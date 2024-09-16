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Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заперечив, що підозрюваний служив у них

Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заявив, що підозрюваний не служив у них

Міжнародний легіон ГУР МО заперечив інформацію, що підозрюваний у замаху на Дональда Трампа проходив у них службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Офіційне повідомлення. Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. ⠀

Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.

Читайте: Байден наказав залучити всі необхідні ресурси для захисту Трампа

Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заявив, що підозрюваний не служив у них

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Oi kak zhe u Tromba ruskim duhom propahlo . Chast respublikancev slamalas , nesite novih ....... 🤮
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16.09.2024 13:17 Відповісти
Яка топорна робота трампістів за підтримки кацапської гебні.
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16.09.2024 13:23 Відповісти
та ні, це не трампісти США таку херню розповсюджують. Це в інформпростір кидають касапські помийки. В США такому не вірять, хоч, звичайно, читають. А не вірять тому що біографія цього кадра Ryan Routh за пів-дня досліджена вдовж і впоперек.
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16.09.2024 14:33 Відповісти
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16.09.2024 13:25 Відповісти
Якісь такі потужні замахи, що в мене виникає смутна підозра, в спецслужбах уже служать тільки невдахи які навіть стріляти не вміють.
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16.09.2024 13:26 Відповісти
Кацапи придумали черговий бред , тільки би там фігурувала
Украіна !!
Дуже багато людей в світі , які є прихильниками вільноі
і миролюбної Украіни , але це не значить , що всі вони є ворогами
Трампа 😡
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16.09.2024 13:31 Відповісти
Деталі відсутні. Хто це бачив і засвідчив, крім людей самого Трампа. Липневий "замах" цікавий тим, що також були тільки всі свої. І тепер, коли мотив замаху став непотрібним, в силу сходу Байдена, розслідування притихло. Поляна зачищена в обох випадках.
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16.09.2024 13:50 Відповісти
да там и со стрельбой ничего не понятно. Одна из версий - это стрельба в воздух правоохранителями, при задержании Ryan Routh.
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16.09.2024 14:50 Відповісти
 
 