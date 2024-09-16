Росіяни вивели ракетоносії з Чорного моря, залишився лише один, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Станом на шосту ранку 16 вересня росіяни вивели більшість своїх ракетоносіїв з Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал ВМС ЗСУ

Нині в Чорному морі перебуває лише один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Вчора о цій порі тут було 16 російських кораблів, 7 з яких несли до 48 "Калібрів".

В Азовському морі ворожі кораблі, як і раніше, відсутні.

Водночас росіяни збільшили концентрацію своїх ракетоносіїв у Середземному морі. Тут нині зафіксовано п′ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

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