Чехія отримує від податків з українських біженців більше, ніж витрачає на допомогу

У Чехії доходи від податків, які сплачують біженці з України, перевищують бюджетні витрати на них.

Про це свідчать дані Міністерства праці та соціальних питань Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Впродовж перших шести місяців 2024 року на біженців потрібно було виділити 7,3 мільярда крон (понад 290 млн євро), однак дохід становив 11,7 млрд крон (понад 465 млн євро). Таким чином доходи перевищили витрати на 4,4 млрд крон (понад 175 млн євро).

У відомстві запевнили, що витрати стають меншими, а доходи більшими.

"Біженці з України вже давно дають у наш бюджет набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу співвітчизникам. Вони є для нас надбанням, а не тягарем", - зауважили у міністерстві.

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Офіційні дані свідчать про те, що у середньому допомога на одного біженця, який подає заяву, становить 7 336 крон (291 євро), що містить в собі гуманітарну допомогу та підтримку в оплаті житла. Проте на кінцевий розмір допомоги впливають певні фактори, а саме місце перебування біженця.

Водночас у міністерстві наголошують, що більшість гуманітарної допомоги отримують найбільш вразливі категорії населення, це близько 25% біженців (93 тисячі людей). Зокрема йдеться про дітей, біженців похилого віку та людей з інвалідністю.