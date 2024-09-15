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Глава МЗС Британії Леммі про удари вглиб РФ засобами союзників: Жодна окрема зброя не забезпечить перемогу

Леммі про дозвіл Україні на далекобійність

Рішення щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб території Росії західною зброєю ще не прийняте, а обговорення продовжиться під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці вересня.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник британського зовнішньополітичного відомства зазначив, що обговорення щодо ударів вглиб Росії продовжаться під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка. Український лідер  планує бути в Нью-Йорку на відкритті Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

"Це питання уважно обговорюється з українцями в час, коли ми оцінюємо їхні потреби перед зимою", - сказав Леммі.

Відповідаючи на питання журналістки ВВС щодо того, чи відсутність рішення не підбадьорить диктатора РФ Путіна, британський міністр сказав, що "жодну війну не можна виграти будь-якою однією зброєю".

У Леммі також запитали, чи може Британія зняти обмеження на використання Україною далекобійних ракет без підтримки США.

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"Важливо, щоб союзники, які підтримують Україну, мали спільну стратегію перемоги", - відповів дипломат.

ВВС зазначає, що Україна вже має поставки ракет великої дальності з Великої Британії, США та Франції, але на даний момент їй дозволили завдавати ударів по прикордонних територіях в Росії для самозахисту. Рішення щодо застосування такої зброї вглиб території РФ поки прийнято не було.

Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні Росії проти України. Так він пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ.

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Топ коментарі
+14
я вже заплутався - це у Леммі така відмазка, чи натяк на те, що треба дати нам ще інших ракет та зброї в асортименті?
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15.09.2024 17:35
+10
Жодна окрема звичайно ні.
А якщо одночасно (а не розтягуючи на 2 роки) надати Україні 1000 (а не 100) важких танків, 3000 (а не 300) ******** бронемашин, 2000 (а не 200) САУ, 1000 (а не 50) РСЗВ, 200 (а не 10) літаків і купу ракет різної дальності, то забезпечить чи ні?

Досить вже фарисействувати, союзнички...
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15.09.2024 17:41
+9
Ганебний боягуз лівак
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15.09.2024 17:34
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Ганебний боягуз лівак
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15.09.2024 17:34 Відповісти
Скільки ще десятків тисяч кращих дітей Неньки повинно загинути, щоб Захід перестав сцяти?
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15.09.2024 17:51 Відповісти
Вони будуть сцяти, навіть кропом, коли і по ним буде прилітати і прилітиати не по-дитячому. Польша, Румунія і Литва в приклад.
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15.09.2024 17:56 Відповісти
я вже заплутався - це у Леммі така відмазка, чи натяк на те, що треба дати нам ще інших ракет та зброї в асортименті?
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15.09.2024 17:35 Відповісти
Так і дозвольте бити всім, що є в наявності!
Якісь до неможливості тупі заяви!
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15.09.2024 17:37 Відповісти
Жодна окрема звичайно ні.
А якщо одночасно (а не розтягуючи на 2 роки) надати Україні 1000 (а не 100) важких танків, 3000 (а не 300) ******** бронемашин, 2000 (а не 200) САУ, 1000 (а не 50) РСЗВ, 200 (а не 10) літаків і купу ракет різної дальності, то забезпечить чи ні?

Досить вже фарисействувати, союзнички...
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15.09.2024 17:41 Відповісти
Вони нам не союзники і не зобов'язані нічим все давати. Може перестати таки дороги робити ( як тут у нас зараз Н-12) і марафонити та інше і почати КУПУВАТИ озброєння і техніку.
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15.09.2024 18:46 Відповісти
Чесно кажучи із згадками за дороги трохи під за Э пало. Давай з цифрами скільки зброї можна було б накупити замість марафону разом з дорогами. Не скажеш? Я розумію, що потрібні кошти на війну. Але дороги потрібні також. Ту саму зброю везти з кордону до фронту. Марафон можна закрити, це вірно. Можливо хватить на на два літаки. Якщо нам їх продадуть. Ми не вспромозі самі були наклепати потужної зброї за всі ці роки після 14 щоб протистояти росії без західної допомоги. Може, якби були КНДР то змогли б. Тільки ти траву би ці роки жер. А не на західній автівці по, курва, цих дорогах гасав.
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15.09.2024 19:03 Відповісти
Щоб зрозуміло було чого про дороги я. В 21-му році робили дорогу Н-12 яка проходить через містечко і тут несподівано настала зима і роботи закінчились і не був покладений верхній шар асфальту. А 24-го теж несподівано для командувача-диссертанта бо його підлеглих не було навкруги на десятки км по цій дорозі з вєтєрком поїхала 4 -а танкова Кантемирівська та інші орки. Дорогу по містечку трохи покоцали гусками і через місяць вшилися. А містечко покоцали добре .
Але потім з'явилася нова напасть, приїхав президент. Виділили 700 млн якимсь фірмам на відновлення дороги, вокзалу і двох зруйнованих п'ятиповерхівок. Відновлюються тільки будинки, вокзал розламали, дорогу розковиряли і зникли, місяць тому з'явилися і кладуть бордюри там де є якась ділянка дороги. І це все при тому що орки поряд. Я не думаю що така трата державних коштів тільки в нас. Так що можно купити багато чого якби не робилося через заднє місце.
І про траву. Щоб тобі, тінейджер,зрозуміло було я ту "траву жеру" уже давно на пенсії і на велосипеді переміщуюсь по розбитому містечку і не пишу людям таке як ти пишеш.
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15.09.2024 21:14 Відповісти
Так, я тінейджер. Просто молодшого пенсійного віку.
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15.09.2024 21:48 Відповісти
останні тижні, читаючі подібні новини з коментарями західних політиків різного калібру, інколи на мене накочуються спогади сорокарічньої давнини, як я у Пенджикенті попав у середину величезної отари овець.
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15.09.2024 17:43 Відповісти
Та шо в вас одні відмовки!
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15.09.2024 17:46 Відповісти
"жодну війну не можна виграти будь-якою однією зброєю" - особливо коли її не дають.
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15.09.2024 17:47 Відповісти
Так давайте все!
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15.09.2024 17:49 Відповісти
Різні аргументи звучать порізному від різних їб"льників.Якщо планувати якусь операцію,то покладатися треба завжди на сили і засоби в наявності,а не на те ,що може дадуть.Може завтра дадуть,а ви щось починайте,а там видно буде.Курська операція показала,що добре обдумали і поклали ціль на коротку перспективу чи як там- і змогли.Тут виникає інше запитання вже тепер : а чому ж тоді з Придністров'ям не вирішили таким же чином?ЧИ ще не вечір?Хоча теоретично ,захопивши Придністров'я ,то поповнили б обмінний фонд,звільнили б ті бригади,що там прикривають кордон,і ці бригади могли б застосувати деінде.Може так і буде,але очевидно,що придністровського аншлюзу боятися неварти,а після курського рейду,всі погрози ***** про новий рівень ескалації допоки є лиш "утрьомся".
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15.09.2024 17:52 Відповісти
When you realize that you are not your best friend's best friend.
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15.09.2024 17:53 Відповісти
Стає на мій погляд очевидним створювати свою ядерну зброю, бо з такими друзями і ворогів не потрібно. Безпека держави повинна забезпечуватися всіма можливими діями, а якщо озиратися на цих недолугих "друзів" то втратимо і державу і своє населення. Нема на превиликий жаль іншого шляху.
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15.09.2024 17:54 Відповісти
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15.09.2024 17:56 Відповісти
А про те, що будь-яка зброя збереже сотні та тисячі життів, він не хоче нічого чути...
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15.09.2024 17:57 Відповісти
То дайте весь потрібний комплект для перемоги, або самі воюйте. Ато '' і сам не гам і комусь не дам''
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15.09.2024 17:58 Відповісти
Ніхто не хоче ядерної війни
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15.09.2024 17:58 Відповісти
Так вона точно відбудеться з такими "лідерами". Рейган в період холодної не боявся
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15.09.2024 18:02 Відповісти
Хочуть дозволити, але як завжди ховаються за спиною Америки, як маленькі діти.
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15.09.2024 18:00 Відповісти
Це результат нещодавньої зустрічі з Байденом, слово в слово повторив 😡...
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15.09.2024 18:03 Відповісти
Краще б ти грав у баскетбол або читав реп!
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15.09.2024 18:16 Відповісти
Півники,як погодка в Ольгино?
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15.09.2024 18:55 Відповісти
; а тут не хоче дати дозволу бити вглиб боліт...
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15.09.2024 18:27 Відповісти
І що це пояснює? Україна моя. Це важливіше за всі ваші (їхні) вкидання. Ми були і будемо незалежним народом. Нас не перемогти. Історія ..... каже, що Україна (незважаючи на всі воїни) не переможна! Її ще ні хто не перемагав. Читайте книги з історії. Мені насрати на можновладців, але... коли війна я бачу, хто і як допомагав країні,... і цю перемогу наближав! Може це не матиме наслідків, але я хоч і вік дуже цікавитимуся. Хто і як заважав Україні досягти сободи, братства та незалежності.
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15.09.2024 18:54 Відповісти
хитрожопая и аморальная отговорка. совсем необязательно говорить о победе. если то оружие, о котором идет речь, поможет украинским военным оказаться в более выгодном, а мордорским в менее, то это уже немало. зачем условием ставить победу?!!
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15.09.2024 19:20 Відповісти
так дайте не окрему, а всю необхідну зброю. якби ви схотіли, ви б швидко забезпечили перемогу України
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15.09.2024 19:23 Відповісти
"Ни одно отдельное оружие не обеспечит победу.." Дайте для начала 500 дальнобойных ракет - и, может, их вполне хватит чтобы обеспечить победу..
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15.09.2024 20:17 Відповісти
Коли я думаю про те, які треба нерви, витримку та дипломатичні здібності щоб витримати перемовини про зброю з нашими партнерами і досягнути врешті потрібного результату, мені стає страшно. Хто від України веде ці перемовини? Хто формулює аргументи? Чи задіяні професіонали? Зв'язки? Лобісти? Діаспора? Закордонні мєдіа? Здається що ні.. Ліземо навпростець.
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15.09.2024 20:27 Відповісти
то Трайденти розчохляйте. fiat justitia et pereat mundus
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15.09.2024 20:30 Відповісти
 
 