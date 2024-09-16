Боротьба з корупцією означає підтримку українських захисників на передовій, - посол США Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що боротися з корупцією та підтримувати реформи означає підтримувати українських захисників та захисниць на передовій. Долучення України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом є шансом для вступу в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, пре це вона заявила під час конференції "Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом" у Києві.

Я знаю, що тема нашої зустрічі присвячена ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - ред.), але я хотіла б відступити на хвилину і сказати, що я бачу це як надії й мрії українського народу та нашу підтримку цьому. Тому що боротьба з корупцією і підтримка реформ насправді спрямовані на те, щоб упевнитися, що захисники, герої на передовій підтримані грошима, які надходять від різних аспектів держави. Боротися з корупцією - означає підтримувати захисників на передовій", - зазначила Брінк.

Посол наголосила, що боротьба з корупцією також дуже важлива для залучення приватних інвестицій, які необхідні Україні для відновлення, і "наразі значна сума грошей, сотні мільярдів доларів".

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Крім того, як зауважила дипломатка, це означає рух України до ЄС і НАТО.

"І це те, що ми також рішуче підтримуємо з боку США. Дотримання цих міжнародних стандартів також є дуже важливою частиною досягнення цієї мети. Тож, на мій погляд, просто підтримка реформ і боротьби з корупцією - це підтримка мрії та бажань народу України", - додала Брінк.

Брінк також зазначила, що потрібно виконати достатній об'єм вимог до долучення до Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку. США неухильно підтримує зусилля України на цьому шляху.

"Я знаю, що вам складно, але ми будемо і надалі вам допомагати", - додала Брінк.

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