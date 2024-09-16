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біженці (1765) Чехія (1562)

Чехія отримує від податків з українських біженців більше, ніж витрачає на допомогу

українські біженці у Чехії

У Чехії доходи від податків, які сплачують біженці з України, перевищують бюджетні витрати на них.

Про це свідчать дані Міністерства праці та соціальних питань Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Впродовж перших шести місяців 2024 року на біженців потрібно було виділити 7,3 мільярда крон (понад 290 млн євро), однак дохід становив 11,7 млрд крон (понад 465 млн євро). Таким чином доходи перевищили витрати на 4,4 млрд крон (понад 175 млн євро).

У відомстві запевнили, що витрати стають меншими, а доходи більшими.

"Біженці з України вже давно дають у наш бюджет набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу співвітчизникам. Вони є для нас надбанням, а не тягарем", - зауважили у міністерстві.

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Офіційні дані свідчать про те, що у середньому допомога на одного біженця, який подає заяву, становить 7 336 крон (291 євро), що містить в собі гуманітарну допомогу та підтримку в оплаті житла. Проте на кінцевий розмір допомоги впливають певні фактори, а саме місце перебування біженця.

Водночас у міністерстві наголошують, що більшість гуманітарної допомоги отримують найбільш вразливі категорії населення, це близько 25% біженців (93 тисячі людей). Зокрема йдеться про дітей, біженців похилого віку та людей з інвалідністю.

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Топ коментарі
+27
Це вже ні для кого не новина. І не тільки чехи.
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16.09.2024 19:37
+16
Яка несподіванка. А поляки ще більше. Може потоп їх до тями приведе? На чужому горі собі щастя не побудуєш. А взагалі в цьому світі кругом козли та засранці.
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16.09.2024 19:41
+16
Працьовиті, сумирні, схожа мова . Через 30 років буде 300 тисяч нових чехів.
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16.09.2024 19:47
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Це вже ні для кого не новина. І не тільки чехи.
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16.09.2024 19:37 Відповісти
Працьовиті, сумирні, схожа мова . Через 30 років буде 300 тисяч нових чехів.
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16.09.2024 19:47 Відповісти
Яка несподіванка. А поляки ще більше. Може потоп їх до тями приведе? На чужому горі собі щастя не побудуєш. А взагалі в цьому світі кругом козли та засранці.
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16.09.2024 19:41 Відповісти
все вірно- немае ворогів та друзів....- тільки вічні інтереси ( геоінтереси)
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16.09.2024 21:55 Відповісти
От, курва..
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16.09.2024 19:50 Відповісти
Треба не на Чехів дивитись, а ловити тих хто випустив таку кількість ухилянтів і витрушувати їх до останньої копійки!
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16.09.2024 19:55 Відповісти
Ахахах. У боевого деда мясо убежало. Эх
... Ловите пацаны🤣
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16.09.2024 21:04 Відповісти
О, дрыщ прыщавый выскочил из под мамкиной юбки и навонял своей гнилью! Брысь под шконку, шалава! Ты уже очко под кадыровцев смазал или бутылкой разминаешь, засранец!
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16.09.2024 21:16 Відповісти
Не, я уже готов отчаливать после заморозки войны. Останутся тут одни женщины с детьми и боевыми дедами и будут сливаться друг с другом в экстазе патриотизма под фоткой великого вождя Зе в перерывах между просмотром телемарафона. Идиллия🤫 А вообще, иди попей успокоительного, а то вон как рвешься. Так небось до договорняка не доживешь, в твои то годы
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16.09.2024 23:46 Відповісти
Старе обісране лайно, **** ти тут свій понос розмазуєш? Сиди у візочку та тремти за своє обіссяне і обісране нікчемне життя! В тебе ж тільки марафон по тєлєку залишився... Відчалити ти зможеш тільки на цвинтар...
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17.09.2024 08:54 Відповісти
ви, напевне, з партії слуги урода
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16.09.2024 22:07 Відповісти
Ти напевно дов...ойоб! Саме слуги повипускали дрищів таких як ти
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16.09.2024 22:53 Відповісти
Цікаво, що запропонує влада по закінченню тим хто поки не виїхав.

Для повернення зрозуміло, що нічого запропонувати не зможуть, навіть виконання законів.
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16.09.2024 19:56 Відповісти
впевнений, слуги урода попросять їм перераховувати частину зарплати біженців.
ми ж для них кормова база, не більше
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16.09.2024 22:10 Відповісти
А шо повинно бути навпаки?
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16.09.2024 20:08 Відповісти
Та ні, звичайно. Але це має наочно продемонструвати, чому ЄС не буде допомагати повертати українців. Всі вологі мрії про те, що от зараз ЄС як візьме і депортує усіх чоловіків призовного віку, розсипались об цю новину. От для чого їм повертати таку чудову робочу силу? Правильно, ні для чого. Заяви від їх політиків будуть звучати, звичайно, що вони не вітають тут ухилянтів, бла-бла-бла, але відповідних дій як не було, так і буде
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16.09.2024 21:50 Відповісти
А ці, хто є беженцями або втік з України, вони шо, крипаки, шо їх хтось може повертати?
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17.09.2024 06:13 Відповісти
Ні, не кріпаки. Але в Україні є багато людей, які чомусь вважають, що ЄС просто мусить їх повернути. Чому мусить, вони не уточнюють, але чомусь мусить. А ця новина наочна показала, що ніякого примусового повернення не буде
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17.09.2024 08:52 Відповісти
Саме так, вони чомусь вважають. А тому вони вважають шо вони є нашадками П.П. Шарікова. Це ті хто у 2019 році посадив на шию народу ЗЕлене лайно та його шоблу.
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17.09.2024 09:02 Відповісти
Це повідомлення просто вирвали із контексту.
А там було питання до чеського міністра, що, мовляв, грошей і так не вистачає, а уряд ще витрачає такі великі кошти на підтримку українців.
А це відповідь журналісту.

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16.09.2024 22:04 Відповісти
Зазвичай утримуюсь від коментарів, але-ж...
Маю сумнів щодо доступу пана Янченко до подробиць формування чешського бюджету.
"Повідомляє Цензор Нет" посилаючись на Уніан.
Ви це серьозно?
ОБС? (Одна бабця сказала)?
На чий млин воду ллєте, Товаріщь? - хочеться спитати.
Нам наразі не висточало посваритись з поляками та чехами... а потім ще із німцями та американцями...
Від Цензора не чекав... Прикро.
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16.09.2024 20:11 Відповісти
І що з того?
Хочете чехам претензії висунути?
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16.09.2024 20:13 Відповісти
ми в ЄС вже давно...... по цінам.
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16.09.2024 20:46 Відповісти
влада України до війни теж хизувалась тим що надходжень від заробітчан більше ніж інвестицій -- а тепер їм паспортів не дають
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16.09.2024 20:34 Відповісти
Хтось кричав, що нас там ніхто не чекає. Точно не ждуть? чи вже ждуть?
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16.09.2024 20:44 Відповісти
В Чехіі ти якщо не працюєш, то живеш на вулиці або на вокзалі Я бачив що мед страховку жінкам оплачують, якщо вони стоять в уряді праці. Але то назвати великою допомогою - то таке собі.

Хз де там то райське життя на допомогу? не бачив такого.
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17.09.2024 11:40 Відповісти
 
 