Режисерку фільму "Росіяни на війні" Трофімову внесено до "чорного списку", - Мінкульт
Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло до "чорного списку" експрацівницю пропагандистського каналу "Russia Today", режисерку фільму "Росіяни на війні" Анастасію Трофімову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
"Міністерство культури та стратегічних комунікацій України протистоїть будь-яким спробам використання мистецтва як інструменту російської пропаганди. Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде російська федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа. Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу", - заявив очільник міністерства Микола Точицький.
Фільм "Росіяни на війні"
Нагадаємо, канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали фінансування виробництва фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, вирішила надалі не демонструвати його.
Раніше Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".
А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.
Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.
Попри численні протести керівництво Канадського кінофестивалю у Торонто (TIFF) відмовилося скасовувати покази фільму російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".
Будь ласка, зачекайте...
"Очень интересно, почему пропагандистский фильм "Russians at war" ("Россияне на войне" - Ред.) вообще показали на Венецианском кинофестивале", - пишет Ермак.
Также он задался вопросом, почему режиссер фильма Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели русской культуры, являющиеся представителями страны, ежедневно убивающей украинцев и украинских детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. В конце сообщения Ермак призвал прекратить это.
АНДРЕЙ ЕРМАК Карьера
Продюсер, Сценарист
Дата рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bday%5D/21/m_act%5Bbirthday%5D%5Bmonth%5D/November/ 21 ноября , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Byear%5D/1971/ 1971 • https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bzodiac%5D/scorpio/ Скорпион • 52 года
Место рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%CA%C8%C5%C2/ Киев , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%D1%D1%D1%D0/ СССР
Жанры-
драма, фэнтези, боевик
Всего фильмов
6, 2017 - 2023
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bday%5D/27/m_act%5Bbirthday%5D%5Bmonth%5D/March/ 27 марта , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Byear%5D/1978/ 1978 • https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bbirthday%5D%5Bzodiac%5D/aries/ Овен • 46 лет
Место рождения
https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%CA%C0%CB%D3%C3%C0/ Калуга , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Blocation%5D/%D1%D1%D1%D0/ СССР
Жанры
драма, комедия, короткометражка
Всего фильмов
12, 2017 - 2024
з сайту википедия .ру
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_3 Любовь в большом городе 3
В марте 2010 года состоялась премьера второй части фильма с участием основных актёров первого фильма. Премьера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_3 третьей части состоялась 1 января 2014 года. Режиссёром всех трёх фильмов является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Марюс Вайсберг , на съёмках третьей части к нему присоединился Дэвид Додсон
Действие фильма происходит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорке (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США )
исполнители главных ролей
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Филипп Киркоров - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD Святой Валентин...
Від себе додам - Кіркоров- довєрєнноє ліцо Владіміра Путіна , то звідки може бути на Вову компромат?
- Що сталося з мурашником? - запитують вони в охоронця.
- Ведмідь йшов і наступив на мурашник.
- І як ти помстився ведмедю?
- Я насрав у його барлозі.
Пілять, де ще в світі є така ОПа із міністерствами:
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Міністерство енергетики УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство цифрової трансформації УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Міністерство економіки УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПідпорядкованих органів: 4
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів УкраїниПідпорядкованих органів: 5
Міністерство закордонних справ України
Міністерство розвитку громад та територій УкраїниПідпорядкованих органів: 6
Міністерство культури та стратегічних комунікацій УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство охорони здоров'я УкраїниПідпорядкованих органів: 2
Міністерство соціальної політики УкраїниПідпорядкованих органів: 3
Міністерство у справах ветеранів України
Міністерство фінансів УкраїниПідпорядкованих органів: 7
Міністерство юстиції УкраїниПідпорядкованих органів: 1
Окрім Анастасії Трофімової, відомі прізвища керівників TIFF у Торонто, які дали згоду на демонстрацію антиукраїнської пропаганди РФ, мабуть цілком заслужили перебування в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, як поплічники пропагандистів кремля.
Канада мало того що не надала жодної допомоги Україні під час війни крім гуманітарки, хоч позиціонувала себе невєпенними друзями, так ще й оплачує антиукраїнську прапаганду.
І це маючи масштабну "українську", а по факту хохлятську діаспору...