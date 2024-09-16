УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8989 відвідувачів онлайн
Новини
2 815 5
ВМС (1365) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1622)

Росіяни вивели ракетоносії з Чорного моря, залишився лише один, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Станом на шосту ранку 16 вересня росіяни вивели більшість своїх ракетоносіїв з Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив Telegram-канал ВМС ЗСУ

Нині в Чорному морі перебуває лише один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Вчора о цій порі тут було 16 російських кораблів, 7 з яких несли до 48 "Калібрів".

В Азовському морі ворожі кораблі, як і раніше, відсутні.

Водночас росіяни збільшили концентрацію своїх ракетоносіїв у Середземному морі. Тут нині зафіксовано п′ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили дев’ять ударних дронів. ІНФОГРАФІКА

Ракетоносії у Чорному морі на 16 вересня

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запливли по п'яні не туди ?
показати весь коментар
16.09.2024 08:11 Відповісти
Як могли щезнути кораблі з Чорного моря? Турки випустили через Босфор
показати весь коментар
16.09.2024 08:23 Відповісти
Якщо прочитати оригінал повідомлення про це, то стає зрозумілим, що йдеться про перебування рашистських кораблів у "відкритому" морі.
показати весь коментар
16.09.2024 08:33 Відповісти
Завели в порти. Мабуть, шторм. Кацапи ніколи не були мореплавцями, тим більше військовими. Навіть у 18 сторіччі кораблі водили Берінг, Крузенштерн, Лисянський. Перемагали лише турок яких не бив лише лінивий. А прославились затопленням власних ескадр. Згадаємо Цусіму, звідки втік крейсер Аврора. В Другу світову, не сміючи виходити на Балтику надводними кораблями, затопили на мілинах лінкори, перетворивши на артилерійські батареї. Чорноморський флот практично втратили.
показати весь коментар
16.09.2024 08:50 Відповісти
 
 