Новочеркаська,всі родичі путіністи,до 14 року був воєнкомом у Біловодську,тепер в Хусті,за відмазку від ЗСУ бере 6 тис.бакинських,якими потім розкидається в ресторанах....
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15.09.2024 12:12 Відповісти
Червоний хрест,місіонери оон,всі хто кинув наших громадян в керівні русні спокійно вимагають гарні умови для кацапів полонених,гасають по всій Україні, мають доступ до місць утримання війсковополоненних,а на підаросії в них з цим ускладнення ***.
Так хто ж таки здав наш Південь?
Хто Чонгар розмінував? Чому Азов в полон потрапив????
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15.09.2024 12:16 Відповісти
а у тебе які версії?
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15.09.2024 12:19 Відповісти
у всьому винен Порошенко, пригадайте тільки як він борщовий набір довів до позолоти... А головний зебіл взесвіту не винен, що у нього потяг до ОПи дЄрьма та ідентичне IQ із 73% клінічних ідіотів ржунів.
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15.09.2024 12:28 Відповісти
Країни західної Європи мають переглянути підходи щодо допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), передають https://patrioty.org.ua/ Патріоти України .

За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків". Ці бидлани сидять за кордоном,ні в чому собі не відмовляють ще й сміються над тими хто загинув у боях з руснею,деякі пишуть на Цензорі,що в Україні диктатура ТЦК,а воювати не потрібно....
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15.09.2024 12:41 Відповісти
Ага допересмотрелись в администрации сотни тысяч заявлений об отказе от гражданства.Пусть дальше пугают..
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15.09.2024 13:10 Відповісти
по твоєму втекти від війни це бидлярство
тоді, отримати бронь, чи другу відмазкувід призову, молодому, здоровому , це що???
наразі, в Україні, всередині, 1,5-2 мільйона таких
чому про них ніхто не говорить???
почитай статистику, в якій країні більше силовиків на 1000 населення.
в Україні в 2-3 а то й в 5 раз більше ніж в країнах ЄС
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15.09.2024 16:16 Відповісти
ЗЕлідор їх залишив у пастці, цілеспрямовано так було! Цапи наступали з Кримської області, думаючи швидко всіх оточити в Маріуполі і знищити
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15.09.2024 13:17 Відповісти
Знову зрада і срач найпатріотичних...В полон вимушено попали оточені близько 3000 бійців Азову.Залишилось обміняти,повернути-близько 680 бійців.Чим форумчани не задоволені?Не складається-Всіх зрадили,Всіх забули???
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15.09.2024 17:41 Відповісти
 
 