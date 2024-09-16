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Велика Британія (5341) зброя (7283) ракети (3928) США (21036) Storm Shadow (18)

Британія не дозволить ЗСУ бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США, - The Times

Британія не дозволить Україні бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадали, що п'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр-міністр закликали чинного прем'єра Великої Британії Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, оскільки, попередили вони, зволікання щодо цього питання додаватимуть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості. 

Раніше президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер обговорить із Мелоні дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб Росії, - Bloomberg

І хоча в адміністрації чинного американського президента Джо Байдена щодо цього питання є розколи, у Лондоні вважають, що Вашингтон дасть ЗСУ "зелене світло" під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Тепер ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками. Ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де всі зустрінемося із Зеленським менш ніж за 12 днів", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні Росії проти України. Так він пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Леммі про удари вглиб РФ засобами союзників: Жодна окрема зброя не забезпечить перемогу

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Топ коментарі
+20
Обісралось пів світу перед драним карликом
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16.09.2024 12:45
+17
как они уже за...ли
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16.09.2024 12:45
+16
Жалюгідгі, обісцяні нікчеми. ніякої перемоги з такими "союзниками" не може бути апріорі, тільки знищення нації у нерівній боротьбі з кацапським монстром. Що б ви усі виздихали, підараси занепокоєні!
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16.09.2024 12:56
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как они уже за...ли
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16.09.2024 12:45 Відповісти
очкуни, ******** можно, а Украине нет
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16.09.2024 13:47 Відповісти
Обісралось пів світу перед драним карликом
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16.09.2024 12:45 Відповісти
Вже втретє в історії, по факту. До цього було ще два карлика: Наполеон і Гітлер
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16.09.2024 13:09 Відповісти
Чекають поки на голови українцям насиплять іранських ракет…. потім дадуть дозвіл…. а життя вже не повернеш…
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16.09.2024 12:46 Відповісти
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16.09.2024 12:48 Відповісти
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16.09.2024 12:49 Відповісти
Говорили-балакали, сіли та й заплакали...
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16.09.2024 12:50 Відповісти
Ну то нехай вертають оте озброєння яке змусили нас віддати!!!
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16.09.2024 12:50 Відповісти
ДА не кипешуйте раньше времени, Зеленский же сказаль шо у нас есть своя балистическая ракета и дрын Паляныця
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16.09.2024 12:52 Відповісти
та брехня то все, звідки у квартальщиків може бути ракета. Не вірте!
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16.09.2024 13:11 Відповісти
Лівацькі покидьки
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16.09.2024 12:53 Відповісти
*******
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16.09.2024 12:54 Відповісти
Жалюгідгі, обісцяні нікчеми. ніякої перемоги з такими "союзниками" не може бути апріорі, тільки знищення нації у нерівній боротьбі з кацапським монстром. Що б ви усі виздихали, підараси занепокоєні!
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16.09.2024 12:56 Відповісти
Не гарячкуйте !

Амерський През каже нашому: "Ти ж не хочеш, щоб РаССєя на нас скинула атомну бомбу ??
Або щоб ми почали воювати по-дорослому з Китаєм ?? Ну от. Ми вам допомагаємо, а ви воюйте - не нашу ж територію захопила *********".
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16.09.2024 13:01 Відповісти
единоначалие.....
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16.09.2024 12:56 Відповісти
А хайпу було !! "Британці вже дозволили ..."
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16.09.2024 12:58 Відповісти
Всі "шановні експерти" на ютубі про це тринділи
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16.09.2024 13:09 Відповісти
І не набридло партнерам нас за руки тримати, коли ворог б'є без обмежень.
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16.09.2024 12:59 Відповісти
Партнери схвильовані, а іноді навіть трохи обурені.
Але їм доводиться приховувати своє обурення, щоб не було ескалації...
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16.09.2024 13:13 Відповісти
Україні потрібно зробити грязну ядерну бомбу!
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16.09.2024 12:59 Відповісти
А я уже давно писал про бочки с отработанным ядерным топливом. Не обязательно сливать его у Чорна мора. Можно напихать в кукурузники (во все шо есть). Сделать их дистанционном-управляемыми. Напихать туда бочек и трохи взрывчатки и отправить рой кукурузников на расею. Что-то да долетит в цель. А то что не долетит просто засерет територию кацапов.

В чем престь грязной бимбы от ядерного удара спросите вы? А вот в чем: Ядерна бимба наносит просто урон (да, со всеми вытекающими жертвами) не засирая территорию, а грязна бомба засерет там нормально и жить там станет не возможно, как в Чернобыле.
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16.09.2024 13:04 Відповісти
А то что после этого над нашими городами ядерные грибы появятся Вас вообще не смущает? =(
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16.09.2024 13:37 Відповісти
не появятся. ***** зассыт это сделать, ведь тогда американцам придется бомбить кацапов. Против грязной бомбы можно применять только грязную бомбу. Ведь если в ход пойдет ТЯО, то им мало не покажитса
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16.09.2024 13:40 Відповісти
Ну конечно зассыт, он ведь зассал начать войну с Украиной, послать нафиг весь Запад и сотрудничать с Северной Кореей и Ираном, вообще ссыкло. А если серьезно, то это наши союзнички ссыкло еще то. Пуйло бы и сейчас долбанул если бы в этом смысл был и Китай не был бы против....
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16.09.2024 14:01 Відповісти
Если Украина первой применит "грязную бомбу" - после этого ***** ссать будет незачем, тк он будет как бы уже отвечать.
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16.09.2024 15:04 Відповісти
Тут главное начать. Ну а ежели нет, то пусть наши силы обороны воюют асфальтом. Просто зачем откладывать неизбежное? Рано или поздно и до ядерки дойдет, не сомнивайтесь)
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16.09.2024 15:11 Відповісти
Главное начать???? Начать чтобы ЧТО? Чтобы наши города были уничтожены ядерным оружием, или какая цель?
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16.09.2024 15:22 Відповісти
Так вся планета будет воевать, так что какая разница?
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16.09.2024 15:24 Відповісти
Ппц, так ты мечтаешь приблизить гибель человечества и начать эту гибель с украинцев?
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16.09.2024 16:27 Відповісти
Послухайте, про що співає справжній сер Пол Маккартні:
https://www.youtube.com/watch?v=KDwVPumAQuU&ab_channel=HaroldIlin
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16.09.2024 17:48 Відповісти
І що? Чого цим можна досягнути? Брудна бімба засере пару гектарів, не більше. Пуйло буде плескати у долоні і рвати на собі сорочку на всіх трибунах, що українці - терористи. А заперечити йому не буде чим. На свої засрані теріторії йому пофіг, в нього що, мало теріторій засраних? Дурню пропонуєте
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16.09.2024 13:47 Відповісти
Точно - давайте зробимо так, щоб весь цивілізований світ він нас відвернувся і щось у кацапів були розв'язані руки щодо застосування адерної зброї по території України. Геніально!
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16.09.2024 13:51 Відповісти
А то они у них не развязанные? Смешно такое читать даже. Тоесть кацапы использовали все кроме ЯО, захватили ЗАЭС, ******* Каховскую ГЕС. На фоне всего этого как мне кажется ядерные удары это просто пшик
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16.09.2024 15:13 Відповісти
Именно так - сейчас у них не развязанные, тк вы сами выше писали - если РФ первой применит ЯО - та же Америка вступит в войну и Китай от РФ тоже отвернется. А вот если это сделает первой Украина - расклад совершенно иной будет.
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16.09.2024 15:23 Відповісти
Мне это напоминает наш уголовный кодекс. К тебе в хату залез ворюга. Ты его минуснул. Так пойти отмотай срок, что не отбивался от него дрыном, а сделал пару дырок картечью в голове . Не отвернется никто от нас. Запад любит силу. А если мы себя и дальше будем вести как терпилы и кормить ванек на 10 гривен в месяц пленных, то эта война будет продолжаться до последнего зебила
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16.09.2024 15:27 Відповісти
Нє, ну ми єслі чо, то да, но якщо там нє, то ми тож нє, але завжди за якби, но не проти, але треба, но ніззя, бо там ні ні. Дипломатія, йо ма йо
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16.09.2024 13:05 Відповісти
Коротше - ніхто нічого не дозволить !
Вочевидь - закулісна дипломатія ***** працює на 100% , а отже - про щось домовляються , захід з кацапами , за нашими спинами !
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16.09.2024 13:10 Відповісти
Жаль, что наши ракеты не могут долететь до Кремля
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16.09.2024 13:17 Відповісти
Кім Чен Ин крутіше всього НАТО !
Дав зброю без всяких застережень....
Може нам краще купувати зброю у КНДР та в Ірана ?
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16.09.2024 13:34 Відповісти
Як нам можуть заборонити бити по Рашці власними ракетами? А ніяк. Де наші власні ракети? Закатані в асфальт. То хто верблюд? Ми верблюди, ніхто нам не дохтур.

Зєлю геть. Вибори
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16.09.2024 13:35 Відповісти
А я б також не дозволив... без згоди США.
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16.09.2024 13:42 Відповісти
Забрали в Україні ядерну бомбу і тепер спокійно дивляться як українців вбивають...........
Цинізм Заходу зашкалює!
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16.09.2024 13:43 Відповісти
Якщо б замість зєлі українці обрали навіть табуретку, то не було б стільки жертв, руйнувань і сліз. Вже пішов шостий рік у шкідника, а українці досі тільки скиглять, а вибори не вимагають. В українців захід винуватий
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16.09.2024 13:54 Відповісти
Половина населення України - антиукраїнці! Сценарій виборів 2019 був створений і профінансований ФСБ. Розвели довірливих лохів і майже все вийшло, випадково пролетіли на виборах в Раду, Створити конституційну більшість з зеленої шушери не вдалося. Якби вдалося, змінили б Конституцію і не було б ні НАТО, ні ЄС, ні України. Була б губернія московії.

А зараз вимагати нові вибори нонсенс, зелень не зіпхнеш, хоч 100 раз вибирай.

Як сказав Гавтадзе "процесс пошла".
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16.09.2024 15:46 Відповісти
Прапорець під ніком зайвий. Цап, він і в Африці цап. Смердить дуже
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16.09.2024 14:06 Відповісти
Пінг-понг прямо. Дозволяють-не дозволяють. Дозволяють-не дозволяють. Дозво... відставка уряду Великої Британії. GOTO 1.
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16.09.2024 15:17 Відповісти
 
 