Глава Міноборони Нідерландів Брекельманс про порушення повітряного простору НАТО: БпЛА і ракети мають бути виявлені і перехоплені

Очільник оборонного відомства Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Альянс повинен перехоплювати дрони та ракети, які порушують його повітряний простір.

Про це він заявив у соцмережі Х після зустрічі зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс зазначив, що порушення Росією повітряного простору країн НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", - наголосив нідерандський урядовець.

До слова, раніше очільник оборонного відомства Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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