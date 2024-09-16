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Боротьба з корупцією означає підтримку українських захисників на передовій, - посол США Брінк

Посол США Брінк про боротьбу з корупцією в Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що боротися з корупцією та підтримувати реформи означає підтримувати українських захисників та захисниць на передовій. Долучення України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом є шансом для вступу в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, пре це вона заявила під час конференції "Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом" у Києві.

Я знаю, що тема нашої зустрічі присвячена ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - ред.), але я хотіла б відступити на хвилину і сказати, що я бачу це як надії й мрії українського народу та нашу підтримку цьому. Тому що боротьба з корупцією і підтримка реформ насправді спрямовані на те, щоб упевнитися, що захисники, герої на передовій підтримані грошима, які надходять від різних аспектів держави. Боротися з корупцією - означає підтримувати захисників на передовій", - зазначила Брінк.

Посол наголосила, що боротьба з корупцією також дуже важлива для залучення приватних інвестицій, які необхідні Україні для відновлення, і "наразі значна сума грошей, сотні мільярдів доларів".

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Крім того, як зауважила дипломатка, це означає рух України до ЄС і НАТО.

"І це те, що ми також рішуче підтримуємо з боку США. Дотримання цих міжнародних стандартів також є дуже важливою частиною досягнення цієї мети. Тож, на мій погляд, просто підтримка реформ і боротьби з корупцією - це підтримка мрії та бажань народу України", - додала Брінк.

Брінк також зазначила, що потрібно виконати достатній об'єм вимог до долучення до Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку. США неухильно підтримує зусилля України на цьому шляху.

"Я знаю, що вам складно, але ми будемо і надалі вам допомагати", - додала Брінк.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Перефразую: Яка Боротьба з корупцією така й підтримка українських захисників на передовій... посол США Брінк

Зебіли із подляками АУУУУУУУУУ!!!!!
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16.09.2024 13:10
+6
"А оно нам надо?".- ефективний менеджер ЗеленскОГО.

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16.09.2024 13:14
+6
та шо вона верзе, ця мадам??!! шо вони про себе думають, "еті бєлиє гаспада в пробкових шлємах"??!!
підтримувати воїнів на передовій - це зачитати з суфлера вечірній гундос, це у повному обсязі профінансувати єдиний маратон, це одержати підписи чергових ботсвани та габона під комюніке інтерконтентинентального саміту миру, це жижиталізувати одруження у "бздіїї", це надіслати привітання компарітї китаю та зазирнути у хитрі очиці таварісча сі, ... та багато ще чого. ОЦЕ - справжня, патужня й незламна підтримка наших воїнів, а нє во тета всьо...!!!
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16.09.2024 13:24
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Перефразую: Яка Боротьба з корупцією така й підтримка українських захисників на передовій... посол США Брінк

Зебіли із подляками АУУУУУУУУУ!!!!!
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16.09.2024 13:10 Відповісти
"А оно нам надо?".- ефективний менеджер ЗеленскОГО.

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16.09.2024 13:14 Відповісти
юзаний зелений кондом.
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16.09.2024 13:57 Відповісти
Цікаво: а якої думки про це пан президент Зеленський?
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16.09.2024 13:21 Відповісти
В самих США корупція узаконена, закупівля по завищеним цінам це норма для них, капіталізм, у нас це кримінальна справа.

НАТО тратить трильйон на оборону кожен рік, а зброї немає, бо закуповають по космічним цінам.

Один західний танк коштує 15-25 млн, як 500 автомобілів.

Один артснаряд уже коштує 8000 долларів, хоча два року тому ціна була 1000 долларів.

Одна ракета для Петріота коштує 5 млн, хоча два роки назад 1,5 млн.

Ну і знамениті программи типу Команч, ФАРА, на які сумарно витрачено 15 мільярдів і програми закрили, закуплено ноль техніки.

Лобісти ВПК корумповують владу в США, донатять на вибори, типу того, а влада закуповує по завищеним цінам.

Тому коли Зеленський говорить, що у нас 4 бригади з 14 укомлпектовані, ви розумієте чому.
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16.09.2024 13:21 Відповісти
Може й так. Але це МИ просимо у них їхні гроші, а не навпаки.
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16.09.2024 13:30 Відповісти
кожен дабл випромінює інтелект...
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16.09.2024 13:32 Відповісти
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16.09.2024 13:22 Відповісти
та шо вона верзе, ця мадам??!! шо вони про себе думають, "еті бєлиє гаспада в пробкових шлємах"??!!
підтримувати воїнів на передовій - це зачитати з суфлера вечірній гундос, це у повному обсязі профінансувати єдиний маратон, це одержати підписи чергових ботсвани та габона під комюніке інтерконтентинентального саміту миру, це жижиталізувати одруження у "бздіїї", це надіслати привітання компарітї китаю та зазирнути у хитрі очиці таварісча сі, ... та багато ще чого. ОЦЕ - справжня, патужня й незламна підтримка наших воїнів, а нє во тета всьо...!!!
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16.09.2024 13:24 Відповісти
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16.09.2024 13:30 Відповісти
Через призму - армія бореться роками, бо корупція задоволена підтримкою до збагачення.
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17.09.2024 02:10 Відповісти
 
 